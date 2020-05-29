Кличко дал Последний звонок для выпускников и заставил памятники петь "Старий київський романс". ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ.
Как информирует Цензор.НЕТ, это мэр сделал в онлайн-режиме во время своей пресс-конференции.
"К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал "Киев" организовал праздник онлайн. И почти 18 000 выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату", - сказал Кличко.
Участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляции в социальных сетях.
Мэр Киева поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы и дал Последний звонок.
"Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время. Но все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам успехов, удачного ВНО и воплощения планов, которые вы себе наметили ", - сказал Кличко и презентовал музыкальный сюрприз для выпускников, предложив станцевать вальс под "пение" городских памятников.
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