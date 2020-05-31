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Водители заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с действиями отдельных лиц, направляющихся на въезд в Украину и не прошедших соответствующие виды контроля, приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"С утра 31 мая водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь они пытаются оказать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.

Водители заблокировали пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 01
Водители заблокировали пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия передумала открывать пункты пропуска на границе с Украиной

Водители заблокировали пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 03

Для недопущения провокаций и нарушения режима привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины.

Водители заблокировали пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 04
Водители заблокировали пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, - Госпогранслужба 05

Смотрите: Одиннадцать нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки задержаны в лесу на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или использовать другие пункты пропуска", - добавили в пограничном ведомстве.

Автор: 

Госпогранслужба (6421) граница (5269) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) пункт пропуска (676) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+14
не дивуюся. вчора проїжджав кордон з боку Білорусі. Був готовий перестріляти всіх бариг, якихось паспортистів та прикордонників з нашого боку. Який там нафіг карантин - там приниження своїх же громадян і лівий бізнес. Але в той же час навіть температуру не поміряли.
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31.05.2020 13:48
+7
таможня конечно окуевшая, ничего не меняется... взятка на взятке..хоть одного посадили? нет... пальчиком погрозили на публике и в другое "прибыльное" место усадили... садить сук на 100 лет... а лучше расстреливать) и эффективней и дешевле, кризис))
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31.05.2020 13:50
+7
Погранцы наши те еще скоты. не меньше мусоров. Все за взятки на границе, там порядочных людей почти нет.
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
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31.05.2020 14:12
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Зеленський покажи свої повноваження - розжени протестувальників. Наведи лад на кордоні.
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31.05.2020 13:40 Ответить
Карантин карантином, а контрабас має йти.
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31.05.2020 14:12 Ответить
Ну пока не Бровары.
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31.05.2020 13:47 Ответить
не дивуюся. вчора проїжджав кордон з боку Білорусі. Був готовий перестріляти всіх бариг, якихось паспортистів та прикордонників з нашого боку. Який там нафіг карантин - там приниження своїх же громадян і лівий бізнес. Але в той же час навіть температуру не поміряли.
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31.05.2020 13:48 Ответить
В Україні скрізь так: і в лікарнях і в школах скрізь лівий бізнес. Всіх стріляти чи може по іншому виправляти? Риба гниє з голови, а не знизу, доки будемо звинувачувати виконавців, і боятись організаторів - нічого не зміниться.
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31.05.2020 14:13 Ответить
Риба гние із потрохів ...- це природньо..там найбільше патогену...
Так що починати потрібно із себе - але це найважче і не хочеться
Аксіома
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31.05.2020 14:56 Ответить
Навіть не сумнівався, що риба почала гнити з Потроха і потрохів, але це не значить, що інші святі. Правда, як ти кажеш чомусь ніхто з себе не почав, жоден лікар не відмовився від хабарів, жоден вчитель, чи може не треба узагальнювати? Не вже немає винятків із правил?
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31.05.2020 18:43 Ответить
А Шо конкретно вимагають?
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31.05.2020 14:17 Ответить
Чтобы не мешали контрабас возить
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31.05.2020 14:35 Ответить
за проїзд на машині 200 метрів - 15 євро з людини. пішки не пройдеш, а білоруси не їдуть, потраплять на ізоляцію. в Київ доїхав з кордону за 50 євро в мікроавтобусі. витратив на кордоні 3 години, сам не знаю чому. в будці паспортістов\погранцiв зайняті оформленням чогось, що не перебуває у загальній черзі.
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31.05.2020 15:09 Ответить
поверь, наши везде отличаются)) моя сестра ездит каждое лето в крым - та же ситуация - с их стороны проблем никаких, а с нашей - миллион!! И так с каждым КПП со всеми странами. Как было при пете, так и осталось(((
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31.05.2020 17:23 Ответить
таможня конечно окуевшая, ничего не меняется... взятка на взятке..хоть одного посадили? нет... пальчиком погрозили на публике и в другое "прибыльное" место усадили... садить сук на 100 лет... а лучше расстреливать) и эффективней и дешевле, кризис))
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31.05.2020 13:50 Ответить
Треба пересаджати 80 відсотків українців, одних за те що давали, других за те що брали, третіх за те що покривали - залишаться тільки діти, немічні і ті хто втекли.
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31.05.2020 14:16 Ответить
думаю будет достаточно пересажать тех кто берет, а вернее требует взятки! Ибо найдите хоть одного который с радостью отдает свои кровные (ну не считая олигархов) но их то не "грабят" властьимущие, а грабят простой люд в основновной своей массе!
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31.05.2020 14:53 Ответить
супер!!! Красавчик!! лучше и не скажешь. хотя, можно внести маленькую правку: детей тоже (чтоб не лазили по развалинам и не доставляли хлопот МЧСникам, когда тем нужно вытягивать кишки из руин), пожилых тоже (чтоб не ездили по чем зря на карантине), а тех, что втекли - можно оставить))
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31.05.2020 17:26 Ответить
Закарпатські контрабандисти лютують?
