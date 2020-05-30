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Родители 11 младенцев, рожденных суррогатными матерями, прилетели в Украину из Аргентины. ВИДЕО

В ночь на 30 мая в "Борисполе" приземлился чартерный рейс, на борту которого находились 11 пар родителей. Они прилетели в Украину из Аргентины, чтобы забрать детей, рожденных суррогатными матерями.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Испании и Китая оформили документы, чтобы забрать своих детей от суррогатных матерей в Украине, - Денисова

Накануне украинское Министерство иностранных дел дало разрешение на въезд родителям, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей.

Увидеть младенцев родители смогут через две недели - после обсервации. В то же время, пары вряд ли смогут вернуться назад - Аргентина закрыла границы до сентября.

Напомним, в Украине из-за карантина и закрытых границ "застряли" более 100 детей, которых для иностранцев родили суррогатные матери. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась в МИД и Государственную миграционную службу, чтобы помочь родителям забрать детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суррогатная мать. Как украинское государство мешает найти родителей ста младенцам. ВИДЕО

Автор: 

Аргентина (117) младенец (35) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+18
Це їхні, аргентинців, діти. Генетика їхніх батьків, а в Україні вони тільки винайняли матку на прокат так само як беруть на прокат машину. Це їхні діти і хай їх виховують як хочуть. І ще дали українкам заробити. Яка тобі справа до того що роблять жінки з їхніми матками. Що за совковий менталітет - запрещать и не пущать.
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30.05.2020 23:53
+10
Удачи молодым аргентинцам.
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30.05.2020 23:25
+9
Позор и фу зеленой власти, которая разрешает такое глубоко аморальное явление как распродажа детей, для которой дети - это вещи и бизнес. Для зеленых это может и обычное явление, они рептилии и привыкли ко всему относиться как к заработку и вещам. Но украинцы не могут относиться к такому явлению как суррогатное материнство нормально.Это противоречит всему нормальному и человеческому, что только есть. Эти дети, рожденные украинскими женщинами в Украине отдаются семьям, но не прослеживается их дальнейшая судьба.Что с ними дальше происходит никому не известно. А ведь эти дети могут продаваться, тем более в Латинской Америке, на органы, могут продаваться педофилам, сатанистам, могут отдаваться семьям с ненормальной психикой и т.д. Я думаю, что нужно активно подписывать петицию против этого позорного явления и требовать законодательно его запретить и не позорить Украину во всем мире.
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30.05.2020 23:45
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Правила форума Совет форумчан
Удачи молодым аргентинцам.
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30.05.2020 23:25 Ответить
Позор и фу зеленой власти, которая разрешает такое глубоко аморальное явление как распродажа детей, для которой дети - это вещи и бизнес. Для зеленых это может и обычное явление, они рептилии и привыкли ко всему относиться как к заработку и вещам. Но украинцы не могут относиться к такому явлению как суррогатное материнство нормально.Это противоречит всему нормальному и человеческому, что только есть. Эти дети, рожденные украинскими женщинами в Украине отдаются семьям, но не прослеживается их дальнейшая судьба.Что с ними дальше происходит никому не известно. А ведь эти дети могут продаваться, тем более в Латинской Америке, на органы, могут продаваться педофилам, сатанистам, могут отдаваться семьям с ненормальной психикой и т.д. Я думаю, что нужно активно подписывать петицию против этого позорного явления и требовать законодательно его запретить и не позорить Украину во всем мире.
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30.05.2020 23:45 Ответить
Еще усыновления надо запретить. Нужно быть как Россия.
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30.05.2020 23:48 Ответить
никто не прослеживает их дальнейшую судьбу и после " усыновления"....
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30.05.2020 23:50 Ответить
Ну так надо запретить.
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30.05.2020 23:51 Ответить
Мораль одна на весь мир и на все человеческое общество. А если усыновление разрешено для иностранцев, то будьте добры следите за тем кому отдали и как ребенок живет. В наше время, когда черная трансплантация процветает, когда процветает педофилия, когда сатанизм процветает в самых высоких кругах общества, манипуляции с детьми - это суперопасно и бесчеловечно. Дети - самые незащищенные в любой стране и должны защищаться государством, а не использоваться как вещь.
