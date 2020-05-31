После смены руководства Коломойский перенес офис "Центрэнерго" в санаторий под Киевом, - СМИ. ВИДЕО

Олигарх Игорь Коломойский после того, как сменилось руководство "Центрэнерго", решил перенести офис за пределы Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Наші Гроші".

В сюжете отмечается, что компанию удалось отыскать в лесу под Киевом, а дорога к ней была преграждена трактором.

Журналисты сообщают, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

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Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".