Главы ГПСУ и Гостаможслужбы вылетели к водителям, которые заблокировали КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

На Закарпатье к перевозчикам, которые заблокировали границу на контрольно-пропускном пункте "Тиса", вылетели председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и в.и.о. Гостаможслужбы Игорь Муратов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила представитель Чопского пограничного отряда ГПСУ Елена Трачук.

"Сегодня утром перевозчики с итальянского направления заблокировали КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе на Закарпатье. Акция началась с 9 утра в воскресенье, 31 мая. У границы образовались большие очереди. На разговор к протестующим выехал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, а также председатель Гостаможслужбы", - сообщила она.

По словам Трачук, сейчас на КПП "Тиса" движение блокируют около 50 автобусов. Похожие точечные акции протеста в последнее время возникали несколько раз, но быстро прекращались.

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Сегодняшняя акция более массовая и вызвала большие очереди на границе. Движение заблокировано в обоих направлениях - на въезд и на выезд из Украины.

Сейчас, по словам представителя Чопского пограничного отряда ГПСУ, предприниматели-перевозчики не планируют снимать блокаду границы. Они не хотят пересекать границу согласно таможенным правилам и платить пошлину за товары, которые они перевозят.

Как сообщает mukachevo.net причиной блокирования стало решение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины.

В группу могут входить полицейские, сотрудники СБУ и таможни.

Так, как указано в поручении, областная власть пытается бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.