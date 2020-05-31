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"Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что устал от "туевого" города при "туевом" мэре и планирует участвовать в праймериз политсилы на этот пост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал DubinskyPro.

Начинается ролик на Шулявском мосту, на одной из опор за спиной нардепа видно слово "х#й". На этом фоне Дубинский, в частности, произносит: "Я, как и многие киевляне, не доволен тем, как развивается наш славный город. Потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр и, как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот. Пора с этим заканчивать".

Мер и х#й, - слуга народа Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский

Отметим, что в подписи к ролику допущена ошибка - "мер" вместо "мэр".

По мнению нардепа, главная проблема - в руководстве, которое превращает Киев "из города каштанов на город туй" (на фоне этого показывается высаженный в центре можжевельник).

"Я устал от туйового Киева при туйовому мэре. Поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский, для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы Украины", - заявил Дубинский.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз.

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Автор: 

Киев (25516) мэр (1648) праймериз (46) Слуга народа (2630) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+69
"Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему - Цензор.НЕТ 1668
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31.05.2020 18:57
+68
Дубинский сосун Коломоя ПНХ!!!

Надо признать, что Дубина направление таки выбрал правильное. И слоган у него за спиной абсолютно в духе этого имбицила.
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31.05.2020 19:00
+57
Не удивлюсь если ЗЕбилы даже такую кремлёвскую мразь выберут. Тогда точно РИП Украина..
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31.05.2020 18:55
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Страница 3 из 3
Мимика, жесты, расстановка слов и акцентов. Кого-то он мне напоминает. "Совпадение?Не думаю."
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31.05.2020 19:58 Ответить
Сподіваюсь, что для киян буде достатня коротка характеристика на цього "кандидата", яка написана на стовпі.
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31.05.2020 19:59 Ответить
Зазначимо, що в підписі до ролика допущена помилка: "мер" замість "мэр".

Та ні, то як раз єдине слово в якому немає помилки. Це просто дупінський "румун" переплутав країну в якій воно балотується.
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31.05.2020 20:04 Ответить
Українці! Давайте натовчемо пику цьому зарозумілому, нахабному, корумпованому кацапомовному жиду! Ви уявляєте що від Києва залишиться після холуя Бєні який банкрутував Аеросвіт і Приват? Київ мабуть стане новосінайською пустелею або концтабором Газа... Таких як дубінський треба знищувати як вид....
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31.05.2020 20:04 Ответить
для повного феншуя Київу не вистачає мера румина Дубінеску.
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31.05.2020 20:10 Ответить
на столбе кто то из киевлян уже проголосовал за Дубину . в начале слова даже крестик есть
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31.05.2020 20:10 Ответить
Это подпись факсимиле Дубинеску.
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01.06.2020 15:49 Ответить
Идет кино. Выборы. Диалог кандидата и его имиджмейкера.
Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
А делай то, что тебе надо!»
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31.05.2020 20:20 Ответить
Та Дубинский просто ****** наши деньги!

Товарищ держит киевлян за лохов Я, конечно, не киевлянин, и им самим решать, но надеюсь Киев - самый прогрессивный и вменяемый город....
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31.05.2020 20:21 Ответить
а також биздить, виздить, гиздить, диздить, і далі за алфавітом
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31.05.2020 21:31 Ответить
вменяемость ,если честно, под вопросом, вменяемые по идее не должны были избрать Лёню-космонафта никак, никогда и ни при каком раскладе, история говорит обратное, постмайданный Кличко более-менее логичен, хотя есть огромное количество киевлян, которые опять же считают ,что " никак, никогда и ни при каком раскладе" ...... Кличко-мер. Мер Днепра Филатов, называет это недоразумение из ролика "говорящей #опой коломойского" и он ,черт возьми, прав! То есть выбор, в пользу говорящей жопы, невозможен "никак, никогда и ни при каком раскладе"...... Но история показывает ,что из всех нелогичных и идиотских выборов, люди как раз и делают самый нелогичный и идиотский После преЗЕдента Зеленского удивляться уже кажется нечему..... Остается тихонько наблюдать всеобщее помешательство,покручивая пальцем у седеющего виска)))) Даже иногда преследует мысль: "если вокруг такое количество идиотов, может быть это ты ненормален, а они здоровы?" Спасает пока то, что критерии оценки давно изложены умными людьми в учебниках психиатрии
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01.06.2020 12:29 Ответить
Ещё один простой парень, такой помятенький костюмчик.....
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31.05.2020 20:21 Ответить
слышь ты, бородатая жопа бабы каломойши, окромя, как срать жидко и непрестанно ртом, ты чего в жизни умеешь делать и чего добился? критиканус, мэро-анус ёпта.))

