Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, в Минске в акции приняли участие более 2 тысяч человек.
Формально на пикетах собирают подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, - и других оппозиционных кандидатов. Инициаторы акции считают, что регистрация кандидатов ЦИКом маловероятна, но сбор подписей может усилить давление на власти.
Как сообщает корреспондент с места событий, некоторые из собравшихся требовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.
Незадолго до начала сбора подписей был задержан один из известнейших оппозиционных политиков страны Николай Статкевич. По словам правозащитников, несколько сторонников Тихановской были задержаны в Витебске, Гомеле и Кобрине.
Участники пикетов также недовольны задержанием Сергея Тихановского, которое произошло на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.
По информации TUT.BY, в Минске задержали несколько человек, в том числе и лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича и оппозиционера Николая Статкевича.
Минск
Брест
Витебск
Гомель
Гродно
Могилев
Президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.
Автор канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в изоляторе. Поэтому сейчас входит в инициативную группу своей жены.
Из-за непогашенной судимости за организацию массовых протестов против фальсификации выборов в 2010 году Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала и политика Николая Статкевича.
Из 30 кандидатов, которые выступают за протест, зарегистрироваться удалось только одному. К гомельскому пенсионеру Владимиру Непомнящих у ЦИК не возникло претензий во время подачи документов, и он получил удостоверение члена инициативной группы. Это позволило и другим противникам власти легально проводить пикеты в городах Беларуси.
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Они завидуют украинской совковой номенклатуре, которые раздерибанили Украину. Которые понакупили в Италии, Испании, США, на островах себе хатынок, а также по десятку квартир, машин в Украине и т.п.
Наши олигархи и политики проявляют солидарность с ними и бросают своих вонючих и продажных ботов на охаивание Лукашенко, который не допустил дерибан. Вот здесь они в комментариях.И как бы мерзавцы боты не гадили на сайтах, украинский народ в явном своем большинстве уважает Лукашенко.