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31.05.2020 00:00 Ответить
Так стоит запретить усынавливать? Нужно прекратить эту позорную практику, что маленьких украинцев усынавливают?

И у меня еще один вопрос. Считаете ли вы Украину самой лучшей страной в мире, где нет педофилии, черной транспланатции и сатанизма, где хорошие суды и полицейская система и только в других странах ваши явления. Я так понимаю? Украина страна первого мира, а та же Аргентина страна трьетьего, где никто не борется с сатанизмом и всем прочим? Вы же пишите, что украинцы лучше аргентинцев. Это ваша мораль?
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31.05.2020 00:05 Ответить
Я считаю, что в Украине нужно в этом отношении наводить порядок, а не под соусом, что у нас не лучше торговать детьми и людьми как в рабовладельческом обществе.
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31.05.2020 00:16 Ответить
Ну так наводите. Вот когда Украина будет находится на первых местах по уровню жизни и защите тех же детей, то можно будет задуматься о том что мы лучше других стран. Но на данный момент мы ничем не лучше. Мы хуже.
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31.05.2020 00:18 Ответить
Или напишу иначе. Считаете ли вы, что в Украине дети лучше защищены чем в других странах мира?
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31.05.2020 00:05 Ответить
У меня простой вопрос... Скольких детей вы усыновили? Ни одного? Тогда затнитесь и не изображайте из себя заботливую... Вам пофиг на этих детей...
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31.05.2020 03:20 Ответить
Мне не пофиг, потому что я пишу, а тебе действительно пофиг и ты это открыто заявляешь.
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31.05.2020 13:22 Ответить
вам не пофиг, бабло мимо проходит ...
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31.05.2020 13:27 Ответить
« Чукча не читатель, чукча писатель.»Хотя , чукчи нормальные люди, прости меня Господи.
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31.05.2020 14:01 Ответить
Вали конченый, я никогда для тебя не пишу, а ты всегда свое тролличье рыло суешь в чужие комментарии. Вон!
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31.05.2020 15:45 Ответить
😁🖕
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31.05.2020 16:00 Ответить
Было бы вам не пофиг, вы бы не предлагали забрать детей у КРОВНЫХ родителей... Эти дети не нужны суррогатным матерям... Они изначально не их КРОВНЫЕ матери... Это у вас извращенное представление о людях, что они, заплатив кучу денег, чтобы иметь своих КРОВНЫХ детей, будут над ними издеваться... Это вы о других судите по СЕБЕ??? Точно так же и по усыновлению... В детдомах ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ детей... И все вами перечисленное легко может присутствовать и среди воспитателей тех домов... По вашей же логике... Если они есть среди усыновителей, то они так же есть и среди других людей, в том числе воспитателей... Так где больше опасность?
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31.05.2020 15:21 Ответить
Правильно , не нужны и это бизнес на детях, торговля легальная детскими организмами, которые и потом никому могут быть не нужны. Это АМОРАЛЬНО И ПРЕСТУПНО.
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31.05.2020 15:44 Ответить
Сколько у вас детей? Ведь Боженька обычно таких как вы в первую очередь бьет... Не очень удивляйтесь, когда ваши дети или внуки не смогут вам сами РОДИТЬ... И как вы потом запоете, когда есть возможность получить КРОВНЫХ внуков...
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31.05.2020 16:41 Ответить
Нам до кацапстану ще далеко,адже на даний момент саме вони лідери з виробництва сурогатних дітей.
Потрібно нарощувати виробництво,підлаштовувати законодавство.Перспективний бізнес "матка напрокат".
Так,дивись,і з'явиться кількадесят тисяч робочих місць Шмигаля.
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31.05.2020 01:25 Ответить
Вот. Хоть один нашелся человек с нормальной психикой, среди нелюдей, которые тут со мной спорят и упорно доказывают, что торговля детьми - это хорошо,это наука, это развитие, это бизнес и т.д. Из таких рассуждений становится понятным почему Украина так плохо живет. Потому что народ в своем большинстве опущенный, деградированный, совершенно не способный отличить что хорошо, что плохо, что от Бога, что от дьявола. Жах.
