Несколько тысяч человек вышли на сбор подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, в Минске в акции приняли участие более 2 тысяч человек.

Формально на пикетах собирают подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, - и других оппозиционных кандидатов. Инициаторы акции считают, что регистрация кандидатов ЦИКом маловероятна, но сбор подписей может усилить давление на власти.

Как сообщает корреспондент с места событий, некоторые из собравшихся требовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.

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Незадолго до начала сбора подписей был задержан один из известнейших оппозиционных политиков страны Николай Статкевич. По словам правозащитников, несколько сторонников Тихановской были задержаны в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Участники пикетов также недовольны задержанием Сергея Тихановского, которое произошло на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

По информации TUT.BY, в Минске задержали несколько человек, в том числе и лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича и оппозиционера Николая Статкевича.



Минск



Брест



Витебск



Гомель



Гродно



Могилев

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Президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.

Автор канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в изоляторе. Поэтому сейчас входит в инициативную группу своей жены.

Из-за непогашенной судимости за организацию массовых протестов против фальсификации выборов в 2010 году Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала и политика Николая Статкевича.

Из 30 кандидатов, которые выступают за протест, зарегистрироваться удалось только одному. К гомельскому пенсионеру Владимиру Непомнящих у ЦИК не возникло претензий во время подачи документов, и он получил удостоверение члена инициативной группы. Это позволило и другим противникам власти легально проводить пикеты в городах Беларуси.

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