Родители 11 младенцев, рожденных суррогатными матерями, прилетели в Украину из Аргентины. ВИДЕО

В ночь на 30 мая в "Борисполе" приземлился чартерный рейс, на борту которого находились 11 пар родителей. Они прилетели в Украину из Аргентины, чтобы забрать детей, рожденных суррогатными матерями.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Накануне украинское Министерство иностранных дел дало разрешение на въезд родителям, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей.

Увидеть младенцев родители смогут через две недели - после обсервации. В то же время, пары вряд ли смогут вернуться назад - Аргентина закрыла границы до сентября.

Напомним, в Украине из-за карантина и закрытых границ "застряли" более 100 детей, которых для иностранцев родили суррогатные матери. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась в МИД и Государственную миграционную службу, чтобы помочь родителям забрать детей.

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