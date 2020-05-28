Активисты пикетировали МВД в поддержку поэта Хаецкого, обвиняемого по делу о пожаре в одесском колледже: "Хватить сажать невиновных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты пикетировали здание Министерства внутренних дел с требованием освободить из СИЗО прекратить уголовное преследование поэта Андрея Хаецкого, обвиняемого в причастности к пожару в одесском институте.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие жгли файеры, скандировали "Свободу Андрею Хаецкому", а также держали плакаты с надписями: "Свободу Андрею Хаецкому", "Поэзия - не преступление", "Хватить! Сажать невиновных" и др.
Активисты озвучили свои требования в микрофон, а также зачитали стихи Хаецкого.
"Это акция солидарности с нашими друзьями в Одессе. Мы собрались для того, чтобы поддержать поэта, волонтера, активиста Андрея Хаецкого", - заявили митингующие.
По их словам, на момент пожара Хаецкий не занимал никакой должности в колледже - за две недели до этого передал все дела преемнику.
"Он совершенно не причастен к тем обвинениям, которые сейчас есть", - утверждают активисты.
"Никаких доказательств у следствия о его причастности нет. Напротив, есть прямые доказательства непричастности Андрея. Между тем, Андрей находится в СИЗО. С пятницы его взяли под стражу. Андрей имеет серьезное заболевание сердца, и пребывание в СИЗО может привести к критическим последствиям. Андрей единственный, к кому суд применил такую жесткую меру пресечения. Бывший руководитель ГСЧС в Одесской области Федорчак и директор колледжа - не в СИЗО", - заявили организаторы акции.
Хаецкий является инвалидом III группы, у него искусственный клапан в сердце. Сейчас он находится в медицинской части следственного изолятора.
Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ответственныйм на тот момент был совершенно другой человек, которому перед увольнением Андре передал дела.
Без лжи не можете расследовать дела?
"Благодаря тому, что он передавал дела Соловей (Светлана Соловей - заведующая отделением гостинично-ресторанного и туристического бизнеса - ред.), на руках осталась его должностное, где указано, что он не отвечает за пожарную безопасность, но указано, что он должен организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль А.П., а здания на Троицкой - Фомич Т.Г., об этом свидетельствует документ об оплате за их обучение в сентябре 2019 года", - пишет Ротари.
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Знайомтесь, це поет Андрій Хаєцький і він в СІЗО. 2 місяці без права застави. Його роблять крайнім в пожежі на Троїцькій (Одеса). Тоді загинуло 16 людей.
Все головне написала Лена Ротарі:
Правда всегда слабая, а за справедливость тебе назовут цену. К сожалению, мы живем в стране, где не работают законы. Если у тебя есть все доказательства невиновности, но нет денег, то из тебя сделают виновного. Потому что при расследовании громкого дела кому-то нужно любой ценой удержаться в кресле и отрапортовать об удачном раскрытии.
Так случилось и с трагедией в Одесском колледже экономики и права. Директору и завхозу (ответственной за пожарную безопасность) предъявили обвинение в халатности. ХАЛАТНОСТЬ, понимаете?
Заведующей отделением, в кабинете которой, по мнению следствия, началось возгорание, - нарушение правил пожарной безопасности. Такую же статью дали и бывшему заместителю директора, его единственного отправили в СИЗО. При этом пресс-служба Прокуратуры Одесской области дала заведомо неправдивую информацию.
Итак, 4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении.
Благодаря тому, что он передавал дела Соловей, на руках осталась его посадова, где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль О. П и здания на Троицкой - Фомич Т. Г., о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последнее было в сентябре 2019 года. Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич Т. Г.
В материалах дела Коваля, как ответственного, назвали все преподаватели. Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно. Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности. Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех. Эти материалы дела есть в заводском суде, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете прокуратура их изъяла? Нет.
И да, распорядителем средств в колледже была только директор. Только она могла решать вопросы по приобретению того или иного. С ее стороны действительно было письмо в Министерство образования по поводу закупки противопожарной системы и ремонта в здании. Это было в 2017 году, и тогда министерство спустило это на ОГА, а облгосадминистрация ответила, что не является балансодержателем здания колледжа.
Дальше - по якобы розыску. Эту информацию очень легко проверить на сайте, который обновляется ежедневно и хранит все данные. Попробуйте здесь найти Хаецкого Андрея Ивановича. https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ Его просто не могли ввести в розыск, потому что все это время Андрей официально работал, и не просто официально, а в госструктуре. Об этом знали все друзья и справка с места работы, и характеристика есть. Проверить это было совсем нетрудно, но этого никто не делал, потому что они просто не знали, за какие уши можно его притянуть к этому делу.
Я могу лишь предполагать, что первые фигуранты дела, учитывая связи некоторых, смогли просто «решить вопрос» и нужно было срочно найти того, на кого повесят. Как видим стрелочника нашли и на него все повесили.
4 декабря 2019 года в Одессе была самая страшная трагедия. Нам всем хотелось понять, кто же виноват в этом. Только наказание ради наказания - это такое же преступление, но в нашей стране законы не работают.
Ниже скрины с транзакций по оплате за обучение по пожарной безопасности. Так вот эти документы правоохранители тоже не смогли найти хотя они в открытом доступе.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220761517735233&id=1456174872
- с https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593 Андрій Хаєцький .