Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу: должны находиться на самоизоляции, - Степанов. ВИДЕО
Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу, за исключением работников критической инфраструктуры и органов власти.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции",- сказал он.
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В том-то и дело, что они получается не имеют права выйти на работу (даже если работодатель в них заинтересован), потому что МОЗ выдает такие противозаконные "рекомендации".
Теперь ответь на вопрос, на который вы, "истинные украинцы", никак не можете ответить:
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"
опять не будет?
Ты лугандонец или крысчанин?
гейРопейские ********* переживают за недополученную прибыль...
ща начнётся повальная вакцинация...
И вообще это напоминает дискриминацию по возрасту (не говоря уже про нарушение конституционного права труд).
И вообще трудно понять это ограничение. По сути МОЗ таким образом приравнивает всех людей старше 60 с инфицированными носителями вируса. Так наоборот, пенсионер, если подцепит вирус, он уже на другой день будет с температурой и его элементарно можно вычислить. В отличие от молодого, который даже будучи носителем вируса не имеет никаких симптомов и может свободно и долго гулять среди здоровых людей. Странная логика у нашего МОЗ.
Надо просто перестать выходить из дому.
"...які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції..."
об уроках эпидемии коронавируса, результатах карантина и последствиях, с которыми столкнутся люди после отмены ограничительных мер.
Иегуда Леви, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии
- У нас многие до сих пор не верят, что коронавирус - это серьезно. Российские медики вовсе заявили, что он не страшнее гриппа. Вы видели вирус в действии, что можете ответить?
- Такие сюрреалистические заявления ничего не стоят. От гриппа смертность - 0,1-0,2%. От коронавируса на данном этапе - 6,7-6,8%. То есть в 60 раз больше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп?
Я, как работающий в интенсивной терапии кардиолог, видел много больных с коронавирусом. 4-5% всех заболевших сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70-75%, - огромные цифры для медицины. Так что однозначно это не обычный вирус.
- Вы видели осложнения от других вирусных инфекций. Если сравнить их с коронавирусной, что принципиально разного?
- Самые серьезные процессы в организме у больных с поражением легочной системы. Это необратимые изменения, когда легочная ткань трансформируется в соединительную. Люди не способны дышать самостоятельно. Их нужно подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и довольно долго держать на аппарате. Пациенты с коронавирусом на ИВЛ находятся минимум две-три недели, в то время как при других диагнозах - два-три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент.
- Никуда не уходит. Он будет циркулировать и дальше. Но благодаря изоляции количество контактов снизилось и вместе с ним - передача вируса от человека к человеку.
Эпидемиологически это можно объяснить на примере идеального мира: если всех больных взять под стражу на месяц, а все вокруг продезинфицировать, то в таком идеальном мире завтра не будет ни одного заболевшего. Просто потому, что от больных никто не заразится (они изолированы), а другого источника инфекции нет. В реальности такое невозможно. Но чем ближе к этому идеалу, тем ниже скорость передачи вируса. Именно этим объясняется эффективность карантина.
Израиль - маленькая страна. Карантин у нас оказался довольно действенным. Полиция строго контролировала соблюдение изоляции. Был случай, когда больной нарушил карантин, сел в автобус и поехал из Иерусалима в Тель-Авив. Его отследили по электронному устройству, автобус на полпути остановили, всех пассажиров высадили, нарушителя взяли под конвой и с большим штрафом отправили на изоляцию. И это способствовало тому, что эпидемия не приняла такие масштабы, как в Европе.
«У нас індекс 15,08, а має бути не більше 12. То про що говорити далі. Завтра будемо дивитись, як балансувати категорію здоров'я та категорію економіки», - каже Тарас Грень.
Він додав, що, швидше за все, карантин на Львівщині продовжать, але наголосив, що це його прогноз, а рішення ухвалюватимуть завтра 35 членів комісії.
Львів"яни перечасно розслабились ((