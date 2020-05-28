Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" совершил выход в море с отработкой учебно-боевых упражнений, среди которых выполнение артиллерийских стрельб из главного калибра катера - автоматической корабельной артиллерийской системы М110.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

По легенде учений экипаж вел бой одиночного катера с кораблем условного противника, осуществлял прикрытие высадки морского десанта и подавление нападения механизированного подразделения врага. Во взаимодействии с подразделениями морской авиации, экипаж катера также отработал отражение воздушного нападения противника и упражнялся в ведении огня по воздушным мишеням.





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Кроме основных стрельб из артиллерийской системы экипажем был проведен ряд учений в самом катере. В частности, экипаж катера отражал условную атаку вражеских водолазов и диверсантов, привлекая к работе скоростной бортовой катер для оперативного обнаружения и обезвреживания условного противника, провел борьбу за живучесть, а также отработал спасение человека, терпящего бедствие.





По окончании учебно-боевых упражнений украинские моряки получили заданиепо на сопровождению украинского разведывательного корабля "Переяслав". Украинские моряки обнаружили российские военные корабли в районе оккупированных газовых месторождений - патрульный катер ФСБ РФ "Изумруд" и ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец", а также российский военный самолет, который несколько раз заходил на боевой курс над украинским катером.

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