За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 104 медработника, всего 1 627 детей и 4 345 медиков, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки провели 10 298 тестов на коронавирус методом ПЦР

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 444 человека. Всего с начала пандемии заболели 22 382 человека, из них 1 627 детей и 4 345 медработников. За минувшие сутки провели 10 298 исследований методом ПЦР", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек