Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил об участии в праймериз политсилы перед выборами мэра Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение политика.

Ткаченко подчеркнул, что родился и вырос в Киеве, а поэтому стремится сделать город лучше.

"Нужно сделать Киев городом для людей, а не для ненасытных чинуш и застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно", - сказал Ткаченко.

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Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз.

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