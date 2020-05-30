"Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах. ВИДЕО
Министерство внутренних дел показало, как сотрудники полиции особого назначения Украины (КОРД) задерживали в Броварах подозреваемых в стрельбе.
Как передает Цензор.НЕТ, видео задержания опубликовано на канале МВД в Youtube.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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