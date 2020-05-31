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Пункт пропуска "Тиса" заблокирован перевозчиками "итальянских посылок", которые отказываются их растамаживать, - источник. ВИДЕО

Международный автомобильный пункт пропуска "Тиса" (Чоп) перекрыт для движения в обоих направлениях. Водители и пассажиры микроавтобусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас там стоит около 50 неоформленных бусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На место стянуты все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые автомобилями заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Они отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях.

Кроме того, проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок у граждан. Так, например, отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках и соответствующие таможенные декларации CN23. У отдельных водителей есть договора, заключенные с почтовыми операторами, однако имеется превышение ограничений по перемещению продуктов питания или стоимости товаров сверх норм (определены в ч. 1 ст. 374 ТКУ).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водители заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары согласно требованиям Таможенного Кодекса, а ограниченные к перемещению товары - сдать на склад таможенного органа. Пока что ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы.

Возвращение транспортных средств в Венгрию невозможно из-за карантинных ограничений на въезд на территорию Венгрии украинцев. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускают никого на территорию своего КПП.

Также смотрите: Главы ГПСУ и Гостаможслужбы вылетели к водителям, которые заблокировали КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

Автор: 

граница (5269) растаможка (178) пункт пропуска (676) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+21
Это контрабанда, прикрываются заробитчанами.
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31.05.2020 16:13
+19
Что ты звездишь порохосрань. Вспомни кто как не твой Парашенко повысил пошлины для посылок
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31.05.2020 16:31
+15
То евробляхеры, теперь евромулы... Всё на шару, каждый мечтает на€π@ть кого-то, поиметь побольше, надурить...
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31.05.2020 16:14
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Страница 2 из 2
Здесь ты свой. Наберись смелости, открой свой маленький бизнес, стань хозяином своей жизни, не ной. В Польше мы все равно чужие, как и в Испании.

Украина никогда пропащей не будет.
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31.05.2020 17:40 Ответить
Украина уже пропала. У нас села и города полупустые,молодежь уезжает и навсегда. Мои в Испании остаются а младшая в 2022 окончит школу и мы уедем тоже где жена,старшая дочь и зять.
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31.05.2020 17:44 Ответить
Европа-это сказка. Там круто и больше возможностей. Мне например нравится Эстония. Я скоро туда уеду насовсем. У меня там девушка. А здесь какой то совок и гниль. Страна гниет изнутри.
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31.05.2020 17:49 Ответить
Ты уверен , что у тебя там девушка? Я вот уверена, что у тебя там парень
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31.05.2020 17:57 Ответить
Самолайк- это так по-кацапски)
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31.05.2020 18:09 Ответить
Ну сюда по самолайкам(в сети самотыкам), то понятно кто вы))) Вот этой гнилью и вы будете в Европе)))
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31.05.2020 18:09 Ответить
Ну так уезжай, кто вас неволит? Если вы неудачник, зачем все валить в одну кучу? При чем здесь ваши суждения о том, что Украина якобы 'пропала'?

Есть у меня в Испании одна знакомая , 'дама из Житомира', которая и слышать не хочет об Украине . Ничего из себя не представляет, а ведёт себя так, как будто схватила Бога за бороду. Вам Украина дала образование, учила вас бесплатно и лечила, так имейте же совесть не позорить свою страну и не унижать. Это просто чистое жлобство.
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31.05.2020 17:53 Ответить
Вы женщина или чиновник или барыга(бизнесменов в Украине нет). Вы оторваны от жизни. А людям в Украине жить не сахар. Здесь просто страшно жить. Государство против своих граждан.
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31.05.2020 17:52 Ответить
Государство у нас самое лучшее. И всегда за своих граждан. Но вот впервые вижу такое количество нулевых тролляк, которые лгут про Украину. Что у нас 'все пропало' и тд. Точная калька с кацап тв.
