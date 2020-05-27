Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим и переходим к ежеквартальным и ежегодным, - Немчинов. ВИДЕО
Украина отходит от практики ежемесячных премий для госсслужащих. Теперь их будут начислять ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.
Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории "А". По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.)", - отметил министр Кабинета Министров.
KPI будет определятся отдельно для каждого госслужащего, а его эффективность будет определятся конкретными грейдами для каждой должности.
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Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
или ты хочешь, чтобы было бесплатно?
Чиновники получают зарплату за свою работу,
За что премии?
И почему всем работающим не выписывают премии,а только оклад?
Что особенного сделал чиновник,более своих служебных обязанностей,чтоб быть вознагражденным с наших налогов?
Тогда они служат намного лучше.
Так что хозяевам придется подзатянуть ремни...
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
За какие такие заслуги во время глубочайшего падения экономики украинские чиновники получают премии , не говоря уже о величинах этих премий в сотни тысяч ? Вы разворовываете и без того нищенский бюджет Украины , а в отсутствие денег Украина не может себе позволить покупать крайне необходимое для укрепления нашей армии во время войны !!! Премии за подрывную деятельность внутри страны ? Во власти враги Украины !
..Коли *чинуша * при ставці 10-12 тис отримує по 45-50 *штук * .(інтенсивність .премія 100-200 % ) оздоровчі .і т.д ,..!..
Деякі місцеві чинуши отримують більше .як зараз міністри .
а вот премия (особенно в 200-300 процентов) чинуше за что??? за что его так уж сильно благодарить материально???
Она того не стоит , поверьте .
Нигде в мире , ни в одной стране ( кроме Кацапии , конечно ) чиновник не получает столь много . Основная льгота для чиновников там - это чуть большая пенсия . И вместо безумных зарплат у них повышенная ответственность перед законом и постоянный контроль .
Вот так .
Міністр у справа ветеранів України Сергій Бесараб, у перші ж 2 місяці перебування на посаді, оформив собі інвалідність І групи.
І отримав разову грошову допомогу у 500 000 гривень.
Ні, ну а чьо?
Заступникам міністрів - можна, Найєму - можна, зализничнику Лещенко - можна, а Бесараб вам що - рудий?
Ау, ветерани!
Як справи? Задоволені всім?
Д.Калинчук (Вовнянко)
Подробности https://censor.net/comments/locate/3198225/019214**-85f4-7064-bee5-d3061dc0d8f0