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31.05.2020 13:25 Ответить
Епічні битви сурогатників з антисурогатниками тиждень тому прогриміли
Наїжають ? Бийте з козирів ! Наприклад,невинним питанням,в яких європейських країнах дозволено КОМЕРЦІЙНЕ сурогатне материнство.Певно,ваші опоненти здивуються,що майже половину світового комерційного ринку займають країни постсовка (рф,Україна,Казахстан,Грузія),особливо після того,як від закумуфльованого продажу дітей відмовились в 2016 році Індія і Таїланд. Певно ж в них були ВАГОМІ причини.
Або питанням,як би вони поставились до новини,що їхня сестра,чи донька,за гроші взялася народити комусь дитину (більшісь,звісно,збреше.або втече від відповіді).І це аж ніяк не торгівля власним тілом,подібно до проституції.
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31.05.2020 19:05 Ответить
Це їхні, аргентинців, діти. Генетика їхніх батьків, а в Україні вони тільки винайняли матку на прокат так само як беруть на прокат машину. Це їхні діти і хай їх виховують як хочуть. І ще дали українкам заробити. Яка тобі справа до того що роблять жінки з їхніми матками. Що за совковий менталітет - запрещать и не пущать.
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30.05.2020 23:53 Ответить
Это как нянечка, которая кормит грудью. Есть даже такое понятие - грудная мать. Никто же не считает, что это ребенок реально грудной матери. Также и здесь, только на более глубинном уровне. Просто здесь мать не просто кормит молоком, а дает все необходимые вещества.
Вопрос суррогатного материнства сложный и поддается регулированию, но ничего злого и аморального в нем точно нет.
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30.05.2020 23:55 Ответить
Украина , не контролирующая продажу детей, рожденных суррогатными матерями, может превратится в фабрику продажи детей для преступности во всем мире. А преступность использует детей в страшных целях, в том числе и для стволовых клеток для омолаживания. Так что я больше тут не буду много писать, а тем у кого еще есть совесть пусть подписывают петицию за запрет суррогатного материнства, меньше слов - больше дела.
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31.05.2020 00:11 Ответить
Я вам задал выше вопрос - вы считаете что в Украине лучше законы и работает общество, чем в других странах мира?
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31.05.2020 00:13 Ответить
Перш ніж ставати в позу моралізатора - порозмовляйте з жінками, в яких не виходить запліднення, і вони змушені користатися послугами сурогатних матерів. Практично кожна жінка по праву пишається тим що вона становиться матір'ю, але не у всіх виходить запліднитись. Процедури удочеріння/всиновлення прописані так, що практично неможливо обійтися без хабарів. Почитайте українські закони стосовно цього. Це просто жах. Сотні тисяч дітей мучаються в українських дитбудинках, і іноземці їх не можуть всиновити/удочерити. А в болгар та румунів все інше - і всі довольні.
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31.05.2020 02:56 Ответить
Мораль - это то, что выработано веками и тысячелетиями, а те, кто ее отрицает служат сатане и ты в том числе. Тебе пофиг судьба детей рожденных суррогатно, тебе пофиг на торговлю детьми во всем мире, на случаи гибели тысяч детей от педофилов, сатанистов, тех кто омолаживается от стволовых клеток новорожденных, пофиг на все, живешь моя хата с краю, я ничего не знаю и хватит тут писать свое лайно.
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31.05.2020 13:20 Ответить
А если серьезно, то дети не вещи. Они не принадлежат Украине, только потому что здесь родились. Они принадлежат их родителями. Единственное что может сделать государство Украина это чтобы эти дети не рождались. Тогда их не будет существовать. Но в этом случае мы в известном споре Соломона занимаем позицию женщины, которая была готова проткнуть ребенка мечом, но не отдать его другой женщине.
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30.05.2020 23:53 Ответить
Если дети родились тут, украинскими женщинами, то Украина должна за них также отвечать.По закону женщина, родившая ребенка , может даже отказаться его отдавать и не брать деньги. Вообще закон о суррогатном материнстве попахивает сатанизмом, его нужно срочно отменять. Во многих странах запрещено суррогатное материнство и это правильно. А мы по аморальным законам впереди планеты всей. Ганьба!
