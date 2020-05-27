"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что так называемым "властям" "ЛДНР" нет места в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "ATR", передает Цензор.НЕТ.

"Мы с ними (так называемыми "ЛДНР". - Ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, если будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то собственно где в этой картинке оккупационные администрации. Ответ - нигде", - отметил Кулеба.

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