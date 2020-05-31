РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12006 посетителей онлайн
Новости Видео
13 715 51

Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов. ВИДЕО

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров не прекратил коррупционных схем на границе, что привело к протестам людей, которые привыкли пересекать КПП за взятки.

Такое мнение высказал в видеокомментарии руководитель ГО "Доста" Павел Павлов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Тиса" заблокирован перевозчиками "итальянских посылок", которые отказываются их растамаживать, - источник. ВИДЕО

"Проблема оказалась в том, что 28 лет за взятку можно было ездить и возить передачи. Люди точно так и теперь нагрузили автобусы теми же самыми передачами, как всегда. А на КПП не пускают. А не пускают их потому, что наши правоохранители начали выполнять указание Петрова, руководителя ОГА, глаз нашего президента. Он сам бывший СБУшник, работал в правоохранительной системе, но в данном случае он почему-то не видит, что нужно наказывать зло, которое сделало сегодняшнюю ситуацию. А это зло называется СБУ, таможенники и руководство пограничных сил. За 28 лет они за взятку пропускали тех людей, никто ничего не видел, им было хорошо, у них росло состояние, у них росли дома, они катались на шикарных машинах", - заявил Павлов.

По его словам, имена "смотрящих" на границе ни для кого не секрет. Например, за КПП "Тиса" отвечает Валерий Пересоляк.

"На сегодняшний день никого не наказывают из тех, кто создал эту ситуацию, зато наказывают заробитчан, простой народ", - констатировал активист.

По его информации, еще 50 пограничников везут на усиление КПП.

Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией. Позже его разблокировали.

Также смотрите: Главы ГПСУ и Гостаможслужбы вылетели к водителям, которые заблокировали КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

Автор: 

активист (630) пункт пропуска (676) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Вот контрабас из Венгрии в Закарпатье. Зебилы, задайте себе простой вопрос: почему в Словакии и в Венгрии зарплата в 3 раза больше, а продукты в 2 раза дешевле?
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 1483
показать весь комментарий
31.05.2020 22:18
+13
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 8593
показать весь комментарий
31.05.2020 22:10
+9
Протестуючі вимагають повернути хабарі, які нова влада більш не бере? Я все вірно зрозумів, чи я помиляюсь?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зевлада - бариги чи ні?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:10 Ответить
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 8593
показать весь комментарий
31.05.2020 22:10 Ответить
Песец.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:12 Ответить
Почему эти комментарии не блокируются?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:14 Ответить
Блокуються .
показать весь комментарий
01.06.2020 00:54 Ответить
Ну,що піднімаємо сраки і починаємо чи ще почекаємо?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:18 Ответить
так дощі ж, треба переждати.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:38 Ответить
Вот контрабас из Венгрии в Закарпатье. Зебилы, задайте себе простой вопрос: почему в Словакии и в Венгрии зарплата в 3 раза больше, а продукты в 2 раза дешевле?
Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов - Цензор.НЕТ 1483
показать весь комментарий
31.05.2020 22:18 Ответить
Ох и контрабас...
показать весь комментарий
31.05.2020 22:47 Ответить
Это всё действительно везут. Сами едят и на рынках продают. Зебильё пытается с этим бороться, а о выросшей за последний год в разы контрабанде леса в Европу слегка забыли.
показать весь комментарий
01.06.2020 07:14 Ответить
Паша часто пургу несёт
показать весь комментарий
31.05.2020 22:18 Ответить
Правильніше- стабільно
Він тоже хоче до корита достатися,но поки йому люди недовіряють, а купити голоси, то немає грошей
показать весь комментарий
31.05.2020 23:06 Ответить
Протестуючі вимагають повернути хабарі, які нова влада більш не бере? Я все вірно зрозумів, чи я помиляюсь?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:21 Ответить
Все правильно. Нарид возмущен тем, что от них требуют по Закону
показать весь комментарий
31.05.2020 22:23 Ответить
Браво! Нема слів!
показать весь комментарий
31.05.2020 22:24 Ответить
Все вірно. Маю інтернет магазин і продаю тільки офіціальний товар, а конкуренти возять за бугра не розмитнений цими посилками і продають дешевше. Короче бардак!
показать весь комментарий
31.05.2020 22:28 Ответить
Вот не нужно только здесь вот разводить вот это все, намекая что Зе команда может не брать взятки, и простым гражданам это помеха, так как они макарошки не смогут себе привезти)))))
показать весь комментарий
01.06.2020 12:41 Ответить
Типа Петров и Пересоляк все еще тогруются?...
показать весь комментарий
31.05.2020 22:23 Ответить
Пітерофф ,як колишній КгБ-шник вирішив збрити побільше щоб зеленій плісняві вирішити місцеві вибори! Шрекам (котрі типу не беруть) на місцевих виборах світить політ фанери дуПарижа ! Ситуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов - Цензор.НЕТ 4046
показать весь комментарий
31.05.2020 22:49 Ответить
Ани, прративныя, ему должны исчо остались..
Лубофф...
показать весь комментарий
31.05.2020 22:25 Ответить
Хорошо, что власть наконец что-то делает, чтобы пресечь коррупцию на западной Украине.