ще тiльки цього нам не хватало...
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31.05.2020 20:25 Ответить
рейтинг около нуля, но это гавно мечтает мэром столицы стать.
до осени у зели рейтинг тоже обнулится.
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31.05.2020 20:28 Ответить
в том числе, благодаря этому говну, у нас президент говно, так почему бы говну не стать мЕром Киева?
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31.05.2020 23:43 Ответить
Навряд чи він планує стати мером. Це так, щоб стати більш впізнаваним і обі*рати Кличка. От це його місія.
Доречі, ця "бородата собака" під відео у себе коменти видаляє.
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01.06.2020 10:42 Ответить
Дубинский *****!!!
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31.05.2020 20:31 Ответить
воистину ...уйло.
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02.06.2020 18:18 Ответить
*********** - дубло! В
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31.05.2020 20:34 Ответить
************ - каломойский.
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31.05.2020 23:43 Ответить
Цікаво, де дівся мій коментар про маму дубінського та Татьяну Лайф?
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31.05.2020 20:35 Ответить
петух зебильный нажал кнопку спам, их тут много, петухов зебильных-то
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31.05.2020 21:35 Ответить
Посадив гуцул смереку, а виріс Зєлєнскій, Дубінскій Зебільський.
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31.05.2020 20:39 Ответить
Домнул (пан-рум.) Дубінеску! Як бачиш народ тобі врізав все що думає про тебе. Залишилось
тільки гарних люлей накидати.Не бажаєш? Тоді з маминою швидкістью шуруєш в Бухарест.
До речи румуни дуже не ******* пейсатих.При нагоді досить болюче іх б'ють.
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31.05.2020 20:50 Ответить
І ця проросійська мерзота і слуга диявола ще якісь поради дає,згинь.
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31.05.2020 20:55 Ответить
Быдло выбрало себе подобных)
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31.05.2020 21:13 Ответить
ну дайте людині попробовать!
научиться! - і всьо пойдьот!
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31.05.2020 21:17 Ответить
Де ти там людину побачив?
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31.05.2020 22:15 Ответить
погода така, що ввижається вже.
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31.05.2020 22:29 Ответить
Кличко выигрывает при любом раскладе и любом кандидате от зеленых. Значит его будут лишать возможности избираться - дело пришьют.
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31.05.2020 21:30 Ответить
Пидалик магет тока выграть стикляный мовс у прикуску и падлизку.
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31.05.2020 23:45 Ответить
ой вей..
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01.06.2020 00:37 Ответить
везде знаки )))
по-моему Киев ему уже ответил )))) (овощ в помощь! в смысле - хрен тебе сиреневый (на столбе написано))))))
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31.05.2020 21:41 Ответить
Виталик конечно додик туповатый и на него влияют подонки типа Белоцерковца, Столара, Микитася, Андриевского, но он не самый худший мэр. А сдать наш Киев сепару/малоросу, бородатой кончите Дубине - это будет катастрофа.
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31.05.2020 21:46 Ответить
У Зеленскага тоже не было шансов, но туповатый электорат помог.
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31.05.2020 22:37 Ответить
Так не сдавай.
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31.05.2020 23:46 Ответить
Как правильно мудакдубинский или дубакмудинский
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31.05.2020 21:59 Ответить
говорящая жопа Коломойского
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31.05.2020 22:54 Ответить
Дубинский должен покусать Кличко. А потом записать видосик, что Кличко не нужно делать уколы в живот
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31.05.2020 22:17 Ответить
Треба щоби праймеріз очолив дуб це буде повна дезентерія.
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31.05.2020 22:19 Ответить
нащо розраховує цей кандідат? його ж ніхто не знає.
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31.05.2020 22:30 Ответить
Это дерьмо в Украине знают почти все! А ты в мордоре не знаешь- твои проблемы, лапотный!Вали отсюда, кацапская гнилая троляка.
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31.05.2020 23:20 Ответить
Поварёнок обосрался, продюсер туда же
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31.05.2020 23:12 Ответить
Думаєте - ця бородата ж*па бігала по Києву і шукала відповідний стовпчик з написом? Сам і написав!
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31.05.2020 23:21 Ответить
про себе і написав
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31.05.2020 23:31 Ответить
Бодреньким голоском це жидівське гімно хоче пролізти у мерію. Але " мама любіт скорость," кияни пам'ятають. НЕ ПРОЛІЗЕ !!!
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01.06.2020 00:06 Ответить
Суддя Вовк допоможе пролізти.
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01.06.2020 10:52 Ответить
Дубинського з Ткаченко не можна допускати у мери - це все щупальця Коломоя
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01.06.2020 00:41 Ответить
