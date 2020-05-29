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5 июня ожидаем подписание договора и получение транша от МВФ, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Относительно развития экономики, то мы  сегодня завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд. И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть", - сказал он 

Шмыгаль указал, что первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, который Украина ожидает 5-6 июня, дальше осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году – $1,5 млрд. 

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+11
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6097
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29.05.2020 23:36
+8
Шмига в приймальній МВФ.
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8612
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29.05.2020 23:34
+6
Що вже красти нема що ???))
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29.05.2020 23:29
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Що вже красти нема що ???))
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29.05.2020 23:29 Ответить
Де 500 000 нових робочих місць, клоун?
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29.05.2020 23:29 Ответить
Скоро по всей стране , законопроект о призыве резервистов без объявления мобилизации, вот оно че Михалыч.
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30.05.2020 11:20 Ответить
Зачем этот транш? Есть же ****************** инвестиции из Омана
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29.05.2020 23:33 Ответить
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6097
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29.05.2020 23:36 Ответить
Шмига в приймальній МВФ.
5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8612
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29.05.2020 23:34 Ответить
Напевно чекає на лавину інвестицій.
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29.05.2020 23:45 Ответить
++++
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30.05.2020 07:12 Ответить
Намечается большой дербан. Правда дербанить то особо нечего будет, Всю сумму заберет Ахметов, еще и мало будет. Так что рты позакрывали и арбайтен проценты отрабатывать с етого же кредита. А принц Ринат Ленидыч на Монако в свой замок
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29.05.2020 23:36 Ответить
А чи вистаче цієї суми на всіх інвестиційних нянь?
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29.05.2020 23:36 Ответить
Пока в графике МВФ на 5 июня стоит разбор о выделении Папуа Новой Гвинеи, опять брехня? Кто хочет может зайти на официальный сайт и посмотреть, нет Украины в графике пока, а они уже делят бабло🤪
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29.05.2020 23:39 Ответить
Улюбленна праця в кротів така,рахувати бабло!!)))
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29.05.2020 23:58 Ответить
А два тижні тому обіцяв, що, вже сьогодні буде бабло...
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29.05.2020 23:49 Ответить
В музее Гончара будете подписывать или в МВФ ничего не понимают?
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29.05.2020 23:49 Ответить
Не, для такого дела они совершат вооруженное нападение на какой-нибудь банк.
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29.05.2020 23:52 Ответить
Транш!!!??? Шмыгалю!!!???? Бородатая бабушка потриает потные липкие ручки в предвкушении)))))
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29.05.2020 23:52 Ответить
Закон про Народовладдя БУДЕ ? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ .....Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ....
..ЗБЕРЕЖЕННЯ України її СвЗемлі ресурсів для Наших Дітей та Онуків .. ГЕТЬ банду злодійського племені від ВЛАДИ в Україні .. 5 червня очікуємо підписання договору та отримання траншу від МВФ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2887
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29.05.2020 23:55 Ответить
++++++
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30.05.2020 07:10 Ответить
Ну, получите вы эти деньги, а потом - что? Жить как будем? Чем и где зарабатывать на хлеб насущный? Что слышно про 500 000 новых рабочих мест? И как движется "Большая стройка", аналог "Стройки коммунизма"?
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30.05.2020 00:02 Ответить
Хорошо, молодцы.
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30.05.2020 00:07 Ответить
Потирают уже потные ручонки.
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30.05.2020 00:26 Ответить
пеця за 1 млрд поднял тарифы на 100%, а эти за 1,9 млрд должны на 200% поднять походу. Если не поднимут, кто же их теперь "не лохами" назовет...
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30.05.2020 01:53 Ответить
Мні ДСС ви і ваш транш. Владна зелена сінагога доки все не розкраде і не продасть не заспокоїться.
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30.05.2020 06:03 Ответить
В очередной раз наберут денег в долг, разворуют и свалят , а народ будет раздавать долги и богатства страны чтоб рассчитаться.
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30.05.2020 08:51 Ответить
Подскажите чем отличается транш от наркозависимости.
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30.05.2020 11:17 Ответить
 
 