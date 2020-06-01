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Журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции в Миннеаполисе. ВИДЕО

Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg) были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. "Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сообoил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час

29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Как сообщалось, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией.

С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО

беспорядки (333) журналистика (3294) США (26637)


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Топ комментарии
+18
Грабили магазины.
Такой у негров социальный протест.
Протестующие на Майдане просто до такой фазы протеста не додумались.
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01.06.2020 11:43
+8
Их предки меньше работали на белых, чем они поколениями живут на пособия, не работая.
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01.06.2020 11:55
+8
Но ведь обида то, ОБИДА И УНИЖЕНИЕ остались! И будут вечно в них и их потомках до 1000 колена... Бледнолицые не расплатятся никогда Разве что начнут уже мочить этих погромщиков и демократизаторами вколотят им в бошки, что протест и погромы это всетаки разное...
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01.06.2020 12:02
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Ринулись в самую гущу событий, вот и попали под раздачу.
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01.06.2020 11:35 Ответить
Что делали в это время "протестующие"?
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01.06.2020 11:37 Ответить
Грабили магазины.
Такой у негров социальный протест.
Протестующие на Майдане просто до такой фазы протеста не додумались.
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01.06.2020 11:43 Ответить
Они мстят за тысячелетия угнетения и рабства. Бледнолицые должны заплатить за все несправедливости, пусть расчехляют кошельки...
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01.06.2020 11:53 Ответить
Их предки меньше работали на белых, чем они поколениями живут на пособия, не работая.
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01.06.2020 11:55 Ответить
Но ведь обида то, ОБИДА И УНИЖЕНИЕ остались! И будут вечно в них и их потомках до 1000 колена... Бледнолицые не расплатятся никогда Разве что начнут уже мочить этих погромщиков и демократизаторами вколотят им в бошки, что протест и погромы это всетаки разное...
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01.06.2020 12:02 Ответить
только поправка! там белых участвующих в грабежах, скажем так, не на много меньше чем чёрных, это как в Украине, все донецкие сепары а харьковские, запорожские... сплошные патриоты. Примитивизм мышления свойственен подавляющему большинству, отсюда и растут ноги у расизма, нацизма, семитизма, антисемитизма, ксенофобии... и т.п. и т.д. Надо отдать должное в штатах пытались лечить эти болячки, но пришёл к власти примитив и примитивное большинство поняло что он на их стороне, и болячки вскрылись.
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01.06.2020 13:24 Ответить
Пусть с Африки начнут, где их предков поколениями одни африканские царьки другим африканским царькам продавали.
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01.06.2020 15:01 Ответить
І де погроми європейців і в першу чергу українців, через те, що їхні предки ще недавно були кріпаками? Як закінчилось кріпацтво, так закінчились і погроми.
А на рахунок "білі продавали білих", то чорних теж продавали чорних. Європейці купували їх в місцевих банд, може ще й чеки мають. Чорні їх зробили рабами, а білі звільнили.
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01.06.2020 12:49 Ответить
А украинцам просто некого громить!!! Ну кого громить, а??? Кого, например, за то, что зе!лю выбрали громить??? А неграм есть кого - бледнолицых потомков рабовладельцев, их машины и супермаркеты
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01.06.2020 16:13 Ответить
Надо не кошельки расчихлять ,а дубины.
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01.06.2020 13:32 Ответить
накопившаяся ненависть руководит событиями... и действиями полиции тоже - пресс не пресс, а застрелят в два счета
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01.06.2020 17:33 Ответить
Многие из этих "протестующих" грабят магазины, разбивают, жгут чужие машины.
Что с грабителями делает милиция ( полиция ) Беларуси?
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01.06.2020 11:54 Ответить
****** вышли и разные фрики с криминалом это не люди
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01.06.2020 12:05 Ответить
У нас и была революция Достоинства.
Или у вас есть данные о грабежах майдановцами в Киеве зимой 2014 года?
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01.06.2020 12:26 Ответить
Но ведь в Белоруссии нету негров... Негры имеют право при любой возможности грабить, но только в Америке, ведь там их, и их пра-пра-пра-пращуров держали в рабстве несколько тысяч лет. Но в Белоруссии их, негров, нету, потом там грабителей сажают. Вот так.
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01.06.2020 11:59 Ответить
_Копы совершают акт агрессии против содержащих копов мирных граждан на пороге собственного дома. https://mobile.twitter.com/NorbertElekes/status/1266974651550445568 Видео.
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01.06.2020 12:07 Ответить
Вы знаете кем и где работают конкретно эти люди, сколько налогов заплатили?
И почему полицейские прочесывают квартал, что происходило до этого?
Может это дом одного из таких "протестующих", ненавидящих Америку, но не уезжающих оттуда?

