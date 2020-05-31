Пункт пропуска "Тиса" заблокирован перевозчиками "итальянских посылок", которые отказываются их растамаживать, - источник. ВИДЕО

Международный автомобильный пункт пропуска "Тиса" (Чоп) перекрыт для движения в обоих направлениях. Водители и пассажиры микроавтобусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас там стоит около 50 неоформленных бусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На место стянуты все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые автомобилями заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Они отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях.

Кроме того, проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок у граждан. Так, например, отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках и соответствующие таможенные декларации CN23. У отдельных водителей есть договора, заключенные с почтовыми операторами, однако имеется превышение ограничений по перемещению продуктов питания или стоимости товаров сверх норм (определены в ч. 1 ст. 374 ТКУ).

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Всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары согласно требованиям Таможенного Кодекса, а ограниченные к перемещению товары - сдать на склад таможенного органа. Пока что ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы.

Возвращение транспортных средств в Венгрию невозможно из-за карантинных ограничений на въезд на территорию Венгрии украинцев. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускают никого на территорию своего КПП.

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