А жителям западной Украины нужно прежде всего учиться вести себя цивилизованно и по закону, а не постоянно быковать, они не в зоопарке живут.
И за то, что эти быки устроили, нужно штрафовать.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:28 Ответить
не бикуй. Штрафами , бач, лякає.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:39 Ответить
Власть делает?Как Балога скажет так и будет.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:55 Ответить
Намерения жить по закону звучат из уст чиновников и власти уже 28 лет. Тяжело верится , что и сейчас всё потечёт в казну государства .
показать весь комментарий
01.06.2020 02:47 Ответить
Ну так пусть и платят ту же взятку, только в казну государства.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:29 Ответить
А вы знаете что на границе китайскую дешевую обувь оценивают как брендовую натуральную,и не только обувь а буквально все.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:57 Ответить
Я знаю только что на базарах дешевую китайскую втюхивают покупателям как брендовую(натуральную).
показать весь комментарий
31.05.2020 23:17 Ответить
Навпаки .
показать весь комментарий
01.06.2020 00:56 Ответить
На західній Україні таких з себе патріотів корчать, а самі самі більші коррупціонери. Навіть НДС найбільше там відмили.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:29 Ответить
Все просто...
Если жить по Законам Украины, то все остановится и перестанет работать..., потому что эти мракобесные законы писались социалистами-поппулистами, тупыми, лживыми, далекими от жизни вредителями....

Поэтому получается, что коррупция - это економический буфер, который помогает обойти эти дыбильные законы...
Раньше люди платили за бус 500 евро (и спокойно проезжали, так как эти деньги шли в карман чиновникам), то теперь нужно платить 1 евро/1кг)))) зато легально...
показать весь комментарий
31.05.2020 22:31 Ответить
Тобто ви пропонуєте "жити не по законам"? А як? "па панятйам"?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:34 Ответить
Вы предлагаете бедным гражданам Украины покупать импортные товары ДОРОЖЕ?))
Почему бы государству не изменить законы для блага народа?))
Например, снизить пошлину до уровня, когда коррупция становится невыгодной?)))
показать весь комментарий
31.05.2020 22:38 Ответить
Законы разные бывают. Например 7-8 32. Вы по таким законам жить хотите?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:40 Ответить
И что касается "законов", то мы видим, что ТУПЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАБОТАЮТ..., а если людей заставлять жить по тупым законам, то начинаются коррупционные схемы, либо бунты...

Законы писанные придурками можно и нужно не выполнять..., потому что "по закону убивали евреев", "по закону трех колосков расстреливали или отправляли в лагеря миллионы граждан СССР"...
показать весь комментарий
31.05.2020 22:42 Ответить
Я так розумію, що якщо закон не подобається то люди протестують проти цього закону, чи за внесення змін. Тут я бачу якись сюр. Люди 28 років давали хабаря і були задоволені (ніяких протестів). А зараз вони хочуть не змін до закону, а вимагають повернути хабарі. Вважаєте це нормально?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:46 Ответить
Конечно не нормально...
Ведь "своим - все, остальным - закон"...

