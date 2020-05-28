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Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" совершил выход в море с отработкой учебно-боевых упражнений, среди которых выполнение артиллерийских стрельб из главного калибра катера - автоматической корабельной артиллерийской системы М110.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По легенде учений экипаж вел бой одиночного катера с кораблем условного противника, осуществлял прикрытие высадки морского десанта и подавление нападения механизированного подразделения врага. Во взаимодействии с подразделениями морской авиации, экипаж катера также отработал отражение воздушного нападения противника и упражнялся в ведении огня по воздушным мишеням.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск провел артиллерийские стрельбы в море 01
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск провел артиллерийские стрельбы в море 02

Смотрите: ВМС испытали новый артиллерийский катер, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Кроме основных стрельб из артиллерийской системы экипажем был проведен ряд учений в самом катере. В частности, экипаж катера отражал условную атаку вражеских водолазов и диверсантов, привлекая к работе скоростной бортовой катер для оперативного обнаружения и обезвреживания условного противника, провел борьбу за живучесть, а также отработал спасение человека, терпящего бедствие.

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск провел артиллерийские стрельбы в море 03
Патрульный катер ВМС Украины Старобельск провел артиллерийские стрельбы в море 04

По окончании учебно-боевых упражнений украинские моряки получили заданиепо на сопровождению украинского разведывательного корабля "Переяслав". Украинские моряки обнаружили российские военные корабли в районе оккупированных газовых месторождений - патрульный катер ФСБ РФ "Изумруд" и ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец", а также российский военный самолет, который несколько раз заходил на боевой курс над украинским катером.

Также читайте: ВМС Украины оснастят надувными лодками типа BRIG. ФОТО

Патрульный катер ВМС Украины Старобельск провел артиллерийские стрельбы в море 05

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ВМС (1465) корабль (2041) оборона (5204) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+5
Ну супротив кого можно выставить данное "военное" судно с одним пулеметом?!.. Пилять, и накуя тратить деньги на ненужную технику!?... хотя разве что браконьеров ловить... но как то дороговато получается)... пипец... конечно, стрелок тупо как на ладони для снайпера..... я х.з. но удивляют меня наши "конструкторы"...
https://censor.net/comments/locate/3198726/019214ea-86d4-720b-a8c9-e8587b99edbf
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28.05.2020 23:34
+5
Тобі назва "патрульний катер" про щось каже взагалі?
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28.05.2020 23:36
+5
концовка видео меня поразила наши дятлы предлогают помощь рашисткому военному кораблю.. это на 6 году войны против нас.. жесть.
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28.05.2020 23:41
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Ну супротив кого можно выставить данное "военное" судно с одним пулеметом?!.. Пилять, и накуя тратить деньги на ненужную технику!?... хотя разве что браконьеров ловить... но как то дороговато получается)... пипец... конечно, стрелок тупо как на ладони для снайпера..... я х.з. но удивляют меня наши "конструкторы"...
https://censor.net/comments/locate/3198726/019214ea-86d4-720b-a8c9-e8587b99edbf
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28.05.2020 23:34 Ответить
Тобі назва "патрульний катер" про щось каже взагалі?
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28.05.2020 23:36 Ответить
Да конечно! Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море - Цензор.НЕТ 673Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море - Цензор.НЕТ 8846
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28.05.2020 23:40 Ответить
І що, там два кулемета? Яка принципова відмінність?
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28.05.2020 23:42 Ответить
Пулемет там один, как вы видите, но на носу и корме уж точно не будет стоять стрелок))) разницу улавливаете!? Ладно судно подарили США (спасибо огромное) но уж то вооружение , нормальное, управляемое в автоматисеком режиме, могли же установить то!?
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28.05.2020 23:48 Ответить
Зачем оно на пограничном катере?
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28.05.2020 23:54 Ответить
так тогда вообще зачем пограничный катер!? для безопасности экипажа оно нужно!
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28.05.2020 23:57 Ответить
Оружие пограничного катера скорее психологический момент воздействия на контрабандистов и браконьеров. Всерьёз стрелять из него вряд ли придётся. На американских тоже не ставят сложные автоматы.
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29.05.2020 00:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FsURMpvNIbE 2,41 минута! Не сложный автомат!.. ставят... но учения на видео, бой с кораблем!!!! вот я и спросил " супротив кого можно выставить данное судно, с таким вооружением, т.е против какого КОРАБЛЯ! против лодки или катера согласен.. но против корабля, это круто)
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29.05.2020 00:07 Ответить
Ну якщо уважно придивитися, можна побачити на кулеметі упори під плечі. Так що стрілок стояти буде. Як доречи, й стоїть стрілок на даху.
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28.05.2020 23:54 Ответить
не будет!https://www.youtube.com/watch?v=FsURMpvNIbE работа данного орудия на 2м 40сек!
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29.05.2020 00:03 Ответить
Ну добре, не буде. Хоча видно упори під плечі. Але ж на даху стрілець стоїть. Доречи, в тому відео добре розповіли про роль патрульних катерів.
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29.05.2020 00:13 Ответить
ну видать на всякий крайний случай))) упоры) а пулеметчик это уже ближний бой! хотя США могли бы и тут поставить автоматику)
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29.05.2020 00:26 Ответить
а самое что меня удивляет, свои верфи стоят, а мы хлам , в принципе, собираем.. не такие уж это большие деньги (6 млн .дол. штука в США строительсто обходится) у нас должно быть по идее дешевле... было бы желание политиков это делать,а у них нет такого желания! им бы карманы набить.. недавно сомтрел о заводе порошенко что катера делает такого класса, так получается дороже чем купить в США и хуже в сотни раз... ну не козлина!?
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29.05.2020 00:29 Ответить
ну есть же наши разработки.. блин 50 узлов скорость.. а прикольный беспилотник "тень"... а вообще этим должно заниматься именно государство,,, вернее властьимущие.. а они тупо штаны протирают..https://unikyachts.com/ru/category/portfolio/
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29.05.2020 00:41 Ответить
Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі - Цензор.НЕТ 5035Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі - Цензор.НЕТ 8031

