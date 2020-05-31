РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Видео
36 743 404

Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО

Опубликовано видео, на котором показаны последствия массовых беспорядков в Миннеаполисе, США.

Как передает Цензор.НЕТ, видео на странице в Facebook опубликовал Карл Волох.

Смотрите также: Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Автор: 

протест (5858) расизм (172) США (26620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+69
Быдло использовало момент для того что бы пограбить...тот негр им и нах не вперся....
показать весь комментарий
31.05.2020 12:43
+60
Чисто Даунбас з розграбованим МЕТРО.
Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе - Цензор.НЕТ 4406
показать весь комментарий
31.05.2020 12:48
+40
А зачем быдлу какая то связь?? Ему нужен повод...и более ничего...
показать весь комментарий
31.05.2020 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzUxOTk0Mzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Я не схильний довіряти авторам, які в країні, де попередній президент був чорним, пишуть, що бути чорним - страшно. Я розумію, що расистські прояви присутні, причому - з обох боків, навіть - з боку жовто- чи червоношкірих, не лише біло- чи чорношкірих. Але я б не говорив про це, як про політику чи мейнстрім.
Дежавю, коли з американців роблять расистів, виникає від історії, коли з українців роблять антисемітів, а вони обирають єврея на президента. Я також розумію, що в боротьбі проти вкрай несимпатичного Трампа всі методи добрі. І приліпити вбивцю-поліцейського до Трампа і білого расизму - не гріх, як для захоплених політикою. Але я також знаю, що маніпуляція - інструмент, доступний всім без виключення.
Українців примусили обирати «менше зло», порівнюючи помилки державного діяча з нулем. А я розумію, що треба порівнювати здобутки. Так от, глибоко симпатичний мені Обама викохав і напоїв грошима, «перезавантаживши», спонсора світового тероризму й дозволив розвалити світову систему безпеки. Недосконалу, але - хоч якусь. А також втратив контроль над купою глобальних процесів. Та основним «здобутком» його стала соціальна рівність працюючих і непрацюючих. Про «здобутки» Трампа, що нагадують єнакієвський стиль ми теж чули. Але я б дав час американцям розібратись у тому - яке майбутнє вони будують, а не влазив і давив їм на больові точки.
Бо у світі є досить бажаючих, які натиснуть на їх «расизм» (як і на наш антисемітизм) без нас і дуже охоче. Навіть справу проти Байдена відкриють. Повірте, братушкі ніколи не грають за когось одного. Вони аркан накидають на шию кожному.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:12 Ответить
https://censor.net/user/83292 Це не Обама винний.Бо в США він не цар.Це винні ліваки,під ними всі змі і багато компаній.
показать весь комментарий
31.05.2020 19:53 Ответить
так должно было быть в Кагарлыке , вот как надо протестовать против беспредела полицейских , а не сопли жевать как в Украине
показать весь комментарий
31.05.2020 19:55 Ответить
В 2014 это называли мирными акциями протеста
показать весь комментарий
01.06.2020 11:34 Ответить
Страница 5 из 5
 
 