https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100919828_2642759412672230_8143322224451911680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQlRc0JHB47GuHpZBb44zutEA40pvvLaWeG9RyN55iAf2l84hPvTLWhBfT-3ve4zDeQ&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=7e2c7503f2600a7b895dac93aa47f91a&oe=5EFAAF6D
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01.06.2020 12:12 Ответить
Это могут быть нелегалы.
Очень показательно, что в ЛА, том самом ЛА, городе "боевой славы" (см. волнения чернож*пых в 1992 году), на протесты вышла пара-сотен человек всего.
Это в том ЛА, где нелегалов, бомжей, безработных на пособии было больше, чем в других штатах Америки (со значительным отрывом больше).
А все потому, что в ЛА бушевал макароновирус и выкосил ряды нелегалов, бомжей, безработных блатарей, потому что они недоедают, не лечатся (мед. страховки нет у них) и оттого у них имунная система слабая и сопротивление макароновирусу она оказать не смогла.
А про протесты в NY вообще не слышно, там макароновирус очень бушевал, а там нелегалов тоже было очень много.
Надо нелегалов и блатарей превентивно на лечение от макароновируса отправлять, для их же блага.
В лагеря.
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01.06.2020 15:07 Ответить
Но если она тупая, и с какогото раза не поняла, что ей приказывают зайти, то кто ей виноват...
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01.06.2020 12:16 Ответить
там кстати, если не подчиняешься законному приказу полицейского, в некоторых случаях, можно и пулю проглотить...
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01.06.2020 12:18 Ответить
Это бесчеловечно... бить марадьёров.
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01.06.2020 11:55 Ответить
По відео, яке гуляє в неті - 90% чорномазих грабує і палить магазини..... І небудь тут расистом?
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01.06.2020 11:41 Ответить
головне не бути довпойопом, таким як трамп, і віруном у вищість білої раси! бо ця вищість такий же міф, як і про чесність вави. і доречі в єгипті під час протестів на площі тахріх теж були акти мародерства, і всі місцеві, жодного білого...тож як тут про расизм не згадати
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01.06.2020 11:46 Ответить
яке ти тупе... твій висер на кшалт:
" звісно що негри та латини мародерствують, гарбують і вбивають - але це не считається..."
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01.06.2020 11:58 Ответить
мародерство це те що об*єднує всіх, в незалежності від раси. однією з причин є як бідність, так і просто любов до чужого(халяви).тож не тупіть, бо колись вас за углом чпокне чорний...і тоді весь вас расизм...сойдєт на нєт
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01.06.2020 12:00 Ответить
дурненьке - любов до чужого за нездатністю зробити щоб було своє...

ти думаєш що якщо будеш цілувати в сраку всяку срань то вона тебе не чіпатиме?
ну-ну...
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01.06.2020 12:05 Ответить
любов до чужого то любов до халяви. причому беруть ті, навіть в кого є і немало. бо то така манія
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01.06.2020 12:44 Ответить
какой то вы отбитый или просто тролль
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01.06.2020 12:06 Ответить
Це не вискість білої раси.... це різний менталітет білої та чорної людини.... Якщо, їхні предки, ще 4-5 поколінь тому, голяком бігали з луками по Африці і добували руками корм завдяки фізичної сили... то чому ви думаєте, що через 3-4 покоління, їхні нащадки будуть іншими? У них ті ж самі інстикти залишаються....
Це звичайна еволюція.... Якщо білій людині, яка з часом мігрувала в більш суровіший клімат, потрібно було вигадувати різні способи, щоб вижити (будувати утеплені хижі, шити утеплений одяг, вигадувати різні способи полювання і добування їжі), у африканців цієї потреби не було.... просто потрібно було мати швидкі ноги і багато дурі....

