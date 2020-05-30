Falcon 9 с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал, Crew Dragon успешно вышел на орбиту. ВИДЕО

США 30 мая успешно возобновили запуск астронавтов в космос. Предыдущая попытка была отложена из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, астронавты Даг Херли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

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За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе "Спейс Шаттл", что заставило США обратиться к услугам "Роскосмоса" для доставки астронавтов на борт МКС.

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