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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что так называемым "властям" "ЛДНР" нет места в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "ATR", передает Цензор.НЕТ.

"Мы с ними (так называемыми "ЛДНР". - Ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, если будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то собственно где в этой картинке оккупационные администрации. Ответ - нигде", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ размещают на Донбассе с нарушением линий отвода "Грады", "Гвоздики" и танки, - ОБСЕ

Автор: 

МИД (6947) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
То може, для початку, перестаньте їх величати лднр. Це окуповані Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО; також окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей) - частина території Донецької і Луганської областей України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль
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27.05.2020 17:12
+7
Ну, слава Богу. Доперли. Привет из Донецка!
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27.05.2020 17:16
+5
Да вы на хрен некому не нужны,кормильцы. Вы нужны только для того что бы отвлекать внимание от крыма.
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27.05.2020 17:11
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Да вы на хрен некому не нужны,кормильцы. Вы нужны только для того что бы отвлекать внимание от крыма.
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27.05.2020 17:11 Ответить
Они себе уже место Нашли , - Нашли паспорт с курицей обворовавши и купивши в россии домик на гектар. Говорили , что Донбасс кормил Украину, а теперь Пушилина с Пасечником.
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27.05.2020 17:11 Ответить
Соя, розходься. Зради нема
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27.05.2020 17:11 Ответить
А может ты е...анат назад на петушатню вернёшься?
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27.05.2020 17:32 Ответить
Мені до вас не треба повертатися. Я у вас не був. Сидіть, жріть самі
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27.05.2020 17:47 Ответить
Ну так и не надо к нормальным людям таким как ты возвращатся,чеши в свой петушиный угол и можеш там вскукарекивать про сою барыг Липецк.
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27.05.2020 17:51 Ответить
То може, для початку, перестаньте їх величати лднр. Це окуповані Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО; також окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей) - частина території Донецької і Луганської областей України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль
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27.05.2020 17:12 Ответить
"перестаньте їх величати лднр"-----Якщо ти почув, то скажи хоч на якій секунді це було сказане. Бо я шось пропустив.
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27.05.2020 17:18 Ответить
Ты дурное пропустило одну стадию эволюции
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27.05.2020 17:33 Ответить
Ви даун? Тоді Вам не сюди
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27.05.2020 17:43 Ответить
Можливо, ви не втигли прочитати назву статті. Будь ласка.
"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО
В моєму дописі немає жодного слова про кулебу. Хоча від його дефірамбів зЕ, нудить
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27.05.2020 17:36 Ответить
Я все встиг. Навіть встиг побачити, як маніпулює цензор, приписучи те що не сказано.
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27.05.2020 17:42 Ответить
На фоне Сивухи, Дерьмака и Зеленского , Кулеба выглядит адекватным....
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27.05.2020 17:14 Ответить
Слабое звено...
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27.05.2020 17:42 Ответить
Ну, слава Богу. Доперли. Привет из Донецка!
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27.05.2020 17:16 Ответить
Единственная перспектива ЛДНР:
"ЛДНР" не мають жодних перспектив у системі врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6157
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27.05.2020 17:27 Ответить
Поэтому они и не хотят в Украину, а силой не вернуть.
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27.05.2020 18:17 Ответить
Это ж сколько расходов древесины! Может использовать шахтные пустоты?
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27.05.2020 19:47 Ответить
Тут иди знай. Процесс выдачи паспортов пошёл сильно. Официально вроде 200 тыс получили. Два есть варианта. Всем кто получил---автоматом рубить гражданство Украины. Это остановит скорее всего многих, на время. Или пусть так и идёт. Но как только получат много, проведут между такими референдум под подпись и Дума удумает про протекторат какой нибудь. Кстати уже и заявили в РФ. Пробный камень кинули. Но выбирать нам здесь. Оба варианта хороши по своему. Один кардинальный---отрубить, забыть навеки. Другой подороже и по деньгам тоже. Но с таким руководством страны в такие игры нам не сыграть на победу.
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27.05.2020 17:40 Ответить
Как для меня самое печальное, что те учителя даунбаса, которые учили детей патриотизму к "родной стране днр", принимали в "захарята" (а теперь в "пушилинята"? ); чиновники-коллаборанты "госадминистраций", принявшие присягу своим ублюдочным "родинам" "днр" и "лнр", после освобождения территорий получат амнистию, украинские пенсии, ну а самые наглые через европейские суды - компенсации за "вынужденный прогул", разрушенные войно (читай "украми") дома, "неиспользованные отпуск" и "нарушение прав человека", так как Украина "не защитила обитателей даунбаса от российской чумы". Подождите, то ли еще будет.
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.
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27.05.2020 18:01 Ответить
які. блін "ЛДНР"??? !! ОРДіЛО, а не якісь там лднр..
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27.05.2020 17:49 Ответить
ДерьмоНасраноеРаиссией!
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27.05.2020 17:58 Ответить
Правильно.
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27.05.2020 19:11 Ответить
А что на это скажет товарищ Ермак? Кулеба у него спросился или через брата действовал?
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27.05.2020 19:46 Ответить
Вот вот ,лучший кореш вислюка оманского дермак думает,совсем по другому.И вообще он ,что тебе говорить разрешил?
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28.05.2020 10:21 Ответить
Та сказано вірно..... От тільки єрмаки обдурити і Кулебу пробують , і нас грішних.
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27.05.2020 21:57 Ответить
 
 