У них новый проект на сайте появился https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР КАТРАН U53
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29.05.2020 10:15 Ответить
Полудурок, это патрульный катер класса "Айленд" переданный на США. Это не пулемет а 25 мм автоматическая пушка.
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28.05.2020 23:48 Ответить
Это американские конструкторы. Это Айленд подаренный нам США
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29.05.2020 04:38 Ответить
Які снайпера у морі чоловіче на волнах ?
І це не кулемет, а малокаліберна гармата, ще й автоматична і скорострільна, прошиває броню кацапських катерів/кораблів і може розпиляти надвоє кацапський гелікоптер/літак. Цього мало?
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19.06.2020 21:08 Ответить
А вы думаете что данный тип катеров ходит исключительно в открытом море? Дальность старой драгунова 1200 м, а если взять современное оружие то это два, три а то и все 5 км , так что снайпер легко сработает, да любой стрелок на соседнем катере, типа самали, снимет стрелка стоящего во весь рост , без брони! Данный вид орудия должно защищать так же стрелка, либо должно быть автоматизировано, что в 22 веке целесообразней (автоматизация) а боец должен быть в глубине судна, за метрами брони! или вы не согласны?
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19.06.2020 21:33 Ответить
Спочатку треба знати дальність стрільби цієї автоматичної гармати, а потім казати. У разі виникненя конфлікту стрільба буде з безпечної відстанні від стрільця.

