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В николаевском магазине продавалась футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ: "Какая война? У кого война? У меня никакой войны ни с кем нет". ВИДЕО

Футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ продавалась в одном из магазинов Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, внимание на этот факт обратил один из покупателей и потребовал объяснений. Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

"Какая война? У кого война? Я с России. У меня никакой войны ни с кем нет. Я сама россиянка и 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет. У меня все люди - братья", - отреагировала продавец на претензии.

Администратор, которого потребовал покупатель, быстро согласился на предложение покупателя снять с продажи футболку и выбросить ее в ближайший мусорник.

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Автор: 

магазин (188) Николаев (2149) россия (95502) символика (298)


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Топ комментарии
+73
дно дна... за год полный разворот в таежный союз... а ведь если этот мусор продают, значит его кто то покупает
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29.05.2020 15:58
+53
В николаевском магазине продавалась футболка с надписью "Россия. Всегда верный" и гербом РФ: "Какая война? У кого война? У меня никакой войны ни с кем нет" - Цензор.НЕТ 8968
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29.05.2020 16:04
+48
Автору ролика огромный респект!!! Пока такие украинцы живут в Украине у руссише швайне шансов нет.
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29.05.2020 16:28
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І оце стерво (перепрошую) має український паспорт. За кого ця тварюка голосує ? Воно мову державну знає ? історію, географію України ?

Кажеться ж вам: найперше, коли викинете зе-гнид з влади, змініть закон про громадянство і про вибори. Змусьте ВСІХ скласти іспит і заберіть громадянство у подібної швалі.
Бо ще сотню років борсатиметесь в =абьятіях руССкава міра=.
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30.05.2020 02:33 Ответить
засранцы вонючие, прикацапленые - шо они делают в Николаеве?
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30.05.2020 06:02 Ответить
Я знаю на сто процентов,за кого оно голосовало.
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30.05.2020 06:10 Ответить
вместо футболок продавалово,
на лбу себе вытаитаируйте "Россия. Всегда верный",
ну и конечно велком в Киев!.....
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30.05.2020 06:10 Ответить
на каждого кацапского верного кацапии, всегда найдется тот кто верен Украине)))
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30.05.2020 06:13 Ответить
ВОНА ТУПА.
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30.05.2020 08:18 Ответить
В россии её бы дали лет 20 за терроризм.
А в Украине она живёт 40 лет и ни кто этой ватнице, даже в *бало не дал ещё.
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30.05.2020 09:46 Ответить

У миколаївському магазині продавалася футболка з написом "Россия. Всегда верный" і гербом РФ: "Яка війна? У кого війна? У мене ніякої війни ні з ким немає" - Цензор.НЕТ 4341
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30.05.2020 09:54 Ответить
Шануймося українці!
Питання вирішується дуже просто,раз і на завжди!
Хто вміє,дайте петицію до Президента,хай внесе Закон.
Ідея Закону:Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
Гриземося між собою як дурні,на потіху ворогам,замість того,що навести лад.
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30.05.2020 10:08 Ответить
Ні, У ТОГО КТО ПРОДАЄ ВСЕ МАЙНО КОНФІСКОВУЄТЬСЯ... ВСЕ! А тому кто до цього причетний - 15 років... І все буде добре!
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30.05.2020 12:51 Ответить
Биколаїв - він такий...
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30.05.2020 12:23 Ответить
а как же по фейсу тейблом обоим??? Особенно продавщицу и ее отпрыска надо отправить обратно в расею. Где СБУ????? Или все таки будем ждать Суд Линча?
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30.05.2020 12:47 Ответить
Пока у руля страны- Украина будет этот трусливый клоун-зеленский, всегда будет угроза российского реваншизма!!
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30.05.2020 13:54 Ответить
Класс ,,животноподобных,,отряд ,,гандонообразных,,.Паразитируют в человеческом обществе .Защита .Депортация на север в царство ,,простейшие ,,
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30.05.2020 14:02 Ответить
хтоб її там купив, ту футболку? невже русскохромосомньіе у себе то не можуть купити?
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30.05.2020 15:27 Ответить
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