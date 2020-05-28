Активисты пикетировали МВД в поддержку поэта Хаецкого, обвиняемого по делу о пожаре в одесском колледже: "Хватить сажать невиновных". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали здание Министерства внутренних дел с требованием освободить из СИЗО прекратить уголовное преследование поэта Андрея Хаецкого, обвиняемого в причастности к пожару в одесском институте.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие жгли файеры, скандировали "Свободу Андрею Хаецкому", а также держали плакаты с надписями: "Свободу Андрею Хаецкому", "Поэзия - не преступление", "Хватить! Сажать невиновных" и др.

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Активисты озвучили свои требования в микрофон, а также зачитали стихи Хаецкого.

"Это акция солидарности с нашими друзьями в Одессе. Мы собрались для того, чтобы поддержать поэта, волонтера, активиста Андрея Хаецкого", - заявили митингующие.

По их словам, на момент пожара Хаецкий не занимал никакой должности в колледже - за две недели до этого передал все дела преемнику.

"Он совершенно не причастен к тем обвинениям, которые сейчас есть", - утверждают активисты.

"Никаких доказательств у следствия о его причастности нет. Напротив, есть прямые доказательства непричастности Андрея. Между тем, Андрей находится в СИЗО. С пятницы его взяли под стражу. Андрей имеет серьезное заболевание сердца, и пребывание в СИЗО может привести к критическим последствиям. Андрей единственный, к кому суд применил такую жесткую меру пресечения. Бывший руководитель ГСЧС в Одесской области Федорчак и директор колледжа - не в СИЗО", - заявили организаторы акции.

Хаецкий является инвалидом III группы, у него искусственный клапан в сердце. Сейчас он находится в медицинской части следственного изолятора.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