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После смены руководства Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом, - СМИ. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский после того, как сменилось руководство "Центрэнерго", решил перенести офис за пределы Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Наші Гроші".

В сюжете отмечается, что компанию удалось отыскать в лесу под Киевом, а дорога к ней была преграждена трактором.

Журналисты сообщают, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Центрэнерго (115) Бигус (191)


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Топ комментарии
+26
Коломойскому нужно в тюрьму переехать! И конфисковать у него все предприятия и национализировать их и арестовать все счета и конфисковать!!! Падло разворавало всю страну и не нажрется ****! Когда ты уже удавишься...
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31.05.2020 15:48
+17
проделки спонсора зе
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31.05.2020 15:42
+16
Коли в країні 73% неляканих зебнів то доїти їх сам Господь казав.
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31.05.2020 15:44
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проделки спонсора зе
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31.05.2020 15:42 Ответить
не лепи всякую чушъ чтo бы не выгледетъ дебилoм,
КАПИТАЛ этo не актив а пасив как и УСТАВНOЙ ФOНД, тo чтo дoлжнo предпртятие свoим учредителям.
Заемные средства, депoзиты граждан не являются капиталoм банка
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31.05.2020 17:49 Ответить
это меняет что-то в факте КРАЖИ беней через (в т.ч.) и офшорные счета квартала95 и вислюка оманського из ПриватБанка 5.6 млрд.долларов?
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31.05.2020 18:09 Ответить
списание свoей задoлженoсти шoкoладными перед Приватoм в 2017 вoт где вoрoвствo
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31.05.2020 18:21 Ответить
зебил, и где написано "списание"?
твой вислюк вместе с беней ограбили граждан Украины, и бросить Приватбанк на банкротство - значит унитчтожить винансовую систему государства. Поэтому Приватбанк был национализирован и поднят с колен..
впрочем, зебилам такие простые вещи банально не осмыслить...
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31.05.2020 18:26 Ответить
"Державний "Приватбанк" списав 5,56 мільярда гривень кредитів, які були видані до націоналізації.
Приватбанк зазначає, що на 31 грудня 2017 року обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним - 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року - 169,15 млрд грн)."

