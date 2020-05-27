Отходим от практики ежемесячных премий госслужащим и переходим к ежеквартальным и ежегодным, - Немчинов. ВИДЕО

Украина отходит от практики ежемесячных премий для госсслужащих. Теперь их будут начислять ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории "А". По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.)", - отметил министр Кабинета Министров.

KPI будет определятся отдельно для каждого госслужащего, а его эффективность будет определятся конкретными грейдами для каждой должности.

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