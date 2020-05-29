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Киевский форум по безопасности: "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Главной темой обсуждения станет сотрудничество Украины с Евросоюзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

В частности, на онлайн-дискуссии обсудят: Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией? Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС? Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас результатов для наших граждан, бизнеса и страны? Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?

Кроме того, спикеры обсудят, как Украине вместе с ЕС противодействовать агрессии России.

Участники дискуссии:

- Екатерина Матернова, заместитель Генерального директора Главного директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины;
- Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы "Альянс 90/Зеленые", Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
- Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;
- Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины;
- Остап Семерак, министр Кабинета Министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС;
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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Автор: 

Семерак Остап (319) Форум (179) Яценюк Арсений (8006) Евросоюз (17119) Лубкивский Даниил (50)


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Яценюк з Лубківським добру справу роблять цими форумами... Нехай люди дивляться на ******* українську дійсність.
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29.05.2020 11:19 Ответить
Яценюк ще кращі справи робив піднімавши ціни на газ в 7 разів.
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29.05.2020 11:52 Ответить
Правильно писать до рыночных, а иначе пенсии бы по телевизору как видосики из Теслы получали бы. Чтож не опустили то в 7 раз Зенынешние?
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29.05.2020 15:00 Ответить
Вопрос не ко мне - а к Бубочке и его зекоМанде.
А насчет рынка - и где же этот рынок??? А предпочитаю покупать электроэнергию у Энергоатома по вменяемым ценам, а не у Гудка.
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29.05.2020 16:08 Ответить
И что продают по вменяемым ценам?))) Скоро еще за транспортировку заплатите.
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29.05.2020 16:11 Ответить
Зеленые "прафессионалы" валят в угоду олигархату атомную энергетику, которая самая дешевая. Не за красивые глазки, конечно.

Просто нет никакого рынка - ни электроэнергии, ни газа - это все лапша лохторату на уши.
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29.05.2020 16:52 Ответить
Надо выгнать шмарклю и тогда может быть что-то и получится. А иначе никак. Не в коня овёс травить.
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29.05.2020 11:22 Ответить
 
 