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Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

США 30 мая успешно возобновили запуск астронавтов в космос. Предыдущая попытка была отложена из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах"

Автор: 

NASA (130) космос (786) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+143
Этот день закончил космическую эру на паРаше😂
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30.05.2020 22:43
+104
Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту - Цензор.НЕТ 3674
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30.05.2020 22:46
+94
GOOD LUCK!
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30.05.2020 22:43
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Страница 6 из 6
от немощи, безсилия и злобы.

козлорылые остались без денег.

теперь кацапский ракетохлам никому не нужен.
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01.06.2020 00:52 Ответить
Один американский частник!!! Маск кладет на
лопатки всю российскую космонавтику

http://gordonua.com/news/worldnews/aviaekspert-lukashevich-odin-amerikanskiy-chastnik-mask-kladet-na-lopatki-vsyu-rossiyskuyu-kosmonavtiku-127680.html
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31.05.2020 11:47 Ответить
Новость 2016 года.
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31.05.2020 12:01 Ответить
того вони так за побєдобєсіє й чіпляються, бо вже нічого не зилишилось
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31.05.2020 12:20 Ответить
Космобесие у них на 2-м месте. Сразу за Победобесием и перед Атомобесием
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31.05.2020 12:36 Ответить
Как и американскую. Это может закончится плохо. Он авантюрист
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31.05.2020 15:51 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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06.06.2020 01:14 Ответить
Нда... А готовил Роскосмос карманы за доставку американских космонавтов...
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31.05.2020 12:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1266995473610571776 Ілон Маск співає "Трава у дома"
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31.05.2020 12:22 Ответить
Новость об американской ракете, а все комментарии про Россию.
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31.05.2020 13:24 Ответить
Потому что наконец-то откажутся от услуг кремлевской мафии которая деньги от космических программ вместо развития тратит на геноцид народов.
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31.05.2020 13:30 Ответить
рашка,как империя,выжимала из порабощенных народов все соки,в том числе и мозги,что прекрасно видно по фамилиям конструкторов ракет и вообще всей космонавтики бывшего совка...а такой самородок как Сикорский просто уехал из этого людоедского дурдома в Америку...и да,он родился в Киеве
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31.05.2020 13:44 Ответить
А США из Африки выжали Илона Маска, чтобы он им ракету построил
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31.05.2020 13:48 Ответить
А Антонов родился в мокшандии, но потом срулил из этого дурдома в Киев вместе со всем КБ
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31.05.2020 13:51 Ответить
не понимаю схерали все так возбудились. Никто никого не победил.
У Роскосмоса и Маска - разные задачи.
У Маска - летать в восмос, дешево и сердито.
У Роскосмоса - "тырить" деньги из бюджета. Переводить государственные деньги в частные.
Поэтому нет никакой конкуренции.
Наоборот, чем круче что-то сделает Маск, тем больше денег Роскосмосу дадут денег чтобы "создать что-то такое же".
Каждый раз когда Маск что-то запускает, Рогозин потирает руки и вся верхушка Раши потирает руки в предвкушении нового повода для распила.
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31.05.2020 14:03 Ответить
Достаточно на рожу рогозина посмотреть!!! Сразу видно что этот персонаж живет на нетрудовые доходы и космос ему глубоко до лампочки! Впрочем, как и всем его подельникам!
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01.06.2020 02:26 Ответить
Ну и в чем достижение, Россия 10 последних лет по нескольку раз в год доставляет людей на МКС, а тут прям шумиху подняли на волне рядовом событии.
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31.05.2020 14:28 Ответить
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического аппарата
за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах (или таксах…).
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31.05.2020 14:41 Ответить
Как будто в американских ракетах все сделано в США, тоже по всему миру покупают части, например двигатели российские до сих пор не могут заменить, недавно опять очередной контракт заключили.
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31.05.2020 14:50 Ответить
Да ты шо ?? Дракончик был рассийским ?
Falcon 9 з астронавтами на борту стартував із мису Канаверал, Crew Dragon успішно вийшов на орбіту - Цензор.НЕТ 8661
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31.05.2020 15:18 Ответить
Никакого «российского двигателя РД-180» не существует. Есть
двигатель РД-180 созданный в рамках российско-американского сотрудничества,
который был разработан в россии по
заказу США (за деньги США, права на двигатель принадлежат США, никто двигатель
не может производить без ведома США), и который в настоящее время
производится американской компанией Pratt & Whitney на российских
производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в российских СМИ,
которые пишут, что «США закупает двигатели в России» 100% густая ложь. Это все
равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том
основании, что всё их производство сосредоточенно там.http://shipilov.com/zhurnalistika/868-rd-180-neulovimyj-dzho-ili-skripach-ne-nuzhen.html

