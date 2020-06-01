"С Украиной нас кинули. В 2014 году нам обещали деньги боевые. Мы под бомбежками вывозили раненых с территории Украины", - медики российского Гуково. ВИДЕО
Медики российского Гуково заявили об участии в войне на Донбассе и невыплатах обещанных боевых денег за эту работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они рассказали во время собрания, на котором требовали от властей дополнительных денег за работу с коронавирусными больными.
"Как с Украиной нас кинули на деньги, так и с коронавирусом также сейчас нам обещают и опять кидают... Отдельный разговор по Украине... С 2014 года нам обещали выплатить деньги боевые. Боевые - это мы вывозили раненых с территории Украины. Под бомбежками. С фельдшерами вместе. Не получили боевые не только скорые, но и все врачи, которые штопали их... Все это дело замяли", - говорят медики и утверждают, что в эвакуации раненых с Донбасса принимали участие их коллеги из Новошахтинска и Белой Калитвы.
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