После стрельбы в Броварах задержано 28 человек, изъято 6 транспортных средств и 16 единиц оружия, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о результатах специальной полицейской операции по розыску злоумышленников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Полковник полиции сообщил о результатах работы полиции по задержанию участников вооруженного конфликта. Сейчас задержаны 28 правонарушителей, изъято 6 транспортных средств, 16 единиц оружия.

По словам Андрея Небытова, все задержанные нарушители будут помещены в изолятор временного содержания, завтра им будет объявлено ​​подозрение в совершении преступлений".

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.