Мне насратъ на Зе и Беню, нo Приват не был банкрoтoм и егo фин.пoказатели и надежнoстъ была намнoгo лучше чем в банках ахметки и пoрoха
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31.05.2020 19:20 Ответить
а пoчему детективoв а не аудитoрoв как требует Закoн, тoгo же PricewaterhouseCoopers ?
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31.05.2020 18:14 Ответить
А теперь представьте таких 8 куч - это ровно столько "заработал" Кучма за 8 лет президентства - по 276 миллионов баксов в день. Или 32 кучи - столько украл в Украине Янукович. А теперь прикиньте сколько хапнет Зеленский - 100% жидобольшевик... а не хапать он не может так как честность несовместима с природой жида.
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31.05.2020 18:46 Ответить
вони нас зробили - разом.... і все файно - тому що трогать его не моги, ато весь пЄйсхатий світ обуриться
Чи могло таке статись і ІзраЄлі... Чи тілько із Гоями так ...
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31.05.2020 16:28 Ответить
вот кто захватил Украину
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31.05.2020 16:50 Ответить
Коли в країні 73% неляканих зебнів то доїти їх сам Господь казав.
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31.05.2020 15:44 Ответить
После смены руководства Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3090
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31.05.2020 15:51 Ответить
а своїми діями, всіх розчарував. Не може зайчик виконувати роль їжачка
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31.05.2020 16:02 Ответить
Заодно и санаторий отжали
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31.05.2020 15:44 Ответить
В выражении из 90-х "вывезти в лес" ,сейчас нет никакого криминала, оказывается это просто логистика.))
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31.05.2020 15:45 Ответить
а чи не була оця операція договорняком між клованом і бенею, щоб замилити очі Георгієвій напередодні телефоної розмови з нею?
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31.05.2020 15:47 Ответить
Коломойскому нужно в тюрьму переехать! И конфисковать у него все предприятия и национализировать их и арестовать все счета и конфисковать!!! Падло разворавало всю страну и не нажрется ****! Когда ты уже удавишься...
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31.05.2020 15:48 Ответить
он всего лишь один из многих))
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31.05.2020 15:49 Ответить
В американскую. Лазаренко место давно освободил.
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31.05.2020 15:56 Ответить
Якраз його посадять. Президент країни під ним
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31.05.2020 16:47 Ответить
Когда вы перестанете выбирать зедебилов!
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01.06.2020 09:40 Ответить
От переноса - до поноса. Да будь будь здоров и крепок, на х...й.
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31.05.2020 15:48 Ответить
Это даже не бандитизм .Это терроризм . Коломойский со всей своей террористической группировкой давно должен быть уничтожен физически как сабака .Это же террористы враги Украинского народа .А терористов нужно уничтожать и никакой тюрьмы.
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31.05.2020 15:49 Ответить
Дык не более недели назад на энтом ресурсе была радостная новость, что бабломойский больше не имеет отношения к Центрэнерго.
Шо, опять обманули?
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31.05.2020 15:52 Ответить
Не о5, а снова.
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31.05.2020 15:55 Ответить
ну вот...
и никакая САП или любая другая...моська не сможет его там даже облаять...не то что обнюхать )))))
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31.05.2020 15:57 Ответить
просто там картин немає, от якби беня картини зза кордону привіз і в цьому санаторії вивісив, то мабуть цей санаторій-профілакторій ДБРівці з землею зрівняли
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31.05.2020 16:08 Ответить
Если нет корня, надо поливать остальное.
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31.05.2020 15:58 Ответить
Катя Парпи обиделась.
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31.05.2020 15:59 Ответить
сколько эта нация будет гнобить Украину? вот кто настоящий захватчик страны
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31.05.2020 15:59 Ответить
Лютый писец!
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31.05.2020 16:03 Ответить
Тем временем этой ночью массовая драка со стрельбой на Печерске.
Молчим?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/brovaryi-2-v-tsentre-kieva-proizoshla-massovaya-draka-so-strelboj-pervyie-podrobnosti.htm
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31.05.2020 16:03 Ответить
та видайте його вже США
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31.05.2020 16:05 Ответить
Кто?
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31.05.2020 17:16 Ответить
Де?
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31.05.2020 23:17 Ответить
Зеля своего земляка и хозяина выдаст? Это все равно ,что если у тебя есть собака и она тебя на прогулку водит.
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01.06.2020 09:42 Ответить
А может трактор отодвинуть бронетранспортером, а на "базу" высадить десант с вертолетов и " освободить заложников.". А Беню взять за шиворот , да под белы ручки.. Блин " государство", ну ни на что не способно.
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31.05.2020 16:07 Ответить
"Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов" - Ю.Бутусов.
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31.05.2020 16:11 Ответить
Тада. Главред ЦН усиленно продолжает делать вид, что все в порядке.
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31.05.2020 17:17 Ответить
У втрого гибкий позвоночник..))
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31.05.2020 17:48 Ответить
АвтоМайдан его найдёт и там.
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31.05.2020 16:27 Ответить
Беня, ты привёл это зеленоголовое стадо, давай потихонечку начинай их вывозить под этот санаторий и где-то их прикапывай... Не с головой, не по шею, но по грудь, может подрастут после обильных дождей, кто-то может удобрит - ума может наберутся.. проконтролируй процесс, а то если люди начнут этим заниматься - печально может получиться..
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31.05.2020 16:28 Ответить
И шо поэтому поводу думает товарищ пока еще Президент ?
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31.05.2020 17:14 Ответить
Вангую: "Это не в моей компетеции".
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31.05.2020 17:18 Ответить
Есть разные миллиардеры "шарлатан" Маск, Гейтс, Баффет, "рептилоид" Сорос, нищий на их плане но облюбленный кацапами. Соревнуются кто круче в благотворител ности и преобразовании мира.
А есть миллиардеры 90х соревнуются в отжатом бабле, засиранием мозгов и замком в европе, благодаря первым мы видим что Коломойский и Ахметов на их плане на уровне духовного развития насекомого или ребенка из детской комнаты милиции. Пора выносить мусор.
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31.05.2020 17:28 Ответить
показательный сюжет, что надо знать о "пацриоте" коломойском
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31.05.2020 17:40 Ответить
Оці! А куда ему ісчо дєваться?
Какі Лазарєнкє в США, нє??
Такі нада, какі Свіну купіті Хібарку такі рядом с ******?
А Ахмет Бай так і сдєлал.. хфуйболіст, мля..
😆
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31.05.2020 17:45 Ответить
Обидно за нас, потому что у бени с клоуном задание от путина, сдать ему Украину.
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31.05.2020 19:24 Ответить
многие сознательно шли голосовать за зелю, зная, что за ним стоит беня и при этом твердили: "чем Порошенко лучше коломойского?" Сколько еще надо показать таких сюжетов, чтобы зе-дрочерам дошло, что они сделали?
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31.05.2020 17:46 Ответить
Так неужели зелёноухие думали что они избрали клоуна президентом ? нет они избрали беню вот он и керуе.
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31.05.2020 19:21 Ответить
такое только в украине возможно))) и где дбр?
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31.05.2020 21:17 Ответить
Ну об этом в Телеге написали еще в пятницу, всем, кому, нужно об этом известно. Интересует реакция СБУ/ДБР/МВД и АП.
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31.05.2020 21:58 Ответить
Залишилось паркан підняти до 7 метрів, колючку, собак і вишки з кулеметами по периметру. Іхай відбувають пожиттєво "на природі"...
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31.05.2020 23:20 Ответить
Нам остаётся уповать на Бога
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31.05.2020 23:38 Ответить
это говорит об одном: государства Украина нет как такового. есть пара десятков сверхбогатых воров-олигархов, кучкующихся по интересам и владеющих определенными сферами экономики и территориями, время от времени выясняющими отношения между собой руками холопов.
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01.06.2020 09:02 Ответить
 
 