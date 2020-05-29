Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить откуда у Деркача записи, - Пайфер. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, а должен узнать, откуда у нардепа Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Об этом заявил третий посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью телеканалу "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что это хорошая идея - инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим.

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В то же время, есть вопрос, который действительно требует законного расследования - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем.

Так откуда такие записи у Деркача? Они были предоставлены кем-то из Украины, или еще кто-то слушает эти разговоры. Возможно, они записаны россиянами. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России.

Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать", - заявил Пайфер.

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Напомним, в Госдепе США выразили обеспокоенность из-за заявления Зеленского о "пленках Деркача".

Ранее Петр Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией пятой колонны Кремля против Украины. "Из-за втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".