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31.05.2020 00:06 Ответить
Иначе говоря вас просто пугает суррогатное материнство. А кесарево сечение не пугает, когда дети рождаются не естественным, а хирургическим путем? Вы дикарка, которая боится науки.
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31.05.2020 00:08 Ответить
Хватит тут пропагандировать сатанизм, прикрываясь наукой. В немецких концлагерях тоже были "ученые". Я пишу для людей с нормальной психикой, у которых есть эмпатия и которые меня понимают и понимают всю мерзость этого явления.
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31.05.2020 00:14 Ответить
Вы пропагандируете дикость и невежество под маской морали. Это неправильно. Я хочу, чтобы украинцы были развитым народом, а не мне было за них стыдно. А за ваши убеждения мне стыдно.
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31.05.2020 00:16 Ответить
И я никак не пойму в чем мерзость того, что на свет появляются детки, которые иначе бы не родились. Не могу понять. Вы же играете в бога. Вы считаете, что они не должны появляться на свет.
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31.05.2020 00:22 Ответить
Для того, чтобы писать для людей снормальной психикой, надо самой этой нормальной психикой обладать. В чем лично я сильно сомневаюсь. А еще надо обладать хотя б минимальным интелектом, чтобы понимать простые вещи, такие как гены, зачатие, методы зачатия и прочее. Ничего украинского в этих детях нет. Хоть они родились в Украине и родила их украинка. Но биологически и генетически они иностранцы. И хватит пропагандировать тут запоребриковые теории- Украина не кацапия, и если закон не запрещает суррогатное материнство- то пора уже заткнуться и перестать лить грязь на страну Украина. Или ноги в руки и марш под Верховну Раду требовать закон о запрете суррогатного материнства.
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31.05.2020 03:21 Ответить
Ты сомневаешься всегда в нормальных людях, потому что сам далеко не нормальный. А нормальные люди уже давно начали подписывать петицию против суррогатного материнства и я давно подписала. Пусть твоя жена суррогатно рождает детей за деньги для третьих стран, а всех украинцев на это не толкай. Люди с больной психикой не диктуют всем нормальным украинцам как им жить. Пшел.
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31.05.2020 13:16 Ответить
Ботяра, все что ты умеешь подписывать, это ведомость по зарплате за то, что ты тут постишь. Я работаю в медицине, и закончил Нью Йоркский университет в 55 лет. С твоим интеллектом , мой даже находится рядом не может.Моя жена уже всех родила, больше не надо. А вот те, кто не могут это сделать сами, и нуждаются в помощи современной медицины и других женщин, порвали бы тебя и твоих хозяев на портянки, попадись ты им в тихом месте, жучка баскервилей.
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31.05.2020 13:32 Ответить
Ты уже себя тут показал психопатичным троллем во всей красе, можешь успокоится. Иди отдыхай.
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31.05.2020 13:41 Ответить
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31.05.2020 13:49 Ответить
Крысар- лариса. Напоминаем. Зарплата номерным в этом месяце от ***** ляксеича - карамельками. Карамельками.
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31.05.2020 15:05 Ответить
Да, вас тут троллей много, вы конченые , вас в серьез не воспринимают, поэтому не тратьте много сил, валите отсюда.
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31.05.2020 15:42 Ответить
Знаешь, крыска- лариска. Ну, петя - наше ффсе - и ? Дальше что? Муж уже, наверняка - второй и, тот - опостылил. Так давай представим, что ты хочешь вернуть первого! Холодок?
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31.05.2020 16:47 Ответить
Женщина родила не своего ребенка, она только выносила чужого. Есть случаи когда мама для дочки вынашивает ребенка, то есть своего внука. Что здесь плохого?
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31.05.2020 07:07 Ответить
Вот пусть бабушки и вынашивают на территории своей страны детей и под контролем госудасртва их воспитывают. А вынашивание за деньги на конвеере для третьих стран -это дикость, низость, аморальное отношение к детям и преступление.
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31.05.2020 13:13 Ответить
а мусора под контроллем гос-ва Украина им на головы противогаз и дубинку в анал,
пока тебе не перепадёт денег ?