Спроба соціалізувати ромів, відбувається не одне навіть тисячоліття.... одиниці тільки соціалізувалися.... Інші ведуть спосіб життя, як їхні первісні сородичі....
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01.06.2020 12:38 Ответить
та ви шо)))) а якже спільне походження з африки???
Российская Федерация может быть причастна к массовым беспорядкам, которые сейчас происходят в разных городах https://sprotyv.info/analitica/rossijskij-element-v-haotizacii-ssha Соединенных Штатов Америки . Об этом заявила экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Она заявила, что беспорядки происходят по всем известным сценариям «из русского сборника пьес». Об этом сообщил телеканал https://www.foxnews.com/politics/susan-rice-suggests-russians-behind-violent-george-floyd-demonstrations Fox News.

https://sprotyv.info/news/rf-mozhet-byt-prichastna-k-massovym-bezporyadkam-v-ssha-zayavlenie-eks-sovetnika-obamy

а це від улюбленого каналу трампа
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01.06.2020 12:43 Ответить
Ну ж кажу...ви уважно читайте!!!!! Ключове тут слово ЕВОЛЮЦІЯ!!!! Біла людина пройшла більш тернистий шлях.... Від первісного ладу до понять ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ, недоторканість ЧУЖОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗАКОН, ПОРЯДОК, КОНСТИТУЦІЯ і таке інше....

Не кажу, що всі НІҐҐА фігові... Є звичайно, які СОЦІАЛІЗУВАЛИСЯ через спорт, музику, ХРИСТИЯНСТВО.... Даю 100% там немає тих, які відвідують багаточисельні баптиські церкви Америки для чорних.... Але подивіться самі що коїться? 90% мародерів - це ніҐҐа..... А ті білі, які нібито "підтримують" із солідарності... Це просто дурачки, які схиблені на АНТИРАСИЗМІ і МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМІ.... білі ворони))))

І тут ТРАМП чи Росія нідочого.... У кожного свій розум... Ніякий Трамп чи Росія не заставить іншого руйнувати чужу власність, розводити срач в тому місті, де вони потім будуть жити....
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01.06.2020 13:08 Ответить
А то шо там Обама ляпнув.... Так звичайно цьому нормальному чорношкірому буде незручно за цих інших ненормальних чорномазих... Тому й вигадує всякі причини....
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01.06.2020 13:16 Ответить
кругом вині чорні, антисеміти, нелегальні мігранти....русофоби
http://www.bagnet.org/news/world/1283499/smi-uznali-o-zaderzhanii-docheri-mera-nyu-yorka-vo-vremya-protestov
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01.06.2020 13:48 Ответить
Это просто совершенно справедливые, адекватные и обоснованные протесты против "произвола полиции" и угнетения прав русскочерноязычного населения американщины, которое бледнолицые до сих пор не наделили полной свободой грабить что они хотят и когда хотят а значит содержат в противозаконном и противоестественном рабстве. Имеют полное право((
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01.06.2020 11:52 Ответить
Нехай подають до суду як і макаронники на Марківа.
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01.06.2020 11:42 Ответить
Полиция должна перестать стрелять, так как среди марадьеров могут быть журналисты снимающие "репортаж из самой гущи событий" для германских бюргеров. Так как бюргеры имеют полное право получить и за чашкой утреннего кофе изучить самую свежую и шкварчащую информацию "с полей" и "из самой гущи событий в далекой Америке" то полиция должна перестать чинить произвол и угрожать свободной прессе и перестать стрелять и вообще чтото делать.
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01.06.2020 11:48 Ответить
найцікавіше що найбільші протистоянні в штатах, які є *демократичними*, тобто ті в яких демократи традиційно перемагають. поблема расизму стара як світ, тим паче в сша. і комусь ну дуже хочеться знову переобратися...минулого разу вова пуйло сервер зламував для дружані трампа
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01.06.2020 11:51 Ответить
о-о-о.
та це кацап прикриваючись мовою за х.йла виліз агітувати...
а я було подумав...
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01.06.2020 12:01 Ответить
Вот хоть убей - не пойму, как расовые беспорядки против расизма - национализма могут помочь кандидату - националисту, у которого еще и имидж расиста?
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01.06.2020 12:01 Ответить
Ви плутаєте нацизм із націоналізмом . Дуже схоже звучить , як сифілітик і філателіст , як гонорар і гонорея . Звісно , що Ви й ці слова плутаєте .
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01.06.2020 12:34 Ответить
нацизма ... сер...
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01.06.2020 12:39 Ответить
Я видел видос с антифа в масках, которые, как ни странно, выражались именно против национализма, т.к. "они давят черных, мексиканцев, азиатов, они не считают их американцами, они не причисляют их к нашей нации", а антифа - леваки и для них такого понятия как "нация" считай нет.

