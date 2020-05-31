"Мер" и х#й, - "слуга народа" Дубинский на фоне непристойного слова записал агитационный ролик и ошибся в подписи к нему. ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что устал от "туевого" города при "туевом" мэре и планирует участвовать в праймериз политсилы на этот пост.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал DubinskyPro.
Начинается ролик на Шулявском мосту, на одной из опор за спиной нардепа видно слово "х#й". На этом фоне Дубинский, в частности, произносит: "Я, как и многие киевляне, не доволен тем, как развивается наш славный город. Потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр и, как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот. Пора с этим заканчивать".
Отметим, что в подписи к ролику допущена ошибка - "мер" вместо "мэр".
По мнению нардепа, главная проблема - в руководстве, которое превращает Киев "из города каштанов на город туй" (на фоне этого показывается высаженный в центре можжевельник).
"Я устал от туйового Киева при туйовому мэре. Поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский, для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы Украины", - заявил Дубинский.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.
Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз.
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Та ні, то як раз єдине слово в якому немає помилки. Це просто дупінський "румун" переплутав країну в якій воно балотується.
Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
А делай то, что тебе надо!»
Товарищ держит киевлян за лохов Я, конечно, не киевлянин, и им самим решать, но надеюсь Киев - самый прогрессивный и вменяемый город....
ще тiльки цього нам не хватало...
до осени у зели рейтинг тоже обнулится.
Доречі, ця "бородата собака" під відео у себе коменти видаляє.
Зєлєнскій, ДубінскійЗебільський.
тільки гарних люлей накидати.Не бажаєш? Тоді з маминою швидкістью шуруєш в Бухарест.
До речи румуни дуже не ******* пейсатих.При нагоді досить болюче іх б'ють.
научиться! - і всьо пойдьот!
по-моему Киев ему уже ответил )))) (овощ в помощь! в смысле - хрен тебе сиреневый (на столбе написано))))))
Ідіоти ще не зрозуміли що навесні минулого року проголосували останній раз у житті. Уже на виборах в ВР були масштабні фальсифікації.
киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !
не удивительно что этот имбецил в слуге сброда. там таких как он не мало. )))))
Маланского, мэром может стать каждый чмошник!