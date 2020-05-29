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Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить откуда у Деркача записи, - Пайфер. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, а должен узнать, откуда у нардепа Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Об этом заявил третий посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью телеканалу "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что это хорошая идея - инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим.

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В то же время, есть вопрос, который действительно требует законного расследования - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем.

Так откуда такие записи у Деркача? Они были предоставлены кем-то из Украины, или еще кто-то слушает эти разговоры. Возможно, они записаны россиянами. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России.

Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать", - заявил Пайфер.

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Напомним, в Госдепе США выразили обеспокоенность из-за заявления Зеленского о "пленках Деркача".

Ранее Петр Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией пятой колонны Кремля против Украины. "Из-за втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

Автор: 

Деркач Андрей (135) Зеленский Владимир (20343) Пайфер Стивен (136) пленки (50) Порошенко Петр (19599) США (26620) Деркач Александр (47)


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Топ комментарии
+43
А хто сказав, що зеля не знає звідки у деркача записи? Ржачно.
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29.05.2020 13:51
+33
Конечно не преследует!
Каждую неделю вьізьівают на допросьі по бредовім делам.
Теперь еще и музей штурмовали без санкции суда.

Сколько раз ДБР, прокуратура вьізьівали на допрос Раю Богатьіреву, которую задержали в августе прошлого года и отпустили под залог, которьій заплатил за нее Новинский?
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29.05.2020 13:53
+29
Зе занят игрой на рояле, некогда ему...
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить откуда у Деркача записи, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8447
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29.05.2020 13:51
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петя показывал обосранные подгузники??)))без тебя разберуться что кому делать!!а то того не трожь этого отпустите!!))
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29.05.2020 14:40 Ответить
"Зеленський має не переслідувати Порошенка, а з'ясувати, звідки у Деркача записи, - Пайфер."- видать за океаном хтось сильно бздить перед виборами преза! Випустили стефка пХайПера шугнути стадо зелених макак,вони завжди старих дохляків висилають- квасьнєвского просили дупу за хуjтера буйдена поставити недавно!
Пєтя напевно з пересеру ,не хоче ні статками ділитися,ні мазу за патрона не має бажання тягнути! Бояться що діабет може вибовкати щось ще страшніше ніж на записах і втопити дєдушку ДЖО.
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29.05.2020 15:02 Ответить
А шо ему делать? Хвастаться нечем! Прошел год...... зеленые мечты покрылись зелеными соплями и вспоминать об обещаниях просто не прилично. У его мацковсого тезки есть хоть чужая и давняя победа -можно народцу впаривать ... а у нашего тока один "враг"! И как не тасуй следаков с прокурорами, а выдумать грехи не получается !
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29.05.2020 15:16 Ответить
PNX Пфайфер...гоу Хоум и там умничай
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29.05.2020 15:24 Ответить
Ворует ну и пусть ворует. Это его дело. Главное не мешать. И не совать нос в то что из нашего кармана Хряк уводит миллиарды!
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29.05.2020 16:07 Ответить
У твоїй кишені, як і в твоїй тупий голові нічого немає. І, як правило, перше, є похідне другого.
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29.05.2020 17:49 Ответить
зелена шмаркля чудово розуміє, шо Порох його зістре у порох-вибачте за каламбур, тому робить жалюгідні спроби нашкодити Петру Олексійовичу, тим самим лише підіймаючи Пороху рейтинг ))
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29.05.2020 16:38 Ответить
Зачем Зеле это ? Он лучше будет прессовать добровольцев , которые его критикуют , пытаться их посадить наподольше . Зачем Зеле разбираться с продажей госдолжностей братьями ермаками ? Ему лучше Пороха преследовать , чтобы стрелки перевести от бездарного руководства. Зачем Зеле убирать авакяна за Кагарлык , за сегоднешнюю массовую стрельбу в Броварах ? Он делает вид , что всё нормально , это провокация.
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29.05.2020 17:32 Ответить
Нужно принять закон: расстрел всем, обнародовавшим информацию о преступлении.
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29.05.2020 17:38 Ответить
У Деркача записи из тумбочки.
А кто положил в тумбочку?
Порошенко!
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29.05.2020 18:10 Ответить
Чомусъ впевнена, що ці записи Деркач спокійно отримав в Офісі президента. Хворобливу, якусь класову, ненависть зеленського до Порошенка використовує рашка, але ініціатором є зеленський. Йому байдужі інтереси України, але не байдужі власні комплекси.
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29.05.2020 21:06 Ответить
та звідки - фсб писала та пише...
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30.05.2020 00:19 Ответить
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