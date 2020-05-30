Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО
США 30 мая успешно возобновили запуск астронавтов в космос. Предыдущая попытка была отложена из-за непогоды.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.
За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.
Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).
Напомним, первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.
В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.
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козлорылые остались без денег.
теперь кацапский ракетохлам никому не нужен.
лопатки всю российскую космонавтику
http://gordonua.com/news/worldnews/aviaekspert-lukashevich-odin-amerikanskiy-chastnik-mask-kladet-na-lopatki-vsyu-rossiyskuyu-kosmonavtiku-127680.html
У Роскосмоса и Маска - разные задачи.
У Маска - летать в восмос, дешево и сердито.
У Роскосмоса - "тырить" деньги из бюджета. Переводить государственные деньги в частные.
Поэтому нет никакой конкуренции.
Наоборот, чем круче что-то сделает Маск, тем больше денег Роскосмосу дадут денег чтобы "создать что-то такое же".
Каждый раз когда Маск что-то запускает, Рогозин потирает руки и вся верхушка Раши потирает руки в предвкушении нового повода для распила.
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического аппарата
за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах (или таксах…).
двигатель РД-180 созданный в рамках российско-американского сотрудничества,
который был разработан в россии по
заказу США (за деньги США, права на двигатель принадлежат США, никто двигатель
не может производить без ведома США), и который в настоящее время
производится американской компанией Pratt & Whitney на российских
производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в российских СМИ,
которые пишут, что «США закупает двигатели в России» 100% густая ложь. Это все
равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том
основании, что всё их производство сосредоточенно там.http://shipilov.com/zhurnalistika/868-rd-180-neulovimyj-dzho-ili-skripach-ne-nuzhen.html
РД-170 (база для РД-180) создавался украинцем Глушко, который
работал в шарашке, был репрессирован при Совке.
Старенкий и надежный ,,Союз,,отработал свое,и ему большое СПАСИБО.Но кацапия за все эти годы кроме этого ,,надежного,,дедушки так за все эти года та и предоставить не в состоянии.А это означает что и ,,ядерный щит,,уже поржавевший щит кацапии остается на уровне начала 70-х годов который уже небезопастно зазарускать самим кацапам.
В российских городах в 38% жилищного фонда нет газа, в 23% нет горячей воды, в 16% - канализации, в 14% - водопровода, в 22% - душа. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, - 44% (это 163 тыс. км, четыре земных экватора). 28,9% тепловых сетей по стране нуждаются в замене (суммарная протяженность аварийных теплосетей в России достигает почти 50 тыс. км, это в два с лишним раза больше, чем было в 1995 году). Уровень газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири не выше 7%. В сельском жилищном фонде все показатели в три раза хуже. При этом без базовых удобств в доме (например, без туалета) продолжают жить 13,8% россиян…
А Путин с Рогозиным базу на Луне собрались строить…
Настоящие лунатики! При этом в Кремле подчеркивают, что все ограничится «рамками имеющихся бюджетных назначений». Это, конечно, не более реальная сказка, чем лунная программа, но зато более опасная. Кстати, лунатики часто плохо кончают, на выходе из дома путая дверь с окном.»
Кацапія після цього історичного запуску підтвержено відстала як мінімум на 100 років в космічній галузі.
Молоді кацманавти бувають, чи це вже в минулому? А як там зі здоров'ячком у дідусів?
--Что общего между рузьге ракетой(в девичестве ФАУ-2) и презервативом?
Ответ:
--Они одноразовые.