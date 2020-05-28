Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ. ВИДЕО

Следователи национальной полиции, расследующие убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под автомобиль журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Об этом "Слидство.Инфо" узнало из текста официального подозрения, которые на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, передает Цензор.НЕТ.

"После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", - говорится в подозрении.

Журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

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По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут для того, чтобы поддержать версию, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Дом 28Б на улице Гончара

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 г. мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к автомоилю журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

В фильме "Убийство Павла" журналисты обнародовали видео с камер наблюдения, ранее не показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.





Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, был обнародован именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

"Надо отметить, что квартал, в котором произошло убийство, - старой застройки и многие улицы и дворы проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара", как указано в тексте подозрения", - отмечает издание.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.