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31.05.2020 13:59 Ответить
Як дико чути узьку мову від прикордонників. Мльо, здається нас вже окупували.
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31.05.2020 14:02 Ответить
Капец, погранцы просидели карантин без денег, а теперь решили отыграться за день. Так, ребята, вся страна просидела карантин без денег, теперь все резко подорожало, все решили вернуть недополученные заработки
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31.05.2020 14:06 Ответить
Западенцы опять быкуют и заразу развозят.
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31.05.2020 14:07 Ответить
що там із моїми "кармільцами" - 6-й рік не годують Україну...
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31.05.2020 14:59 Ответить
быкуют те,которые за украинскую пенсию рашистскую заразу и войну в Украину притащили...
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31.05.2020 16:09 Ответить
Погранцы наши те еще скоты. не меньше мусоров. Все за взятки на границе, там порядочных людей почти нет.
Знакомы пограничник, который уже ушел оттуда, служил на границе с расеей, так вот, говорил, что за взятки, от 100 баксов, пропускаю машину свободно. Бус- дороже. Никто не осматривает и не проверяет документы, дал 100 - 200 баксов и едешь, даже если машина везет атомную бомбу, всем пофиг, за взятку не проверят. Так что кто хочет, за деньги границу проезжает сободно. Они там очень хорошо наваривают за смену. У всех дома в три этажа в приграничных городах, это у рядовых... А многие, по два паспорта имеют - украинский и российский. Да, некоторые украинские пограничники, которые на пунктах пропуска с расеей стоят, имеют кроме украинского еще и российский паспорт. Там коррупция страшная. И никакая граница не на замке.
Показуху устраивают. Только когда проверки, за откатами для верхов, приезжают чуть показуху устраивают. Да и когда журналисты, для них тоже.
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31.05.2020 14:12 Ответить
Кожен рік буваю по 4-5 разів за кордоном, за що взагалі можна платити прикордоннику якщо нічого зайвого не везеш? Ні разу не платив ні минтнику ні прикордоннику.
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31.05.2020 14:15 Ответить
Если есть спрос, значит будет и предложение. В нашей реальности таможенников и контрабандистов нужно рассматривать как торгующие стороны, а власть как арбитра претендующего на комиссионные.
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31.05.2020 14:34 Ответить
На КПП застрягли близько 50 бусів з Італії. Від заробітчан вимагають розмитнити товар, який вони везуть в Україну. При цьому кажуть платити по 1 євро за кожен кілограм товару. Люди відмовляються.
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Znimok-ekrana-2020-05-31-o-13.39.21.png
З угорського боку черга автомобілів до України розтяглася на кілометри. Вчора під час селектору із Зеленським президент закликав усі служби не йти на поступки. Єдина умова - розмитнення товару.
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31.05.2020 14:39 Ответить
Хрень! Так называемые посылки это не что иное, как контрабас разделённый на мелкие партии, для провоза через границу на так называемых "пиджаков" без пошлин. В рамках разрешённых суммы и веса.
Раньше груженые бусы проезжали венгров, и на мосту между нашей и венгерской границами начинали перегружать в пассажирские бусы с кучей народу, которые ввозили это как своё. Чаще всего цыгане.
Бесило, когда приходилось из за них стоять на мосту часами. За замечания они становились агрессивными.
Сейчас перегруз запретили, отсюда и "народное возмущение"
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31.05.2020 14:51 Ответить
кто то верит что там бедные нищие украинцы за последние деньги пересекают границу с маленьким сверточком от бабы мани?)))) растаможка 1 евро за 1 кг груза наверно дорого
для авточелноков)))), раньше платили 500 евро с буса .врядли в бусе 500 кг.
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31.05.2020 14:42 Ответить
Там паршиве місцеве населення. Колись там пересікав кордон, а недавно в Шегинях теж пересікав. То ці бориги лізуть без черги, хамлять, чуть до бійок часом не доходить. Давно пора їх прищемити.
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31.05.2020 14:59 Ответить
30 років "щемлять"... - на ВСІХ КПП України...
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31.05.2020 15:09 Ответить
Агов - ГПУ (Офіс)_ СБУ_ ****** САП_...- в Чернівцях (та на всіх РИНКАХ, ОПТ - та РОЗДРІБ), розгорнута мережа "Моцарела"- весь спекрт Італійських Товарів , як Прод так і Пром групи.... Там ОБОРОТ сотні лямів зЄлені
Хтоїх КРИШУЕ - розкажіть "господарям"
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31.05.2020 15:08 Ответить
Вони недоторкані. Коли на суботу-неділю всі продуктові магазини зачинялися в Чернівцях, Моцарела працювала і їх ніхто не чіпав.
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31.05.2020 16:08 Ответить
Вони "недоторкані" -тому що їх не "торкають"...
Контора просто годуеться" - про це всі знають хто в темі...
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31.05.2020 16:11 Ответить
После событий в Броварах,бандиты почувствуют свободу и хаос может распространиться дальше. А это все из-за корупции и власти Зе...
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31.05.2020 15:41 Ответить
Як кажуть водії автобусів раніше ми платили по 300 доларів за автобус, а тут розмитнення багажів по 1 долар за кг в державний бюджет ох і зрада.
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31.05.2020 15:49 Ответить
На Закарпатті трапилися сутички на КПП між прикордонниками та заробітчанами. Стягнуто силовиків
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-zakarpatti-trapilasya-sutichka-mizh-prikordonnikami-j-zarobitchanami-foto-i-video.htm
"Там водії і пасажири бусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз стоїть 50 неоформлених бусів", - написав журналіст, додавши згодом, що в Ужгород готуються прилетіти представники Державної митної та Держприкордонної служб.
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31.05.2020 15:58 Ответить
Это журналистские страндарты? Относительно чего протестуют? Ни слова....
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31.05.2020 15:59 Ответить
 
 