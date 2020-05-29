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Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

Силовой обыск музея Гончара, который состоялся 26 мая 2020, был незаконным. Печерский суд 28 мая отказал следователям ГБР в ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Видео Прямий

Он процитировал журналистам Постановление суда и заявил, что оно было вынесено 27 мая в 20.20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Незаконный обыск, который был осуществлен работниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов который состоялся 26 мая, то об этом обыске ГБР молчит. Ведь обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно, Кодекс требует что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении такого разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска и вся информация, полученная в результате обыска, и доказательства признаются недопустимыми.

Также читайте: Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос по двум производствам на 29 мая. Его адвокаты заявили, что вызов с помощью "видосиков" - незаконный

"Эти "Брехт-шталмейстеры" с ГБР все время показывают какие-то "видосики", делают какие-то брифинги. У них целая пресс служба, но они почему-то молчат. 27 мая 2020 Постановление именем Украины следственный судья Печерского районного суда Пидпалый рассмотрев на заседании в зале суда ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления провозгласить 27 мая 2020 в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит как рыба", - отметил адвокат.

"Несмотря на то что уже 27 мая было ясно, что обыск незаконный, следить продолжают за музеем, за средства налогоплательщиков, здесь за счет налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанные на пресс конференции главы государства - это печально", - подытожил Головань.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Позже активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в Центре Довженко, нападение силовиков на Музей Гончара и атаки на украинский язык - это опасная тенденция нынешней власти, - Порошенко

Автор: 

музей (723) обыск (1896) суд (25092) ГБР (2985) Головань Игорь (114)


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Топ комментарии
+31
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 1163
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29.05.2020 12:19
+22
обшук проводило ГБР за прямою вказівкою бубочки
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29.05.2020 12:20
+19
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 411
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29.05.2020 12:34
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Правила форума Совет форумчан
Силовков под суд, Рюкзакова в отставку!
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29.05.2020 12:18 Ответить
обшук проводило ГБР за прямою вказівкою бубочки
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29.05.2020 12:20 Ответить
Це ніяк не виправдовує ні відомство Авакова, ні його самого. Поліція ніяк не припинила незаконні дії "орлів" із ДБР, хоча отримала купу заяв і була присутня на місці події.
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29.05.2020 12:26 Ответить
ну в отношении полицАйских - уголовка за преступное бездействие )))
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29.05.2020 12:40 Ответить
Ты думаеш они "обшук" там проводили?! Может статься что они под этот безпредел,подменили на копии-наиболее ценные картины!!!!
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29.05.2020 13:16 Ответить
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 1163
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29.05.2020 12:19 Ответить
А кака разніца?
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29.05.2020 12:19 Ответить
Я уже писал, что на поверку они оказались тупее яныков! Те хоть немного изобретательней были.
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29.05.2020 12:23 Ответить
Это было видно и без поверки https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
Те бело-голубые бандюки, хоть понимали, что они уже типа не бандюки, а уже солидные пацаны, поэтому видели необходимость, соблюдения видимости законности. Поэтому сильных беспределов не творили. У тебя есть вся власть! Нахрена нарушать, когда ты всемогущ и можешь менять закон под себя?!
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29.05.2020 17:24 Ответить
Як там Зєлєне - мій генпрокурор, мій ДБР, мій Аваков(суперміністр)? Обісрались?
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29.05.2020 12:23 Ответить
Даже карманный Печерский не прикрыл?дупа дупная зебобе настает...
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29.05.2020 12:24 Ответить
Ну если млять Печерский суд отказал ДБР, то это же насколько там все было лажево? 😂
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29.05.2020 12:25 Ответить
Ватні ЗМІ стверджують що суд арештував виставку. Маємо дві паралельні реальності.
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29.05.2020 14:08 Ответить
Кожна розумна людина розуміє хто в кінцевому результаті то організував.
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29.05.2020 12:32 Ответить
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 411
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29.05.2020 12:34 Ответить
ну "рейхстаг" хоть законно...
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29.05.2020 12:37 Ответить
пора возвращать все ВЗАД? ))))))
или возбуждать уголовнон дело по поводу действий клоунов из гбр??
ждем видосик от моники))))))))))
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29.05.2020 12:38 Ответить
Вон оно што - аказывается незаконно...
Теперь все могут спать спокойно - справидливость вастаржествавала...

Так и ментам что занимались пытками и изнасилованием - объявите что они действовали незаконно и отпустите - пусть им будет стыдно.
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29.05.2020 12:40 Ответить
Опачки
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29.05.2020 12:40 Ответить
Ты хоть само поняло,что написало?
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29.05.2020 13:00 Ответить
Ну і придурок ти. А поповоду обшор --в законодавсві України немає вимог для переслідування за офшори,да вбубочки там міліони доларів, а всітовому законодавстві навіть немає такого поняття як офшори.
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29.05.2020 13:25 Ответить
придурочне, ти вже знову під старим логіном? а куди https://censor.net/user/470972 поділо?
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29.05.2020 13:35 Ответить
Ще тоді,коли гидке фотографувало майданівців з бульдозера,аби їх повбивали під Іловайськом пізніше-його рошисти-петюшки владу й узурпували-одівши вишиванки на поросячі грязні шкіри.Зараз,хоч всріться-реваншу поросячого не буде.
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30.05.2020 00:28 Ответить
Ну, тоді виходить, що https://www.facebook.com/honcharmuseum/posts/3460751510621063 Петру Гончару вчора силовики втюхали фальшиве рішення печерського райсуду. ..
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29.05.2020 13:40 Ответить
лошье тупое, как и их руководство.
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29.05.2020 13:45 Ответить
Похужей, выработались хватательные рефлексы при упоминании фамилии Порошенко, волонтеров и патриотов.
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29.05.2020 15:55 Ответить
Тупой Зеля снова об@срался, бггг....
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29.05.2020 16:19 Ответить
Хто воно вже таке для українського народу?Відпрацьоване гімно.Ну,якби 1)хоча б один депутат ВР загинув на фронті за 5-ть років,коли керувало це офшорне,2)хочя б мордорові не дозволило в Раду Европи зайти,3)хочя б не орендувало 122 тис.га с/х землі під власний агрокомплекс,4)хочя б не гнало вугілля з ОДЛО через Білорусь,5)хоча б не дозволило медведчукам-захопити медіа,6)хоча б одного посадило за "Путин-введи войска,7)хоча б деп.недоторканість зняло,8)хоча б синка Мішу української мови навчило і т.д.по котлам,знищеним збройним складам,десяткам тисяч жертв А так-нехай лусне мов гнида з тими рембрантами награбованими.
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30.05.2020 00:31 Ответить
 
 