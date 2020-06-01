Журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции в Миннеаполисе. ВИДЕО

Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg) были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. "Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сообoил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

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29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Как сообщалось, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией.

С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.

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