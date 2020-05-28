Street racing на танках: учения бойцов 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". ВИДЕО

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" устроили состязания между экипажами танков, используя форму так называемых уличных гонок (англ. - street racing).

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик, на котором зафиксированы основные моменты состязаний, бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.

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