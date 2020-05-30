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Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники экипажа сектора реагирования патрульной полиции ГУНП в Ривненской области применили оружие и спецсредства во время перепалки с местными жителями на улице Набережной в городе Вараш.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Dетектив INFO, происшествие произошло в четверг, 28 мая 2020 года.

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По информации Отдела коммуникации полиции Ривненской области, около 20:30 в полицию поступило сообщение о подозрительном движении Mazda в жилом массиве микрорайона Победы. Чтобы убедиться, не в состоянии ли опьянения водитель иномарки, полицейский экипаж направился на вызов.

Возле одного из домов транспортное средство удалось найти, но конструктивного разговора с его водителем не сложилось. 39-летний местный житель отказался предъявить документы, вместо этого повернулся в сторону своего 35-летнего знакомого, который находился во дворе дома с собакой породы кане-корсо.

Один из правоохранителей потребовал взять животное на поводок, что не было выполнено. Через несколько мгновений собака набросилась на 33-летнего сержанта полиции, тот выхватил табельное оружие и выстрелил в животное. Пуля попала ей в лапу, что изрядно разозлило обоих зачинщиков.

Один из них сорвал номерные знаки со служебной машины Нацполиции и начал бить патрульного по голове поводком. Второй вступил в схватку, в ходе которой едва не отобрал у правоохранителя табельное оружие.

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Патрульные, в свою очередь, активно использовали слезоточивый газ, а также попали в ногу одному из них. Хозяина раненого животного удалось "упаковать", а водитель Mazda убежал. Его отыскали и задержали. Мужчине сообщено о подозрении в сопротивлении (ч.2 ст.342 УК Украины) и нанесении телесных повреждений (ч.2 ст.345 УК Украины). Отмечается, что ранее он отбывал наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, а также разбой и грабеж.

Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили 01
Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили 02
Двое мужчин спустили на ривненских полицейских бойцовую собаку и полезли в драку, когда животное подстрелили 03

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Автор: 

драка (2019) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+76
А чего двое мужчин, а не два урода?
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30.05.2020 19:48
+61
а был бы сабакен в наморднике и на поводке ничего бы не произошло с ней но ей не повезло с хозяивами дебилами
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30.05.2020 19:55
+60
Полностью на стороне полицейских И так расхлябанность власти кругом Если ещё и уличное быдло не сдерживать Тогда совсем пипец
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30.05.2020 19:55
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Страница 8 из 8
Опа! Моє місто в новинах на цензорі!) До речі, до цього не чув про ці події. Повністю на стороні поліцейських. Собаку жаль, тварина не винна в тому, що її хазяїн - бидло неадекватне
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31.05.2020 15:17 Ответить
"Повністю на стороні поліцейських" - ви як з одного помьота копі-пастерів - це такі тупі тваринки на службі сАбакова
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31.05.2020 15:30 Ответить
полицейских наградить а эту шваль посадить.
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31.05.2020 15:36 Ответить
кузіва і суліму к височайшей наградє із рук САМОГО вєлічайшего підєра соврємєнності. Да шо там соврємєнності - всєх врємьон і народов!!!
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31.05.2020 15:53 Ответить
Пилюлей побольше надо было дать этим двум алкашам!! Блин !! оборзели эти бомжи окончательно!! Плётак И только плётка всегда учила и будет учить таких нехристей!!
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31.05.2020 16:15 Ответить
напйошся - всипят тє пльоткой, как заказивал
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31.05.2020 17:05 Ответить
в таких випадках треба дозволяти стріляти на ураження - бійцівська собака це теж "зброя" і її застосували проти інших, в даному випадку міліції!!!!
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31.05.2020 16:21 Ответить
ага, міліції, таки, мона - їм жалованійє рублями видають
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31.05.2020 17:04 Ответить
там не було застосуваня песика проти поліції . просто поліцай захтів і вистрелив.в тому випадку поліцаї кидались на людей краще за псів
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31.05.2020 21:48 Ответить
Собачники - народ в основному придуркуватий. А ті, що з крокодилами - ті взагалі з діагнозом. Поліція могла би і припи*дити одного за борзоту.
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31.05.2020 17:10 Ответить
полюцаї самі обісрались по повній - в Кагарлику, Броварах, під музеєм - як же Андрій Луганський припрошував мусаров, а вони все один за одного ховались обісрані та засцяні - такої ганьби давно йа не спостерігав
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01.06.2020 04:17 Ответить
Сьогодні в соц мережах підтримували розбійників в США ,цих також підтримуєте?
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31.05.2020 17:57 Ответить
какие добрые полицейские....
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31.05.2020 18:49 Ответить
поліцейські спровокували хлопців пострілом у песика на 23 сикунді. собачка геть і на 2 метри не наблизилась. А далі поліцейський безпредел, стрілянина і балончики коли людина в наручниках 1хв 33 сек. побикували щей винними зробили
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31.05.2020 20:25 Ответить
к песику надо было добавить и хозяина с дружком,заслужили уроды.
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31.05.2020 21:09 Ответить
от ти й підеш добавкою собакам, свіже мняско
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01.06.2020 04:03 Ответить
полюцаї спочатку бєспрєдєльнічали - причепились до людини за те шо він "являєця зараз ПОТЕНЦІЙНИМ ПОРУШНИКОМ" - це шо він вчинив таке? Це вони кіна з Томом Крузом надивились про ППП - профілактіку потенційних правопорушень
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01.06.2020 04:12 Ответить
пора отстреливать борзых как в сша делают. Где это видано вообще такое отношение к полиции?
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31.05.2020 23:33 Ответить
йєслі сша брать за образєц отношенія к полюції, то надо зжечь почті всє управи по странє
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01.06.2020 04:00 Ответить
ОБНАРУЖЕН ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОРУШНИК!
Двоє чоловіків спустили на рівненських поліцейських бійцівського собаку і полізли в бійку, коли тварину підстрелили - Цензор.НЕТ 8146
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01.06.2020 04:23 Ответить
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