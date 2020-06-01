Полицейские устанавливают обстоятельства гибели матери и 6-месячного ребенка, выпавших из окна 19 этажа в Харькове. ВИДЕО
Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины и ребенка в Шевченковском районе Харькова. ВНИМАНИЕ: Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста и беременным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области в Facebook.
В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже.
Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15.
На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Сбросились или нет — неизвестно, следователи молчат. По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась", - сообщили очевидцы на странице "Харьков 1654" в Facebook, пишет Vgorode.
По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж.
"Знакомые сказали, что у женщины были проблемы с психикой. Она 77 года рождения, оделась и выпрыгнула с балкона. Муж в это время был дома", - отметили в телеграм-канале "Веха".
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По другой информации, у женщины были проблемы с психикой. В момент трагедии дома находился ее муж. Источник: https://censor.net/v3199190\\\\\\\\\\\\\
Ну как, щас крикуны прибегут, мол: мать надо на зону, там таких зарэжут. А то что вы написал, крикунам не грозит, на диване то. томно печатать про "фсэхпорвать".
Вполне может быть что он полез на подоконник, а она была пьяная.
в Рашке бы записали, как недавно - ребенок был пьян, а мужик помог выпрыгнуть(если бы она была чиновницей)
похоже ты сам з запою не выходишь.
О_О, буду знать.
ты читал шо там за Кирилла Тлявова?
вот так и будут доказывать. ака - ребенок упражнялся с гантелями и при очередном броске его утянуло в окно. или Портнов был в австрии, но ВНЕЗАПНО, "еготамнебыло".
ты реально с "снг"? или с норм. страны пишешь, удивляясь шо могут вычудить наши мусорасы?
скажи это в Индии например. я же написал - может стол был, посадила туда и отвлеклась, или муж заверещал шоб водки принесла.
ах да, мсье Нострадамус, не признал, мерси экскьюзми
Проте у моя знайома народила у 45 і позбавилась своєї хвороби.
а так - странно - почему же Билл Гейтс не вводит, может не было бы такого шо 42лет мать и 6мес. ребенок не смогли жить с мужиком 53 года.
бизнес психолого-психиатров.
еще давно эксперимент был - здоровые журналисты обратились к психологам - всех закрыи в ""дурку", еле вытащили потом.
это как у Сралина - то шо не ггастгелян - не твоя заслуга, а я просто трубку раскуривал
припишут - любому любое. и главное - как у христанутых и прочих сект - а докажь.(шо поп не увидел бесов в прихожанине)
Как доказать шо тебе напр. поставил психолог диагноз неправильный? Да никак - максимум: "он ВНЕЗАПНО стал здоров".