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31.05.2020 13:29 Ответить
Какая гоньба и сатанинство? Непорочное зачатие Девы Марии, что, по-вашему, если не искусственное оплодотворение?
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31.05.2020 08:32 Ответить
Да это обычная агитка. Упор на духовность мораль, как это делается в России. Там всё запретить и не пущать объясняется скрепами. У нас так не положено. Обычная дикость и варварство. Игра на самых низких инстинктах людей.
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31.05.2020 00:00 Ответить
Какое отношение имеет Зе к 'распродаже' младенцев, как вы лукаво называете суррогатное материнство. Вспомогательным , если так можно сказать, технологиям уже больше двадцати лет. Суррогатное материнство открыло широкие возможности для бездетных пар. Это уже никуда не денется, так как есть люди, которые хотят иметь детей. Если запретить, то они просто уйдут в подполье, где вы уже точно ничего не узнаете.
Эти дети не совсем украинские, генетически у них другие родители, которых просто выносили добровольно украинские женщины. То есть здесь уникальная ситуация, где нет пострадавших. Все получают то, о чем они мечтают.
Если возможно усыновить из Украины детей, то почему нельзя здесь их выносить, ведь это не запрещено нашим законодательством? У нас и пересадка органов была запрещена , все нуждающиеся в ней делали операции в той же Беларуси.
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31.05.2020 08:30 Ответить
Я говорю всегда не лукаво и не по сатанински как вы , например, а прямо и точно. Какое Зе имеет отношение? Он президент уже год и имеет ко всему отношение как высшее должностное лицо. А если не хочет иметь, то пусть уходит с этой должности. Широкие возможности иметь детей это одно, а использование суррогатного материнства в преступных целях -это другое и тут нет контроля со стороны нашего государства. Или вы тут можете что-то сказать в защиту? Вы не знаете как детей , особенно новорожденных, широко использует преступность? Вам это невдомек? Вы не читаете такие новости и разоблачения? Тогда зачем вообще писать? Вам пахнет совком, когда говорят о морали? Ну тогда обратитесь к психиатру, при чем тут мораль?
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31.05.2020 13:10 Ответить
преступность одевает на них противогазы и
насилует,
идите в жопу, уважаемая Лариса
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31.05.2020 13:30 Ответить
Не хами, уважаемая дупа.
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31.05.2020 13:42 Ответить
Лариса, нельзя быть такой дремучей. Про 'аморальное поведение' вообще пхнет совком .
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31.05.2020 08:38 Ответить
Татьяна, она не дремучая, она ботяра на зарплате, а может, и не она вовсе. Короче, оно. Не тратьте на него время, оно будет тупо повторять хотелки своих хозяев и винить всех президентов до и после пятого
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31.05.2020 13:53 Ответить
Бот, не переводи стрелки. Совсем берегов лишился. Я конечно понимаю, что в интернете всякие конченые, но это не значит . что они должны загрязнять сайт.
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31.05.2020 15:48 Ответить
Продолжай истерить, тебе идёт 😅
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31.05.2020 16:02 Ответить
нет тут никакого позора - если помогать людям, которые не могут родить себе детей вследствие разных причин. Гуманная миссия.
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31.05.2020 15:56 Ответить
Помогают не за деньги для наживы, а от души. за деньги -это наглая аморальная торговля детскими организмами. Это позор и преступление.
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31.05.2020 15:58 Ответить
очень спорная позиция.
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31.05.2020 16:03 Ответить
Вся эта история началась с бравого поста Геращенко из МВС, которые решили задержать детишек. А теперь всем миром отмазывают наших придуковатых ментов.
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30.05.2020 23:50 Ответить
их в Новые Санжары будут везти на броневиках ?
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31.05.2020 00:04 Ответить
Если это нехорошо, запретите законом. Люди зарабатывают, как могут. У нас же начинают попрекать, непонятно чего. .
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31.05.2020 00:07 Ответить
Просто женщины будут выезжать в другие страны и рожать там. Это закончится так. Мы живем в мире, где технологии и коммуникации хорошо развиты.
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31.05.2020 00:09 Ответить
а де там українські діти?