РД-170 (база для РД-180) создавался украинцем Глушко, который
работал в шарашке, был репрессирован при Совке.
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31.05.2020 15:18 Ответить
А я бы хотел чтобы американцы производили свои двигатели на мощностях Южмаша. Главное ведь что мотор спроектирован в Украине, и сделан украинскими трудягами, а не юридические нюансы. Но русня нас обскакала А Маск обскакал русню
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31.05.2020 15:50 Ответить
Нет,есть три независимые частные компании которые пока США пользовалось услугами кацапии разрабатывали свои космические проекты.Первый проект уже сегодня осуществлен,второй уже на подходе,да и то только от Макса а о двух других только стоит дгадываться.
Старенкий и надежный ,,Союз,,отработал свое,и ему большое СПАСИБО.Но кацапия за все эти годы кроме этого ,,надежного,,дедушки так за все эти года та и предоставить не в состоянии.А это означает что и ,,ядерный щит,,уже поржавевший щит кацапии остается на уровне начала 70-х годов который уже небезопастно зазарускать самим кацапам.
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31.05.2020 15:55 Ответить
Рашка ответит Маску парадом смертников! Ударит основным своим скрепом по космосу!
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31.05.2020 15:18 Ответить
Кацапия... Февраль 2019 г.«Лунный проект (России) рассчитан до 2040 года. Ее итогом должно стать строительство на Луне полноценной посещаемой базы.» («Вести-24»)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В российских городах в 38% жилищного фонда нет газа, в 23% нет горячей воды, в 16% - канализации, в 14% - водопровода, в 22% - душа. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 44% (это 163 тыс. км, четыре земных экватора). 28,9% тепловых сетей по стране нуждаются в замене (суммарная протяженность аварийных теплосетей в России достигает почти 50 тыс. км, это в два с лишним раза больше, чем было в 1995 году). Уровень газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири не выше 7%. В сельском жилищном фонде все показатели в три раза хуже. При этом без базовых удобств в доме (например, без туалета) продолжают жить 13,8% россиян…
А Путин с Рогозиным базу на Луне собрались строить…
Настоящие лунатики! При этом в Кремле подчеркивают, что все ограничится «рамками имеющихся бюджетных назначений». Это, конечно, не более реальная сказка, чем лунная программа, но зато более опасная. Кстати, лунатики часто плохо кончают, на выходе из дома путая дверь с окном.»
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31.05.2020 15:24 Ответить
Что там Сибирь В Петербурге, северной столице вяликой Расеи, 72 тысячи коммунальных квартир. Сколько в них обитает расиянцев не знает ни кто
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31.05.2020 15:53 Ответить
Мне кажется , что в 2040 путинщина и рогозинщина будут вспоминаться как что то страшное и далекое, даже жителями Мордора, теми, кто выживет естественно...Такой паноптикум не может долго существовать просто физически, театр абсурда вместе с главным клоуном!
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01.06.2020 02:30 Ответить
Рашку поймали, что они напечатали фальшивые ливийские деньги. Это их ответ Илону Маску!
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31.05.2020 15:24 Ответить
Возможно и фальшивые украинские 500 грн старого образца тоже напечатаны в рабсии.
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01.06.2020 01:15 Ответить
Американцы сделали то что должны были сделать .Космос стал коммерческим и в будущем он станет доступным для бизнеса , туристов и например киноиндустрии .Отобрав монополию на его освоение у государств и военных . Кацапы у которых монополия государства наложена на все вскорости утратят лидерство и Америке и Китаю у которого тоже монополия но экономика намного эффективнее и продуктивнее
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31.05.2020 15:32 Ответить
Вітаю загибель ракети ,,Союз, прадіда космосу якому честь та слава, роскосмосу.Запуск пілотуємої ракети америкосами значить великий хрест на кацапськії космічній промисловості.
Кацапія після цього історичного запуску підтвержено відстала як мінімум на 100 років в космічній галузі.
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31.05.2020 15:40 Ответить
Пилотируемые запуски это мизер "Союзов". Например, с начала года улетело 7 этих древних ракет, из них только одна с астронавтами и касманафтами. Так что полетает ещё старичок
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31.05.2020 15:57 Ответить
Конечно,старичок ,,Союз,,еще полетает.По надежности аналогов нету,но после сегодняшнего запуска пилотируемого корабля Макса ,,Союз,,является как бы учебным пособием как кукурузник ПО.
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31.05.2020 16:15 Ответить
MACK - Mогила Аналоговнетного Советского Космоса. Даже не российского, потому что такого в аналах природы нет)))))
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31.05.2020 16:44 Ответить
Подумаешь ракеты, технологии, наука..зато скоро дидов на палках таскать!!!
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31.05.2020 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qKOczZf7eOc&feature=youtu.be
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31.05.2020 17:46 Ответить
Рассея пролетела как фанерный рейхстаг над Парижем.
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31.05.2020 18:09 Ответить
ну, все гаразд астронавти вже на МКС
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31.05.2020 20:42 Ответить
Ну що,американські друзі,в добру путь,в добрий час!
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31.05.2020 21:05 Ответить
на россии Прямые трансляции запусков отменены, после того как Протон со вторым спутником "Экспресс" в "Прямом эфире" после старта развернулс на 180 градусов и устремился к Земле, на ходу разваливаясь на куски. Это был уже второй "Экспресс", угробленный "Протоном". Стоимотсь каждого спутника порядка 300 миллионов долларов.
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31.05.2020 22:15 Ответить
Да, американцы молодцы. Возможно будут еще проблемы, ракета новая.
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01.06.2020 01:17 Ответить
Все таки построил Маск батуд,на котором допрыгнули до МКС)))Внимательно слушаем рогозина,на чем дальше полетят Американцы))))))))))
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01.06.2020 02:13 Ответить
Чергових пенсіонерів відправили на орбіту...
Молоді кацманавти бувають, чи це вже в минулому? А як там зі здоров'ячком у дідусів?
Falcon 9 з астронавтами на борту стартував із мису Канаверал, Crew Dragon успішно вийшов на орбіту - Цензор.НЕТ 117
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01.06.2020 02:37 Ответить
Вопрос армянскому радио:
--Что общего между рузьге ракетой(в девичестве ФАУ-2) и презервативом?
Ответ:
--Они одноразовые.
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01.06.2020 08:11 Ответить
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