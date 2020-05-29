Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

Силовой обыск музея Гончара, который состоялся 26 мая 2020, был незаконным. Печерский суд 28 мая отказал следователям ГБР в ходатайстве о предоставлении разрешения на обыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

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Он процитировал журналистам Постановление суда и заявил, что оно было вынесено 27 мая в 20.20, но ГБР до сих пор эту информацию не обнародует. Головань отметил, что решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Незаконный обыск, который был осуществлен работниками ГБР со взломом дверей, с избиением журналистов, с нарушением прав народных депутатов, с нарушением прав адвокатов который состоялся 26 мая, то об этом обыске ГБР молчит. Ведь обыск был произведен без постановления суда, откровенно незаконно, Кодекс требует что в тех исключительных случаях, когда следователь осуществляет обыск без судебного решения, он должен немедленно обратиться в суд с ходатайством о предоставлении такого разрешения на такой обыск и получить это решение постфактум", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, если суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства, то устанавливается факт незаконности обыска и вся информация, полученная в результате обыска, и доказательства признаются недопустимыми.

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"Эти "Брехт-шталмейстеры" с ГБР все время показывают какие-то "видосики", делают какие-то брифинги. У них целая пресс служба, но они почему-то молчат. 27 мая 2020 Постановление именем Украины следственный судья Печерского районного суда Пидпалый рассмотрев на заседании в зале суда ходатайство следователя ГБР Дощенко о проведении обыска, постановил отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления провозгласить 27 мая 2020 в 20.20. Так что с 20 часов 20 минут 27 мая они знают, что сделали противоправный незаконный обыск. И ГБР об этом молчит как рыба", - отметил адвокат.

"Несмотря на то что уже 27 мая было ясно, что обыск незаконный, следить продолжают за музеем, за средства налогоплательщиков, здесь за счет налогоплательщиков сгоняют автомобили и целые подразделения, происходит использование мощностей созданного для борьбы с беззаконием органа исключительно для того, чтобы оправдывать сказанные на пресс конференции главы государства - это печально", - подытожил Головань.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Позже активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара.

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