Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.







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В пресс-службе американского флота подчеркнули, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.









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