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31.05.2020 17:56 Ответить
вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо - два лучше. Один присоветует одно, другой - другое, «и путь открыт к успехам»
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31.05.2020 18:22 Ответить
Поіцаї катують і гвалтують жінок,убивають ради забави дітей-це найкраща держава ?
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31.05.2020 19:08 Ответить
Все. Закінчилась посилкова лафа.
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31.05.2020 16:47 Ответить
У мене дружина з дочкою в Испании працють и мене це затрогує досить сильно бо в тих сумках що таке заборонене (якась кава,олія оливкова та консерви та молодшій дочці печеня то шоколад та може якісь фрукти. Там і так за сумку треба платити 50 євро а іноді і 7- ...А чесно закінчить дочка школу то продам все що тут маю(будинок,квартиру,автомобіль)та виїдемо на віки з цего дурдому. Бо немає тут що робити українцю.
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31.05.2020 16:57 Ответить
Да не украинец ты... Ты предпочитаешь жить, там где местные аборигены вылизали свои унитазы, но не хочешь жить там где ты лично, и твои предки, все засрали...
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31.05.2020 17:09 Ответить
Слухай москалю-іди в дупу ...а то не було би вас то і ми би жили як люди...
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31.05.2020 17:16 Ответить
Чмошное))) Я работаю у себя и на себя))) И плачу НАЛОГИ... Ты никогда не будешь жить как человек... У тебя РАБСКАЯ натура)))
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31.05.2020 18:14 Ответить
Так,я русин і цим горжусь шо не такий як ви....
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31.05.2020 17:18 Ответить
А я нащадок гайдамаків Холодного Яру. Ми теж не жируємо при цій бісівській владі. Чорти в Києві засіли.
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31.05.2020 17:35 Ответить
Это все чем вы можете гордится?) И теперь готовы ПРОДАТЬ Украину?
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31.05.2020 18:16 Ответить
Там, говорят, народу много было, сударь.
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31.05.2020 18:23 Ответить
Вы его коменты читали?)Я говорю конкретно ЕМУ и конкретно о НЕМ... И не в коем случае не обсуждаю те события... Он гордится, что его предки были гайдамаками Холодного Яру, но при этом готов ПРОДАТЬ Украину СЕЙЧАС...
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31.05.2020 18:40 Ответить
Все правильно. Когда государство не уважает своих граждан то будут за это государство эти граждане ? Поляки живут хорошо по сравнению с нами то мы как потомки граждан Польши тоже так же хотим жить.
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31.05.2020 18:46 Ответить
Для того, чтобы так жить, нужно так же работать))) Потомок граждан Польши))) А так... Все что ты можешь, это сидеть на шее у жены и ныть, как тебе хреново живется)))
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31.05.2020 19:38 Ответить
А чому ми мусимо шукати роботу в Росії ? Бо у нас все порізали на металолом а де ж тоді робить коли кромі магазинів та трактирів нічого немає. Ото і мусимо на будівельні роботи їхати до Москви.
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31.05.2020 18:52 Ответить
А свое что то открыть?) Или в Украине ты как строитель РУКОЖОП? А в рашке и так сойдет?))) Знаю я вас мААсковских строителей))) По десятку лет в рашке строили, а приехали дома строить, получили по хрюнделю ЗА КАЧЕСТВО и пошли дальше ныть))) В рашке порезано в разы больше, и рашики так же само то в мААскве работают, то в Тюмени))) Да и нет у них сейчас там нормальной работы... А если ты до сих пор туда ездишь, то ты из за своей РУКОЖОПОСТИ, не нужен ни здесь, ни Европе))) У нас сейчас СПЕЦЫ тоже в цене, и им платят достойную зарплату... Хош трактористом за штуку баксов?) Только забухаешь, пинком под зад получишь))) А если что то сломаешь, из за своей рукожопости...)))
