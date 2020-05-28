За сутки в Киеве 54 случая COVID-19, среди заболевших 11 медиков, выздоровели 64 человека, - Кличко. ВИДЕО
54 жителя Киева заболели коронавирусом за прошедшие сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 54 человек, 11 из них - медики. На сегодня в столице 2 793 подтвержденных случая COVID-19", - рассказал мэр.
Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 11-летняя и однолетняя. А также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пять мальчиков - от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. - Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус побороли 506 жителей города", - подчеркнул Кличко.
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по каждому заболевшему медику должно быть расследование.
И результатом такого расследования может быть только ОДНО из ДВУХ:
а) или медика в достаточной мере не снабдили защитными средствами
б) или медик - не умел / не хотел соблюдать меры безопасности, защиты и дезинфекции