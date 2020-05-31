Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз. ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил об участии в праймериз политсилы перед выборами мэра Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение политика.
Ткаченко подчеркнул, что родился и вырос в Киеве, а поэтому стремится сделать город лучше.
"Нужно сделать Киев городом для людей, а не для ненасытных чинуш и застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно", - сказал Ткаченко.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.
Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз.
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https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA Іменник , неістота, середній рід (тип відмінювання 1d за https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 класифікацією А. А. Залізняка ).
Корінь: -гівн-; закінчення: -о. Значення те ж саме, що https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 гімно
Як на мене то українською "гівно" звучит більш мягко, що більш притаманне саме українській мові.
Классика политического жанра...
Если б проигравших Виталя мог прямо на первой прессконференции урыть своим фирменным ударом.
Букмекеры Авакова здорово поднялись бы на ставках "на каком ударе сдохнет Дубиченко и Ткачинский".
Таке саме чекає києвлян .. якщо вони не підуть голосувати і не будуть контролювати підрахунок голосів. .
А прямая трансляция будет???