Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты во время протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает CNN.

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.

Также сообщается, что американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков. Решение об ограничениях на выходных приняли уже 25 городов.

Комендантский час введен в отдельных городах в 16 штатах:

Штат Калифорния - Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Штат Кентукки - город Луисвилль. Миннесота - города Миннеаполис и Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо- города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

В Штате Орегон комендантский час введен в городах Юджин и Портленд. Также в Филадельфии и Питтсбурге, штат Пенсильвания. В штате Южная Каролина комендантский час введен в Чарльстоне и Колумбии.

А также особый режим дейтсвует в городах Нэшвилл (штат Теннесси), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Сиэтл (штат Вашингтон) и Милуоки (штат Висконсин).

Комендантский час введен преимущественно на выходные - в Филадельфии он начал действовать с 8 вечера 30 мая и продлится примерно до 6 часов утра понедельника, 1 июня, по местному времени.

Что касается особенностей этого периода, то, к примеру, мэр Филадельфии Джим Кенни сообщил: "Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу в необходимые предприятия или обратиться за медицинской или полицейской помощью".

А в Лос-Анджелесе комендантский час требует от жителей оставаться дома до 5:30 утра воскресенья, 31 мая.

Major looting at North Face on Broadway in SoHo tonight. Adidas and other stores also broken into and looted in Manhattan @News12BX @News12BK #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #unionsquareprotest #GeorgeFloydProtests #riots2020 #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/gDwXUQJTQQ