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Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" прошел очередной этап государственных испытаний, - Минобороны. ВИДЕО

С 27 по 30 мая в Одесской области проходили государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски проводились с полигона Вооруженных сил Украины "Алиби".

Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" на этот раз были залповые пуски двух крылатых ракет по двум различным морским целям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Выпущенные ракеты сопровождали украинские авиаторы на истребителе СУ-27.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС испытали новый артиллерийский катер, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Специфика данного этапа испытаний была в том, что выстрелы были осуществлены сразу по двум мишеням одновременно, которые находились на расстоянии друг от друга более чем 20 км. Дальность до целей была примерно 85 км и 110 км", - рассказал генеральный конструктор - генеральный директор ГП ГККБ "Луч" Олег Коростылев.

Выпущенные ракеты через 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 метров над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю.

Напомним, ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

По информации Генерального штаба ВСУ, после принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морским силам ВСУ. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы.

Также смотрите: На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

испытания (379) Минобороны (9322) оборона (5205)


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Топ комментарии
+21
ты обдолбаеный?!
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01.06.2020 01:28
+13
Міністр оборони нагородив міського голову Юрія Вілкула медаллю «За сприяння Збройним Силам України».
Ось так генерали Зеленського роздають агентам російських окупантів нагороди. І це не дивно. Свої своїх завжди підтримають.
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01.06.2020 06:30
+12
5 метров на уровнем полет ракеты это вообще супер - полный нежданчик
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01.06.2020 01:28
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2020 год будет очень интересным..
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01.06.2020 01:18 Ответить
Да это ж Зрада, Зеленский сдал Украину, кацапские вояки во Львове, все пропало! Шо, не?
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01.06.2020 01:25 Ответить
ты обдолбаеный?!
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01.06.2020 01:28 Ответить
нет. А ты?
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01.06.2020 01:30 Ответить
ты того.. нервишки подлечи.. а то на людей бросаешься.. посудют ведь..
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01.06.2020 01:31 Ответить
А зачем вам эти ракеты? Вы же из портков с онучами выпрыгиваете, шоб попасть под санкции США за вмешательство в выборы. Шоб уже все мосты спалить по пути к болотным дикарям.
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01.06.2020 01:37 Ответить
Макс, шо ты гонишь? Ты нас и имбецила Зелю не путай.
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01.06.2020 01:47 Ответить
Не путаю. Я имел в виду зеленую слизь. Вибачай, якшо я шось не так написав.
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01.06.2020 01:51 Ответить
Вы оба слизь.
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01.06.2020 02:01 Ответить
Подогнать хорошую антирабическую вакцину? Хотя тут уже ничем не поможешь.
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01.06.2020 02:05 Ответить
Подгони и вколи взад. Себе. Но тебе уже не поможет.
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01.06.2020 02:13 Ответить
Действительно, ведь зачем здоровому мне колоть антирабическую? Пока что технологии не настолько далеко зашли, чтобы псины вроде вас, зелёных, кусать через монитор могли.

Кстати, ты сливаешься помалу, заметил? Или ты как слепой как русский сегмент ОБСЕ?
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01.06.2020 02:17 Ответить
Ну почему же. У меня есть пара сотен таблеток как раз для таких поциентов

Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" прошел очередной этап государственных испытаний, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3687
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01.06.2020 02:15 Ответить
Укол в голову.
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01.06.2020 02:21 Ответить
Лучше в живот, способствует пересмотру мировоззрения.
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01.06.2020 02:23 Ответить
Тогда только прославленные 40 уколов.
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01.06.2020 02:24 Ответить
Ну ты зверуга
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01.06.2020 02:26 Ответить
Из короткоствола /
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01.06.2020 02:29 Ответить
Кроме шуток - с зятем испытывали этот боеприпас в 9мм Люгер на свиной туше. Жутковатые результаты, скажу я тебе.
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01.06.2020 02:31 Ответить
Классическая фрагментирующаяся экспансивная пуля. Отличная вещь если нужно повалить какое-то агрессивное пьяное быдло массой под 130 кг.
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01.06.2020 02:35 Ответить
С гарантией. Дорогая, правда, шо холера.
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01.06.2020 02:37 Ответить
В основном из-за "фигурной" резьбы. Есть вполне себе и дешевле экспансивные патроны. Можно даже дойти до самострелов на дымном порохе с пулей Минье.
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01.06.2020 02:39 Ответить
Зять уже пару лет бьется, совершенствует формулу черного(дымного) пороха в дом. условиях. Карамультуки( Kentucky rifle) у нас обоих имеются, пулeлeйки, такое...Хотим выйти на уровень самообеспечения, на всякий случай....насправди - чисто из упрямства.
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01.06.2020 02:47 Ответить
Интересно, есть ли смысл в стрелковом оружии переходить к хлоратным бессерным порохам? Просто так или иначе, классический черный порох почти себя исчерпал. Но такой шаг потребует увеличения прочностных характеристик ствола и довольно таки сильно удорожит эксплуатацию.
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01.06.2020 02:55 Ответить
Это ты слишком глубоко копнул. Мы просто охотники, а тут сезон на оленя делится на отрезки по видам оружия, на каждый свой лимит. Я зацепляю карамультук( черный порох), дробовик(только пуля), и револьвер.Зять еще и лучник к тому же.
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01.06.2020 03:03 Ответить
Попробуйте на оленя охотиться при помощи термобарических гранат. Обещаю, эмоции будут незабываемыми.
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01.06.2020 03:05 Ответить
Звучит заманчиво, но цена этого вопроса тут - 8 лет в федеральный турма. Да и кушать с того оленя будет немае чого. А я хожу не за впечатлениями, а за мясом.
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01.06.2020 03:08 Ответить
Так наоборот комфортно, представим ситуацию: наконец-то олень не убежал и таки его подколбасило и поджарило, охотник голодный (ясен хрен, часами бросать гранаты в убегающих оленей), просто достает нож и срезает верхние 3 мм сочного прожаренного мяса. И удобно, и эмоции непередаваемые. Более того, а сколько времени экономится на разделке туши.

