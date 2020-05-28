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За сутки COVID-19 заболели 32 ребенка и 104 медработника, всего 1 627 детей и 4 345 медиков, - Степанов. ВИДЕО
За минувшие сутки провели 10 298 тестов на коронавирус методом ПЦР
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 444 человека. Всего с начала пандемии заболели 22 382 человека, из них 1 627 детей и 4 345 медработников. За минувшие сутки провели 10 298 исследований методом ПЦР", - рассказал Степанов.
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+1 Чайка Київ
показать весь комментарий28.05.2020 09:56
+1 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий28.05.2020 09:57
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Стебанов, в норм. стране ты бы был уже..... отстранен, а в ненормальной - на бутылке был