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31.05.2020 19:20 Ответить
Так и шалавы на панели гордятся, что они не такие как остальные женщины)) Ты такой же русин, как и украинец))) А завтра ты будешь убеждать поляков, что ты больший поляк чем остальные поляки))) Или испанцев, что ты испанец))) Ты обыкновенный манкурт...
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31.05.2020 18:28 Ответить
Опустись на цю грішну землю. Я маю право на все бо яз травня 2014 по грудень 2015 пробув в АТО. Чому українці не вірять цій владі ? Бо вона не українська. Тому що все те що робив Порошенко іде за вітром. Людей пририжують оці брехливі зеленомерзенні потвори що на брехні прийшли до влади. За що кров проливали щоб наших жінок в поліцайдільницях катували та гвалтували а з народу три шкури деруть. Не наша влада в Киеві-не наша.
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31.05.2020 18:41 Ответить
Вы вообще поняли кого поддержали??? Вы прочтите его все коменты... Он презирает украинцев... Он презирает ЛЮБУЮ украинскую власть и мечтает подложить Галичину под Польшу... У меня точно такое же отношение к НЫНЕШНЕЙ власти как и у вас... Но это не значит, что надо раздербанить Украину и раздать ее соседям... Уродов везде хватает, в том числе и среди ментов(и они всегда там были, но нам об этом не говорили)... И в армии они тоже появились(а может и были, просто не раскрывались)... Мне один со светлодарки, месяц назад, рассказывал про "гражданскую войну"... Вы не задумывались, что нас специально сейчас накручивают всей этой чернухой, чтобы мы пошли в разнос? У рашки не получилось взять нас силой, и они пытаются нас взять изнутри??? Голова всегда должна быть холодной))))
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31.05.2020 18:59 Ответить
Чий Крим ? Путін хто ?
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31.05.2020 19:12 Ответить
Это у меня спрашивает, тот кто в рашку работать ездит?))) Ты у них это РИСКНИ спроси))) Герой хренов)) Я туда не вьездной с 14-го года)) В Крыму тетку похоронили без меня... А до этого эта моя тетка, не попала на похороны моей матери, так как со сменой тел операторов все контакты были утеряны, и она так и не узнала об этом до своей смерти... Спрашивает оно у меня... Покуда ты работало на козломордых, мы их гоняли у себя, в 20 км от Крыма, покуда у нас и ВСУ еще не было)))
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31.05.2020 19:32 Ответить
Покуда ты в рашке работал, мне рашики рассказывали как ты им клялся в любви... Думаешь мне приятно это было слышать от них, О ТЕБЕ??? Думаешь я тобой гордился, когда они хвалились, что нежно тебя хохлом величали???
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31.05.2020 19:44 Ответить
українці не пишуть слово "путін" з великої літери.
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31.05.2020 23:56 Ответить
навіть якщо це слово на початку речення.
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31.05.2020 23:57 Ответить
Заплатите налоги и везите, что хотите. Почему вы платите перевозчику по 2 евро за кг и ничего не говорите? Пусть перевозчики заплатят по одному евро в кассу. И не дают никому взяток. Разве это не лучше? Деньги пойдут на ремонт убитых дорог на Закарпатье , а не на строительство дома таможенника.
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31.05.2020 17:44 Ответить
Деньги идут в карман чиновникам. А взятки брали и будут брать. Это же не Европа а Украина.
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31.05.2020 17:54 Ответить
У тебя афигительная поддержка .. от самого себя. 😁
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31.05.2020 18:11 Ответить
Вот и верьте после этого людям!
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31.05.2020 18:24 Ответить
А что Украины уже цэнээвропа? Как и при ссср запрещено ввозить трусы и сапоги из Европы? Зато с Рашкой границы открыты нараспашку. А с Европы взяли только пи***расов, налоги и тарифы. Зачем тогда было все ето начинать в 2014?
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31.05.2020 16:55 Ответить
Починали одні, а розпорядились інші.
В 2019 змарнували звитягу героїв.
