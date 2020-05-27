Герасимов о прорыве спецназа в музей Гончара: "Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР". ВИДЕО

Незаконный захват помещения музея Гончара, которое совершили вчера сотрудники ГБР, происходило под личным контролем президента Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщил нардеп Артур Герасимов.

Нардеп рассказал о деталях вчерашнего штурма музея, в частности, о неоднократных телефонных переговорах силовиков с руководством.

"Очень боялись ответственности за преступные действия по нарушению украинских законов и докладывали об этом наверх. И поэтому лично Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР, насколько я понимаю, с приказами преступно нарушать закон", - отметил Герасимов.

По его словам,во времена Порошенко штурмовал Славянск, а спецназ Зеленского штурмует музеи.

"Вчера Зеленским была перейдена очередная красная линия. Я бы хотел обратиться к украинцам: то, что вчера без решения суда преступно ломали двери в национальный музей означает, что они хотят без решения суда преступно ломать двери в дом каждого украинца. Впервые за много лет это произошло и очень быстро возвращаются времена Януковича", - подчеркнул нардеп.

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"Вчера был позорный день украинской правоохранительной системы, это был позорный день лично президента Зеленского. Но возможно еще есть шанс это исправить. Для этого первое, что надо сделать - лично Зеленскому извиниться перед директором музея Петром Ивановичем Гончаром. Лично извиниться перед журналистами, которых вчера побили. И перестать нарушать закон. Также нас очень удивило, чтоо нет никакой реакции от Верховной Рады Украины. Поэтому мы обращаемся к спикеру ВРУ Разумкову и требуем его жесткой реакции на преступные действия, которые вчера состоялись в музее Гончара. Также мы требуем срочно собрать комитет по свободе слова, который должен осудить преступные действия ГБР по избиению журналистов. Мы требуем срочно собрать комитет по гуманитарной информационной политике, который должен осудить действия, когда без решений, без аргументов, без документов ломают дверь в национальный музей. И мы требуем срочно собрать комитет по правоохранительной деятельности, который должен рассмотреть ситуацию с поведением так называемых следователей ГБР, которые не показывали документы, не представлялись, которые применяли физическую силу и которые ломали дверь в Национальный музей", - добавил Герасимов.

Герасимов обратил внимание, что по приказам Зеленского силовики пытаются уже год найти что-против Порошенко, но им это не удается: "За год они перелопатили все предыдущие 5 лет, но все 15-17-18 дел оказались мертворожденными. И это уже не мы - они сами об этом говорят. Таким же мертворожденным будет и это дело.

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Адвокат пятого президента Украины Порошенко Игорь Головань отметил, что закон предусматривает, что каждый обыск и проникновение правоохранителями происходило исключительно по решению суда. Исключения составляют преследование преступника.

По словам адвоката, сотрудникам ГБР якобы показалось, что картинам в музее грозит какая-то опасность и они пришли их спасать.

"Следователь Дощенко имел недейтсвительное удостоверение, там была неправильно указана должность, потому он не его показывать. Они (сотрудники ГБР. - Ред.) несколько раз посещали зал, где были размещены картины. Они четко понимали, что там происходит и они четко понимали и знали, что никакой угрозы имуществу нет. Поэтому этот взлом дверей и проникновение в помещение музея, проведение так называемого неотложного обыска они совершали умышленно, осознанно и понимая, что их действия незаконны", - отметил Головань.

"Есть видео, все видели, что следователь Дощенко буквально около двух часов ходил во дворе с мобильным телефоном возле уха. Тут можно сравнить информацию с уже сказанной о звонках Офиса Президента в ГБР. То есть, его или заставляли или уговаривали", - рассказал адвокат.

Кроме того, следователи сфальсифицировали протокол обыска.

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