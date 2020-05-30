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Правительство на финальной стадии переговоров с инвесторами в зеленую энергетику, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Мы сегодня на завершающей стадии переговоров с инвесторами в возобновляемые источники энергии. Для чего? Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил необходимость уменьшить "зеленые" тарифы до приемлемого уровня.
Вместе с тем, он добавил, что благодаря действиям правительства стоимость тока для населения останется на нынешнем уровне.

"Надо не забывать, что еще 10 лет назад были первые солнечные электростанции, тариф на выработку электроэнергии на которых за 1 киловатт 45 гривен. Населения сегодня платит и будет платить 1,68 грн. Для сравнения, 46 гривен за 1 киловатт, солнечные станции на сегодня еще есть такие. Конечно, их уже очень мало, но такие тарифы тоже есть на выработку электроэнергии. Надо наводить и в этом порядок, чем мы тоже занимаемся", - сказал Шмыгаль.


Напомним, 26 мая премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с инвесторами и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которой было продолжено обсуждение Меморандума между украинской властью и производителями ВИЭ по реструктуризации "зеленых" тарифов.

Ранее иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В программе сотрудничества с МВФ прописаны структурные маяки, которые совпадают с нашим направлением реформ, - Шмыгаль

Автор: 

инвесторы (333) Зеленый тариф (78) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+9
Хочется что б само правительство було на финальной стадии
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30.05.2020 16:03
+8
Будуть піднімати тарифи доки народ не навчиться посилати Ахметова та інших "європейських інвесторів" за відомою адресою.
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30.05.2020 16:06
+7
Вцепились мертвой хваткой в эту"зелёную энергетику".Экологи х@евы. Ну да,ахметка сказал-надо решать. А тем временем блок за блоком АЭС останавливается.
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30.05.2020 16:07
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Хочется что б само правительство було на финальной стадии
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30.05.2020 16:03 Ответить
Команда Z лучшая )))))))
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30.05.2020 17:04 Ответить
Да уж, наворотили предыдущие власти с финансированием Ахметова, Китая и европейцев из нашего богатейшего бюджета
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30.05.2020 16:04 Ответить
Как показал прошедший год, эти на данном этапе ни чуть не лучше папєрєднікав - точно те же бла бла бла о потужніх реформах и фсе.
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30.05.2020 16:12 Ответить
Правительство на финальной стадии переговоров с инвесторами в зеленую энергетику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4982
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30.05.2020 16:04 Ответить
Финальная стадия переговоров с инвесторами в зеленую энергетику, ... в переводе по простому, это означает договорённость с Ахметовым об уровне поднятия тарифов на электричество для населения
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30.05.2020 16:04 Ответить
Будуть піднімати тарифи доки народ не навчиться посилати Ахметова та інших "європейських інвесторів" за відомою адресою.
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30.05.2020 16:06 Ответить
Вцепились мертвой хваткой в эту"зелёную энергетику".Экологи х@евы. Ну да,ахметка сказал-надо решать. А тем временем блок за блоком АЭС останавливается.
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30.05.2020 16:07 Ответить
Чем больше процент "зелёной" энергии в общем балансе, тем дороже обходится производство металлов, пластмасс, химических веществ, строительных материалов и т. п.
В мире перестанут покупать продукцию украинской промышленности, если цены на неё будут выше мировых рыночных. А где брать Украине валюту на покупку промышленного оборудования, машин, материалов, электроники - всего того, что Украина не производит? Широкими шагами на пути к нищей Венесуэле.
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30.05.2020 16:58 Ответить
Я бы на месте этих инвесторов послал таких пеоеговорщиков куда подальше с их изменениями в правила игры задним числом.
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30.05.2020 16:09 Ответить
Я бы на месте правительства послал этих "инвесторов" с их хотелками. Такие тарифы ввел овощ, пусть с него и требуют.
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30.05.2020 16:50 Ответить
