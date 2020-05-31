Водители заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В связи с действиями отдельных лиц, направляющихся на въезд в Украину и не прошедших соответствующие виды контроля, приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"С утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.
Для недопущения провокаций и нарушения режима привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.
"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска", - добавили в пограничном ведомстве.
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Так що починати потрібно із себе - але це найважче і не хочеться
Аксіома
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Znimok-ekrana-2020-05-31-o-13.39.21.png
З угорського боку черга автомобілів до України розтяглася на кілометри. Вчора під час селектору із Зеленським президент закликав усі служби не йти на поступки. Єдина умова - розмитнення товару.
Раньше груженые бусы проезжали венгров, и на мосту между нашей и венгерской границами начинали перегружать в пассажирские бусы с кучей народу, которые ввозили это как своё. Чаще всего цыгане.
Бесило, когда приходилось из за них стоять на мосту часами. За замечания они становились агрессивными.
Сейчас перегруз запретили, отсюда и "народное возмущение"
для авточелноков)))), раньше платили 500 евро с буса .врядли в бусе 500 кг.
Хтоїх КРИШУЕ - розкажіть "господарям"
Контора просто годуеться" - про це всі знають хто в темі...
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-trapilasya-sutichka-mizh-prikordonnikami-j-zarobitchanami-foto-i-video.htm
"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", - написав журналіст, додавши згодом, що в Ужгород готуються прилетіти представники Державної митної та Держприкордонної служб.