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Организатора незаконного "референдума ЛНР" приговорили к 5 годам условно. ВИДЕО

Жительницу Станично-Луганского района Луганской области приговорили к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком за организацию "референдума" луганских террористов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Было установлено, что жительница Станично-Луганского района Луганской области была организатором т. н. "референдума о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики". Женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на "референдуме", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в голосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом голосования.

26 мая суд признал данное лицо виновным в совершении уголовного преступления по ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Учитывая чистосердечное раскаяние и активное содействие в раскрытии преступления суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

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приговор (1216) референдум (1504) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+15
это статья 111. гос измена!
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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28.05.2020 15:45
+12
Бо зевлада оберігає сепарів.
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28.05.2020 15:41
+12
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:51
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Бо зевлада оберігає сепарів.
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28.05.2020 15:41 Ответить
Як там Штепа себе почуває? Нічого? Бо соєва влада оберігає сепарів!
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28.05.2020 15:54 Ответить
Зараз при владі твої сепари!
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28.05.2020 16:19 Ответить
Всё для неё хорошо . Две пенсии . 5 лет условно .
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28.05.2020 15:44 Ответить
Ойопт, а єво то зашо? От нелюді, іспортілі чєловєку судьбінушку.
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28.05.2020 15:45 Ответить
это статья 111. гос измена!
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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28.05.2020 15:45 Ответить
К сожалению нам придется таких отпускать с условными сроками, а то и просто амнистировать. Никуда не деться, хотя я конечно за тюрягу...из-за таких пришлось крым покинуть. Но пока рашка в состоянии диктовать, нам приходится лавировать - никого же не убила, и даже не стреляла. А за то что дура в тюрьму не содять
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28.05.2020 18:55 Ответить
В Австрії бабі виписали 14 років тільки за сепаратистські розмови . І всі згодні , ніяких протестів . Сьогодні одному дурневі суд виписав 6 років за те що рік служив в ОРДЛОСОС , а наступний рік воював в ЗСУ за Україну . Якби не служив в ЗСУ то обійшлося б умовним терміном . На Домбасі всі суди просєпарські .
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28.05.2020 19:12 Ответить
Австрия может себе это позволить. В реальности мы не можем, нам приходится показывать что мы ждем этих людей назад, вместе с территорией. Нажаль.
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28.05.2020 19:23 Ответить
ЭТИХ ждем? На фиг в Украине про-рашкинские дебилы? Зачем способствовать распространению опухоли?
ЭТИМ -"чемодан-вокзал", у них и паспорт РФ есть.
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28.05.2020 19:58 Ответить
территория очень нужна назад.
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28.05.2020 20:35 Ответить
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:51 Ответить
Судей расстрелять, ублюдков.
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28.05.2020 15:52 Ответить
Согласєн. Такому чєловєку жизь іспортіть! Аяяй.
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28.05.2020 15:57 Ответить
Ты не смог понять верно. Подумай ещё раз.
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28.05.2020 16:02 Ответить
С - Сарказм! Думай. Тє
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28.05.2020 16:09 Ответить
Если можете - извините.
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28.05.2020 16:11 Ответить
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:52 Ответить
А чому в жопу не поцілували, цього "героя"!!! Чмошніки!!!
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28.05.2020 15:56 Ответить
Бо "поцілунку" скоріш за все у прайсі не було. Хоча, за 100 американських гривень вони б поцілували.
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28.05.2020 15:59 Ответить
Да уж. Вы на пути к успеху.

Тут комментаторы в других темах угрожают всех жителей физически уничтожить, а по факту реальным коллаборационистам дают условный срок.
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28.05.2020 16:19 Ответить
А чо так мало дали?Можно было 25 лет условно.
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28.05.2020 16:22 Ответить
"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - ПЯТЁРОЧКА "НА ПОТОМ"... И ничего страшного...
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28.05.2020 16:26 Ответить
якщо в населеному пункті проводився так званий референдум, то можна сміливо заходити в школу та сільраду і саджати усіх кто був працівником у період до 14 року. Я пам'ятаю одну курву-вчилку яка влітку 2014 року працювала продавцем в одному із сіл Станично-Луганського р-ну. До того вона була якраз у комісії по цьому балагану. Після того як українські танки зайшли в Станицю(десь у серпні) ця курва все варнякала що почнеться 37-й рік, сталінські часи.
Воно курво шмалена агітувала за лугандонію а після поразки по суті радянського реваншу пересрала що прийдуть бендєравци, і буде, мать її так, репрессії.
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28.05.2020 16:41 Ответить
Вот поэтому это дерьмо никогда у нас не прекратится.А вот посадили бы на пятнашку,как положено за измену-глядишь,другой сепар бы призадумался....
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28.05.2020 16:43 Ответить
Во как жестоко это ей кремлёвской продажной с@чке даже придётся пару раз на месяц ходить отмечаться к ментовку к местным полу-сепаратистам копам ...А а если договорится то и без неё отметят... А по истечения испытательного срока с этой условно осуждённой бандитской особы , все ограничения с неё коллаборантки снимаются, судимость погашается.
И можно будет ей представлять даже высшую власть как сбежавший в проклятую паРашу ЗЕК - Иуда. Или стать народным депутатам ЗРады в помощь продажным ЗЕбилам - капитулянтам, и помогать им кремлёвским выродкам уничтожать капитуляцией Украину.
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28.05.2020 16:46 Ответить
Теперь она станет популярным политиком, как некий агент ФСБ Шарий, который освещал этот самый "референдум", доказывая его легитимность.
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28.05.2020 17:06 Ответить
Самий гуманий суд)) В іспанії сєпари получили по 12років , а в нас з таким терміном сєпар завтра може і другий референдум провести
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28.05.2020 17:46 Ответить
Та за це треба 15 років мінімум давати. Українських патріотів і військових садять за надумані злочини на реальні строки, а посібників окупації на якісь умовно. Зеленський любить росіян і ненавидить українців і Україну.
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28.05.2020 17:52 Ответить
По УК за це й мають давати від 10 до 15 і не умовного строку. Судді порушують закон.
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28.05.2020 18:26 Ответить
Тоесть одна из мразей в результате действий которой тысячи погибших , сотни тысяч лишились своего крова , миллионам сломаны жизни , получила за все за это условный срок !
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28.05.2020 18:42 Ответить
Як Корчинський вірно каже: "найменший в Україні злочин - це державна зрада". Зараз 5 років умовно, а колись - розстріл.
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28.05.2020 18:46 Ответить
За такое должно быть пожизненое!
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28.05.2020 19:06 Ответить
Блт...Як умовно? Та під час 2 СВ таких привселюдно вішали а тут 5 років умовно.
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28.05.2020 19:58 Ответить
Судили судьи донбасские - их родственники тоже организовывали тот референдум и активно за него агитировали.Своих судить не будут.
Такие дела о госизмене надо рассматривать не обычным судом, и не по месту проживания "лица".
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28.05.2020 20:02 Ответить
Навіть по 110й її дії призвели до загибелі людей а це 10-12 років. Таких суддів треба судити як співучасників злочину. І нема чого жаліти що баба-дура, агітувати і референдум організувати була не дура?
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29.05.2020 01:56 Ответить
 
 