Организатора незаконного "референдума ЛНР" приговорили к 5 годам условно. ВИДЕО

Жительницу Станично-Луганского района Луганской области приговорили к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком за организацию "референдума" луганских террористов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Было установлено, что жительница Станично-Луганского района Луганской области была организатором т. н. "референдума о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики". Женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на "референдуме", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в голосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом голосования.

26 мая суд признал данное лицо виновным в совершении уголовного преступления по ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Учитывая чистосердечное раскаяние и активное содействие в раскрытии преступления суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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