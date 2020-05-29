В николаевском магазине продавалась футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ: "Какая война? У кого война? У меня никакой войны ни с кем нет". ВИДЕО

Футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ продавалась в одном из магазинов Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, внимание на этот факт обратил один из покупателей и потребовал объяснений. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

"Какая война? У кого война? Я с России. У меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка и 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет. У меня все люди - братья", - отреагировала продавец на претензии.

Администратор, которого потребовал покупатель, быстро согласился на предложение покупателя снять с продажи футболку и выбросить ее в ближайший мусорник.

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