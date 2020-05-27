Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Два российских истребителя Су-35 опасно перехватили патрульно-разведывательный самолет P-8A Шестого флота Военно-морских сил США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Инцидент произошел 26 мая над Средиземным морем. Российские истребители в течение 65 минут летели на близком расстоянии по оба крыла от американского самолета, ограничивая возможность P-8A маневрировать.
В пресс-службе американского флота подчеркнули, что российские пилоты вели себя непрофессионально и нарушили международные стандарты безопасности полетов. Отмечается, что под угрозой были все самолеты, а подобные инциденты повышают риск столкновений в воздухе.
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Не потянет рашка) че вы там курите))
Мої герої - Віктор Беленко, Адольф Толкачов, Александр Огородник, Олег Гордієвський та інші, які протистояли режиму перш за все з ідейних міркувань.
Не відповідай, твої "рефлекси" мені нецікаві. Заспамлю.
СРСР типа "развалился", на его месте теперь Раша с точно такой же ненавистью к соседям и точно так же воюющая со всеми до кого может дотянуться. И так уже лет 600. Тот народец который там живет - исключительно злобное тупое стадо, перемена названия и государственного устроя ничего не меняет.
"В стойло" Рашу ставили много раз, за 600 лет, только потом все начиналось по новой. Украине жить с этим пьяным тупым и злобным соседом ВСЕГДА, никуда он не денется. Название может поменяется после "распада", и все.
Здається тут все зрозуміло. Чи варто американцям ризикувати всесвітньою катастрофою заради якоїсь України? Відповідь дуже проста - не варто. Але тут є одне "але". Чи варто затуляти очі на вимоги божевльного, якщо він хоче задовольнити якесь своє усталене, маніакальне бажання? Наприклад оволодіти сусідкою? Заради того, щоб цей маньяк не підпалив весь дім? Може краще віддати йому цю його сусідку і жити далі у мирі і злагоді?
Ось тут і є вибір. Ось тут і є питання.