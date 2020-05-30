Родители 11 младенцев, рожденных суррогатными матерями, прилетели в Украину из Аргентины. ВИДЕО
В ночь на 30 мая в "Борисполе" приземлился чартерный рейс, на борту которого находились 11 пар родителей. Они прилетели в Украину из Аргентины, чтобы забрать детей, рожденных суррогатными матерями.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Накануне украинское Министерство иностранных дел дало разрешение на въезд родителям, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей.
Увидеть младенцев родители смогут через две недели - после обсервации. В то же время, пары вряд ли смогут вернуться назад - Аргентина закрыла границы до сентября.
Напомним, в Украине из-за карантина и закрытых границ "застряли" более 100 детей, которых для иностранцев родили суррогатные матери. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась в МИД и Государственную миграционную службу, чтобы помочь родителям забрать детей.
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И у меня еще один вопрос. Считаете ли вы Украину самой лучшей страной в мире, где нет педофилии, черной транспланатции и сатанизма, где хорошие суды и полицейская система и только в других странах ваши явления. Я так понимаю? Украина страна первого мира, а та же Аргентина страна трьетьего, где никто не борется с сатанизмом и всем прочим? Вы же пишите, что украинцы лучше аргентинцев. Это ваша мораль?
Потрібно нарощувати виробництво,підлаштовувати законодавство.Перспективний бізнес "матка напрокат".
Так,дивись,і з'явиться кількадесят тисяч робочих місць Шмигаля.
Наїжають ? Бийте з козирів ! Наприклад,невинним питанням,в яких європейських країнах дозволено КОМЕРЦІЙНЕ сурогатне материнство.Певно,ваші опоненти здивуються,що майже половину світового комерційного ринку займають країни постсовка (рф,Україна,Казахстан,Грузія),особливо після того,як від закумуфльованого продажу дітей відмовились в 2016 році Індія і Таїланд. Певно ж в них були ВАГОМІ причини.
Або питанням,як би вони поставились до новини,що їхня сестра,чи донька,за гроші взялася народити комусь дитину (більшісь,звісно,збреше.або втече від відповіді).І це аж ніяк не торгівля власним тілом,подібно до проституції.
Вопрос суррогатного материнства сложный и поддается регулированию, но ничего злого и аморального в нем точно нет.
пока тебе не перепадёт денег ?
Эти дети не совсем украинские, генетически у них другие родители, которых просто выносили добровольно украинские женщины. То есть здесь уникальная ситуация, где нет пострадавших. Все получают то, о чем они мечтают.
Если возможно усыновить из Украины детей, то почему нельзя здесь их выносить, ведь это не запрещено нашим законодательством? У нас и пересадка органов была запрещена , все нуждающиеся в ней делали операции в той же Беларуси.
насилует,
идите в жопу, уважаемая Лариса
НАДО ПРЕКРАЩАТЬ этот туризм для торговли детьми
ТИПА КВАРТАЛЛ 95 ?
право на противогаз с перекрытым воздухом и сексуальное насилие со
стороны мусоров шакала недопрезидентв ?