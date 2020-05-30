Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции ГУНП в Ривненской области применили оружие и спецсредства во время перепалки с местными жителями на улице Набережной в городе Вараш.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Dетектив INFO, происшествие произошло в четверг, 28 мая 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине 16-летняя пассажирка погибла по вине пьяного водителя, - Нацполиция. ФОТО

По информации Отдела коммуникации полиции Ривненской области, около 20:30 в полицию поступило сообщение о подозрительном движении Mazda в жилом массиве микрорайона Победы. Чтобы убедиться, не в состоянии ли опьянения водитель иномарки, полицейский экипаж направился на вызов.

Возле одного из домов транспортное средство удалось найти, но конструктивного разговора с его водителем не сложилось. 39-летний местный житель отказался предъявить документы, вместо этого повернулся в сторону своего 35-летнего знакомого, который находился во дворе дома с собакой породы кане-корсо.

Один из правоохранителей потребовал взять животное на поводок, что не было выполнено. Через несколько мгновений собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, тот выхватил табельное оружие и выстрелил в животное. Пуля попала ей в лапу, что изрядно разозлило обоих зачинщиков.

Один из них сорвал номерные знаки со служебной машины Нацполиции и начал бить патрульного по голове поводком. Второй вступил в схватку, в ходе которой едва не отобрал у правоохранителя табельное оружие.

Также смотрите: После стрельбы в Броварах задержано 28 человек, изъято 6 транспортных средств и 16 единиц оружия, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Патрульные, в свою очередь, активно использовали слезоточивый газ, а также попали в ногу одному из них. Хозяина раненого животного удалось "упаковать", а водитель Mazda убежал. Его отыскали и задержали. Мужчине сообщено о подозрении в сопротивлении (ч.2 ст.342 УК Украины) и нанесении телесных повреждений (ч.2 ст.345 УК Украины). Отмечается, что ранее он отбывал наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также разбой и грабеж.







Смотрите также: Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, били и унижали 19-летнюю девушку с инвалидностью: "Якби ти, бл#дь, не п#зділа, ніхто б ніх#я не знав". ВИДЕО