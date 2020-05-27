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Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим и переходим к ежеквартальным и ежегодным, - Немчинов. ВИДЕО

Украина отходит от практики ежемесячных премий для госсслужащих. Теперь их будут начислять ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории "А". По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.)", - отметил министр Кабинета Министров.

KPI будет определятся отдельно для каждого госслужащего, а его эффективность будет определятся конкретными грейдами для каждой должности.

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Автор: 

Кабмин (14026) заработная плата (2400) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+11
Ни в одной нормальной стране, госслужащие высшего ранга не получают зарплаты в сотни раз больше, чем их подчинённые - работники.
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
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27.05.2020 15:35
+9
ты вообще понял что написал??????
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
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27.05.2020 15:28
+8
А за что премии госслужащим?
Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
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27.05.2020 15:23
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А за что премии госслужащим?
Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
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27.05.2020 15:23 Ответить
кстати, они тоже налоги платят, иногда даже больше, чем ФОПы...
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27.05.2020 15:25 Ответить
ты вообще понял что написал??????
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
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27.05.2020 15:28 Ответить
они берут деньги за предоставленные тебе послуги в виде регистрации авто, имущества и прочего..
или ты хочешь, чтобы было бесплатно?
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27.05.2020 15:34 Ответить
а кто решил что это должно быть платно?
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27.05.2020 15:37 Ответить
За предоставленные услуги,что вы перечислили,деньги идут в бюджет
Чиновники получают зарплату за свою работу,
За что премии?
И почему всем работающим не выписывают премии,а только оклад?
Что особенного сделал чиновник,более своих служебных обязанностей,чтоб быть вознагражденным с наших налогов?
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27.05.2020 16:07 Ответить
Це не вони платять, а платяться все теж кошти з державного бюджету -спочатку фінансують кошти ( зарплату +податки), потім вертаються податки в бюджет. А ФОПи та весь інший сектор економіки зароблять кошти і частину з них сплачують в бюджет як податки
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28.05.2020 14:28 Ответить
Найему - премия за экономию воды и шампуней и за то, что блестящий (в некоторых местах) специалист Укроборонпрома.
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27.05.2020 17:02 Ответить
они уже СТОЛЬКО своровали-заработали (именно ТОП-чиновники), что могут без зарплаты работать...
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27.05.2020 15:23 Ответить
Понятно. Денег нет, но вы держитесь
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27.05.2020 15:28 Ответить
Слуги должны быть сытыми.
Тогда они служат намного лучше.
Так что хозяевам придется подзатянуть ремни...
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27.05.2020 15:32 Ответить
Все закономірно: медикам-хій, підагогам-хій, а чим клєрки кращі?
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27.05.2020 15:33 Ответить
Чего вы все носитесь именно с медиками и педагогами? Чем хуже водители троллейбуса, пожарники, кассиры в супермаркете, рабочие на заводе? Почему именно "врачи и учителя"? Что за мантра такая "врачи и учителя"? Объясните.
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27.05.2020 15:38 Ответить
Тому що їх зарплати формуються з моїх податків - так зрозуміло?
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27.05.2020 15:51 Ответить
Незрозуміло. А зарплата пожежника з чиїх податків формується? А зарплата бібліотекаря? Є багато в нашій країні професій, де платять менше ніж лікарям і вчителям. Чим вони гірше?
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27.05.2020 16:12 Ответить
Теперь уже никто с ними не носится .Бубочка перед выборами наобещал им с три короба,а затем просто отмахнулся.Упоминание этих профессий-это презрительный плевок в сторону игрока на рояле хером.Я так это понимаю.Вкратце.
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27.05.2020 15:52 Ответить
Ни в одной нормальной стране, госслужащие высшего ранга не получают зарплаты в сотни раз больше, чем их подчинённые - работники.
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
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27.05.2020 15:35 Ответить
Премии если и платить то исключительно по результатам работы.
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27.05.2020 15:37 Ответить
Невже схаменулись , коли зрозуло стало , що МВФ урізає кредит ? За останні роки втратили розуміння слова премія . Раніше це означало , як винагорда за якесь досягнення .
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27.05.2020 15:38 Ответить
Да, отэто рехворма патужна! Не ежемесячно по миллиону платить премии, а сразу в конце квартала три миллиона. Это да, это прорыв.
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27.05.2020 15:39 Ответить
Какие могут быть премии госслужащим, когда страна в zhоpе ?
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27.05.2020 15:39 Ответить
Премія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praemia - нагорода, відзнака) - одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці, літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності.

