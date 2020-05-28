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За сутки в Киеве 54 случая COVID-19, среди заболевших 11 медиков, выздоровели 64 человека, - Кличко. ВИДЕО

54 жителя Киева заболели коронавирусом за прошедшие сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 54 человек, 11 из них - медики. На сегодня в столице 2 793 подтвержденных случая COVID-19", - рассказал мэр.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 11-летняя и однолетняя. А также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пять мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. - Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус побороли 506 жителей города", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В часы пик в метро будут ограничивать вход на некоторые станции, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25513) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"заболевшие медики - это как "коррумпированные прокуроры.
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28.05.2020 12:08 Ответить
Поясните, а то не совсем понятен Ваш этот "как".
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28.05.2020 12:10 Ответить
ИМХО
по каждому заболевшему медику должно быть расследование.
И результатом такого расследования может быть только ОДНО из ДВУХ:
а) или медика в достаточной мере не снабдили защитными средствами
б) или медик - не умел / не хотел соблюдать меры безопасности, защиты и дезинфекции
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28.05.2020 12:09 Ответить
Это-то - да, но не было слышно, чтобы, когда передавали помощь в поликлиники и больницы, кто-то сказал: Не надо, мы всем обеспечены...
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28.05.2020 12:12 Ответить
1
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28.05.2020 12:36 Ответить
 
 