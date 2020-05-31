Главы ГПСУ и Гостаможслужбы вылетели к водителям, которые заблокировали КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО
На Закарпатье к перевозчикам, которые заблокировали границу на контрольно-пропускном пункте "Тиса", вылетели председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко и в.и.о. Гостаможслужбы Игорь Муратов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила представитель Чопского пограничного отряда ГПСУ Елена Трачук.
"Сегодня утром перевозчики с итальянского направления заблокировали КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе на Закарпатье. Акция началась с 9 утра в воскресенье, 31 мая. У границы образовались большие очереди. На разговор к протестующим выехал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, а также председатель Гостаможслужбы", - сообщила она.
По словам Трачук, сейчас на КПП "Тиса" движение блокируют около 50 автобусов. Похожие точечные акции протеста в последнее время возникали несколько раз, но быстро прекращались.
Сегодняшняя акция более массовая и вызвала большие очереди на границе. Движение заблокировано в обоих направлениях - на въезд и на выезд из Украины.
Сейчас, по словам представителя Чопского пограничного отряда ГПСУ, предприниматели-перевозчики не планируют снимать блокаду границы. Они не хотят пересекать границу согласно таможенным правилам и платить пошлину за товары, которые они перевозят.
Как сообщает mukachevo.net причиной блокирования стало решение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины.
В группу могут входить полицейские, сотрудники СБУ и таможни.
Так, как указано в поручении, областная власть пытается бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.
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Представьте на минуту, что Украина в Шенген вступила и границы реально нет. Пошлины - 0, таможни и погранцов нет (едешь, не останавливаясь), ввозишь и вывозишь всё, что хочешь, в промышленных масштабах. Через некоторое время цены сравняются в соседних регионах и тогда что ? Вся Западная Украина останется без работы, потому что и местные элиты, и простые люди зарабатывают 90% на границе (контрабанда чёрная / серая и легальный импорт). Другой-то работы в регионе практически нет, а та, что есть - не привлекает. И так где-то 1/3 выезжает на заработки, когда началась зона свободной торговли и безвиз, а так выедут 60-70%, потому что нет контрабанды - нет доходов, а жить на что-то надо будет.
Если будет Шенген, то это большой плюс для путешественников и обеспеченных людей, но для основного пипла и для бизнеса это будет катастрофой, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе.
Ну и малый бизнес привык в таком режиме возить всё и вся, без уплаты налогов, а тут, видишь ли, кто-то пробует проверять.
Другой вопрос, в каких целях проверять - чтобы деньги в бюджет поставить, или чтобы под себя подмять потоки, или чтобы придушить местных феодалов оборзевших. Мотив, то есть чистота помыслов властей, в данном случае имеет значение.
"какая работа была произведена что с людей требуют заплатить за товар который люди уже оплатили" - НИКАКАЯ, НО ВЕСЬ МИР ОБЛАГАЕТ НАЛОГАМИ ВВОЗ ТОВАРА (ИБО КАКАЯ ХРЕН РАЗНИЦА, ГДЕ ЕГО СДЕЛАЛИ - НА ПРЕДПРИЯТИЯХ У ТЕБЯ В СТРАНЕ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ - ПРОДАЁШЬ, ЗАПЛАТИ). И так ещё очень долго будет. И даже если таможенные пошлины уйдут в историю благодаря зонам свободной торговли, таможенным союзам и т.п., то НДС и акцизы будут с нами ещё очень-очень долго.
А у нас в стране это тем более важно, потому что каждая вторая фигня (а иногда и каждая первая) - импортная, не местного производства (как Вы правильно говорите "производителей у нас нет"). Если не облагать импорт налогами, то жрать учителю, пожарнику, полицейскому, врачу скорой, солдату и так далее - тупо нечего будет, потому что одна налоговая внутри страны достаточно денег не нашкрябает.
Раз Вы такой умный, расскажите, где вместо таможни резко взять на замену 500 млрд. гривень в год, и тогда не будем ничего брать с людей "за товар, за который они уже заплатили".
Откройте свой магазин и продавайте, как в Польше. Единый налог на 2 группе - очень удобно, таких налогов даже в Польше нет. Меньше 2 тысяч гривень в месяц (это вместе единый налог и ЕСВ, т. е. пенсионный) и можешь хоть на голове ходить. Едва ли у поляков есть такое, что частный предприниматель платит всего 74 доллара налогов в месяц.
понятно барыги виноват
десять ХА ХА ХА!!
а не хотишь пойти в продавцы поставишь правильные цены как в Польше и сразу всех БАРЫГ обнулишь ДЕНЕГ ЗАРАБОТАЕШЬ!!!
Как говорил мой покойный отец - на погоду, женщин и повышение цен обижаться бессмысленно
Так что мне пофигу Ваши польские цены и украинские тоже. Я живу скромно, без излишеств, а потому могу себе позволить хоть швейцарские цены на тот минимум покупок, который я делаю.
