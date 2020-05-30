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После стрельбы в Броварах задержано 28 человек, изъято 6 транспортных средств и 16 единиц оружия, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о результатах специальной полицейской операции по розыску злоумышленников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Полковник полиции сообщил о результатах работы полиции по задержанию участников вооруженного конфликта. Сейчас задержаны 28 правонарушителей, изъято 6 транспортных средств, 16 единиц оружия.

По словам Андрея Небытова, все задержанные нарушители будут помещены в изолятор временного содержания, завтра им будет объявлено ​​подозрение в совершении преступлений".

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (338) Нацполиция (16458) стрельба (3251) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+24
А де ділись ще 80 чоловік?Чи їм завтра на роботу в поліції виходити треба?
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30.05.2020 02:26
+24
Если бы там реально были АТОшники и «активисты». То им бы как минимум террористическую деятельность впаяли, как с делом Шеремета. А там были обычные Аваковские гопники (титушки).
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30.05.2020 02:35
+18
После стрельбы в Броварах задержано 18 человек, изъято 6 транспортных средств и 16 единиц оружия, - глава полиции Киевщины Небытов - Цензор.НЕТ 4716
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30.05.2020 04:47
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Коли начальники райвідділів це місцеві феодали тільки в погонах, що, або офіційно тримають ятки на базарах та в долі різних ТОВ, або не офіційно кришують борделі і рекетирів, а потім за великі хабарі йдуть по службовій драбині на верх у владу і тягнуть за собою свою банду ( без системи гальм для корупції) інфікуючи країну. Тому не вірю я в ці реформи, а почати потрібно з судів саме їх треба чистити, ввести систему присяжних, потім зробити виборні посади начальників райвідділів і дільничних щоб поломами цей ліфт топ корупції. Бо коли немає в країні правосуддя немає і країни, коли немає закону, народ буде збиратись в гурти і банди, і сам творити правосуддя, а це хаос і стагнація держави. Ці Авакови, нардепи і влада цього або не розуміє, або сама творить свідомо беззаконня
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30.05.2020 09:57 Ответить
Аваковские боевики участвовали в перестрелке в браворах, канал Шапошников ньюз ютьюб
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 10:17 Ответить
Вилучили 18 одиниць зброї. З відділу поліції?
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30.05.2020 10:23 Ответить
А стреляли титушки посреди города потому что знали что с мусорами все можно решить! Так что я считаю что Аваков не на своем месте! Он уже потом умеет понты на публику разгонять. Пусть лучше идет торгует рюкзаками.
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30.05.2020 10:45 Ответить
При Москале Геннадий Геннадиевиче такого бы не случилось вообще, а если бы что то подобное случилось то все бы эти розбийныки на барже проплывали Запорожскую ГЭС.
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30.05.2020 11:15 Ответить
Одну сторону,тільки одну сторону яка не під протекцією копів затримали...Тому з Нєбітого треба зробити Бітого,биті,як відомо цінніші за небитих...
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30.05.2020 11:25 Ответить
Після стрілянини в Броварах затримано 18 осіб, вилучено 6 транспортних засобів та 16 одиниць зброї, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 8208
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30.05.2020 12:59 Ответить
Сам аваков-рюкзаков и его подчинённые их крышевали!!
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30.05.2020 13:56 Ответить
если пуля пробила два стеклопакета , то это только нарезное - скорее всего карабин , в 100 тысячном городе несколько человек открыто ведут стрельбу на поражение . " Внезапно" . Цирк от мусарни. Доколе терпеть эту брехню ? Гнать авакяна поганой метлой !
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30.05.2020 17:37 Ответить
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