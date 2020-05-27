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Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.

Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 01
Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 02
Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем

В пресс-службе американского флота подчеркнули, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.

Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 04
Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 05
Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 06
Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) провокация (1459) США (26611) Средиземное море (85)


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Топ комментарии
+76
А над Турцією слабо політати?
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27.05.2020 20:35
+73
Турция показала чего стоит путинская армия. Саудовская Аравия показала чего стоит путинская экономика
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27.05.2020 20:39
+71
кацапы как гопота. Пока не получат по шее, будут кидать понты
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27.05.2020 20:39
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А ви як думаєте , звідки взялися слово "фронт" ? - раніше армії вишиковувались навпроти один одного і лупили .
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27.05.2020 22:11 Ответить
Зараз не бачив , щоб так воювали . Хіба на акціях протесту проти мусорів .
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27.05.2020 22:12 Ответить
Одно из правил не допивать пленных и раненых. У тебя есть еще вопросы ?
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27.05.2020 22:18 Ответить
В мене їх не було , у мене , як Ти можеш бачити за моїми дописами і цій темі, - відповіді .
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27.05.2020 22:28 Ответить
гнилые кацапеты решили хоть как-то уколоть "пиндосов"...но ниччё...санкции против СП-2 им в печень...
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27.05.2020 21:58 Ответить
Казламордые действительно перегнули палку.
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27.05.2020 22:06 Ответить
Але Трамп проковтнув і облизнувся .
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27.05.2020 22:08 Ответить
Ну, це як шавка дзявкотить на лева, то що, він кидається на неї?
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27.05.2020 22:14 Ответить
Розриває за секунди насправді .А тут песик дзюрить йому в обличчя . А Трамп таки не кидається ,"мужньо" ковтає .
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27.05.2020 22:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=APhqD6c3Xtg Собака напала на льва
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27.05.2020 23:22 Ответить
🤣
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28.05.2020 03:44 Ответить
Ну да, вы бы, наверное, на месте американских пилотов пошли бы на таран. Да?
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28.05.2020 09:19 Ответить
_Эмбарго на их нефть и газ, вот это было бы эффективно! Но 3апад яростно, категорически не хочет сделать кремлю по-настоящему больно. Идиоты надеются использовать рашистов против кетайцев. Но эта парочка идиотов обманет и вместе будут воевать против Запада.
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27.05.2020 22:12 Ответить
и шо характерно-кацапьё всегда "бурует" над тем кто слабее...с равными-они ссыкуны... "
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27.05.2020 22:11 Ответить
А якщо занадто сильний супротивник - розбещують і ослаблюють .
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27.05.2020 22:13 Ответить
чего стоит касапское вооружение видно по действиям в Сирии и в Ливии . Поражение за поражением касапов и их сателлитов на фоне не самых продвинутых турков . Били совьетское вооружение в 1967 и 1973 годах в израильско - египетских войнах , в Афгане , в Ираке в прошлом .
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27.05.2020 22:12 Ответить
Воно "вартує" сотням тисяч невинно вбитих !
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27.05.2020 22:15 Ответить
Сегодня Маск запускает пилотируемый Драгон. Это такой мощный пинок под зад сраной Рашки, что дурацкие провокации - это просто пыль.
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27.05.2020 22:19 Ответить
Коли ***** окупує Північну Америку , то назвуть "Маасквіч" , як колись Opel Cadet , або "ПаБеда!" , як Opel Capitan ....Не дай Бог ...
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27.05.2020 22:25 Ответить
Рашка окупирует Северную Америку(?) Ну насмешил))
Не потянет рашка) че вы там курите))
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27.05.2020 22:52 Ответить
Ти не все читаєш , напевно , кацапе . Дочитуй до кінця , там - найцікавіше .
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27.05.2020 23:13 Ответить
Х#йло когда-то довыё@ывается, что мало не покажется...
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27.05.2020 22:25 Ответить
Звичайно після таких рашкорухів падає курс рубля. Дуже падає.
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27.05.2020 22:29 Ответить
Надо было по большому в туалет сходить и смыть на кацапов
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27.05.2020 22:29 Ответить
може пора вже цю срань кацапську валити?