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31.05.2020 00:58 Ответить
И вам вопрос... Сколько детей усыновили вы ЛИЧНО? Ни одного? Тогда заткнитесь... Вам пофиг на судьбу чужих детей...
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31.05.2020 03:26 Ответить
Контракт виконано в повному об'ємі. Товар передано цілим і неушкодженим. Підкидуємо чепчики.
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31.05.2020 01:13 Ответить
Чем не человеческая ферма? Главное дешево, что даже с Аргентины недорого з фермы человечены прикупить. Позор клоунам.
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31.05.2020 02:13 Ответить
Секс - тоже позорно.
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31.05.2020 09:27 Ответить
это смотря с кем.
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31.05.2020 13:13 Ответить
Завод Окенан на метелобрухт, яйцеклітина на виніс. Реалії глибинної корумпованої країни.
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31.05.2020 06:20 Ответить
ну и нормально.... теперь надо отличить))
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31.05.2020 07:41 Ответить
Посмотрела сюжет... Фуу... торговать детьми по дешевке, что даже из нищей Аргентины покупают себе детей.
НАДО ПРЕКРАЩАТЬ этот туризм для торговли детьми
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31.05.2020 08:14 Ответить
Надо торговать дорого?
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31.05.2020 09:28 Ответить
Про нищету АРгентины это ты своим тупым москалям расскажи.
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31.05.2020 10:24 Ответить
Ганьба!!! Більше слів нема!!!
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31.05.2020 08:17 Ответить
Еще один пример того, когда Украина втоптана в грязь. Ничего кроме глубокого отвращения это вызвать не может. И потом надо знать биологию. Сперматазоид и яйцеклетка это только половина будущего человека. Зародыш питался соками матери и его формирование происходило под контролем ее детородной системы. Он такой же ребенок суррогатной матери, как и "биологических" родителей. Не надо обманывать людей. Суррогатное материнство должно быть полностью запрещено в Украине!
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31.05.2020 09:16 Ответить
Как вы ответите на вопрос : Папа, а откуда я взялся?
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31.05.2020 10:11 Ответить
по вашей логике, когда рожденный уже человек ест овощи и свинину, то морковка и кабанчик- тоже его родители. кстати, беременная тоже кушает, чтобы передать вещества ребенку..
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31.05.2020 12:34 Ответить
А отец ребенка обязан жениться на суррогатной матери?
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31.05.2020 10:15 Ответить
А все отцы одной суррогатной матери должны на ней жениться?
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31.05.2020 10:26 Ответить
Это правильно и хорошо. Пол-Аргентины наследники наших умных пацанов, которые вовремя сориентировались и свалили на другой конец света, подальше от мышебратьев. Потому что в колонии москалии нормальной жизни НЕ БУДЕТ. Москалия это песец.
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31.05.2020 10:19 Ответить
Ребенок рожденый в Украине украинкой по закону счтается украинцом с всеми правамы (раными с презедентом). Или законы менять или всех в тюрму сажать. И за организацию и за покрывательство.
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31.05.2020 12:25 Ответить
ну да, имеют некие права на гражданство, про равные права вы ПАШУТИЛИ,
ТИПА КВАРТАЛЛ 95 ?
право на противогаз с перекрытым воздухом и сексуальное насилие со
стороны мусоров шакала недопрезидентв ?
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31.05.2020 13:34 Ответить
Людям просто осуждать суррогатное материнство ведь наверное у них есть дети, есть финансі для благополучия єтих детей. А вот если нет... Парі идут не от того, что им так зохотелось, а нужна... А женщины идут в суррогатные матеря поскольку больше заработать негде но их дети также достойны хорошей еды, одежды и игрушек. Легко осуждать когда у тебя все хорошо. Я шла в программу не просто так. Я готова на многое ради своей семьи и даже на суррогатное!
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12.08.2021 12:03 Ответить
Суррогатные мамы, это женщины которые как минимум достойны уважения! Они и чужим людям помогают обрести счастье полноценной семьи и ради будущего уже своих детей жертвуют своим здоровьем. Я раньше тоже скептически относилась к суррогатным мам, пока сама не попала в программу! На такой шаг идут абсолютно простые женщины, которым просто нужны деньги!
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14.02.2022 20:41 Ответить
 
 