Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятеро злоумышленников, большинство которых уже имели проблемы с законом, во главе со своим криминальным авторитетом по кличке Буба, основательно подозреваются в совершении не менее 11 разбойных нападений, сумма причиненного ущерба составляет более 1 млн гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Установили и задержали преступников сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры области. Помогали им в этом бойцы корда и спецназовцы.

Злоумышленники готовились к каждому нападению тщательно, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения. С помощью париков и накладных бород меняли свою внешность, каждый раз меняли транспорт.

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Нападали они сначала на охранников, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные.

В ходе проведенных 18 неотложных обысков по месту жительства фигурантов, работники полиции обнаружили и изъяли большое количество разнообразного оружия, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, чтобы прикрывать пути отхода, а также парики, пластиковые стяжки, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карточки, резиновые перчатки, дорогостоящие инструменты, приспособления и оборудование, такое как телескопические лестницы и палки, наркотические вещества, деньги.

Также полицейские изъяли семь автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

Все участники бандитской группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания.

В настоящее время мужичины проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области.

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Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей. Продолжается следствие.















