Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО
Опубликовано видео, на котором показаны последствия массовых беспорядков в Миннеаполисе, США.
Как передает Цензор.НЕТ, видео на странице в Facebook опубликовал Карл Волох.
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.
ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
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Я не схильний довіряти авторам, які в країні, де попередній президент був чорним, пишуть, що бути чорним - страшно. Я розумію, що расистські прояви присутні, причому - з обох боків, навіть - з боку жовто- чи червоношкірих, не лише біло- чи чорношкірих. Але я б не говорив про це, як про політику чи мейнстрім.
Дежавю, коли з американців роблять расистів, виникає від історії, коли з українців роблять антисемітів, а вони обирають єврея на президента. Я також розумію, що в боротьбі проти вкрай несимпатичного Трампа всі методи добрі. І приліпити вбивцю-поліцейського до Трампа і білого расизму - не гріх, як для захоплених політикою. Але я також знаю, що маніпуляція - інструмент, доступний всім без виключення.
Українців примусили обирати «менше зло», порівнюючи помилки державного діяча з нулем. А я розумію, що треба порівнювати здобутки. Так от, глибоко симпатичний мені Обама викохав і напоїв грошима, «перезавантаживши», спонсора світового тероризму й дозволив розвалити світову систему безпеки. Недосконалу, але - хоч якусь. А також втратив контроль над купою глобальних процесів. Та основним «здобутком» його стала соціальна рівність працюючих і непрацюючих. Про «здобутки» Трампа, що нагадують єнакієвський стиль ми теж чули. Але я б дав час американцям розібратись у тому - яке майбутнє вони будують, а не влазив і давив їм на больові точки.
Бо у світі є досить бажаючих, які натиснуть на їх «расизм» (як і на наш антисемітизм) без нас і дуже охоче. Навіть справу проти Байдена відкриють. Повірте, братушкі ніколи не грають за когось одного. Вони аркан накидають на шию кожному.