Хожу пешком, например, машины у меня нет (в крайнем случае пользуюсь рейсовым транспортом - автобус, поезд). Поэтому "евробляхи" для меня не были проблемой, в отличие от любителей шины пожечь на границе, чтобы на "пересечку" поездить.
Купил себе 3 года назад смартфон недорогой и хожу с ним до сих пор, потому что телефон должен просто звонить и выходить в интернет, а не быть поводом для пафоса.
А компьютеру моему уже более 10 лет, работает корректно под поставленные офисные задачи, поэтому менять не собираюсь, пока не сдохнет от физического износа.
Как-то так. И не потому, что не могу себе позволить, а потому, что не вижу смысла в излишествах. Берегите экологию
И на Вашу карточку переводить ничего не буду - я не подаю по жизни. Идите, найдите себе работу. Кстати, я на 5-и работах вкалываю, а по выходным ещё дома на огороде, поэтому могу себе позволить не ныть и не нарушать закон.
НЕХЕР СКЫГЛЫТЬ БЕРИ ЛАПАТУ И КОПАЙ!!
По-друге, Ви не праві - ПДВ в ЄС платиться за принципом місця споживання, тобто вироблені в ФРН, скажімо, товари, Франція у себе ПДВ обкладе.
А ввізних мит, так, там немає, бо спільна митна зона. Але з третіх країн є, в тому числі з України (поза межами безмитних квот по Угоді про асоціацію . . .).
Тому казочки.
Спробуйте щось завезти у Німеччину, наприклад, з росії чи Китаю без мита і ПДВ - хочу бачити . . .
а ви питали приклад країн де нема налогів я вам привів приклад чи для вас Франція та Германія це не крїани?!! і я не писав щоо 100% нема налогів я писав є значні группи товарів без налогів!!
не "зразу", а "одразу"
не "налогів", а "податків"
не "привів приклад", а "навів приклад"
не "Германія", а "Німеччина"
не "нема", а "немає"
не "группи", а "групи"
Все ясно, я так і знав - троль з росії, характерні помилки для русизмів . . .
Даремно тільки час на дискусію витратив . . .
А как ты думаешь, почему сейчас все страны (в т.ч. самые богатые) закрывают свои рынки от чужих товаров
Так что не нагнетайте (разве что у Вас задача стоит на этой ветке понапрягать ситуацию . . .).
А если наглеют "челноки" и бусиками завозят кучу всего - ну тогда извольте заплатить . . .
это за содержимое карманов и сумок
зеленские с лохов уже сбивают бакшиш ?
а быдло не желает 50% отваливать
Этот вопрос можно решить только на законодательном уровне.
Когда в стране война, пересечение границы должно происходить приблизительно так, как контроль безопасности в аэропорту - практически с рентгеном и раздеванием. И если с ЕС можно себе позволить ещё +/- либеральный режим пересечения (и то . . .), то на границах с россией, Молдовой и Беларусью, а также линии разграничения с оккупированными территориями (а лучше эти границы в принципе заблокировать) должен быть тупо таможенный и пограничный террор.
А у нас - бардак. И чуть кто-то пытается этот бардак прижать, сразу пограничный Майдан начинается . . .
Может у Вас ещё есть столь же простые рецепты как победить в войне с россией ("давайте просто перестанем стрелять" . . .)
Или как победить коррупцию ("давайте всех-всех пересадим").
И как решить все остальные проблемы общества и государства за 5 минут . . .
вообщето как решить все проблемы уже давно написано но проблема в том что данные решения ущемляют возможности властей а власть не для того брали чтобы ею делится! вот и выходит что те кто может внедрить решения они не хотят их внедрять (ограничивать себя) а те кто хотел бы внедрения решений те не имеют власти и сосут лапу!!
И этот рецепт отнюдь не простой, но нужно убирать причину, а не бороться со следствием.
Причина войны с расеей-наша слабость и зависимость от неё. Если не станем сильнее, не победим. Если не выбьем русскиймир из государственных институций и СМИ, не победим
Это простой рецепт?
Не удивлюсь, если таможня за одно с бузотёрами: баодак выгоден и тем, и другим.
Остаюсь при своём мнении: решить все можно только на законодательном уровне, никакие заслоны, как показала практика, ничего не дают, кроме денег тем, кто их ставит.
у была доллары
Так було в історії, так є і так завжди буде.
АТО ПУТИН НАПАДЕТ
А ТО МАРСИАНЕ ПРИЛЕТЯТ
А ТО ЛЕШИЙ ИЗ ЛЕСА ВЫЙДЕТ
Ще курва зброю позабирайте в погранцiв ,вижннить митникiв i буде все олрайт
Они до сих пор не так платили?
Сначала нужно читать статью полностью, потом выводы делать.
Блазень один, а скільки від нього біди.