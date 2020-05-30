Убийство в Миннеаполисе: Протесты в США охватили всю страну, в крупнейших городах начались массовые беспорядки. ВИДЕО

Протесты, вызванные убийством афроамериканца в Миннесоте, переросли в массовые беспорядки в крупнейших городах США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Assiciated Press.

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Сообщается, что акции протеста из-за убийства Джорджа Флойда в Миннесоте прокатились по десяткам крупных города. В частности, губернатор Джорджии объявил чрезвычайное положение и ввел Национальную гвардию США в Атланту.

После нескольких часов мирной акции в центре Атланты часть демонстрантов внезапно прибегли к радикальным действиям, разбив несколько полицейских авто. Они также раскрасили эмблему в штаб-квартире телеканала CNN и забросали офицеров бутылками.

В самом Миннеаполисе, где полицейские убили Флойда, после сожжения полицейского участка с наступлением темноты тысячи людей вышли на акцию, проигнорировав комендантский час. В южной части города были подожжены несколько машин, а также разгромлены магазины. Вскоре после этого в город зашел тяжелый контингент Национальной гвардии и полиции.

В Финиксе, Денвере, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе и в окрестностях этих городов прошли мирные акции с тысячами демонстрантов, которые несли таблички "Он говорил, что не может дышать", "Правосудие для Джорджа", а также скандировали "нет справедливости, нет мира".

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В Вашингтоне демонстранты собрались возле Белого дома и пытались прорваться в президентскую резиденцию. Изначально мирная демонстрация в Нью-Йорке с наступлением ночи превратилась в хаос, кода участники акции вступили в противостояние с полицией, разбивали и жгли автомобили.

В Хьюстоне, где вырос Джордж Флойд, перед зданием муниципалитета собрались несколько тысяч человек. Напряженность также усилилась в нескольких городах Западного побережья, когда протестующие ночью перекрыли шоссе в Лос-Анджелесе и Окленде.

Около тысячи протестующих в Окленде разбивали окна и оставляли на стенах полицейских участков граффити с призывами к расправе над полицейскими.