Алсо нацизма как наследника фашизма в США просто не может быть, т.к. признаки - диктатура, антилиберализм, шовинизм, классовая система - просто не соответствуют устройству США как государства. В США постоянно выборы и срач вокруг выборов, в США закшаливает количество SJW, в США на государственном уровне не может быть шовинизма - они все "понаехавшие", в США социальные лифты работают для всех людей с образованием.
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01.06.2020 12:56 Ответить
Трамп заявил, что Антифа будет занесена в список террорганизаций
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01.06.2020 17:38 Ответить
Тоже видел.
Как говорил слепой - "Посмотрим".
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01.06.2020 18:53 Ответить
Гонорею вже отримали за цей допис ?
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01.06.2020 13:01 Ответить
Я никогда не дружил со "Свободой", у меня не может быть гонореи
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01.06.2020 15:30 Ответить
Ну копів можна зрозуміти, враховуючи те, що там зараз відбувається
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01.06.2020 11:53 Ответить
Там очень много откровенных бандитов и неадекватов, есть видео как толпа забивала людей которые пытались их образумить.
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01.06.2020 11:56 Ответить
https://twitter.com/stillgray/status/1267225165437362176
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01.06.2020 12:36 Ответить
звертаємо увагу, негри, більшість, з зайвою вагою...
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01.06.2020 12:42 Ответить
https://twitter.com/RealMattCouch/status/1267056416088604672
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01.06.2020 20:11 Ответить
Зачем вообще стрелять по мирным протестующим пипец, закончется же не хорошо
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01.06.2020 12:00 Ответить
каким протестующим может бандитам и террористам.
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01.06.2020 12:10 Ответить
Тому що, з міських тюрем ( в США тюрми, як і поліція діляться на міські, штата та федеральні) випустили злочинців бо вони там можуть заразитися ковід.
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01.06.2020 12:11 Ответить
Я тоже не понимаю... Протестующие ведь делают благо для простых американцев - противостоят произволу копов и вообще тоталитарного американского правительства. И они кстати подвергают себя опасности бесчеловеческого обращения со стороны сатрапов-копов, тратят свое свободное время... Имеют же они право, чисто в виде компенсации, унести с собой телек, холодильник и еще чтото мелкое из ближайшего магазина бытовой техники или нет???!!!
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01.06.2020 12:25 Ответить
Конечно имеют, пиченьками они брать точно не будут
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01.06.2020 13:29 Ответить
Дорогие журналисты!
Если вы изо всех сил лезете в самую жопу - не удивляйтесь, что там воняет!
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01.06.2020 12:02 Ответить
Это полицаи умеют, в спину безоружным людям стрелять. Полицаи везде одинаковые.
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01.06.2020 12:04 Ответить
стрелять в спину из пулеметов и реактивных гранатометов детям, старикам и женщинам и мирным безоружным шахтерам...
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01.06.2020 12:26 Ответить
😆😊😁 , так , навіть в ліфті спокійно проїхатись не можна і в ригалівці "сєпар" спокійно не поригати !
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01.06.2020 12:43 Ответить
Тут потрібно розуміти що, більшість міст охоплених безладами керуються мерами від демократичної партії, це- раз. В США поліція децентралізована і підпорядкована мерам міста, є ще поліція штату та федеральні слцжби, але то інше.
Тож, з безладами в містах, якими керують демократи бореться полція якою керують ті самі демократи.
До речі, в штатах керованих демократами жертв ковід у 8 разів більше ніж в республіканських штатах.
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01.06.2020 12:09 Ответить
