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Кличко дал Последний звонок для выпускников и заставил памятники петь "Старий київський романс". ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ.

Как информирует Цензор.НЕТ,  это мэр сделал в онлайн-режиме во время своей пресс-конференции.

"К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал "Киев" организовал праздник онлайн. И почти 18 000 выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату", - сказал Кличко.

Участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляции в социальных сетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Минобразования призвало отменить последние звонки и выпускные вечера в школах

Мэр Киева поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы и дал Последний звонок.

"Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время. Но все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам успехов, удачного ВНО и воплощения планов, которые вы себе наметили ", - сказал Кличко и презентовал музыкальный сюрприз для выпускников, предложив станцевать вальс под "пение" городских памятников.

Кличко Виталий (4640) памятник (2239) последний звонок (17)


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Топ комментарии
+11
Ох и бомбит же у зебилов от Виталия Владимировича. Так держать!!!
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29.05.2020 13:14
+5
Виталя +
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29.05.2020 13:21
+4
У Виталика сегодня под КМДА очередной митинг! а он сегодня с утра то диктора из себя строит, теперь решил с колокольчиком поулыбаться!
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29.05.2020 13:21
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Интересно чем звонил. Колокольню разобрал?
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29.05.2020 13:13 Ответить
Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс" - Цензор.НЕТ 1598
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29.05.2020 13:23 Ответить
это бренд ,зеленого членограя,он один в этом спец.
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29.05.2020 13:23 Ответить
Від твоїх мудєй відчепив.
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29.05.2020 14:00 Ответить
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.(с)
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29.05.2020 14:04 Ответить
Ох и бомбит же у зебилов от Виталия Владимировича. Так держать!!!
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29.05.2020 13:14 Ответить
Бот, лично я терпеть не могу ни клоуна, ни твоего кондитера.
И твой тупорылый боксёр двух слов связать не в состоянии -
если ЭТО для тебя имя-отчество, то ты такое же тупое, как оно.
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29.05.2020 13:35 Ответить
Слава Богу що ви такий розумний.
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29.05.2020 13:57 Ответить
у російських свиней думки ніхто не запитував, так що рило і пнх
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29.05.2020 15:46 Ответить
Давай дальше , не останавливайся. Еще много есть людей, на которых Моська может тявкнуть, для осознания Своего величия.
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30.05.2020 05:44 Ответить
Сколько под эту халтуру денег отмыли? Позорище несусветное..
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29.05.2020 13:20 Ответить
Виталя +
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29.05.2020 13:21 Ответить
У Виталика сегодня под КМДА очередной митинг! а он сегодня с утра то диктора из себя строит, теперь решил с колокольчиком поулыбаться!
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29.05.2020 13:21 Ответить
Боксер молодец.
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29.05.2020 13:24 Ответить
Пусть к зедебилам идут,они их выбрали и вислюк обещания давал ,что достроит.Виталиком кореша по бутылке будешь называть ,оборванец.
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29.05.2020 13:26 Ответить
Не хватает только "рояля в кустах" с исполнением "собачьего вальса".
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29.05.2020 13:38 Ответить
Молодец, хоть кто-то поздравил, не забыл! А ребята уже пойдут во взрослую жизнь, последний звонок, это как бы было символическое прощание с детством и вхождение во взрослую жизнь.
Эх, помню себя 20 лет назад ...
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29.05.2020 13:45 Ответить
Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс" - Цензор.НЕТ 7517
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29.05.2020 14:28 Ответить
Ролик крутий, але невже не можна було хоча б програмно прибрати пташине лайно з деяких пам'ятників?
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29.05.2020 15:51 Ответить
Действительно. Птичий след портит впечатление...
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29.05.2020 16:16 Ответить
Ипать сенсация! Это покращэння, чы зрада?
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29.05.2020 18:28 Ответить
бедная Украина..
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29.05.2020 18:53 Ответить
Ну Вы переоцениваете свои возможности.
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30.05.2020 05:47 Ответить
 
 