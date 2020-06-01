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Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове. ВИДЕО

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Шевченковском районе Харькова. ВНИМАНИЕ: Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области в Facebook.

В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже.

Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Сбросились или нет — неизвестно, следователи молчат. По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась", - сообщили очевидцы на странице "Харьков 1654" в Facebook, пишет Vgorode.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове 01

По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж.

"Знакомые сказали, что у женщины были проблемы с психикой. Она 77 года рождения, оделась и выпрыгнула с балкона. Муж в это время был дома", - отметили в телеграм-канале "Веха".

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове 02

Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) самоубийство (999) силовики (2798) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+8
В 6 месяцев на подоконник полез-дядя у тебя вообще дети внуки есть?!
похоже ты сам з запою не выходишь.
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01.06.2020 11:37
+7
да уж вот вам и всемирный день защиты детей.. муторно как то..42 года полгода младенцу... родила поздно я не знаю были ли у нее до этого дети но если это единственный и первый то в таком возрасте послеродовая горячка вполне даже на фоне приобретенных болячек в 40 лет кого уже ничего нет...??? да трагедия сама или кто "уронил" будем наедятся- что истину восстановят... правда мужу не завидую в любом случае он был дома и расклада как то не в его пользу.. наши полицаи только и умеют обвинять того кто под рукой оказался....
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01.06.2020 11:17
+4
З великою ймовірністю в загиблої був післяпологовий психоз ..
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01.06.2020 11:22
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да уж вот вам и всемирный день защиты детей.. муторно как то..42 года полгода младенцу... родила поздно я не знаю были ли у нее до этого дети но если это единственный и первый то в таком возрасте послеродовая горячка вполне даже на фоне приобретенных болячек в 40 лет кого уже ничего нет...??? да трагедия сама или кто "уронил" будем наедятся- что истину восстановят... правда мужу не завидую в любом случае он был дома и расклада как то не в его пользу.. наши полицаи только и умеют обвинять того кто под рукой оказался....
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01.06.2020 11:17 Ответить
По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась", - сообщили очевидцы Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\

По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж. Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\

Ну как, щас крикуны прибегут, мол: мать надо на зону, там таких зарэжут. А то что вы написал, крикунам не грозит, на диване то. томно печатать про "фсэхпорвать".

Вполне может быть что он полез на подоконник, а она была пьяная.
в Рашке бы записали, как недавно - ребенок был пьян, а мужик помог выпрыгнуть(если бы она была чиновницей)
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01.06.2020 11:32 Ответить
В 6 месяцев на подоконник полез-дядя у тебя вообще дети внуки есть?!
похоже ты сам з запою не выходишь.
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01.06.2020 11:37 Ответить
со стола не лазят на подоконник то?
О_О, буду знать.

ты читал шо там за Кирилла Тлявова?
вот так и будут доказывать. ака - ребенок упражнялся с гантелями и при очередном броске его утянуло в окно. или Портнов был в австрии, но ВНЕЗАПНО, "еготамнебыло".
ты реально с "снг"? или с норм. страны пишешь, удивляясь шо могут вычудить наши мусорасы?
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01.06.2020 11:51 Ответить
Ты идиот. Далеко не каждый ребенок в 6 месяцев ползает, а выпасть из окна......
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01.06.2020 14:23 Ответить
далеко это где?
скажи это в Индии например. я же написал - может стол был, посадила туда и отвлеклась, или муж заверещал шоб водки принесла.
ах да, мсье Нострадамус, не признал, мерси экскьюзми
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01.06.2020 14:46 Ответить
Судя по комментариям он имеет серьёзные проблемы с психикой , так что не удивляйтесь.
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01.06.2020 18:37 Ответить
единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка (С)
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01.06.2020 11:51 Ответить
да, Сэмюэл Клеменс - это не Пушкин какой-нибудь, это глыба!
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01.06.2020 12:42 Ответить
З великою ймовірністю в загиблої був післяпологовий психоз ..
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01.06.2020 11:22 Ответить
42 роки запізно родити.
Проте у моя знайома народила у 45 і позбавилась своєї хвороби.
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01.06.2020 11:37 Ответить
рєспєкт і поклон твойєй знакомой, родівшей в 45!
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01.06.2020 12:04 Ответить
З віком перебіг МДС лише ускладнюється і сам по собі він не зникає .
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01.06.2020 13:47 Ответить
в Рашке бы уже мужчина дала показания про.... не рекомендуется смотреть медведям и гринписовцам...
а так - странно - почему же Билл Гейтс не вводит, может не было бы такого шо 42лет мать и 6мес. ребенок не смогли жить с мужиком 53 года.
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01.06.2020 11:28 Ответить
20 % населения любой страны имеют психические отклонения.
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01.06.2020 11:30 Ответить
бред.
бизнес психолого-психиатров.
еще давно эксперимент был - здоровые журналисты обратились к психологам - всех закрыи в ""дурку", еле вытащили потом.