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31.05.2020 17:02 Ответить
Как долго вы к этому подводили))) Только одна проблемка... Не вы начинали, но вы выбрали того, кто сейчас у власти....
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31.05.2020 18:31 Ответить
Росія - розмитнення товарів на суму від 500 € і вище
Україна - розмитнення товарів на суму від 100 € і вище
Все що дешевше цих сум - неоподатковується .
Це все що потрібно знати про суть проблеми .
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31.05.2020 16:58 Ответить
Это всё называется "дырка в законе". Везут товара на 2 тысячи, а рядом с бусом 20 человек стоят, мол тапа это наше, по 100 евро каждого. Эти 20-заробитчане границы, называют их "пиджаки", они там каждый день, получают за такое по 10 евро.
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31.05.2020 17:23 Ответить
Да, и из этих десяток - ни копейки налогов. Типа безработные. и субсидию дай. И медицину, школу бесплатные. И солдат пусть страну бесплатно защищает.
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31.05.2020 20:35 Ответить
а в цей час Госрезерв недорахувався у себе біля міліарда тон зерна (це якщо тона навіть по 200 баксів...то )....
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31.05.2020 16:59 Ответить
Сколько?) Миллиард тонн это урожай Украины за 20 лет)))
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31.05.2020 17:02 Ответить
вибачаюсь...міліон тон
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31.05.2020 21:59 Ответить
Да конечно я сразу понял, что вы имели ввиду) Эта тема не нова, ей еще пользовались при Кучме... Знаю лично одного, которого в то время тягали за это... Но дело в итоге замяли и он их себя сейчас целку строит и клянет коррупционеров)))
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31.05.2020 22:12 Ответить
Ні, зовсім не так! Поштові відправлення вартістю до 100 Євро не підлягають обкладанням митом. Приватним перевізникам не надано можливості в законний спосіб здійснювати данний вид діяльності, тому митники регулярно на протязі !!!УВАГА 20 років!!! брали там хабарі, а тепер і голова вирішив приклеїти туди пару десят єврокопійок, ось і вийшло 1 Євро/кг: Хочуть посилки обкласти не митом (як би всім хотілося в бюджет), а прямісінько в карман, як і було завжди. Причому це відбулось без будь якого попередження. Як банда рекитирів аля 90-ті!!!
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31.05.2020 17:02 Ответить
До речі , цей дибільний український закон не дає розвиватися пошті , натомість розвиває пересилки товарів бусами . Бо послуги пошти - цілком адекватні по ціні і мільйони громадян з радістю користувалися б її послугами , якби не п і д а р а с и у владі .
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31.05.2020 17:04 Ответить
чувак, невже тебе забанили в гуглі, що ти верзеш хєрню?
той же міст експресс везе з польщі в Україну 5 кг за 6 евро. невже це так дорого?
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31.05.2020 18:04 Ответить
Это ****++е гос-во вместо обеспечения на улицах правопорядка, вместо обеспечения бесплатной медицины, вместо обеспечения защиты недр (бурштын), вместо защиты природных ресурсов (лес закарпаття) решило ободрать "рабочих лошадок"... в посылках нет запрещённых вещей, там подарки и домашние угощенья, а таможне мзду хочется
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31.05.2020 17:19 Ответить
Вы в это верите? Враньё голимое.
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31.05.2020 17:24 Ответить
в этих посылках единственная контрабанда это бутылочка самогонки и то вряд ли... жадность таможенников не знает границ
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31.05.2020 18:25 Ответить
Там подарки: итальянская обувь, сумки гучи,кофе и тд. Это фсе подарки в західні села України
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31.05.2020 18:29 Ответить
Откуда государство будет брать деньги на бесплатную медицину, если таможенники обдирают 'рабочий лошадок', а государство при этом получает ноль.
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31.05.2020 17:47 Ответить
Да не будет здесь "второй Франции" никогда.
