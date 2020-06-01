Ракетный комплекс Р-360 "Нептун" прошел очередной этап государственных испытаний, - Минобороны. ВИДЕО

С 27 по 30 мая в Одесской области проходили государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски проводились с полигона Вооруженных сил Украины "Алиби".

Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун" на этот раз были залповые пуски двух крылатых ракет по двум различным морским целям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Выпущенные ракеты сопровождали украинские авиаторы на истребителе СУ-27.

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"Специфика данного этапа испытаний была в том, что выстрелы были осуществлены сразу по двум мишеням одновременно, которые находились на расстоянии друг от друга более чем 20 км. Дальность до целей была примерно 85 км и 110 км", - рассказал генеральный конструктор - генеральный директор ГП ГККБ "Луч" Олег Коростылев.

Выпущенные ракеты через 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 метров над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю.

Напомним, ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

По информации Генерального штаба ВСУ, после принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морским силам ВСУ. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая - это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая - ракетные катера и корветы, третья платформа - авиационные комплексы.

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