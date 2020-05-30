"Странам Европейского Союза надо защитить ЕС, а Украине - идею евроинтеграции", - Яценюк. ВИДЕО

Основные столпы сотрудничества Украины и ЕС - перспектива членства в Евросоюзе, экономика и энергетика, сотрудничество в сфере безопасности и санкции против РФ.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 29 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк подчеркнул, что сейчас нужно защитить Европейский Союз. Он обратился к участникам дискуссии: "Вы должны защитить Европейский Союз в ваших государствах, являющихся членами Союза, а мы в Украине должны защитить идею европейской интеграции".

Среди украинцев очень устойчивая поддержка ЕС, добавил он. "Украинский народ сделал свой экзистенциальный выбор - большая единая объединенная Европа. Мы сделаем это и достигнем цели ", - сказал Яценюк. Председатель КБФ назвал четыре столпа, первоочередные цели для сотрудничества Украины и ЕС.

Первая цель, по словам Яценюка - перспектива членства Украины в Евросоюзе: "Мы не простобудем стучать в дверь, мы эти двери откроем и будем членами ЕС".

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"Вторая цель - экономика и энергетика. Без сомнения, нужно обновить и усилить наше экономическое и энергетическое сотрудничество, ведь мы уже многого добились", - сказал он. Яценюк также отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности: "Вы должны удерживать НАТО и сделать все возможное, чтобы предоставить перспективу членства в Альянсе и для Украины".

Четвертое - санкции против РФ: "Санкции должны быть продолжены и усилены. Точка". Он также отметил, что Европейский Союз предоставил украинскому народу беспрецедентную поддержку : "Миллионы евро, техническая поддержка, безвизовый режим, зона свободной торговли с ЕС, энергетическая независимость Украины - это только основные из достижений, которые мы достигли вместе с нашими европейскими друзьями ".

Арсений Яценюк подчеркнул важность для европейских партнеров "изменить нарратив, изменить способ, которым они информируют украинский народ о наших общих достижениях", не просто выделить средства, а послать четкий сигнал - "мы сделали это для вас": "Россия транслирует совсем другой нарратив. И все эти негативные истории легко "продавать". Нам нужно объяснить украинскому народу масштаб поддержки со стороны ЕС".

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"Необходими предоставить новую силу нашему двустороннему сотрудничеству. Нужно вдохнуть новую энергию в наши двусторонние отношения", - добавил Яценюк.