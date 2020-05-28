Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" совершил выход в море с отработкой учебно-боевых упражнений, среди которых выполнение артиллерийских стрельб из главного калибра катера - автоматической корабельной артиллерийской системы М110.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
По легенде учений экипаж вел бой одиночного катера с кораблем условного противника, осуществлял прикрытие высадки морского десанта и подавление нападения механизированного подразделения врага. Во взаимодействии с подразделениями морской авиации, экипаж катера также отработал отражение воздушного нападения противника и упражнялся в ведении огня по воздушным мишеням.
Кроме основных стрельб из артиллерийской системы экипажем был проведен ряд учений в самом катере. В частности, экипаж катера отражал условную атаку вражеских водолазов и диверсантов, привлекая к работе скоростной бортовой катер для оперативного обнаружения и обезвреживания условного противника, провел борьбу за живучесть, а также отработал спасение человека, терпящего бедствие.
По окончании учебно-боевых упражнений украинские моряки получили заданиепо на сопровождению украинского разведывательного корабля "Переяслав". Украинские моряки обнаружили российские военные корабли в районе оккупированных газовых месторождений - патрульный катер ФСБ РФ "Изумруд" и ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец", а также российский военный самолет, который несколько раз заходил на боевой курс над украинским катером.
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У них новый проект на сайте появился https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР КАТРАН U53
І це не кулемет, а малокаліберна гармата, ще й автоматична і скорострільна, прошиває броню кацапських катерів/кораблів і може розпиляти надвоє кацапський гелікоптер/літак. Цього мало?
Ти про морських снайперів щось чув ? ))) Попитай у військових моряків що таке стріляти з рушниці з катеру ще й на ходу.
А ось коли наші моряки побачили задимлення на одному з російських окупаційних катерів, зв'язалися з ним і любезно поцікавилися, чи не потрібна їм допомога. У відповідь почули: "Все штатно - спасибі" і чекайте наступну окупацію ..
Так ще довго ми будемо звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу ... Видно разом з про-кремлівської продажної владою ЗЕбілів - капітулянтів повністю разлагаются і наші ЗСУ разом з ВМС України. Які скоро не зможуть не тільки звільняти але і захищати свою рідну Українську землю.
В той час як флот США шмаляє з лазерної зброї, наш "лінкор" гатить зі столітнього пулємйота. ЧФ Росії всрпався зі страху.. (