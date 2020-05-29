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Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятеро злоумышленников, большинство которых уже имели проблемы с законом, во главе со своим криминальным авторитетом по кличке Буба, основательно подозреваются в совершении не менее 11 разбойных нападений, сумма причиненного ущерба составляет более 1 млн гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Установили и задержали преступников сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевщины под процессуальным руководством прокуратуры области. Помогали им в этом бойцы корда и спецназовцы.

Злоумышленники готовились к каждому нападению тщательно, просчитывали пути отхода, выбирали места, где нет камер видеонаблюдения. С помощью париков и накладных бород меняли свою внешность, каждый раз меняли транспорт.

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Нападали они сначала на охранников, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные.

В ходе проведенных 18 неотложных обысков по месту жительства фигурантов, работники полиции обнаружили и изъяли большое количество разнообразного оружия, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, чтобы прикрывать пути отхода, а также парики, пластиковые стяжки, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карточки, резиновые перчатки, дорогостоящие инструменты, приспособления и оборудование, такое как телескопические лестницы и палки, наркотические вещества, деньги.

Также полицейские изъяли семь автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

Все участники бандитской группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания.
В настоящее время мужичины проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Киевской области.

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Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей. Продолжается следствие.

Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 01
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 02
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 03
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 04
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 05
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция 06

Автор: 

задержание (6675) Киевская область (4128) организованная преступность (66) Нацполиция (16458) похищение (1686) разбой (287) преступность (953)


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Топ комментарии
+22
Бубочка, ты?
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29.05.2020 11:26
+15
его и его банду, грабящую Украину, папизже.
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29.05.2020 11:27
+15
Буба криворожский оригинальный пианист
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29.05.2020 11:32
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Аваков на вихід!
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29.05.2020 11:26 Ответить
За то что задержал?
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29.05.2020 12:31 Ответить
Не підгорай, сам знаєш за що.
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29.05.2020 12:46 Ответить
Бубочка, ты?
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29.05.2020 11:26 Ответить
его и его банду, грабящую Украину, папизже.
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29.05.2020 11:27 Ответить
Буба криворожский оригинальный пианист
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29.05.2020 11:32 Ответить
Не ругайте писюниста, он играет чем умеет...
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29.05.2020 13:28 Ответить
Не..Тот Бубен Оманской.
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29.05.2020 16:57 Ответить
Он самый. Бубочка - потужный папередник.
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29.05.2020 22:12 Ответить
Это Бубочка - старший.
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29.05.2020 11:27 Ответить
якісь піздець твориться грабуют, стріляють, насилують, крадуть
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29.05.2020 11:28 Ответить
Кловуни на троні - злодії в законі.
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29.05.2020 12:03 Ответить
А Порох не клоун так дурачить украинцев?
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29.05.2020 12:07 Ответить
В чем именно? Список и только с фактами или ссылки ... Не с больной фантазии журналистов а реальные факты с подтверждениями
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29.05.2020 12:56 Ответить
Воно вигадує це від безсилля.
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29.05.2020 21:46 Ответить
Сколько сброда!
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29.05.2020 11:28 Ответить
Зелин старший брат - отпустят
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29.05.2020 11:29 Ответить
Дві Буби країна не витримає.
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29.05.2020 11:31 Ответить
у Авакова явно подгорает!
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29.05.2020 11:32 Ответить
вопрос оргвыводов по МВС перезрел,и чем дольше его тянуть,тем хуже будет для всех..
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29.05.2020 11:34 Ответить
Конкурентов зачищают)скоро у нас одна ОПГ останется - ДБР
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29.05.2020 11:34 Ответить
Так, хорошо видно три удостоверения сотрудника полиции и еще одно непонятное без фотографии.
Небось, ветеран МВД.
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29.05.2020 11:36 Ответить
Когда посадят,скольких посадят,где сидеть будут,в каких условиях?
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29.05.2020 11:38 Ответить
этой весной не успеют. придётся следующей ждать.
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29.05.2020 11:40 Ответить
Как только у Авакова прокол , то сразу находят банту и пиарятся
Аваков их шо придерживаете для своих проколов?
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29.05.2020 11:40 Ответить
Теж спало на думку: після зашкварів поліції, потрібно поправляти імідж. Кіно, блд.
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29.05.2020 12:24 Ответить
Выпускают и снова задерживают)))
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29.05.2020 12:57 Ответить
Та Буба це кореш Бубочки... Нічого йому не буде
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29.05.2020 11:41 Ответить
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3367
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29.05.2020 11:43 Ответить
Може це Буба Касторский?
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29.05.2020 12:16 Ответить
Вот он, *******, тот Буба...

Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2698
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29.05.2020 13:32 Ответить
недавно воровскую сходку задерживали в Буче по-моему, а через 1 день отпустили...
порешали, короче..
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29.05.2020 14:43 Ответить
шмотки апестики ножи мне на халяву на осень носить
надо сначало хату изрикошетить с автоматов а оптом сдрасте говорить
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29.05.2020 14:54 Ответить
От Бубочки до Бубы - раз хреном махнуть по роялю
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29.05.2020 15:49 Ответить
Сколько Вас тут Дебилов, интересно какая зарплата. Вам что не сделай, плохо.
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29.05.2020 16:50 Ответить
вава, ты же дебильнее на порядок.
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30.05.2020 10:17 Ответить
Какие пожелания и распоряжения по этому делу у Бубочки Оманнского?
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29.05.2020 20:18 Ответить
 
 