"Лежать! Руки за спину!": МВД показало задержание КОРДом подозреваемых в стрельбе в Броварах. ВИДЕО

Министерство внутренних дел показало, как сотрудники полиции особого назначения Украины (КОРД) задерживали в Броварах подозреваемых в стрельбе.

Как передает Цензор.НЕТ, видео задержания опубликовано на канале МВД в Youtube.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.