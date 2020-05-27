"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что так называемым "властям" "ЛДНР" нет места в урегулировании ситуации на Донбассе.
Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала "ATR", передает Цензор.НЕТ.
"Мы с ними (так называемыми "ЛДНР". - Ред.) не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, если будет вывод войск, восстановлен контроль границы, то собственно где в этой картинке оккупационные администрации. Ответ - нигде", - отметил Кулеба.
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"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО
В моєму дописі немає жодного слова про кулебу. Хоча від його дефірамбів зЕ, нудить
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.