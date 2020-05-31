Ситуация на КПП "Тиса" возникла из-за многолетней коррупции, теперь глава ОГА Петров не хочет наказывать бывших коллег-силовиков, - активист Павлов. ВИДЕО

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров не прекратил коррупционных схем на границе, что привело к протестам людей, которые привыкли пересекать КПП за взятки.

Такое мнение высказал в видеокомментарии руководитель ГО "Доста" Павел Павлов, передает Цензор.НЕТ.

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"Проблема оказалась в том, что 28 лет за взятку можно было ездить и возить передачи. Люди точно так и теперь нагрузили автобусы теми же самыми передачами, как всегда. А на КПП не пускают. А не пускают их потому, что наши правоохранители начали выполнять указание Петрова, руководителя ОГА, глаз нашего президента. Он сам бывший СБУшник, работал в правоохранительной системе, но в данном случае он почему-то не видит, что нужно наказывать зло, которое сделало сегодняшнюю ситуацию. А это зло называется СБУ, таможенники и руководство пограничных сил. За 28 лет они за взятку пропускали тех людей, никто ничего не видел, им было хорошо, у них росло состояние, у них росли дома, они катались на шикарных машинах", - заявил Павлов.

По его словам, имена "смотрящих" на границе ни для кого не секрет. Например, за КПП "Тиса" отвечает Валерий Пересоляк.

"На сегодняшний день никого не наказывают из тех, кто создал эту ситуацию, зато наказывают заробитчан, простой народ", - констатировал активист.

По его информации, еще 50 пограничников везут на усиление КПП.

Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией. Позже его разблокировали.

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