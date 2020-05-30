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"Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине - идею евроинтеграции", - Яценюк. ВИДЕО

Основные столпы сотрудничества Украины и ЕС - перспектива членства в Евросоюзе, экономика и энергетика, сотрудничество в сфере безопасности и санкции против РФ.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 29 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк подчеркнул, что сейчас нужно защитить Европейский Союз. Он обратился к участникам дискуссии: "Вы должны защитить Европейский Союз в ваших государствах, являющихся членами Союза, а мы в Украине должны защитить идею европейской интеграции".

Среди украинцев очень устойчивая поддержка ЕС, добавил он. "Украинский народ сделал свой экзистенциальный выбор - большая единая объединенная Европа. Мы сделаем это и достигнем цели ", - сказал Яценюк. Председатель КБФ назвал четыре столпа, первоочередные цели для сотрудничества Украины и ЕС.

Первая цель, по словам Яценюка - перспектива членства Украины в Евросоюзе: "Мы не простобудем стучать в дверь, мы эти двери откроем и будем членами ЕС".

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"Вторая цель - экономика и энергетика. Без сомнения, нужно обновить и усилить наше экономическое и энергетическое сотрудничество, ведь мы уже многого добились", - сказал он. Яценюк также отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности: "Вы должны удерживать НАТО и сделать все возможное, чтобы предоставить перспективу членства в Альянсе и для Украины".

Четвертое - санкции против РФ: "Санкции должны быть продолжены и усилены. Точка". Он также отметил, что Европейский Союз предоставил украинскому народу беспрецедентную поддержку : "Миллионы евро, техническая поддержка, безвизовый режим, зона свободной торговли с ЕС, энергетическая независимость Украины - это только основные из достижений, которые мы достигли вместе с нашими европейскими друзьями ".

Арсений Яценюк подчеркнул важность для европейских партнеров "изменить нарратив, изменить способ, которым они информируют украинский народ о наших общих достижениях", не просто выделить средства, а послать четкий сигнал - "мы сделали это для вас": "Россия транслирует совсем другой нарратив. И все эти негативные истории легко "продавать". Нам нужно объяснить украинскому народу масштаб поддержки со стороны ЕС".

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"Необходими предоставить новую силу нашему двустороннему сотрудничеству. Нужно вдохнуть новую энергию в наши двусторонние отношения", - добавил Яценюк.

Автор: 

евроинтеграция (2124) Яценюк Арсений (8006) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+19
Как же горит у зебилов от Сени
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30.05.2020 17:37
+14
где начинается и где заканчивается "стена" этого ублюдка, обворовавшего украинский народ?
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30.05.2020 17:44
+7
Украина защищает ЕС.
А ЕС ... не очень того...
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30.05.2020 17:28
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Украина защищает ЕС.
А ЕС ... не очень того...
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30.05.2020 17:28 Ответить
Как же горит у зебилов от Сени
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30.05.2020 17:37 Ответить
Та и кажи, Сеня лучший облапошиватель украинцев!!!! Слава яйцевнюху!
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30.05.2020 19:34 Ответить
Кацап детектед. Латхтинцю, це не твоя козмломокшанська справа. Скажи "Мееее" і йди у спам трахати свою козу машку.
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30.05.2020 20:42 Ответить
В ингушском городе Сунжа https://sprotyv.info/news/v-rf-vveden-rezhim-kontrterroristicheskoj-operacii-za-chto-idut-boi-v-ingushetii идет боестолкновение . В оперативном штабе региона сообщили о введении в городе режима контртеррористической операции со "Свидетели Еговы",Московия выдумывает любой предлог ,чтобы не потерять своего влияния в своих колониях.
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30.05.2020 17:41 Ответить
Ага, и там на стороне боевиков сей час воюет Яценюк.
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30.05.2020 17:45 Ответить
В немецкой армии впервые появятся раввины после того, как их участие запретил .....
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что, кроме раввинов, она планирует разрешить выполнять роль капелланов имамам и православным священникам.
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30.05.2020 18:28 Ответить
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 1110
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30.05.2020 17:44 Ответить
где начинается и где заканчивается "стена" этого ублюдка, обворовавшего украинский народ?
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30.05.2020 17:44 Ответить
Заканчивается в Майами.
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30.05.2020 17:56 Ответить
Почалась при Порошенку, а закінчилась при Зєлєнскаму.
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30.05.2020 18:03 Ответить
Розумний, аж страшно (С)
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30.05.2020 17:46 Ответить
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30.05.2020 18:36 Ответить
Ну так разводяга же
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30.05.2020 19:35 Ответить
Арсений! Иди пей водку дома..Здесь не наливают!!)))
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30.05.2020 20:10 Ответить
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3013
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30.05.2020 17:49 Ответить
"Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине - идею евроинтеграции", - Яценюк.

