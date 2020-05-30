В результате ДТП с участием полицейского автомобиля в Харькове погибли два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове в ночь на субботу на Московском проспекте произошла авария с участие служебного автомобиля патрульных Toyota Prius, в результате которого погибли 2 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся.
"Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos. В результате ДТП пассажирка и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте", - говорится в сообщении.
Патрульные, ехавшие в служебной машине, получили травмы и были госпитализированы.
По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибший водитель Daewoo был 22-летним сотрудник полиции.
Информация о ДТП зарегистрирована в Московском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В него боком со встречи влетает Дэу.
Вывод: полиция виновата.
Ровным счетом, как в предыдущем парламенте, так и в теперешнем большинство фракций финансируется бабломойским.
- Это та дорога, по которой едет танк...
(В полиции таким образом определяется направление движения...).
Дно.
А Вам не кажется странным что уже шестой год войны а у нас все еще кацапские названия существуют?
.
Роз'їхатись там неможливо
Чому в Україні на залізниці досі відстань міряється від Москви як в СРСР?