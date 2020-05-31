Водители заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с действиями отдельных лиц, направляющихся на въезд в Украину и не прошедших соответствующие виды контроля, приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"С утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.





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Для недопущения провокаций и нарушения режима привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.





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"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска", - добавили в пограничном ведомстве.