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"Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах. ВИДЕО

Министерство внутренних дел показало, как сотрудники полиции особого назначения Украины (КОРД) задерживали в Броварах подозреваемых в стрельбе.

Как передает Цензор.НЕТ, видео задержания опубликовано на канале МВД в Youtube.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (338) задержание (6675) МВД (9318) стрельба (3251) КОРД (169)


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Топ комментарии
+49
Мусора не смешите людей)))
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30.05.2020 15:32
+45
Та це вже понти.Де ці всі корди,коли була стрілянина? Хотілося би побачити їх в справжній дії.
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30.05.2020 15:33
+42
"Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах - Цензор.НЕТ 331
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30.05.2020 15:36
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а режисер молодець, серіал на скільки сезонів буде, як ви думаєте?
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31.05.2020 07:09 Ответить
поздно всрались,надо было до стрелянины ложить на пол и кричать .руки за спину .)))
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31.05.2020 10:12 Ответить
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