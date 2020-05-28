Организатора незаконного "референдума ЛНР" приговорили к 5 годам условно. ВИДЕО
Жительницу Станично-Луганского района Луганской области приговорили к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком за организацию "референдума" луганских террористов.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Было установлено, что жительница Станично-Луганского района Луганской области была организатором т. н. "референдума о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики". Женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на "референдуме", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в голосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом голосования.
26 мая суд признал данное лицо виновным в совершении уголовного преступления по ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Учитывая чистосердечное раскаяние и активное содействие в раскрытии преступления суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
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Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
ЭТИМ -"чемодан-вокзал", у них и паспорт РФ есть.
Тут комментаторы в других темах угрожают всех жителей физически уничтожить, а по факту реальным коллаборационистам дают условный срок.
Воно курво шмалена агітувала за лугандонію а після поразки по суті радянського реваншу пересрала що прийдуть бендєравци, і буде, мать її так, репрессії.
И можно будет ей представлять даже высшую власть как сбежавший в проклятую паРашу ЗЕК - Иуда. Или стать народным депутатам ЗРады в помощь продажным ЗЕбилам - капитулянтам, и помогать им кремлёвским выродкам уничтожать капитуляцией Украину.
Такие дела о госизмене надо рассматривать не обычным судом, и не по месту проживания "лица".