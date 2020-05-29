В николаевском магазине продавалась футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ: "Какая война? У кого война? У меня никакой войны ни с кем нет". ВИДЕО
Футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ продавалась в одном из магазинов Николаева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, внимание на этот факт обратил один из покупателей и потребовал объяснений. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
"Какая война? У кого война? Я с России. У меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка и 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет. У меня все люди - братья", - отреагировала продавец на претензии.
Администратор, которого потребовал покупатель, быстро согласился на предложение покупателя снять с продажи футболку и выбросить ее в ближайший мусорник.
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Кажеться ж вам: найперше, коли викинете зе-гнид з влади, змініть закон про громадянство і про вибори. Змусьте ВСІХ скласти іспит і заберіть громадянство у подібної швалі.
Бо ще сотню років борсатиметесь в =абьятіях руССкава міра=.
на лбу себе вытаитаируйте "Россия. Всегда верный",
ну и конечно велком в Киев!.....
А в Украине она живёт 40 лет и ни кто этой ватнице, даже в *бало не дал ещё.
Питання вирішується дуже просто,раз і на завжди!
Хто вміє,дайте петицію до Президента,хай внесе Закон.
Ідея Закону:Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
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