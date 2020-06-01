Журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции в Миннеаполисе. ВИДЕО
Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg) были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.
Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. "Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сообoил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.
Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.
29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.
Как сообщалось, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией.
С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.
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Такой у негров социальный протест.
Протестующие на Майдане просто до такой фазы протеста не додумались.
А на рахунок "білі продавали білих", то чорних теж продавали чорних. Європейці купували їх в місцевих банд, може ще й чеки мають. Чорні їх зробили рабами, а білі звільнили.
Что с грабителями делает милиция ( полиция ) Беларуси?
Или у вас есть данные о грабежах майдановцами в Киеве зимой 2014 года?
И почему полицейские прочесывают квартал, что происходило до этого?
Может это дом одного из таких "протестующих", ненавидящих Америку, но не уезжающих оттуда?
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100919828_2642759412672230_8143322224451911680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQlRc0JHB47GuHpZBb44zutEA40pvvLaWeG9RyN55iAf2l84hPvTLWhBfT-3ve4zDeQ&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=7e2c7503f2600a7b895dac93aa47f91a&oe=5EFAAF6D
Очень показательно, что в ЛА, том самом ЛА, городе "боевой славы" (см. волнения чернож*пых в 1992 году), на протесты вышла пара-сотен человек всего.
Это в том ЛА, где нелегалов, бомжей, безработных на пособии было больше, чем в других штатах Америки (со значительным отрывом больше).
А все потому, что в ЛА бушевал макароновирус и выкосил ряды нелегалов, бомжей, безработных блатарей, потому что они недоедают, не лечатся (мед. страховки нет у них) и оттого у них имунная система слабая и сопротивление макароновирусу она оказать не смогла.
А про протесты в NY вообще не слышно, там макароновирус очень бушевал, а там нелегалов тоже было очень много.
Надо нелегалов и блатарей превентивно на лечение от макароновируса отправлять, для их же блага.
В лагеря.
" звісно що негри та латини мародерствують, гарбують і вбивають - але це не считається..."
ти думаєш що якщо будеш цілувати в сраку всяку срань то вона тебе не чіпатиме?
ну-ну...
Це звичайна еволюція.... Якщо білій людині, яка з часом мігрувала в більш суровіший клімат, потрібно було вигадувати різні способи, щоб вижити (будувати утеплені хижі, шити утеплений одяг, вигадувати різні способи полювання і добування їжі), у африканців цієї потреби не було.... просто потрібно було мати швидкі ноги і багато дурі....
Спроба соціалізувати ромів, відбувається не одне навіть тисячоліття.... одиниці тільки соціалізувалися.... Інші ведуть спосіб життя, як їхні первісні сородичі....
Российская Федерация может быть причастна к массовым беспорядкам, которые сейчас происходят в разных городах https://sprotyv.info/analitica/rossijskij-element-v-haotizacii-ssha Соединенных Штатов Америки . Об этом заявила экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Она заявила, что беспорядки происходят по всем известным сценариям «из русского сборника пьес». Об этом сообщил телеканал https://www.foxnews.com/politics/susan-rice-suggests-russians-behind-violent-george-floyd-demonstrations Fox News.
https://sprotyv.info/news/rf-mozhet-byt-prichastna-k-massovym-bezporyadkam-v-ssha-zayavlenie-eks-sovetnika-obamy
а це від улюбленого каналу трампа
Не кажу, що всі НІҐҐА фігові... Є звичайно, які СОЦІАЛІЗУВАЛИСЯ через спорт, музику, ХРИСТИЯНСТВО.... Даю 100% там немає тих, які відвідують багаточисельні баптиські церкви Америки для чорних.... Але подивіться самі що коїться? 90% мародерів - це ніҐҐа..... А ті білі, які нібито "підтримують" із солідарності... Це просто дурачки, які схиблені на АНТИРАСИЗМІ і МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМІ.... білі ворони))))
І тут ТРАМП чи Росія нідочого.... У кожного свій розум... Ніякий Трамп чи Росія не заставить іншого руйнувати чужу власність, розводити срач в тому місті, де вони потім будуть жити....
http://www.bagnet.org/news/world/1283499/smi-uznali-o-zaderzhanii-docheri-mera-nyu-yorka-vo-vremya-protestov
русскочерноязычного населения американщины, которое бледнолицые до сих пор не наделили полной свободой грабить что они хотят и когда хотят а значит содержат в противозаконном и противоестественном рабстве. Имеют полное право((
та це кацап прикриваючись мовою за х.йла виліз агітувати...
а я було подумав...
Алсо нацизма как наследника фашизма в США просто не может быть, т.к. признаки - диктатура, антилиберализм, шовинизм, классовая система - просто не соответствуют устройству США как государства. В США постоянно выборы и срач вокруг выборов, в США закшаливает количество SJW, в США на государственном уровне не может быть шовинизма - они все "понаехавшие", в США социальные лифты работают для всех людей с образованием.
Как говорил слепой - "Посмотрим".
Если вы изо всех сил лезете в самую жопу - не удивляйтесь, что там воняет!
Тож, з безладами в містах, якими керують демократи бореться полція якою керують ті самі демократи.
До речі, в штатах керованих демократами жертв ковід у 8 разів більше ніж в республіканських штатах.
Вице-президент дал ясно понять, что Соединенные Штаты осуждают насилие с любой стороны, однако правительство несет особую ответственность за деэскалацию возникшей напряженности", - говорилось в заявлении Белого дома.
https://censor.net.ua/news/271921/vitseprezident_ssha_vnov_pozvonil_yanukovichu
Источник: https://censor.net/n271921