это как у Сралина - то шо не ггастгелян - не твоя заслуга, а я просто трубку раскуривал
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01.06.2020 11:34 Ответить
К сожалению Вы неправы.Я не психиатр,но информацию имею ,да и жизненный опыт.
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01.06.2020 11:39 Ответить
я тебе написал за разв. страну - здоровых журналистов забрили на дурку и потом с церемониями еле отпустили.
припишут - любому любое. и главное - как у христанутых и прочих сект - а докажь.(шо поп не увидел бесов в прихожанине)
Как доказать шо тебе напр. поставил психолог диагноз неправильный? Да никак - максимум: "он ВНЕЗАПНО стал здоров".
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01.06.2020 11:54 Ответить
родіть в 42 - ето подвіг і счастьйє для женщіни. Для мужика в 53 - гордость. Разніца в возрастє 11 лєт - тоже мужику льстіт. Но нада смотрєть как оні жилі - в смислє матєріальном. Докруг дома нє трущоби, но лічнийє злидні моглі довєсті до трагєдії
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01.06.2020 11:47 Ответить
*Вокруг дома
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01.06.2020 11:48 Ответить
это элитная 24 этажка.... на м. Научная в городе Харькове на Культур - там квартира самая дешевая 180 000 баксов.... вполне злыдни там живут....
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01.06.2020 12:24 Ответить
Забеременеть в 42, выносить и родить, это уже не просто. А потом выброситься из окна, тем более с шестимесячным малюткой - однозначно проблемы с психикой. Если бы у мужа были с ней проблемы, то сына, какая необходимость убивать?.
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01.06.2020 12:06 Ответить
Пєрвий год с рєбьонком - сплошной нєдосип і нєдо... - даже здоровий чєловєк от нєдосипанія с затуманєним сознанійєм соображаєт вяло. Йєслі муж нє помогал с воспітанійєм рєбьонка, к прімєру, нє вставал ночью, чтоби поносіть малиша столбіком, то мамочка могла елеємєнтарно в дєпрєсуху проваліцца. А матєріальнийє сложності прі етом напрочь лішают чувства бєзопасності, аж до панічєскіх атак
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01.06.2020 12:21 Ответить
у мужика тоже могут бить заскокі і дєвіації - нє ісключєно что і вибросіл - достаточно заподозріть что рєбьонок нє йєво - взял прєпарат і сдєлал днк-експєртізу - а там 0,1% совпадєнія, патамушта лаборантка колбочкі пєрєпутала
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01.06.2020 12:30 Ответить
Этому парню никак не может быть шесть месяцев. Скорее шесть лет.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові - Цензор.НЕТ 5318
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01.06.2020 12:10 Ответить
ето женщіна, малиш под сінєй тканью
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01.06.2020 12:19 Ответить
кстаті, одєта нє по-домашнєму - то лі собіралась уходіть, то лі только прішла с уліци
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01.06.2020 12:25 Ответить
богатые тоже плачют
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01.06.2020 12:21 Ответить
Колоссальная трагедия для родных . Соболезную.
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01.06.2020 18:44 Ответить
 
 