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27.05.2020 22:36 Ответить
Изолировать рашку. Не покупать газ и нефть. Рашка держиться на деньгах, а деньги имеют свойство заканчиваться. Они не выживут внутренним рынком и развалиться рашка на мелкие уделы. Выгодно ли это(?) Конечно выгодно. Прекратится весь этот беспредел и не нужно ни с кем воевать.
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27.05.2020 22:47 Ответить
Оскудела американская богатырская удаль! Забыли,чай,какие выродки противостоят пилотам The Unayted Steytes of America!Тут только в рыло и на поражение,мразь нормальных отношений не понимает!
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27.05.2020 22:54 Ответить
United States
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28.05.2020 02:55 Ответить
Кацапам більше нічого не залишається як ср@ти у бік штатів після остаточного фейлу кацапської коссмічної програми.
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27.05.2020 23:00 Ответить
Где взаимосвязь?
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27.05.2020 23:06 Ответить
Рюзьге, від ваших послуг відмовились.
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27.05.2020 23:12 Ответить
Пипец.... Рашка на каждом полете теряет аж 50 млн долларов. Бяда.
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27.05.2020 23:19 Ответить
Ты знаешь, типа американец, что глава космического агенства США подал в отставку, сказав, что не желает принимать участие в фарсе?
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27.05.2020 23:22 Ответить
В фарсе ватакосмоса рогозина и недоимперцев,которые даже ракеты украинца Королева нормально запустить уже не могут?
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28.05.2020 01:56 Ответить
Королев , русский, родился в Житомире, Волынской губернии, Российской империи, работал в России, помер и похоронен там же. Во всех анкетах писал национальность - русский. Не надо придумывать себе героев, они и так есть, Бандера, Шухевич, Коновалец...
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28.05.2020 12:33 Ответить
Я не маю звичаю годувати російських тролів. Але мушу дещо уточнити про Корольова (на той час зека): вся його заслуга - це ідея зробити п'ять "в'язанок" по 4 двигуни Вернера фон Брауна. Трофейних оригіналів і тупих копій. І я не вважаю його героєм.
Мої герої - Віктор Беленко, Адольф Толкачов, Александр Огородник, Олег Гордієвський та інші, які протистояли режиму перш за все з ідейних міркувань.
Не відповідай, твої "рефлекси" мені нецікаві. Заспамлю.
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28.05.2020 13:43 Ответить
Не годуйте троля. Усі його "запитання" розразовані на те що йому хтось "подасть" пост у відповідь, тобто трудову копійку.
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28.05.2020 13:36 Ответить
Ваша «связь» у Кремлі!
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28.05.2020 02:57 Ответить
По существу? Я не знаю какой ты свин, и откуда в США подъедаться приехал.
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27.05.2020 23:24 Ответить
А где то на верху незримо за этими консервными банками следила пара ф35
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27.05.2020 23:18 Ответить
Эх махнуть бы крылом да дать очередь по **@льникам кацапским... и все было бы норм!
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27.05.2020 23:34 Ответить
И что? А ничего. Раше ничего не будет.
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28.05.2020 01:31 Ответить
Вода камінь точе! Рано чи пізно кількість перейде у якість! СРСР починаючи з Афганістану теж, дуже повільно,на протязі 12 років валили.І де СРСР? Ау Радянський Союз? Де ти є?
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28.05.2020 03:07 Ответить
Видишь ли, дело не в том как будет называться сообщество ваты через 5-10 лет - Раша, или как-то еще.
СРСР типа "развалился", на его месте теперь Раша с точно такой же ненавистью к соседям и точно так же воюющая со всеми до кого может дотянуться. И так уже лет 600. Тот народец который там живет - исключительно злобное тупое стадо, перемена названия и государственного устроя ничего не меняет.
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28.05.2020 09:55 Ответить
То їх проблеми. У процесі еволюції виживають ті хто здатний адаптуватися до викликів часу. Розпад рашки - це справа часу ,їх поставить у стойло якщо не Америка то Китай.
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28.05.2020 11:11 Ответить
Это не их проблемы. Это проблемы соседей.
"В стойло" Рашу ставили много раз, за 600 лет, только потом все начиналось по новой. Украине жить с этим пьяным тупым и злобным соседом ВСЕГДА, никуда он не денется. Название может поменяется после "распада", и все.
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28.05.2020 11:46 Ответить
Как приказал Джохар Дудаев в 1994 году: Сбить!
