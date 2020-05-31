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Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты во время протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает CNN.

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что протесты под Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде", убитом в Миннеаполисе 25 мая

Также сообщается, что американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков. Решение об ограничениях на выходных приняли уже 25 городов.

Комендантский час введен в отдельных городах в 16 штатах:

Штат Калифорния - Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Штат Кентукки - город Луисвилль. Миннесота - города Миннеаполис и Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо- города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

В Штате Орегон комендантский час введен в городах Юджин и Портленд. Также в Филадельфии и Питтсбурге, штат Пенсильвания. В штате Южная Каролина комендантский час введен в Чарльстоне и Колумбии.

А также особый режим дейтсвует в городах Нэшвилл (штат Теннесси), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Сиэтл (штат Вашингтон) и Милуоки (штат Висконсин).

Комендантский час введен преимущественно на выходные - в Филадельфии он начал действовать с 8 вечера 30 мая и продлится примерно до 6 часов утра понедельника, 1 июня, по местному времени.

Что касается особенностей этого периода, то, к примеру, мэр Филадельфии Джим Кенни сообщил: "Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу в необходимые предприятия или обратиться за медицинской или полицейской помощью".

А в Лос-Анджелесе комендантский час требует от жителей оставаться дома до 5:30 утра воскресенья, 31 мая.

Major looting at North Face on Broadway in SoHo tonight. Adidas and other stores also broken into and looted in Manhattan @News12BX @News12BK #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #unionsquareprotest #GeorgeFloydProtests #riots2020 #protests #newyorkprotest #looting pic.twitter.com/gDwXUQJTQQ

— Justine Miller (@JustineIMiller) May 31, 2020

Ранее президент страны Дональд Трамп предупредил, что готов ввести военных в штат Миннесота, как только этого потребует администрация. А Миннеаполис располагается в Миннесоте.

Просьбу к Нацгвардии оказать помощь местным правоохранительным органам направили также штаты Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и Юта.

В частности, губернатор штата Юта Гэри Герберт обратился к Национальной гвардии после неконтролируемых протестов в Солт-Лейк-Сити.

После некоторых стычек в Вашингтоне у Белого дома за помощью в соблюдении порядка обратился к Нацгвардии также округ Колумбия.

Автор: 

протест (5858) расизм (172) США (26620)


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Топ комментарии
+42
В США протестующие американцы тоже по российски кричат "пацаны перестраиваемся на левую сторону", как во Франции французы в желтых фуфайках по российски кричали.
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31.05.2020 09:50
+25
Чушь . Когда я выходил на Майдан , мне было начхать на Америку . Я просто ненавидел Овоща , за отказ от ассоциации , за избиение студентов и за подхалимаж х.йлу . Хватит молоть эту хрень , про Америку . !! .
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31.05.2020 10:47
+19
Порівняйте з нашим майданом.Ніхто не грабував магазини.А це схоже на денееровців і московитів.
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31.05.2020 12:27
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Ось що буває, коли президент - расист!
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31.05.2020 21:09 Ответить
https://censor.net/user/442467 Ні.Расисти це усілякі організації,по типу Антіфа.Проти Трампа йде дуже сильна пропаганда.
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01.06.2020 01:18 Ответить
Як це - ніт? Трамп не тільки расист, він ще гомофоб, сексист, ксенофоб та просто придурок.
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01.06.2020 01:29 Ответить
https://censor.net/user/442467 Це лівацька брехня і пропаганда.Ви подивіться хто такі Антіфа і хто їх піарить.Це все демократи.Так і дурять людей через пропаганду.
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01.06.2020 01:32 Ответить
Брехня та пропаганда - це на расєі, а в Америці - Трамп сам собі пропаганда. Він ще до виборів такого набалакав, шо я й досі дивуюсь, як його американці обрали. Він хворий на голову нарцис. Весь світ про це знає. А ви чому не в курсє дєла?
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01.06.2020 01:53 Ответить
https://censor.net/user/442467 В США її більше.просто вона грамотна.Ви зайшли що таке Антіфа.Можете подивитися в твітері,там декілька мільйонів твітів.І почитайте через перекладач,якщо не знаєте англійської.Що там пишуть.Те що Трамп говорить все ліваки перекручують і висміюють.Нарцис це не злочин.Чому він має себе не любити? Йому ненавидять і пишуть усілякі лівацькі швалі гидоту.В нього бізнес імперія він точно не хворий.
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01.06.2020 02:00 Ответить
Ще Уінстон Черчилль казав: фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами.

