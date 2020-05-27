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В Одесской области перекрыли канал контрабанды "димедрола" в особо крупных размерах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно перемещала "Димедрол" из приднестровского сегмента границы с Молдовой и реализовывала препарат в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили канал контрабанды сильнодействующего вещества "димедрол" в особо крупных размерах.

В состав преступной группировки, которая переправляла из приднестровсого региона в Украину сильнодействующий препарат, входило два гражданина Республики Молдова и два гражданина Украины.

Пограничники задержали четыре человека, которые организовали и осуществили незаконное перемещение в Украину около 15 кг "димедрола".

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По данному факту СО УСБУ в Одесской области начато уголовное производство по ст. 201 УК Украины "Контрабанда".

В Одесской области перекрыли канал контрабанды димедрола в особо крупных размерах 01

"С целью разоблачения всех причастных к поставке выявленных сильнодействующих веществ была проведена специальная операция, в результате которой в г. Любашевка Одесской области оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины, следователи СО УСБУ в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР", задержали заказчика указанной партии. Этот гражданин Украины реализовывал сильнодействующие вещества и наркотики на территории Украины. Таким образом, правоохранители ликвидировали все звенья преступной цепи: от контрабандистов- поставщиков до заказчика-реализатора", - сказано в сообщении.

В Одесской области перекрыли канал контрабанды димедрола в особо крупных размерах 02
Фото: сайт МВД

Напомним, ст. 201 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В рамках уголовного производства проверяется также информация о возможной причастности персонала Госпогранслужбы к этой контрабанде.

Госпогранслужба (6417) контрабанда (2409) лекарства (1223) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


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Не иначе Пабло Эскобар жив. 15 кг это победа.
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27.05.2020 15:13 Ответить
Не досмотрев фото---сгоряча подумал что в особо крупных размерах----это Камазами и насыпом. А оно ерунда.
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27.05.2020 15:21 Ответить
Респект прикордонникам та конторі!!!
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27.05.2020 15:37 Ответить
Мел торчкам впаривали.
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27.05.2020 16:59 Ответить
спектакль дешовый! полиция выбегает с машины контобандитов?... после димедрола этот видосик ********..!?
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27.05.2020 22:09 Ответить
 
 