Ну киевляне же не такие дебилы , что бы голосовать за зелёных предателей ? Хотяяя..
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01.06.2020 01:06 Ответить
в апреле 2019 голосовали аж дым стоял
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01.06.2020 17:46 Ответить
Как показывает практика... В Украине возможно все. Я не удивлюсь если эта "говорящая жопа коломойского" станет мэром. Благодаря тупость электората или же деньгам "спонсоров"
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01.06.2020 01:55 Ответить
Ужасно другое - что из реальных кандидатов, Кличко - лучший. Всегда приходится выбирать между клизмой и сэндвичем с дерьмом..
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01.06.2020 02:31 Ответить
Хотел было написать коммент, но шансов мне не оставили. Зеленских с Дубинскими тут любят больше меня. Рад что больше добавить нечего.
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01.06.2020 03:01 Ответить
Эти ублюдки еще не поняли, что идиотов, которые их год назад выбрали, уже практически не осталось. Все уже оценили - даже конченная алкашня - кто и что ЭТО есть. Посему возня по поводу выборов "из своих" особо умиляет. Они типа "выдвигают напост". Да кто там за вас голосовать-то будет? Вчера даже один мне, наконец-то, признался, что голосовал за бубочку. Но сейчас возмущен, поскольку он "против Украины". - Как может украинец так поступать? - вопрошал он (не важно о чем там была речь - можете сами поставить какое-то дело конкретно - подойдет). Так он не украинец - ответил я ему. - Как? - удивился он... Далее мои комменты излишни, а то забанят однако
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01.06.2020 06:04 Ответить
Дубінскій- уже мер Києва.
Ідіоти ще не зрозуміли що навесні минулого року проголосували останній раз у житті. Уже на виборах в ВР були масштабні фальсифікації.
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01.06.2020 06:18 Ответить
Мы все мечтаем о найкрасивейшей столице. Пора строить развязки и мосты, чтобы Киев не стоял в пробках. Сделать из Киева Дубай, при этом оставив в сохранности красивейшие места столицы, имеющие историческую ценность. Но, конечно, Дубинский не справится с этой задачей. Решать, конечно, киевлянам.
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01.06.2020 06:27 Ответить
А теперь "будет" мер-дуримар!
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01.06.2020 06:42 Ответить
подготовил лужу и сам в нее сел
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01.06.2020 06:44 Ответить
Торгаш ворованным хламом из радиорынка решил мером стать.Уж точно,таких "потенциальных" Серов из трущоб ещё не намечалось.
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01.06.2020 08:07 Ответить
який кандидат, такі і рекламні надписи на його фоні
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01.06.2020 09:23 Ответить
Мэр-хуй! На это звание он претендует?
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01.06.2020 09:27 Ответить
насправді воно - Тупинський
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01.06.2020 10:34 Ответить
боже ну и Чмо маскальское .... Киев он захотел ...угу держи рот шире.
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01.06.2020 10:36 Ответить
Вот так "мер" у-мер, не родившись.
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01.06.2020 10:49 Ответить
ну все логично - дубина и подпись к ней
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01.06.2020 10:58 Ответить
Нонсенс:бєнін нацюцюрник хоче в "мЭрі"?
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01.06.2020 11:00 Ответить
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01.06.2020 16:57 Ответить
що таке самовподобайка знаю, а що таке самобраво- загадка?
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01.06.2020 18:54 Ответить
И тогда мама полюбит не только скорость, а даже космические путешествия
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01.06.2020 11:10 Ответить
РОМын сказал что у Киева был мэр наркоман. Надо было упомянуть и наших президентов.
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01.06.2020 13:52 Ответить
А он киевлянин?
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01.06.2020 13:56 Ответить
Київляни зазвичай вибирають мером якогось пришелепка...
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01.06.2020 16:20 Ответить
мразь редкостная этот гад.
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01.06.2020 16:38 Ответить
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01.06.2020 16:55 Ответить
***** Каламойского захотела Киев. А что?, мама ведь не только машины любит...
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01.06.2020 17:17 Ответить
Бог шельму уже пометил !

киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !
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01.06.2020 17:30 Ответить
вспомнилось старое доброе кино Полицейская Академия где такая же надпись на телефонной будке.
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01.06.2020 17:50 Ответить
а классная фамилия у этого зеленого дегенерата, дубинский. тупая не отесаная дубина.
не удивительно что этот имбецил в слуге сброда. там таких как он не мало. )))))
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01.06.2020 18:29 Ответить
После победы Пианиста Маланского, мэром может стать каждый чмошник!
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01.06.2020 18:38 Ответить
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