Да? А кто давеча , в том смысле, что чуть больше года назад, вместе с Ахметовым открывал поле необъятное, натыканное солнечными батареями и ветряками? И потом эта зелёная энергетика убивает нашу атомную энергетику. При этом увеличился процент использования тепловой энергии, которая на токсичном угле генерируется. То есть одно лечим- другое калечим- лишь бы инвесторам было хорошо. Мы идиоты? Или мазохисты? Конечно, нужны переговоры. Пусть умерят свои аппетиты. В бедной стране мы не можем платить по 4 грн за электро энергию, при этом убивая то, что стоит 0,58 грн.
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30.05.2020 17:01 Ответить
Так что, все нпа принятые при овоще, отменились с его побегом? Нет, они действуют.
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30.05.2020 18:01 Ответить
Что прям все действуют ? Или часть была отменена / изменена / доработана ?
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30.05.2020 18:08 Ответить
Поднять тарифы для населения. И никто (из инвесторов) не уйдет обиженным! А пипл наш - схавает. Он и не такое глотал.
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30.05.2020 16:13 Ответить
Украина самая богатая страна, наверное, чтобы деньги вот так на ветер выбрасывать.
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30.05.2020 16:13 Ответить
...Вместе с тем, он добавил, что благодаря действиям правительства стоимость тока для населения останется на нынешнем уровне... з "токою" зрозуміло як бути з "напругою" ?
наперсточники додадуть ще одну "платіжку" за доставку "кота" ...по прикладу платіжок за газ тим більше що обленерго у "власності" ахметових коломойських григоришиних ...Источник: https://censor.net/v3199048
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30.05.2020 16:15 Ответить
какое там правительство на финале ахмедов и коломойский почистят вам мозги через жопу помойтесь и готовтесь
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30.05.2020 16:28 Ответить
Отключить к **@@м все АЭС и только ЗЕлёные тарифы!!! Какое н**о голубое..... На дурака не нужен нож...
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30.05.2020 16:39 Ответить
А когда правительство пойдет на переговоры с украинским народом? Или украинцы ето рабы с которыми не нужно считаться? А между прочем миллионы украинцев тоже инвестировали в *зеленую* енергию, вложили большие суммы на електроотопление, енергосберегающие приборы и тд, поверив властям что електрикой будет дешевле отапливать свои дома, чем росийским газом и ездить на електромобилях.
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30.05.2020 16:43 Ответить
Надо отменяйть зеленый тариф без всяких переговоров. Пусть забирают свои станции и едут откуда приехали. Это не инвесторы, а паразиты, в интересах которых был принят преступный, лоббистский закон. А если вы так заботитесь об экологии, то тогда платите каждому у кого есть велосипед или кто пешком ходит - это же полезно для экологии.
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30.05.2020 16:58 Ответить
Прийдется платить огромные штрафы, так как там контракты на 20 лет. Испания, кстати, так и сделала.
Легче реально договариваться. 4 грн - это вообще заоблачно. То есть доят нас , как хотят
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30.05.2020 17:03 Ответить
С чего вы взяли что придется платить штрафы? Можно через суд доказать что такие тарифы были введены преступно, в интересах олигархов. Тогда им придется судиться с теми кто эти тарифы ввел - с овощем и рыгами.
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30.05.2020 17:08 Ответить
Вы думаете, инвесторы не предусмотрели это, когда вкладывали деньги ? Возможно, там есть и испанцы, которых бортанули на родине. Плюс ахметов естественно с порошенко. Не просто ж так порошенко с ножницами приезжал на открытия ахметовского поля бескрайнего. Первым вообще зеленой энергетикой занимался клюев, если помните.
Там все такие о нас 'заботливые'.
Разорвать контракты- потом ни один инвестор сюда не прийдет. Хотя, конечно, это был бы лучший вариант для нас.
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30.05.2020 17:14 Ответить
Инвестры увидели шару, поэтому и вложились, ведь окупаемость всего 4 года, выгоднее чем наркотиками торговать. Нормальный инвестор придет на нормальные условия. А таких "инвесторов" как эти нам и даром не надо.
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30.05.2020 17:20 Ответить
поставь себе во дворе миниТЭС, пускай тебе в окно коптит. зато дешево.
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30.05.2020 17:05 Ответить
Зачем? Я согласен покупать хоть атомную хоть альтернативную ээ, но по рыночным ценам. А ты плати по 5 гривень за кВт если хочешь, никто тебе не запрещает.
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30.05.2020 17:13 Ответить
мало ли на что ты согласен. всем все равно на твое согласие.

