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Новости Видео Убийство Шеремета
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Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ. ВИДЕО

Следователи национальной полиции, расследующие убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под автомобиль журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Об этом "Слидство.Инфо" узнало из текста официального подозрения, которые на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, передает Цензор.НЕТ.

"После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", - говорится в подозрении.

Журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

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По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут для того, чтобы поддержать версию, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы вписать в свою версию, - СМИ 01

Дом 28Б на улице Гончара

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 г. мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к автомоилю журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

В фильме "Убийство Павла" журналисты обнародовали видео с камер наблюдения, ранее не показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.

Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы вписать в свою версию, - СМИ 02
Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы вписать в свою версию, - СМИ 03

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, был обнародован именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы вписать в свою версию, - СМИ 04

"Надо отметить, что квартал, в котором произошло убийство, - старой застройки и многие улицы и дворы проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара", как указано в тексте подозрения", - отмечает издание.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+48
Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5328
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28.05.2020 13:54
+42
А скільки ми сміялись або обурювались з дурості кацапського "Слєдствєнного комітєта", який шив справи Яценюку, Сєнцову...
Свої такі є, брати по розуму цапів.
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28.05.2020 13:58
+41
Зебилы, вы хоть чуть-чуть понимаете, что эти ваши потуги ещё сильнее обваливают рейтинг вашего недоделанного "воШЬдя"?
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28.05.2020 13:54
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Страница 2 из 2
підробка доказів-це кримінальна стаття щодо слідчих...

Але якщо журналісти не погодились свідчити на стороні захисту ,КОТРий ПОВИННен СКОРИСТАТИСЬ ЦИМ ФАКТОМ,а просто "розказали історію",то і справи немає.
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28.05.2020 14:24 Ответить
Якщо хтось бував у цій місцині одразу зрозуміє, що за цим, новим маршрутом пройти неможливо так як там ведеться будівництво ЖК Ярославів град і проходу просто немає!
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28.05.2020 15:13 Ответить
Усю ******* "еліту" запакувати на довічне з чинною правоохоронною практикою!...
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28.05.2020 15:32 Ответить
Полный идиотизм Но мне с самого начала , было не понятно, три человека обвиняються в убийстве , Аваков а где мотив , с )(ера ли им убивать Шеремета обидно , что потом вся Украина будет платить им компенсацию за произвол правовой системы, по решению ЕСПЧ А судьи и прокуроры выйдут со службы с шикарными пенсиями Дебилизм как он есть
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28.05.2020 15:38 Ответить
Через корупційні та помилкові рішення держслужбовців Україна несе колосальні збитки.В ЄСПЧ зараз на розгляді понад 20 тис.справ ,а Мін'юст навіть незнає цифри скільки у нас взагалі невиконаних рішень в реєстрі чи 150 чи 200 тисяч.Також лишається незрозумілим, яку суму заборгувала Україна. Відомо лише, що йдеться про вкрай високу заборгованість.
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29.05.2020 11:00 Ответить
http://argumentua.com/stati/veroyatnyi-ubiitsa-pavla-sheremeta-i-agent-fsb-priblizhen-k-avakovu-i-druzhit-s-synom-ministra Вероятный убийца Павла Шеремета и агент ФСБ приближен к Авакову и дружит с сыном министра

Багато тексту, але дуже цікава інформація.
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28.05.2020 16:03 Ответить
https://censor.net/user/334810 А то вы не знаете , за наш счет ., всех Украинцев , и за счет зебилов тоже У меня, когда товарищ в ЕСПЧ выиграл дело , платило государство
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28.05.2020 16:07 Ответить
так і є, а мали б у свою чергу стягнути і тих хто допустив порушення, тоді б такого не було.
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30.05.2020 10:01 Ответить
А я думаю что новая ментовская "версия"-это просто затягивание времени,для того что бы сломить или купить некоторых фигурантов дела!!!Ведь читал что регулярно подсылаются к женщинам люди,которые предлагают им (за огромные деньги и условный срок) оговорить Антоненко!!!
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28.05.2020 16:09 Ответить
Что тут говорить... В стране есть два преступника - Зезедент и минстр Сабаков. Им надо посадить хоть кого-то, показав,что переступление раскрыто. Поэтому суды все эти аргументы просто НЕ УСЛЫШАТ!!!
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28.05.2020 16:19 Ответить
Чи ба не Кагалика запросили слідчих?
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28.05.2020 19:37 Ответить
Не вижу разницы. Журналисты дополнили последний участок маршрута до ул. Бульварно-Кудрявской. Легко видеть, что оттуда так же можно пройти дворами к дому по О. Гончара 28б. При этом журналисты полностью подтвердили весь маршрут преступников по версии полиции.
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28.05.2020 20:13 Ответить
Ця справа буде вироком правоохоронній системі, незалежно від того яке по ній буде приняте рішення.
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28.05.2020 20:34 Ответить
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