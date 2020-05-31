"Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что устал от "туевого" города при "туевом" мэре и планирует участвовать в праймериз политсилы на этот пост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал DubinskyPro.

Начинается ролик на Шулявском мосту, на одной из опор за спиной нардепа видно слово "х#й". На этом фоне Дубинский, в частности, произносит: "Я, как и многие киевляне, не доволен тем, как развивается наш славный город. Потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр и, как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот. Пора с этим заканчивать".

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Отметим, что в подписи к ролику допущена ошибка - "мер" вместо "мэр".

По мнению нардепа, главная проблема - в руководстве, которое превращает Киев "из города каштанов на город туй" (на фоне этого показывается высаженный в центре можжевельник).

"Я устал от туйового Киева при туйовому мэре. Поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский, для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы Украины", - заявил Дубинский.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз.

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