Их устраивает такой договорнячок/междусобойчик... Также устраивает потребителя (как бы там ни бвло товар - дешевле)

Но в любом случае в этом виноваты нынешние тупые законы... Которые никто менять не собирается... Ба тут даже 3 "майдан" организовуй вряд ли что то получится...
показать весь комментарий
31.05.2020 23:01 Ответить
Нужно просто прекратить воровать
показать весь комментарий
31.05.2020 22:31 Ответить
Закарпатье давно живёт на контрабанде,там уже внукам передали все навыки, жители Закарпатья другой работы не знаютСитуація на КПП "Тиса" виникла через багаторічну корупцію, тепер глава ОДА Петров не хоче карати колишніх колег-силовиків, - активіст Павлов - Цензор.НЕТ 6762
показать весь комментарий
31.05.2020 22:40 Ответить
Если разобрать бред этого "активиста" ,то чуть ли не СБУ виновата,шо они контрабас таскали. Да СБУ крышевала контрабас. Но возили же контрабанду эти "активисты",а не СБУ! И потом,если раньше возили левак,то теперь его нельзя прекращать?
показать весь комментарий
31.05.2020 23:10 Ответить
Опять СБУ. Всё те же... Кто-нибудь встречал честных, порядочных СБУшников, которые воюют с врагами, защищают страну, а не борются за контроль наркотрафика, контрабанды, крышевании криминала, рейдерства?
показать весь комментарий
31.05.2020 23:10 Ответить
А про євробляхи уже в забули, одні лохи розмитнили, а інші далі катаються, і сміються з перших.
У цій державі ніколи небуде порядку, бидлу неможна давати забагато свободи, бо на голову потім тобі залізе
показать весь комментарий
31.05.2020 23:11 Ответить
Дивний якісь ролик? Фігурант сам собі суперечить. Головне "покарати за усі 28 років" - це я зрозумів. А далі набір слів. Контрабанда-погано, але ми підтримуємо тих, хто хоче її провезти.
А винен в усьому Петров. Ну, я так зрозумів.
P.S. І з ким Цензору приходиться мати справу.
показать весь комментарий
31.05.2020 23:32 Ответить
Так добре возили контрабанду, а тут заставили розмитнювати ох ці "Зебіли" зрадники.
показать весь комментарий
31.05.2020 23:38 Ответить
У Паши очередной бессвязный бред.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:34 Ответить
То накажіть папєрєдніка нинішнього голови ОДА матюкливого Москаля за організацію контрабасу.
показать весь комментарий
01.06.2020 00:51 Ответить
Не поймёшь вас, Ивановых. Истина как в "омане".
показать весь комментарий
01.06.2020 06:50 Ответить
я всегда пишу что в в законопослушности не заинтересованы ни народ ни власть. вот почему мы 30 лет в дерьме плаваем
показать весь комментарий
01.06.2020 11:10 Ответить
Раньше такого не было.Все было тихо и мирно , все довольны. А теперь .....
показать весь комментарий
01.06.2020 13:06 Ответить
на основании какого нормативного документа определена цена 0,55 цента за 1 кг растаможки?? Из Италии расфасуют по коробкам и тюкам брендовую одежду в перемешку с макаронами и растаможат бус на 1,5 тонны за 750 евро, а там товара на 100 тыс евро, тогда это будет новая схема уклонения от таможенных платежей.
Еще много чего можно придумать, но должны быть четкие нормативно регламентированные правила с ценой и за какие товары по 0,55 цента за 1 кг, понятные для всех граждан государства.
А пока это непонятные договоренности, а завтра могут договариваться еще о чем-то.
Так в государстве не может быть, мадьяры, словаки, румыны уже все с нас смеются.
показать весь комментарий
01.06.2020 17:54 Ответить
 
 