Я так розумію, що ви - трампіст, але все одно не треба мене переконувати, у мене про Трампа була своя думка ще задовго до того, як він став президентом. Якась купка анархістів ніколи не зможе зламати систему, яка працює безвідмовно бо будувалася не через коліно. Так, демократія недосконала, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
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01.06.2020 02:39 Ответить
https://censor.net/user/442467 Це не купка анархістів.А багаточисельні бандити,які дуже добре фінансуються.Систему можна зламати любу.якщо там задіяні сотні мільярдів доларів.І всі системи будуються через коліно.Так і республіканці демократичні цінності сповідують.А демократи в США такий собі неокомунізм.Раніше в них такого не було.І я не Трампіст.Але дивлячись на ліваків з дем. партії став його прихильником.
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01.06.2020 02:59 Ответить
Ви таки вирішили продовжувати мене переконувати. Астанавітєсь!
Систему ламати можуть тільки на словах, на то вона й система, що її хрін зламаєш.
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01.06.2020 03:03 Ответить
https://censor.net/user/442467 Систему ламають не насловах,а на ділі,за допомогою багатомільярдних капіталів.А ви просто під пропагандою.подібно до наших зелених.Ви ж не хочете почитати американські сайти і соцмережі.А просто вірите тут дядечкам політологам.
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01.06.2020 03:14 Ответить
Ніт, це не я, а ви під пропагандою кацапії. Тільки кацапи так обожнюють Трампа, так само як і ви. На американських сайтах та в соцмережах така армія ольгінських ботів, що мені залишається вірити лише своїй інтуїції. А хто вам так вклав у мозок, що демократи погані та фінансують Атіфу?
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01.06.2020 03:22 Ответить
https://censor.net/user/442467 Кацапи не підтримують Трампа,саме за Трампа їм ще гірше стало.Вони обдурюють і маніпулюють.Саме так,вони нас перемогли в інформаційній війні.Та ви не ботів дивіться,а справжніх людей і дату рестрації.Ботів з московії не так вже і багато.Бо боти це живі люди все одно,навіть якщо один бот веде декілька акаунтів,то все одно потрібно багато живих людей,щоб писати коментарі.Крім того,ще потрібно досконало знати мову,бо через перекладач,воно недолуго виглядає.
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01.06.2020 03:30 Ответить
Доречі, він ще моделайзер та популіст. А бізнес імперія йому дісталась у спадок.
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01.06.2020 02:50 Ответить
https://censor.net/user/442467 Та багатьом дістається бізнес імперія.Але він її примножив.Політики всі популісти.Немає такого,хто не популіст.
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01.06.2020 02:54 Ответить
Так, піду послухаю Леона Ванштайна з Лос-Анджелесу, він махровий трампіст, але дуже розумний дядько. Йому з епіцентру подій видніше.

