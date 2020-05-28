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За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 104 медработника, всего 1 627 детей и 4 345 медиков, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки провели 10 298 тестов на коронавирус методом ПЦР

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 444 человека. Всего с начала пандемии заболели 22 382 человека, из них 1 627 детей и 4 345 медработников. За минувшие сутки провели 10 298 исследований методом ПЦР", - рассказал Степанов.

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Автор: 

дети (6491) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Швидкого одужання
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28.05.2020 09:56
+1
помолюсь за них, Осіріс допоможе, на відміну від Кетцалькоатля, чи в шо там вірять ..... "віруючі"
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28.05.2020 09:57
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Швидкого одужання
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28.05.2020 09:56 Ответить
помолюсь за них, Осіріс допоможе, на відміну від Кетцалькоатля, чи в шо там вірять ..... "віруючі"
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28.05.2020 09:57 Ответить
"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника Источник: https://censor.net/n3198484\\\\\\\\\\\\\\\\\

Стебанов, в норм. стране ты бы был уже..... отстранен, а в ненормальной - на бутылке был
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28.05.2020 10:00 Ответить
Скільки медиків ще залишилось в Україні?
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28.05.2020 10:02 Ответить
Тобто медики могли ще кілька тисяч заразити, чи не так? Ну все по плану, потихеньку більшість перехворіє і якщо імунітет буде справлятися від нових заражень, то буде час на стратегію, хоча знову ж порогу епідемічного нема, лише паніка.
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28.05.2020 10:11 Ответить
За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 4848

За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 8049
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28.05.2020 10:27 Ответить
Снова манипулирования цифрами и понятиями. В предыдущем сообщении говорится, что количество активных больных увеличилось на 22 человека. Т.е. симптомы только у 22, у остальных просто положительные тесты.
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28.05.2020 13:29 Ответить
 
 