Правительство на финальной стадии переговоров с инвесторами в зеленую энергетику, - Шмыгаль. ВИДЕО
Правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Мы сегодня на завершающей стадии переговоров с инвесторами в возобновляемые источники энергии. Для чего? Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил необходимость уменьшить "зеленые" тарифы до приемлемого уровня.
Вместе с тем, он добавил, что благодаря действиям правительства стоимость тока для населения останется на нынешнем уровне.
"Надо не забывать, что еще 10 лет назад были первые солнечные электростанции, тариф на выработку электроэнергии на которых за 1 киловатт 45 гривен. Населения сегодня платит и будет платить 1,68 грн. Для сравнения, 46 гривен за 1 киловатт, солнечные станции на сегодня еще есть такие. Конечно, их уже очень мало, но такие тарифы тоже есть на выработку электроэнергии. Надо наводить и в этом порядок, чем мы тоже занимаемся", - сказал Шмыгаль.
Напомним, 26 мая премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с инвесторами и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которой было продолжено обсуждение Меморандума между украинской властью и производителями ВИЭ по реструктуризации "зеленых" тарифов.
Ранее иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.
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В мире перестанут покупать продукцию украинской промышленности, если цены на неё будут выше мировых рыночных. А где брать Украине валюту на покупку промышленного оборудования, машин, материалов, электроники - всего того, что Украина не производит? Широкими шагами на пути к нищей Венесуэле.
наперсточники додадуть ще одну "платіжку" за доставку "кота" ...по прикладу платіжок за газ тим більше що обленерго у "власності" ахметових коломойських григоришиних ...Источник: https://censor.net/v3199048
Легче реально договариваться. 4 грн - это вообще заоблачно. То есть доят нас , как хотят
Там все такие о нас 'заботливые'.
Разорвать контракты- потом ни один инвестор сюда не прийдет. Хотя, конечно, это был бы лучший вариант для нас.
ты умный такой, пока дым из трубы тебе в окно не летит.
энергия от аэс наоборот очень постоянна, и для изменения
генерации тоже используют тэс. тоесть тэс используют в любом случае, но при использовании зеленой энергетики не нужно вывозить отработанное ядерное топливо в чернобыль или тебе во двор
А шахти так швидко не зачиниш, шахатрів так просто не перевчиш та не працевлаштуєш на інше виробництво, якого ще й немає та й ніхто толком не знає , як і що замість шахт створити.
В Украине и так экология не самая лучшая в мире. Плюс ещё и эхо Чернобыля нас преследует, мы , по-прежнему, сжигаем мусор и тд. В общем . Бедные страны, к числу которых мы, к сожалению, принадлежим, это самые проблемные страны в плане экологии. То есть опять возвращаемся к этому замкнутому кругу и основной задаче - стать успешными и богатыми.
З такими підходами, як у нас останні 25 років - я поки не бачу особливих перспектив для успішності.
Тому шахти - це дуже надовго , як спасіння для України та сотень тисяч людей.
Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
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