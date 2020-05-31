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Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, в Минске в акции приняли участие более 2 тысяч человек.

Формально на пикетах собирают подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, - и других оппозиционных кандидатов. Инициаторы акции считают, что регистрация кандидатов ЦИКом маловероятна, но сбор подписей может усилить давление на власти.

Как сообщает корреспондент с места событий, некоторые из собравшихся требовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.

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Незадолго до начала сбора подписей был задержан один из известнейших оппозиционных политиков страны Николай Статкевич. По словам правозащитников, несколько сторонников Тихановской были задержаны в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Участники пикетов также недовольны задержанием Сергея Тихановского, которое произошло на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

По информации TUT.BY, в Минске задержали несколько человек, в том числе и лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича и оппозиционера Николая Статкевича.

Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 01
Минск
Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 02
Брест
Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 03
Витебск
Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 04
Гомель
Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 05
Гродно
Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси 06
Могилев

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Президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.

Автор канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в изоляторе. Поэтому сейчас входит в инициативную группу своей жены.

Из-за непогашенной судимости за организацию массовых протестов против фальсификации выборов в 2010 году Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала и политика Николая Статкевича.

Из 30 кандидатов, которые выступают за протест, зарегистрироваться удалось только одному. К гомельскому пенсионеру Владимиру Непомнящих у ЦИК не возникло претензий во время подачи документов, и он получил удостоверение члена инициативной группы. Это позволило и другим противникам власти легально проводить пикеты в городах Беларуси.

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Автор: 

Беларусь (7890) выборы (24728) оппозиция (5335) протест (5858)


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Топ комментарии
+23
Усатый совок надоел жителям Беларуси.
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31.05.2020 20:59
+20
Потому что за 26 лет власти зае... заколебал, как бы тут не пели лукашенковские и ольгиновские шавки.
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31.05.2020 21:04
+19
Пошла кремлёвская методичка..чучело винторогое а флажок где потерял ...или ссаную аквафрешную тряпку стыдно показать??
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31.05.2020 21:11
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Бєлая...Малая...Вєлікая... - хто тут зайвий?
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31.05.2020 22:22 Ответить
Здається мені що ніякі підписи не допоможуть. Лука диктатор.
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31.05.2020 22:06 Ответить
Разумеется. Подписи тут дело десятое, это возможность легального протеста оаким образом.
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31.05.2020 22:12 Ответить
Оппозиция имеет право на протест. Тихий, мирный, как положено.
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31.05.2020 22:15 Ответить
Ты будешь иметь право на пайку и баланду на зоне. Это,конечно, если не повторишь судьбу некоторых украинских беркутовцев.
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31.05.2020 22:19 Ответить
Ну, зоны, концлагеря, это понятно. А еще какие развлечения у народа будут?
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31.05.2020 22:21 Ответить
Это ты народ-то??? Ха-ха=ха
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01.06.2020 10:52 Ответить
Лукашенко проколося с Тихановским,за 4 часа до события он знал,что Тихановского будут раскручивать две приятные на вид женищины...,я просмотрел это видео вчера с арестом Тихановского...Комедия и фарс в одном флаконе,,,,Чечетов сказал бы развели как котенка....
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31.05.2020 22:20 Ответить
А шо там Коля Лукашенко,с ним всё хорошо ,ведь ему скоро на престол?
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31.05.2020 22:24 Ответить
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31.05.2020 22:27 Ответить
Почему в масках? Батька сказал шо коронавируса нет! Провокаторы!
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31.05.2020 22:34 Ответить
сарасята!
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31.05.2020 22:46 Ответить
От за це їх і арештували...
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31.05.2020 22:53 Ответить
Что бы он ни говорил, а благодаря ему Беларусь масками была обеспечена намного раньше Украины. Пока украинские клоуны, что во власти, сопли жевали и отправляли маски на экспорт. Беларусь стала отправлять маски на экспорт только как себя обеспечили.
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02.06.2020 16:10 Ответить
Концерт по заявкам телезрителей причем халявный,потом будет Осуждам-с и глубоко ОСУЖДАМ-с трудового народа на заводах и фабриках..,Бацька в этих делах Мастак
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31.05.2020 22:42 Ответить
десь у тихому куточку Петро читає цю новину і злісно покусує лікоть...
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31.05.2020 22:43 Ответить
Петру как то пифиг что там в Беларуси твориться, покусаны локти у сопли зеленой. Где, к стати, этот кварталовец? В Омане отдыхает небось... или Израиле? 🤔
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31.05.2020 23:24 Ответить
Для быдла Порошенко был Гитлером 5 лет в Украине... Арестовал даже Зелю 95 говноквартала за слова ...Украина Повия...и далее везде за 15 лет Зеля много чего сказал лишнего проо страну где сколотил миллионное состояние в доллярах...зеленой Омерики....
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31.05.2020 22:48 Ответить
забавно. это они что надумали? на выборах лукашенко хотят выбрать не лукашенко?
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01.06.2020 09:09 Ответить
По моим наблюдениям их оппозиция совсем даже не оппозиция. Это бывшая советская коммунистическая и комсомольская номенклатура, которые собирались осуществить дерибан гос предприятий и все еще надеются.
Они завидуют украинской совковой номенклатуре, которые раздерибанили Украину. Которые понакупили в Италии, Испании, США, на островах себе хатынок, а также по десятку квартир, машин в Украине и т.п.
Наши олигархи и политики проявляют солидарность с ними и бросают своих вонючих и продажных ботов на охаивание Лукашенко, который не допустил дерибан. Вот здесь они в комментариях.И как бы мерзавцы боты не гадили на сайтах, украинский народ в явном своем большинстве уважает Лукашенко.
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01.06.2020 10:36 Ответить
Как всегда... Вышло всего тысячи две человек, но зато демократических кандидатов - 54!
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02.06.2020 16:47 Ответить
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