Добраніч. Нехай вам Трамп насниться.
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01.06.2020 03:25 Ответить
https://censor.net/user/442467 Та причому тут Трамп? Якби був інший республіканець,я би його підтримував.В мене немає культу особистості.
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01.06.2020 03:32 Ответить
только что говорила с подругой, Чикаго - все спокойно, никакого комендантского часа, откуда новости? с рашатупей?
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31.05.2020 21:56 Ответить
«Кто ж тогда в Чикаго летит?» (с)
Перевірте подругу, може вона не в Чикаго, а в Мухосранську.
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31.05.2020 22:35 Ответить
Ну это ваще страх потеряли "протестующие". Ладно там айфоны выносить и бутики громить. Но на 7eleven покуситься, на святое - продуктовый магазинчик "на квартале". Ну ваще беспредельщики!!!
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31.05.2020 22:43 Ответить
Ви подивіться хто такі Antifa.Їм Сралін подобається і анархія.І кажуть,що вони демократи-соціалісти.
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01.06.2020 01:16 Ответить
Ось дивіться,що пише організація Антифа і подивіться що в них зображено біля їх назви.І штука в тому,що їх демократи підтримують і фінансують.
Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах - Цензор.НЕТ 3966
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01.06.2020 03:17 Ответить
Рашка оголосила війну Америці. Можна найбільш активних відразу арештовувати і досліджувати їх зв'язки з Рашою.
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01.06.2020 07:03 Ответить
Тому Трамп і взявся-кремлівська мафія ***** по всьому світові.
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01.06.2020 09:13 Ответить
https://censor.net/user/98956 Не так просто це зробити.якщо там страшні капітали з дем партїї.Вони і так вже гори перевертають на Трампа.
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01.06.2020 13:13 Ответить
там их встретят вооруженные граждане . это им не магазины громить . закон в США защищает неприкосновенность жилища .
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01.06.2020 07:20 Ответить
Ідентифікувати кожного, хто тут на мітінгу, потім визначити шкоду, яку він наніс, помножити її на два і виставити кожному окремо по його діям. Сума вийде немаленька. Більше бажання бешкетувати не буде ні у кого. Виходь з плакатом, але навіщо псувати майно? Палії можуть потім все життя відробляти. А як ще?
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01.06.2020 06:57 Ответить
Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах - Цензор.НЕТ 9548
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01.06.2020 07:16 Ответить
вот они протестуюущие выносят нижнее белье из магазина с разбитой дверью . а рядом на колонне написано "люблю убивать копов" .
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01.06.2020 07:18 Ответить
Масові протести в США: Трьох людей застрелили, сім штатів викликали Національну гвардію, комендантську годину введено в 25 містах - Цензор.НЕТ 8180
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01.06.2020 07:19 Ответить
У нас Майдан в сравнении с этим был сверх-культурным. Так что всосите кацапы со своей пропагандой которая лилась в ваших дырявых СМИ.
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01.06.2020 07:22 Ответить
К стати , Флойд умер от сочетания алкоголя и наркотиков который он принял до ареста , а не от асфиксии как трындят вонючие журнашлюхи. Так что полицейского не посадят . Но это после суда .
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01.06.2020 07:25 Ответить
Якийсь дивакуватий народ-ці американці і європейці.Одного чорношкірого завалили і вся Америка і пів Європи на вухах.Хай беруть приклад з нас і паРаші.Пачками вбивають... і ні гу-гу.Народ, весело чавкаючи, вечеряє,дивлячись вечірні новини,95% ефірного часу яких складають кримінальні повідомлення.І нікого вже давно не хвилює,що в Україні ніхто ні за що не відповідає,ніхто ні за що нікого не карає.Роби,що хочеш і тобі за це нічого не буде.Складається враження,що Україні, по якомусь договірняку дали якийсь проміжок часу,на протязі якого не будуть діяти закони (про суди я взагалі мовчу,їх просто немає),і йде просто дике накопичення капіталу тими, хто взмозі це робити любими способами,включаючи звісно і відвертий кримінал.А народу,як завжди похрін.Йому б вижити у цьому молоху.На першому місці жрачка і зомбоящик з олігархічними помийками для промивання мізків...Сумно жити в такій "європейській" Україні і чути з вуст чергового керманича,що Україна-це Європа.Рифмується,на жаль, з більш відповідним словом.
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01.06.2020 07:41 Ответить
Ну так выходи на майдан меняй что нибудь а гундеть что все херово так это 75прцентов страны только то и делают.
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01.06.2020 08:43 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-sovetnik-obamy-dopuskaet-russkiy-sled-1590975494.html Экс-советник Обамы допускает "русский след" в беспорядках в США Сьюзан Райс допускает, что Россия могла подстрекать участников беспорядков или профинансировать их
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01.06.2020 10:12 Ответить
Для тих хто пише про Чикаго. Вже два вечора поспіль три місцеві новинні канали транслюють в Online, про події, я б сказав про погроми магазинів. І аж ніяк не можна протести порівнювати з мародерством. Вчора трохи від'їхав з дому по справах, то на власні очі зіштохнувся з цим насиллям. На відрізку півгодинної їзди по крайній мірі бачив як мінімум коли, як в нас кажуть афроамериканці, в прямому смислі "бомбили" магазини. Буквально коробками, хто в руках , хто машиною виносили, та вивозили награбоване. Скажу вам, що такого я ще не ніколи не спостерігав. Просто поліція старається бути занадто коректною, і складається враження, що вона безсила. А вся сволота, лиш дай їм повід "шари". Комендантська година в нас вже діє дві доби, 9 вечора до 6 ранку.
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01.06.2020 15:43 Ответить
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