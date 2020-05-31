Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов. ВИДЕО
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров не прекратил коррупционных схем на границе, что привело к протестам людей, которые привыкли пересекать КПП за взятки.
Такое мнение высказал в видеокомментарии руководитель ГО "Доста" Павел Павлов, передает Цензор.НЕТ.
"Проблема оказалась в том, что 28 лет за взятку можно было ездить и возить передачи. Люди точно так и теперь нагрузили автобусы теми же самыми передачами, как всегда. А на КПП не пускают. А не пускают их потому, что наши правоохранители начали выполнять указание Петрова, руководителя ОГА, глаз нашего президента. Он сам бывший СБУшник, работал в правоохранительной системе, но в данном случае он почему-то не видит, что нужно наказывать зло, которое сделало сегодняшнюю ситуацию. А это зло называется СБУ, таможенники и руководство пограничных сил. За 28 лет они за взятку пропускали тех людей, никто ничего не видел, им было хорошо, у них росло состояние, у них росли дома, они катались на шикарных машинах", - заявил Павлов.
По его словам, имена "смотрящих" на границе ни для кого не секрет. Например, за КПП "Тиса" отвечает Валерий Пересоляк.
"На сегодняшний день никого не наказывают из тех, кто создал эту ситуацию, зато наказывают заробитчан, простой народ", - констатировал активист.
По его информации, еще 50 пограничников везут на усиление КПП.
Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией. Позже его разблокировали.
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Він тоже хоче до корита достатися,но поки йому люди недовіряють, а купити голоси, то немає грошей
Лубофф...
А жителям западной Украины нужно прежде всего учиться вести себя цивилизованно и по закону, а не постоянно быковать, они не в зоопарке живут.
И за то, что эти быки устроили, нужно штрафовать.
Если жить по Законам Украины, то все остановится и перестанет работать..., потому что эти мракобесные законы писались социалистами-поппулистами, тупыми, лживыми, далекими от жизни вредителями....
Поэтому получается, что коррупция - это економический буфер, который помогает обойти эти дыбильные законы...
Раньше люди платили за бус 500 евро (и спокойно проезжали, так как эти деньги шли в карман чиновникам), то теперь нужно платить 1 евро/1кг)))) зато легально...
Почему бы государству не изменить законы для блага народа?))
Например, снизить пошлину до уровня, когда коррупция становится невыгодной?)))
Законы писанные придурками можно и нужно не выполнять..., потому что "по закону убивали евреев", "по закону трех колосков расстреливали или отправляли в лагеря миллионы граждан СССР"...
Ведь "своим - все, остальным - закон"...
Их устраивает такой договорнячок/междусобойчик... Также устраивает потребителя (как бы там ни бвло товар - дешевле)
Но в любом случае в этом виноваты нынешние тупые законы... Которые никто менять не собирается... Ба тут даже 3 "майдан" организовуй вряд ли что то получится...
У цій державі ніколи небуде порядку, бидлу неможна давати забагато свободи, бо на голову потім тобі залізе
А винен в усьому Петров. Ну, я так зрозумів.
P.S. І з ким Цензору приходиться мати справу.
Еще много чего можно придумать, но должны быть четкие нормативно регламентированные правила с ценой и за какие товары по 0,55 цента за 1 кг, понятные для всех граждан государства.
А пока это непонятные договоренности, а завтра могут договариваться еще о чем-то.
Так в государстве не может быть, мадьяры, словаки, румыны уже все с нас смеются.