Ти про морських снайперів щось чув ? ))) Попитай у військових моряків що таке стріляти з рушниці з катеру ще й на ходу.
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19.06.2020 21:39 Ответить
я же написал, что катер не ходит постоянно в открытом море, и с дистанции до 3 км, снайпер легко сработает с берега.... и по вашей логике , если на воде, то тогда и это орудие бесполезно)) качает же)) вы не задумывались тогда , там фото ниже, новых американсих судов, и почему там орудия управляются дистанционно!? Дурни вони?
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19.06.2020 21:50 Ответить
Да уж автоматическая система))))) Вот бы говнокомандувача пострелять бы поставить!!!>]
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28.05.2020 23:38 Ответить
концовка видео меня поразила наши дятлы предлогают помощь рашисткому военному кораблю.. это на 6 году войны против нас.. жесть.
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28.05.2020 23:41 Ответить
В мозку деяких військовослужбовців досі сидить вірус під назвою "адіннарот", "братья". До них ще не дійшло, що на 6 році війни в кацапів не те, що можна стріляти; в них ТРЕБА стріляти. "Помощьніку", герою з відео, треба перед сном в казармі прокручувати відео тарана касабським військовим кораблем українського буксира в Керченській протоці, під радісне улюлюкання москало-виродка "Даві, даві єво, с#ка!!!".
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29.05.2020 00:26 Ответить
Це не ДОПОМОГА, а прікол, питання про подальщі дії супротивника, розуміти треба, тупо стріляти у супротивника не можна, спочатку треба на це дозвіл штабу, а до цього треба бути в курсі що коїться у супротивника, тому і такі питання. Що за наїнвність.
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19.06.2020 21:13 Ответить
Особенно посмеялся когда камни пардон, гранаты в воду бросал. Враг в ужасе. Главное близко не подплывать к захваченным окупантами нашим газовым вышкам, которые откачивают наш же газ
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29.05.2020 00:25 Ответить
У цього катера під потаємним люком в палубі ховається пускова установка з 12-ма "Нептунами". Це небезпечна для ворогів військова хитрість: замаскувати морський носій для тактичних протикорбельних ракет під списане омериганське корито з кишеньковою гарматою на носі.
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29.05.2020 00:31 Ответить
Так это стандартные меры ПДСС. Боевые пловцы ничем не отличаются от рыбы, в том плане, что их очень удобно глушить гранатой. У противодиверсионной вахты именно для этого подсумки с гранатами по уставу. Любой салабон в карауле знал, увидел рябь на воде, пузырьки воздуха или просто всплеск непонятный..... мечи гранату и будет тебе счастье в виде отпуска на родину, если всплывет тушка. А в особо стремных местах стоянки, так просто развлекались. Идет вдоль борта "матрас" или кто из летех борзых и мечит эти гранаты за борт. А какой ни будь "черпак" целый ящик этих гранат за ним тарабанит. Иногда и "дедушкам" позволялось так погулеванить. Особенно прикольно в отсеках ниже ватерлинии, если бухой "матрас" под борт метнул.
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29.05.2020 01:55 Ответить
Чого ж - як що будеш у радіусі 20 метрів плавати під водою при спрацюванні гранати тобі поразриває слухові перетинки і може легені від тиску води. Бачив як рибу глушать?
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19.06.2020 21:15 Ответить
В терминах и определениях ООН между Украиной и РФ-ей идет вооруженный конфликт с боевыми действиями, гибелью военнослужащих и мирного населения и аннексией территорий. Т.е. идет настоящая война. Вовремя войны, военнослужащие (команды) арт. катеров ВМФ Украины имеющие оружие и боеприпасы в нейтральных водах не выполнив боевой приказ, не оказав сопротивления и не уничтожив секретные документы сдались врагу в плен. Это нарушение присяги и воинское преступление. Эти военнослужащие - трусы, которые опозорили государство Украина.
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29.05.2020 01:40 Ответить
28 травня 2020. Під час навчань українського патрульного катера "Старобільськ" і розвідувального корабля "Переяслав". Українські катера зустріли в морі два ворожих російські судна - патрульний катер ФСБ РФ "Смарагд" і ракетний катер Чорноморського флоту Росії "Івановець". Ці окупаційні кораблі проклятої паРаші охороняли район навколо захоплених російськими фашистами українських газових родовищ.
А ось коли наші моряки побачили задимлення на одному з російських окупаційних катерів, зв'язалися з ним і любезно поцікавилися, чи не потрібна їм допомога. У відповідь почули: "Все штатно - спасибі" і чекайте наступну окупацію ..
Так ще довго ми будемо звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу ... Видно разом з про-кремлівської продажної владою ЗЕбілів - капітулянтів повністю разлагаются і наші ЗСУ разом з ВМС України. Які скоро не зможуть не тільки звільняти але і захищати свою рідну Українську землю.
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29.05.2020 06:50 Ответить
Братушки. Ізумруд цей в керченській протоці катери наші захоплював, чого ж не допомогти.
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29.05.2020 07:27 Ответить
Дармоїди з порожніми головами з МінОборони показують "кіпучую дєятєльность".
В той час як флот США шмаляє з лазерної зброї, наш "лінкор" гатить зі столітнього пулємйота. ЧФ Росії всрпався зі страху.. (
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29.05.2020 07:31 Ответить
 
 