Коммент выше - пример работы кремлинов на раскол США.
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01.06.2020 12:12 Ответить
Перерахуйте, нам тут зараз міста охоплені бунтами, якими керують демократи і поряд міста охоплені бунтами де мери республіканці.
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01.06.2020 12:18 Ответить
https://mobile.twitter.com/NorbertElekes/status/1266974651550445568 _Мирные граждане на пороге собственного дома подвергаются агрессии копов, живущих на налоги этих же граждан. Это - бесит!
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01.06.2020 12:10 Ответить
Чомусь в республіканських штатах безладів не відбувається.
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01.06.2020 12:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0ZrTlB4uJjE Цікавий коментарЛеона Вайнштейна, який давно проживає в США
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01.06.2020 12:15 Ответить
За протестами в США стоят русские! Они используют соц сети, чтобы вести психологическую войну! Они в соц сетях создают группы и постят по всюду видео и картинки, которые черных призывают к протестам и используют в основном 2 эмоции самые сильные - это страх и ненависть! Также море тролей русских подбурюет к противостоянию! Нужно об этом Украине сказать США и чтобы США против РФ ввела санкции за это!!!
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01.06.2020 12:16 Ответить
Блин, а ведь точно! Нужно как-то передать это в ФБР и ЦРУ!!! Чтоб они узнали об этом и приняли меры!
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01.06.2020 12:24 Ответить
_В сети путлеровцы работают на раскол США по линии демократы-республиканцы. Вот прямо на Цензоре также.
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01.06.2020 12:26 Ответить
посмотри фильм "The Great Hack". там во второй части фильма вроде - показывали, как русские создавали в соц сетях группы для скинхедов и ККК, и в тоже время создавали группы для негров и там ненависть против белых раздували. Психологическая война. И там пришло все к тому, что русские назначили в один день митинг и начали постить дату в этих группах и в разных тоже и в комментариях картинки с приглашением на митинг и для белых начали постить про митинг против негров, а для негров против белых. И весь прикол, что дата проведения была одна и эти толпы схлеснулись и были там погромы и большие беды вообщем. И США ж это расследовали и выявили психологическую войну русских. Вот на 100% уверен, что сейчас тоже самое! Только катализатор был этот черный, которого белый коп коленом задушил.
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01.06.2020 15:03 Ответить
Нехер шастать.
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01.06.2020 12:30 Ответить
Українського телеоператора з танка можна розстрілювати , а "білих людей" ні ?! Лупаніть по ним із танка - менше буде претензій . Можна напалмом . Висловлю тоді свою найменшу стурбованість .
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01.06.2020 12:40 Ответить
Вице-президент США Джозеф Байден в четверг в очередной раз обсудил ситуацию в Украине в разговоре по телефону с Виктором Януковичем. Об этом рассказали журналистам представители американской администрации. Официальных сообщений Белого дома с подробностями беседы между Байденом и Януковичем пока не поступало, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://zn.ua/POLITICS/vice-prezident-ssha-snova-pozvonil-yanukovichu-139316_.html zn.ua.Источник: https://censor.net/n271921

Вице-президент дал ясно понять, что Соединенные Штаты осуждают насилие с любой стороны, однако правительство несет особую ответственность за деэскалацию возникшей напряженности", - говорилось в заявлении Белого дома.
https://censor.net.ua/news/271921/vitseprezident_ssha_vnov_pozvonil_yanukovichu
Источник: https://censor.net/n271921
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01.06.2020 12:46 Ответить
ненавиджу расизм і негрів!
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01.06.2020 13:06 Ответить
Бабуины безпределят
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01.06.2020 13:50 Ответить
 
 