ты умный такой, пока дым из трубы тебе в окно не летит.
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30.05.2020 17:17 Ответить
На твое согласие тем более всем пос*ать. Ты умный такой до первой платежки по 5 грн. за кВт.
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30.05.2020 17:22 Ответить
тебе уже пришла платежка 5 грн за квт? почему ты такой врунишка?
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30.05.2020 17:30 Ответить
Лучше объясни почему ты настолько тупой, что путаешь настоящее и будущее?
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30.05.2020 17:37 Ответить
ты скулишь про 5 грн за квт а я тупой? ну наверное, ты прав.
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30.05.2020 17:40 Ответить
Не пришла, потому что датируется из гос бюджета. А зачем собственно нам убивать свой бюджет? На хрена нужны такие инвестиции ?
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30.05.2020 17:39 Ответить
умные люди в развитых странах уже давно все посчитали и переходят на альтернативную энергетику, но я верю вам.
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30.05.2020 17:45 Ответить
Правильно,но там цена совсем другая. В Штатах вообще 2 цента.
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30.05.2020 18:22 Ответить
Так эти тэс и увеличили свою квоту теперь. Так как энергия солнца и ветра- не постоянны. И их легче добавлять именно энергией с ТЭС, поэтому и атомную энергию приходится минимизировать. Получается , мы оплачиваем не только деньгами, но и своим здоровьем - владельцев зеленой энергетики. И ещё и убиваем государственную компанию
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30.05.2020 17:19 Ответить
первый раз слышу, что атомные электростанции могут маневрировать.
энергия от аэс наоборот очень постоянна, и для изменения
генерации тоже используют тэс. тоесть тэс используют в любом случае, но при использовании зеленой энергетики не нужно вывозить отработанное ядерное топливо в чернобыль или тебе во двор
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30.05.2020 17:29 Ответить
Вот именно, что атомные - не могут маневрировать, поэтому теперь, чтобы обеспечить забаганки инвесторов, мы перешли на токсичную энергию ТЭС
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30.05.2020 17:37 Ответить
Татьяна, не спорьте с ним, это либо тупой тролль, либо один из этих паразитов-альтернативщиков. А по поводу маневрировать - АЭС прекрасно все могут.
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30.05.2020 17:41 Ответить
видно, что вы энергетик, да еще и дипломированный
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30.05.2020 17:43 Ответить
Видно что ты паразит, который хочет чтобы его другие содержали. Иди работай чучело, а не пытайся жить за чужой счет.
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30.05.2020 17:51 Ответить
вообще то я у тебя денег не просил, и предложил тебе отличный вариант с миниТЭС.
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30.05.2020 18:05 Ответить
не можуть АЕС забезпечити ранкові та вечірні максимуми.
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30.05.2020 18:36 Ответить
ну так ты виновата в этом. не выключай свет круглые сутки, чтобы была стабильная нагрузка, и тогда будем использовать только аэс.
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30.05.2020 17:42 Ответить
Смешно. Ха-ха
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30.05.2020 18:55 Ответить
тут таке... якщо прижати - ТЕС, то йде ланцюгова реакція - залізниця не перевезе вугілля, але саме головне - країна стає в опозицію перед самим організованим багатотисячним загоном робітничого класу - шахтарями. То ж трохи призупинити атомну генерацію за таких обставин - правильно.
А шахти так швидко не зачиниш, шахатрів так просто не перевчиш та не працевлаштуєш на інше виробництво, якого ще й немає та й ніхто толком не знає , як і що замість шахт створити.
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30.05.2020 18:35 Ответить
Шахтеры- это проблема. Часто шахты вообще единственное место, где могут работать мужчины в городах. Нужно, конечно, привлекать инвесторов, строить в этих городах заводы другого рода, замещая ими устаревшие шахты. Уголь и шахты- все равно это прошлое, которое неумолимо уходит. Очень скоро вопросы экологии станут настолько актуальными, что просто станут синонимами вопросов жизни и смерти.
В Украине и так экология не самая лучшая в мире. Плюс ещё и эхо Чернобыля нас преследует, мы , по-прежнему, сжигаем мусор и тд. В общем . Бедные страны, к числу которых мы, к сожалению, принадлежим, это самые проблемные страны в плане экологии. То есть опять возвращаемся к этому замкнутому кругу и основной задаче - стать успешными и богатыми.
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30.05.2020 18:49 Ответить
ніяких інвесторів до нас не прийшло за 30 років - і були кращі часи, а зараз і далі - ніхто не прийде. Якщо всі українські ФПГ звідси вивозять капітал - шинкують його в офшорах і не вкладають у внутрішній розвиток, то зовнішній інвестор сюди не зайде , бо тут немає внутрішнього ринку, немає кому продавати тут продукцію тих міфічних нових заводів, а на експорт - ще спробуй знайди вільні ринки.
З такими підходами, як у нас останні 25 років - я поки не бачу особливих перспектив для успішності.
Тому шахти - це дуже надовго , як спасіння для України та сотень тисяч людей.
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30.05.2020 19:01 Ответить
Вот интересно,кто-то собирается заниматься структурой генерации.Как компесировать качалку зеленую. Пускай в рамках тарифа строят аккумуляторы пиковые, как в Австралии,газовые или мазутные турбины - блоки с выстрым стартом,гидроаккумулирующие станции. Вот тогда этот тариф будет полностью оправдан, как для всего мира. Мы же хотим налепить китайских панелек и поставить потребителя раком.
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30.05.2020 17:30 Ответить
Хто вам винен що ви не хочете думати, в школі підручник фізики скурили і таблицю множення не засвоїли з іншими 4-ма арифметичними діями??

Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-Те!
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30.05.2020 20:45 Ответить
З першим лінком якась помилка, не та сторінка відкривається. Ось правильна сторінка: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
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30.05.2020 20:49 Ответить
 
 