А с турма вопрос открытый, увы.
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01.06.2020 03:13 Ответить
Не, дороговасто выйдет мяско. Да и староват я целый день в шашлыков рогатых гранатами кидаться.
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01.06.2020 03:19 Ответить
Хто вам сказав що, термобарична зброя прожарить масо? Тільки надасть запах бензолів. Та й засіб доставки складний, китайським дроном не обмежишся.
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01.06.2020 11:10 Ответить
Бензолів? Я не про FAE, а про термобарику. В ній ступінь просмажування шашликів рогатих залежить від розміру частинок металу: чим вони більші - тим сильніше підсмажування поверхні шкіри.
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01.06.2020 12:28 Ответить
Тебе любой суд присяжных всунет по самые гланды за превышение допустимых пределов самообороны при использование этих патронов. Любой unreasonable шаг в self-defence и ты идешь хлебать щи на minimum mandatory sentense (лет эдак 15+).
Знающие люди посоветовали иметь отдельный девайс для ношения в отдельном калибре и не более пачки обычных патронов к нему на постоянном хранении дома, ибо на определение степени адекватности стрелка в суде в т.ч. влияет характер исполнения и количество боеприпасов для использованного оружия самозащиты.
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01.06.2020 08:47 Ответить
Зачем Нелох слил секретную инфу фсб, слизень зеленый?
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01.06.2020 02:11 Ответить
Зачем ты такой дурень, кацап?
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01.06.2020 02:14 Ответить
на вопрос отвечай, мразота руснявая.
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01.06.2020 02:16 Ответить
Кацап ты сволочь.
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01.06.2020 11:41 Ответить
Шо воно ваняє?
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01.06.2020 22:23 Ответить
Коростельов трохи раніше вже говорив, щовипробування проводяться за гроші, передбачені бюджетом 19 року, себто, відпущені ще за Пороха, панімаєш,- пліснява зєльона, смердюча, тупа?
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04.06.2020 20:43 Ответить
"Дядя Петя вы дурак?"
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07.06.2020 01:13 Ответить
Ні, а ти, максюша?
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07.06.2020 19:45 Ответить
"Ну а тепер про не радісне. Ці випробування проведено за програмою і з фінансуванням 2019-го року...",-читай і дивуйся, нещастя зєльоне
.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3186733
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07.06.2020 19:56 Ответить
Скорее всего забудут так как у нас как всегда на закупку такого рода техники денег нема.
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01.06.2020 01:29 Ответить
Действительно, ведь блокада портов - это вообще фигня и вообще, Европа разберётся со всем, да?
Зачем нам ПКР, если в РФ уже есть все: и Искандеры, и Калибр, и Х-35, ведь так?
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01.06.2020 01:44 Ответить
Всё в хозяйстве пригодится
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01.06.2020 01:57 Ответить
Жаль что не поазано поражение целей.
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01.06.2020 01:22 Ответить
Да наслышались, продажа, а себе варта без поддержки... Хотя логика есть... Санкции.
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01.06.2020 01:27 Ответить
5 метров на уровнем полет ракеты это вообще супер - полный нежданчик
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01.06.2020 01:28 Ответить
А где же Igor L? Что, в Глевахе отбой уже?
Как жаль что не услышим о MRAP на репульсорах и ионной тяге, стреляющих иглами, летящими со скоростью 100 тысяч километров в секунду.
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01.06.2020 01:41 Ответить
Можно я за него?
Вот это все: ,, MRAP на репульсорах и ионной тяге, стреляющих иглами, летящими со скоростью 100 тысяч километров в секунду.", уже устарело!
НУЖНЫ КВАНТОВЫЕ ПУШКИ СТРЕЛЯЮЩИЕ АНТИМАТЕРИЕЙ! ВО.
Как вам?=))
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01.06.2020 02:13 Ответить
МRAP с мини-коллайдером внутри для генерации антиматерии, энергетическая установка - турбулентный термоядерный реактор. Но это все жалкая пародия на всеэксперта Игоря. Так что лучше дождаться его лично. Может снизойдёт к нам, простым "кацапам" и "невігласам".
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01.06.2020 02:19 Ответить
Он занят новыми разработками=))
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01.06.2020 02:25 Ответить
very good!
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01.06.2020 02:33 Ответить
Дело "кровавой хунты" живет, хоть зеленые малоросы и пытаются свернуть ракетную программу.
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01.06.2020 03:02 Ответить
Пытаются свернуть вам, лаптеногим шею
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01.06.2020 05:04 Ответить
Міністр оборони нагородив міського голову Юрія Вілкула медаллю «За сприяння Збройним Силам України».
Ось так генерали Зеленського роздають агентам російських окупантів нагороди. І це не дивно. Свої своїх завжди підтримають.
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01.06.2020 06:30 Ответить
Пара сотен ракет и наличие флота РФ в Крыму, становится фактором, не влияющим на положение вещей в ЧМ.
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01.06.2020 06:45 Ответить
При Порошенко 5 лет испытывали, при Зели еще 5 лет уйдет. Удобная форма пилить государственные деньги.
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01.06.2020 06:59 Ответить
Ну быстро, только такие идиоты как ты, делаются.
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01.06.2020 07:43 Ответить
Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания провели 22 марта 2016 года.
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01.06.2020 08:40 Ответить
І што?
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01.06.2020 08:47 Ответить
Оцеб їх щей ядерною боєголовкою оснастити... А потім випробувати окупантах
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01.06.2020 10:20 Ответить
Тебе тоже тогда достанется гадости нанюхаться - дальность полёта не очень большая.
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01.06.2020 10:26 Ответить
Подібні речі випробовуються десятиліттями, а потім десятиліттями стоять на озброєнні та постійно випробовуються знову і модифікуються. Це процес, який безперервно триває десятиліттями.
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01.06.2020 11:17 Ответить
зеленского в отставку !
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01.06.2020 12:01 Ответить
Цікаво, на предмет чого провадилися випробування?
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01.06.2020 22:33 Ответить
 
 