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28.05.2020 01:40 Ответить
Давно у недоимперцев боевые самолеты не падали. По вертолетам хорошо идут,кучненько. А вот с самолетами выбились из графика. Может на параде наверстают?
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28.05.2020 01:54 Ответить
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28.05.2020 06:55 Ответить
Да, есть ещё недоработки. Но скрепоносцы - зверьки старательные.
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28.05.2020 07:31 Ответить
Видно эти соколы -стервятники кремлёвских фашистов )(уйла уж шибко обожрались своего неповторимого национального кацапского напитка " Боярышника ". И им кацапам лапотникам всё стало по хер... А москаль - кацап это такое существо, которое пока только сильно - сильно не врежешь в его в казламордую харю, так и не придёт в себя. ...Америкосы совершенно не знакомы с традициями этой коварной лапотной заразы , и надо им только нехотя раз сбить кацапский самолёт, или потопить их посудину. И эта трусливая кацапская зараза почувствовал сильный отпор моментально подожмёт хвост и некогда ни кого не будет провоцировать ....
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28.05.2020 06:54 Ответить
И что характерно. Судя по снимкам, два боевых самолета, упакованных по самое не могу средствами ведения огня докопались то так называемой "летающей коровы" у которой из средств защиты только возможность показать в иллюминатор фак обидчику. Обратил внимание, что и прочие подобные инциденты практиковались козломордыми пилотами в тех случаях, когда была уверенность, что жертва не сможет в..бать в ответ. И всякий раз, после подъема дежурного звена истребителей, путинские соколы мгновенно сваливали. Не зарегистрировано случаев подобного поведения в отношении боевых самолетов.
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28.05.2020 07:05 Ответить
да никто и не будет ********* в ответ, а дальше что обмен ядерными ударами? это так бряцание доспехами, просто тупые ватаны думаю что война будет на виражах, а реалии таковы что ракета прилетает, а не самолет
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28.05.2020 19:27 Ответить
Думаю для виртуозного Су-35 это не опасно, чего не скажешь об американских истребителях.
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28.05.2020 09:15 Ответить
Виртуозный ты наш. Всё бредите догфайтами второй мировой. Не будет этого уже никогда. Разница между "хулиганкой" и войной очень большая.
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28.05.2020 11:57 Ответить
Раша натякає, що американцям не слід втручатись, коли Раша буде захоплювати Україну. Краще поступитись. За Україну Раша піде на все.
Здається тут все зрозуміло. Чи варто американцям ризикувати всесвітньою катастрофою заради якоїсь України? Відповідь дуже проста - не варто. Але тут є одне "але". Чи варто затуляти очі на вимоги божевльного, якщо він хоче задовольнити якесь своє усталене, маніакальне бажання? Наприклад оволодіти сусідкою? Заради того, щоб цей маньяк не підпалив весь дім? Може краще віддати йому цю його сусідку і жити далі у мирі і злагоді?
Ось тут і є вибір. Ось тут і є питання.
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28.05.2020 09:33 Ответить
Судеты уже один раз отдали маньяку, щоб цей маньяк не підпалив весь дім
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28.05.2020 09:58 Ответить
полетали бы рядом с F-22, на крайняк неподалеку от F-16
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28.05.2020 09:55 Ответить
Эх,были когда то ковбои 🤠,а их макает какойто иван дурак!
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28.05.2020 10:44 Ответить
Скрытая реклама на русские самолеты.Хотят выбросить на рынок новый самолёт вот и привлекают внимание . Конкуренция большая, скоро на рынке появятся много ненужных самолетов .Самое время Украине завести свою авиакомпании , не прогадают.Украинцы трудолюбивый народ .,миллионы заробитчанин устали ездить в автобусах ...
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28.05.2020 11:31 Ответить
надо приблизить фото пилотов *********....возможно они со слезами на глазах умоляли забрать их по ГринКарте в США
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28.05.2020 17:32 Ответить
То покрытие такое или русня в натуре на таких ржавых корытах летает?
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28.05.2020 18:58 Ответить
Все надежды на Байдена).
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28.05.2020 19:52 Ответить
российсские ржавые летающие корыта в условиях военных действий НАТО будет сбивать за 100 км до своих самолетов
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28.05.2020 21:20 Ответить
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