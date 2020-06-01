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"С Украиной нас кинули. В 2014 году нам обещали деньги боевые. Мы под бомбежками вывозили раненых с территории Украины", - медики российского Гуково. ВИДЕО

Медики российского Гуково заявили об участии в войне на Донбассе и невыплатах обещанных боевых денег за эту работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они рассказали во время собрания, на котором требовали от властей дополнительных денег за работу с коронавирусными больными.

"Как с Украиной нас кинули на деньги, так и с коронавирусом также сейчас нам обещают и опять кидают... Отдельный разговор по Украине... С 2014 года нам обещали выплатить деньги боевые. Боевые - это мы вывозили раненых с территории Украины. Под бомбежками. С фельдшерами вместе. Не получили боевые не только скорые, но и все врачи, которые штопали их... Все это дело замяли", - говорят медики и утверждают, что в эвакуации раненых с Донбасса принимали участие их коллеги из Новошахтинска и Белой Калитвы.

Смотрите также: Россияне опубликовали доказательства обстрела Украины "Градами" с территории РФ. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

россия (95515) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+57
Брехня ," узкие своих не бросают"😁😁😁
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01.06.2020 09:40
+46
"С Украиной нас кинули. В 2014 году нам обещали деньги боевые. Мы под бомбежками вывозили раненых с территории Украины", - медики российского Гуково - Цензор.НЕТ 3590
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01.06.2020 09:42
+40
"З Україною нас кинули. У 2014 році нам обіцяли гроші бойові. Ми під бомбардуванням вивозили поранених з території України", - медики російського Гукового - Цензор.НЕТ 8093
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01.06.2020 09:53
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Жрите говно ******** духовные,здоровее будете в деревянном макинтоше
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01.06.2020 23:04 Ответить
Самое печальное, что в Украине после уже шести лет с начала рашистской агрессии достаточно много в населении персонажей, которые могут сказать "а что такого Путин сделал !?", "это же все от того что ВСУ начали бомбить Луганск и Донецк", "во всем виновата Америка!" ... и большинство этих персонажей довольно преклонного возраста ... может и хорошо, что карантин закончили.
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02.06.2020 00:45 Ответить
Помните как Парасюка лечили эти медики..повезло что бинтами голову обмотали и его никто не узнал
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02.06.2020 06:45 Ответить
шкода щотці щури там не повиздихали... пазли вони збирали...
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02.06.2020 07:04 Ответить
Пусть лучше скажут куда они дели Егорова и Александрова, которых на Савченко обменяли.
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02.06.2020 10:18 Ответить
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