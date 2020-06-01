Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове. ВИДЕО

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Шевченковском районе Харькова. ВНИМАНИЕ: Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области в Facebook.

В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже.

Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Сбросились или нет — неизвестно, следователи молчат. По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась", - сообщили очевидцы на странице "Харьков 1654" в Facebook, пишет Vgorode.

По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж.

"Знакомые сказали, что у женщины были проблемы с психикой. Она 77 года рождения, оделась и выпрыгнула с балкона. Муж в это время был дома", - отметили в телеграм-канале "Веха".