За какие такие заслуги во время глубочайшего падения экономики украинские чиновники получают премии , не говоря уже о величинах этих премий в сотни тысяч ? Вы разворовываете и без того нищенский бюджет Украины , а в отсутствие денег Украина не может себе позволить покупать крайне необходимое для укрепления нашей армии во время войны !!! Премии за подрывную деятельность внутри страны ? Во власти враги Украины !
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27.05.2020 15:43 Ответить
..Ви на місцяї погляньте
..Коли *чинуша * при ставці 10-12 тис отримує по 45-50 *штук * .(інтенсивність .премія 100-200 % ) оздоровчі .і т.д ,..!..
Деякі місцеві чинуши отримують більше .як зараз міністри .
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27.05.2020 15:43 Ответить
а что такое "премия" в понятии чинуши? есть голая ставка, есть какие-то доплаты за стаж и вредность, за доступ к гос.тайне, работу в праздничные и выходные, помощь (раз в год) на лечение, еще отпускные, еще там всякие льготы (на проезд и аренду) ну и еще что-то...
а вот премия (особенно в 200-300 процентов) чинуше за что??? за что его так уж сильно благодарить материально???
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27.05.2020 15:44 Ответить
А,шо там с ежедневными и ежемиллионными премиями у коболева? Мама не голодует?
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27.05.2020 15:46 Ответить
Беда и погибель нашего королевства - слишком дорогая власть .
Она того не стоит , поверьте .
Нигде в мире , ни в одной стране ( кроме Кацапии , конечно ) чиновник не получает столь много . Основная льгота для чиновников там - это чуть большая пенсия . И вместо безумных зарплат у них повышенная ответственность перед законом и постоянный контроль .
Вот так .
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27.05.2020 15:48 Ответить
Никаких премий госслужащие вообще не должны получать! Они имеют гарантированную зарплату и пенсию в отличии от тех кто реально работает в экономике и создает прибавочную стоимость. Их зарплата должна зависеть от средней в стране и ВВП в процентном отношении - чем выше ВВП тем выше зарплата. Сейчас они премий не зарабатывают а просто легализовали воровство из бюджета.
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27.05.2020 15:48 Ответить
ага, то чиновники получать ті ж гроші, бо фонд зарплати той же, тільки оклад збільшиця, а прємія знизиця. А згодом чиновники завопят - от раньше ми получали нормальну прємію, а щас не премія, а курам сміх - і їм повернуть прєжню прємію, залишивши повишений оклад. От так - степ бай степ
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27.05.2020 15:57 Ответить
Сейчас опять низам всё урежут в который раз. И так работать некому...
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27.05.2020 15:59 Ответить
нє, ну йєслі б в странє порядок, чістота, уют, бєзопасность, накатаний асфальт і яркойє освєщєнійє, то да - пусть получают вознаграждєніййє за труд і рвєнійє. Однако, йєсі воровать із буджета, то зачєм їм тот оклад с прємійєй - оні шо с такім портфєлєм (крєслом, пісталєтом) на жизнь сєбє нє заработают???
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27.05.2020 16:04 Ответить
Общая сумма дохода "семьи" Немчинова за 2019 год более 3000000 гривен! Конечно, так можно и без премии жить!)
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27.05.2020 16:04 Ответить
Не дутая, а реальная эффективность любого служащего, как правило, приводит к увеличению эффективности предприятия или отрасли. Когда будете выплачивать премии, не забудьте информировать общественность, какие гос. предприятия стали эффективными.
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27.05.2020 16:16 Ответить
И за что, интересно, этим зелёным уродам начисляют премии? Причём премии космические - по 200-300-600 (ШЕСТЬСОТ!) ПРОЦЕНТОВ!!! наглые бессовестные бездельники. Паразиты, а не слуги народа. Есть хоть какая-то отрасль, где они не завалили всё, что было сделано до них? Конечно, сейчас они всё свалят на эпидемию, но все провалы начались до неё...
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27.05.2020 16:18 Ответить
Не надо путыть высоких чинуш с основной массой госслужащих. У некоторых оклад ниже минимальной з.п. Если вытянет грязными 6-7 тис. - то и слава Богу. А хай поднимают как раз те, кто не платит вообще никаких налогов или 200 грн для приличия. Пенсия на общих основаниях. Какая зарплата - такая и пенсия. Вот и попробуй прожить за счет государства....
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27.05.2020 16:19 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3145345.html "Кінець епохи бідності" некоторых людей

Міністр у справа ветеранів України Сергій Бесараб, у перші ж 2 місяці перебування на посаді, оформив собі інвалідність І групи.
І отримав разову грошову допомогу у 500 000 гривень.
Ні, ну а чьо?
Заступникам міністрів - можна, Найєму - можна, зализничнику Лещенко - можна, а Бесараб вам що - рудий?
Ау, ветерани!
Як справи? Задоволені всім?
Д.Калинчук (Вовнянко)
Подробности https://censor.net/comments/locate/3198225/019214**-85f4-7064-bee5-d3061dc0d8f0
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27.05.2020 16:22 Ответить
Опять что-то вымутить хотят, дурилово самое настоящее. Народ в основной массе пашет на 6-8 тыс. грв. в месяц и только отдельные категории получают большую зарплату, а эти кровопийцы живут с налогов народа, хотят жить в десятки раз лучше.
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27.05.2020 16:38 Ответить
Значит платили премии Ежемесячно , теперь ежеквартально.Каждый месяц по 5тыс , а теперь каждый квартал по 15 тыс. В чем Сок.
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27.05.2020 17:22 Ответить
У вас там вообще мозги наркотой выварились какие премии ни на что денег не хватает,Чиновникам надо продовольствиные карточки выдавать чтоб к деньгам на пушичный выстрел не допускались,все липнит.Эфективностьпоказал получи...
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27.05.2020 17:36 Ответить
Отличное решение - это все равно что пустить козла в огород. Они большую часть премиального фонда переведут в оклады, а воры и бездельники будут получать те же деньги, толко в окладе. Офигенная мудрость, нас в очередной раз просто грабят под предлогом, что нас облагодетельствовали.
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27.05.2020 20:39 Ответить
 
 