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31.05.2020 17:56 Ответить
И слава Богу! Вы знаете, какие во Франции налоги? Сколько там чернокожих и арабов?
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31.05.2020 17:59 Ответить
А подстроили это, видать, турки.
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31.05.2020 18:14 Ответить
пока у нас не наладят наказание за воровство из бюджета все призывы к реформам и патриатизму есть ложь.
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31.05.2020 18:26 Ответить
У единиц - подарки для дома. А массово-бизнес. БизнесИте, крутИтесь, но налоги в казну платите а не в карман таможне.
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31.05.2020 20:38 Ответить
Досить з них 20% ПДВ і встановленого ними курсу обміну ввезеної валюти. Але ж "шара предєла не імєєт" і "бєз лоха і жізнь плоха"...
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31.05.2020 17:30 Ответить
Зубожилые взбунтовались? Как проголосовали, так и живут, рабы...
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31.05.2020 17:39 Ответить
а то того и гляди сцапает полицейский.
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31.05.2020 18:16 Ответить
Так вам и надо зебелы конченые теперь платите и чем больше тем лучьше, рад за вас!
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31.05.2020 17:48 Ответить
А де головний батоно реформатор? Він спец по розмитненню і кордонам)
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31.05.2020 18:00 Ответить
Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Всё дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдёшь.
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31.05.2020 18:18 Ответить
Нужно вообще снять эти уродские пошлины. А таможню оставить для контроля, чтобы не завозили наркоту. Вот это был бы удар по коррупции.
Оставить небольшие пошлины на ввозимые автомобили , например.
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31.05.2020 18:06 Ответить
Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться.
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31.05.2020 18:15 Ответить
Взагалі, мито для чого? Напевно, щоб захистити власниих виробників чи "покарати" певну країну . Якщо із цієї позиції виходити, то, справді, мита, практично би не було би.
Усі ці митні платежі наша влада (люба) сприймає як засіб поповнення бюджету.
Тут згадав справу з картинами Порошенка. Його звинувачують, що він чи не заплатив мито.
Я не знаю, як там було, але платити мито за культурні цінності, які в"їджають в Україну - нонсенс. По-моєму, доплачувати треба. А згідно законодавства культурні цінності через кому ідуть з отруйними та вибуховими речовинами
І з цими посилками. Ні, щоб поступово врегулювати якимось чином. Бо як тим заробітчанам бути? Вони ж на власні зароблені гроші свої родичам відправляють посилки. Якщо раніше на ці посилки дивилися крізь пальці, то тепер кавалерійська атака. Грошенят захотіли зрубити, бо Митна служба "план" не виконує. Треба заробітчан додатково обкласти митними платежами.
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31.05.2020 18:52 Ответить
Я согласна с вами даже в части про порошенко, потому как эту историю с картинами не считаю поводом для его возможного дальнейшего ареста. ГБР выставило себя не в лучшем свете в данном конкретном случае.
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01.06.2020 06:12 Ответить
Юридическое определение "товар - это вещь предназначенная для продажи" (для продажи это партия одинаковых вещей), т.е. там по любому есть также и не-товар а личные вещи и продукты для детей, родителей, родственников в Украине, за которые по закону не платят, просто обозвать все подряд товаром это манипуляции и вымогательство
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31.05.2020 18:56 Ответить
Там берётся партия товара и раскидывается на 10-20 бусов. Партия обуви, партия косметики, салями и спагетти, и так далее. Я таким занимался 25 лет назад. Да, если с этих бизнесменов возьмут суммы в казну, они их сразу внесут в себестоимость товара, и розничные цены для покупателя вырастут. За всё заплатит народ.
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31.05.2020 20:43 Ответить
Плётками их разогнать и в обезьяники на 72 часа каждого!! Чтобы поумнели!!
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31.05.2020 21:02 Ответить
Ну що, сволота ватна і « я не цікавлюсь політікай», наголосували нам жабоокого жида?
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31.05.2020 23:39 Ответить
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