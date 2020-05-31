Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО
Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты во время протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает CNN.
По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.
"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.
Также сообщается, что американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков. Решение об ограничениях на выходных приняли уже 25 городов.
Комендантский час введен в отдельных городах в 16 штатах:
Штат Калифорния - Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Штат Кентукки - город Луисвилль. Миннесота - города Миннеаполис и Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо- города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.
В Штате Орегон комендантский час введен в городах Юджин и Портленд. Также в Филадельфии и Питтсбурге, штат Пенсильвания. В штате Южная Каролина комендантский час введен в Чарльстоне и Колумбии.
А также особый режим дейтсвует в городах Нэшвилл (штат Теннесси), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Сиэтл (штат Вашингтон) и Милуоки (штат Висконсин).
Комендантский час введен преимущественно на выходные - в Филадельфии он начал действовать с 8 вечера 30 мая и продлится примерно до 6 часов утра понедельника, 1 июня, по местному времени.
Что касается особенностей этого периода, то, к примеру, мэр Филадельфии Джим Кенни сообщил: "Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу в необходимые предприятия или обратиться за медицинской или полицейской помощью".
А в Лос-Анджелесе комендантский час требует от жителей оставаться дома до 5:30 утра воскресенья, 31 мая.
Major looting at North Face on Broadway in SoHo tonight. Adidas and other stores also broken into and looted in Manhattan @News12BX @News12BK #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #unionsquareprotest #GeorgeFloydProtests #riots2020 #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/gDwXUQJTQQ— Justine Miller (@JustineIMiller) May 31, 2020
Ранее президент страны Дональд Трамп предупредил, что готов ввести военных в штат Миннесота, как только этого потребует администрация. А Миннеаполис располагается в Миннесоте.
Просьбу к Нацгвардии оказать помощь местным правоохранительным органам направили также штаты Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта.
В частности, губернатор штата Юта Гэри Герберт обратился к Национальной гвардии после неконтролируемых протестов в Солт-Лейк-Сити.
После некоторых стычек в Вашингтоне у Белого дома за помощью в соблюдении порядка обратился к Нацгвардии также округ Колумбия.
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Я так розумію, що ви - трампіст, але все одно не треба мене переконувати, у мене про Трампа була своя думка ще задовго до того, як він став президентом. Якась купка анархістів ніколи не зможе зламати систему, яка працює безвідмовно бо будувалася не через коліно. Так, демократія недосконала, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
Систему ламати можуть тільки на словах, на то вона й система, що її хрін зламаєш.
Добраніч. Нехай вам Трамп насниться.
Перевірте подругу, може вона не в Чикаго, а в Мухосранську.