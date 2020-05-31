После смены руководства Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом, - СМИ. ВИДЕО
Олигарх Игорь Коломойский после того, как сменилось руководство "Центрэнерго", решил перенести офис за пределы Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Наші Гроші".
В сюжете отмечается, что компанию удалось отыскать в лесу под Киевом, а дорога к ней была преграждена трактором.
Журналисты сообщают, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.
Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".
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КАПИТАЛ этo не актив а пасив как и УСТАВНOЙ ФOНД, тo чтo дoлжнo предпртятие свoим учредителям.
Заемные средства, депoзиты граждан не являются капиталoм банка
твой вислюк вместе с беней ограбили граждан Украины, и бросить Приватбанк на банкротство - значит унитчтожить винансовую систему государства. Поэтому Приватбанк был национализирован и поднят с колен..
впрочем, зебилам такие простые вещи банально не осмыслить...
Приватбанк зазначає, що на 31 грудня 2017 року обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним - 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року - 169,15 млрд грн)."
Мне насратъ на Зе и Беню, нo Приват не был банкрoтoм и егo фин.пoказатели и надежнoстъ была намнoгo лучше чем в банках ахметки и пoрoха
Чи могло таке статись і ІзраЄлі... Чи тілько із Гоями так ...
Шо, опять обманули?
и никакая САП или любая другая...моська не сможет его там даже облаять...не то что обнюхать )))))
Молчим?
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/brovaryi-2-v-tsentre-kieva-proizoshla-massovaya-draka-so-strelboj-pervyie-podrobnosti.htm
А есть миллиардеры 90х соревнуются в отжатом бабле, засиранием мозгов и замком в европе, благодаря первым мы видим что Коломойский и Ахметов на их плане на уровне духовного развития насекомого или ребенка из детской комнаты милиции. Пора выносить мусор.
Какі Лазарєнкє в США, нє??
Такі нада, какі Свіну купіті Хібарку такі рядом с ******?
А Ахмет Бай так і сдєлал.. хфуйболіст, мля..
😆