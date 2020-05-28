Street racing на танках: учения бойцов 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". ВИДЕО
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" устроили состязания между экипажами танков, используя форму так называемых уличных гонок (англ. - street racing).
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик, на котором зафиксированы основные моменты состязаний, бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.
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+32 Solomon #418722
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+24 NonCFist
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+24 Алла Новосад #194524
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Kozak System - Подай Зброю.
https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM
сам чуть не обосрался от видеоряда - б*же, это же надо так заснять и смонтировать шоб..... ну вы понял.
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p320x320/79390121_2426838394110862_8918252212912652288_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=1*****&_nc_oc=AQn0b8Z9gJFoOZal7dSFUEn_A65AECzSAa02XLReyXLhQS5xF2Sd7VDquKa9wYbiUCI&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=a7379670ec6819e8c676732af0bf196b&oe=5EF56EB2
Сам бы служил в этом элитном подразделении, честь и слава.
Она и сейчас есть в Бундесвере и эмблема та же у нее. 114 дивизия.
супер, если продолжают дела дидов(немецких)
я бы хотел служить там. 1.5шт. евро наверное платят
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE-Jvb5tbpAhWms4sKHXyfDdsQyCkwAHoECAsQBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_7kD0hY-DAY&usg=AOvVaw0o2Cb0quc-CakE8wt60H5Z
В этом плане Бундес после холодной войны действительно слишком булки расслабил. Сейчас наверстывают, как могут.
так что не знаю кому и у кого поучиться нужно.
даже вот в штатовских дивизиях - жестко тренируют на т.н. КМБ
хотя - платят же, так шо мона и потерпеть. а в Германии призывная вроде бы, ну там с 100-150к. контрактники, а пушмясо гоняют как завещал 1 художник из Австрии.
https://www.youtube.com/watch?v=YyO-SCiqfx0&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=Ju7YJUSvnNQ
https://www.youtube.com/watch?v=33cBGY9epTs
(а танкове відео зачітно було б озвучити треком https://youtu.be/ztBrga1jIe8?t=64 Feindflug - Truppenschau )
https://youtu.be/-PPympQSVio Marduk - Tiger I
Тевтонські лицарі - знову старий марш
Великий кінь зі сталі, меч полум'я - земля тремтить
Масивний апарат смерті, 58 тонн ненависті
Невблаганно котиться, щоб звершити вашу долю
Колісниця полум'я
Перемелює паростки миру
Дуелі в тумані
Броньований кулак
Гвардія Рейху
Залізні хрести яскраво сяють
Звитяжне свастя на залізі
Panzer VI - Tiger I
Холодний сталевий хижак на стрімких гусеничних смугах
Несе голос війни по всій землі
Ненаситний хижак - його доказ в числі вбивств
Вже його силует завжди вселяє жах...
Грім над мерзлими далекими російськими полями
Тяжкий молот-таран в туніських пісках
До пекла й назад над італійськими горами
Зелені живоплоти Нормандії - кінець надій
Колісниця полум'я
Перемелює паростки миру
Дуелі в тумані
Броньований кулак
Гвардія Рейху
Залізні хрести яскраво сяють
Звитяжне свастя на залізі
Panzer VI - Tiger I
Героям слава!
Слава нашим воякам та волонтерам!
Героям слава!
хотя, и у нас полканы есть.. это ж зарплату, выслугу и другие льготы получает...
Я на хлопців.