А шо тут думать, Сеня? Спасай Европу. Проси у них бабло, обещай стену.
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30.05.2020 17:52 Ответить
хватит кормить людей этим бредом.любой адекватный человек понимает что Украина никогда не будет в ес,ес само наладом дышит ,сейчас наступило время каждый сам за себя ,лучше займитесь экономикой украины и тотальной коррупцией в нашей стране .все остальное популистский бред!
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30.05.2020 17:56 Ответить
а цим яценюкам в кайф вішати перед українцями якісь морквинки, це така у них ідеологія.
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30.05.2020 19:14 Ответить
Шо таке, Адвокатику? Ремісія минула, пішло загострення?
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30.05.2020 20:46 Ответить
не зовсім ясно, про що питання.
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30.05.2020 20:56 Ответить
Все у Вас получится! Только не надо отступать от своей цели.
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30.05.2020 18:00 Ответить
что с проектом "стена" где он или где выделенные на его реализацию средства?
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30.05.2020 18:00 Ответить
Как где ? Есть же вилла в Майами
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30.05.2020 18:43 Ответить
Эту обезьянку еще кто то воспринимает?
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30.05.2020 18:09 Ответить
Возьми лопату и дострой ,что обещал балобол.
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30.05.2020 18:11 Ответить
Ещё подводный поезд в Китай
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30.05.2020 18:42 Ответить
Классная идея, жить ради аморфной идеи. Совок все коммунизьм строил, но никто не знал что это такое и как выглядит, не было четких критериев. Теперь предлагают идею евроинтеграции, тоесть не саму интеграцию, а идею, что-то такое, про что можно много говорить, проводить круглые столы, конференции, кричать лозунги и спiвать гимны, но ничего при этом не делать.
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30.05.2020 18:23 Ответить
Ну вы такое скажете... Кто ж будет ломать десятилетиями выстроенный под себя любимых уклад в стране? Это лохторату можно навешать лапши "про світле майбутнє" и продолжать жить в своем полуфеодальном княжестве, тыкая как ослу морковкой, сказки про Европу.
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30.05.2020 18:47 Ответить
А Україні- захищати від влади ідею євроінтеграції
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30.05.2020 18:54 Ответить
сеня цюценюк він же лоб без кулі або куля без лоба вже и до европи добрався всім поради дає)))))семеон тебе в паРашке чекають)) в розшуку ти))))маджохет ))))
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30.05.2020 19:07 Ответить
Не понимаю, с какой целью здесь стали пиарить всяких воров и брехунов ? Давайте ещё Азiрова вспомним, как он там поживает. Украинский народ сказал своё слово на прошлых выборах - геть ! Забудьте уже про Сеню и Петю - это политические трупы
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30.05.2020 19:16 Ответить
Кацап детектед. Скажи "Мееее" (можна англійською) - і у спам!
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30.05.2020 20:47 Ответить
Шо то сени стало очень много на цензоре.
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30.05.2020 19:57 Ответить
Стена украдена до Нас !
"Країнам Європейського Союзу треба захистити ЄС, а Україні - ідею євроінтеграції", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3600
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30.05.2020 20:54 Ответить
Яценюк обратно к корыту хочет. Начинает трусить народу на уши лапшу.
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30.05.2020 20:03 Ответить
Кролик передай привет Гудку . от обилеченного народа .
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30.05.2020 20:39 Ответить
Что бы ЕС делел без его недостроенной стены стены?..
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31.05.2020 08:41 Ответить
Сеня - молодец!
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31.05.2020 13:17 Ответить
 
 