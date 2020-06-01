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"Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО

"Письма счастья" о нарушении ПДД имеют спецзащиту и возможность дополнительной проверки через QR-код.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

По словам полицейских, на настоящем уведомлении о штрафе обязательна металическая защитная лента и QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, водитель получает возможность просмотреть видеозапись своего нарушения и уточнить время и место его фиксации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков

Автор: 

видеофиксация (140) МВД (9318) нарушения (947) ПДД (532)


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Топ комментарии
+10
а я тебе в этом помогу.
"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію - Цензор.НЕТ 6566
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01.06.2020 12:14
+7
от цікаво, як будуть ідентифікувати авто, у яких номерні знаки закриті напівпрозорими пластиковими кришками, сітками або навіть відсутні (неодноразово бачив ну дууже модні авта без передніх номерних знаків)? І чому копи не реагують не це неподобство? Але ж згідно з ПДР номерні знаки нічим прикривати не можна.
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01.06.2020 11:48
+7
для багатьох це дуже зарозумно
сьогодні, наприклад, я зрозумів, що більшість письменників Цензора не вміють навіть користуватися Гуглом
коли я привів факт, що на фразу купити торт рошен - Гугл дає розширення з найвисокочастотних запитів і на першому місці - "В Москві"
то більшість цензорят заверещали що я брешу і почали несамовито лайкати одне одного.
а тут про якісь коди, це набагато важче, далеко не кожному під силу

"Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации - Цензор.НЕТ 3056
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01.06.2020 11:51
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Правила форума Совет форумчан
Молодцы!
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01.06.2020 11:43 Ответить
молодчики,скорее..
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01.06.2020 11:59 Ответить
больше всего меня беспокоит, что эта система, в тестовом режиме, работает уже больше года, за это время было зафиксирована масса нарушений скоростного режима! что помешает мусорам начать отправлять старые правонарушения, подменив дату?
кто будет обжаловать постанову стоимостью 250 грн, если обжалование стоит 475?
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01.06.2020 16:46 Ответить
А разве судебные издержки (475 грн) не вернут в случаи победы?
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01.06.2020 17:30 Ответить
Дадада! И сразу чипировать водителя! Ведь это так просто и очень нужно обработать несколько миллионов нарушений за год и переставить дату и резко всем выслать письма.
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01.06.2020 19:57 Ответить
а тебя по каким дням порют ,на на канюшне та? по четным или не? вопрос понятен - а то мало ли - зебелизм это горе однако)))
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01.06.2020 12:50 Ответить
не нарушай пдд и не ной потом
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01.06.2020 20:19 Ответить
Може вже менше пішоходів будуть давити ..
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01.06.2020 11:47 Ответить
""Установить максимально разрешенную скорость движения в населенных пунктах 50км/ч", - сказал А.Аваков."
"....снижает на 20% уровень летальных исходов."
Еще ни одно начинание нашей власти не привело к ожидаемому результату. Что заставляет Вас думать, что в этот раз "сработает"? Статистика говорит, что можно чаще встретить единорога, чем сбудется то, что говорит рукзаков.
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01.06.2020 13:03 Ответить
То не Аваков винайшов цей велосипед, тут і думати нема чого
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01.06.2020 13:22 Ответить
Ну да....
Вот только смертность это не снизило. Может потому, что "можно порешать"? Сейчас будет так-же. Недаром за камеры посадили "человека"....
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01.06.2020 13:57 Ответить
от цікаво, як будуть ідентифікувати авто, у яких номерні знаки закриті напівпрозорими пластиковими кришками, сітками або навіть відсутні (неодноразово бачив ну дууже модні авта без передніх номерних знаків)? І чому копи не реагують не це неподобство? Але ж згідно з ПДР номерні знаки нічим прикривати не можна.
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01.06.2020 11:48 Ответить
А если лобаш затонирован,кого они фотографировать будут? Т.к по конституции не могут привлечь владельца,если его не было за рулем.
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01.06.2020 11:48 Ответить
Ну тогда пусть владелец доказывает, что его за рулем не было.
Это как с оружием. К примеру, имеет человек наградной короткоствол. Из которого был ранен другой человек и баллистическая экспертиза доказала, что это именно это оружие. В таком случае владелец должен доказывать, что либо он был в момент совершения выстрела в другом месте (алиби), что другим путем, что стрелял не он.
Чем авто в руках дурака отличается от пистолета?
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01.06.2020 12:03 Ответить
нет доверия к этим "внутренним органам". история 10 лет назад с трукамом https://kp.ua/life/178078-vyzyr-zafyksyroval-chto-avtozapravka-mchalas-so-skorostui-66-km-v-chas "за кп в украине" не склоняйте. я это дано сохранил
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01.06.2020 13:19 Ответить
Ще кілька років точно це все нормально працювати не буде, поки до ладу не доведуть реєстрацію т.з., ну а сгенерувати код з посиланням не проблема взагалі.
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01.06.2020 11:50 Ответить
для багатьох це дуже зарозумно
сьогодні, наприклад, я зрозумів, що більшість письменників Цензора не вміють навіть користуватися Гуглом
коли я привів факт, що на фразу купити торт рошен - Гугл дає розширення з найвисокочастотних запитів і на першому місці - "В Москві"
то більшість цензорят заверещали що я брешу і почали несамовито лайкати одне одного.
а тут про якісь коди, це набагато важче, далеко не кожному під силу

"Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации - Цензор.НЕТ 3056
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01.06.2020 11:51 Ответить
а ты, дебил, всё не унимаешься. это означает только то, что запросов таких больше. хотят купить в мацкве торты Рошен. и что с того?
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01.06.2020 11:57 Ответить
то, что слова про агрессора єт хорошо, но поставки рашен в москву - єто святое!
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01.06.2020 12:00 Ответить
и как ты в своей пустой долбешке связал запросы с поставками?
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01.06.2020 12:02 Ответить
не оскорбляй меня своей глупостью
запросі существут тока там, где есть предложение
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01.06.2020 12:04 Ответить
татышо?! пиши исчо! покажи всем уровень своего IQ.
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01.06.2020 12:09 Ответить
а я тебе в этом помогу.
"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію - Цензор.НЕТ 6566
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01.06.2020 12:14 Ответить
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01.06.2020 12:51 Ответить
ахахаха. ору!))
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01.06.2020 13:11 Ответить
Во тебя идиота постом ниже опустили )))
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01.06.2020 15:27 Ответить
Пусть скушают торт, заплатят рублями, потом рубли будут переведены в доллары, которые уже в свою очередь вернутся в Украину.
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01.06.2020 12:02 Ответить
Ну і як, купив чи ні?
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01.06.2020 12:01 Ответить
Сериал "Скоты" проверял на паРашке?... Он там под запретом?...
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01.06.2020 12:04 Ответить
Торти туди поставляє саме компанія "Рошен" чи якийсь посередник, скажімо, фірма з Казахстану чи Вірменії купує тут і везе туди? Як Ви їм перешкодите? Конфіскуєте на митниці? Під яким приводом?
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01.06.2020 12:45 Ответить
Смешная затея . Одним авто может управлять бесконечное количество людей . Опять железо нарушило ?
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01.06.2020 11:54 Ответить
ги, я обидва авто на дружину завів
претензії будуть до неї, бу-га-га, ми це вже вчора розбирали, буду відробляти якось...
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01.06.2020 11:58 Ответить
НАРОД ПРОЧТИТЕ - ВОТ И ВСЯ ЗЕБИЛЬНАЯ ЛОГИКА - ОН ЖЕНУ,ЕЩЕ РАЗ ЖЕНУ МАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ГОТОВ ПОДСТАВИТЬ - КАКИЕ ЖЕ ВЫ МЕРЗКИЕ - ЗЕБИЛЫ
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01.06.2020 12:53 Ответить
А потом кричат: У депутатов и олигархов - всё на жён и родственников записано! Олололо!
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01.06.2020 19:59 Ответить
там проще. если водителя не идентифицировали, отваечать по-любому хозяину железяки. а он уже пусть разбирается,кто был за рулем.
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01.06.2020 12:01 Ответить
Проще в Сомали - машину вождю, водителя к крокодилам...
У нас идет к тому - машину на штрафплощадку, а водителя в Кагарлыцкий РОВД!
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01.06.2020 12:15 Ответить
не, так низзя.
это издевательство на животными. а мы ж европа.
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01.06.2020 12:18 Ответить
Если заплатишь штраф будешь следить за тем, кто управляет твоим автомобилем. Как говорят в таких случаях в Одессе - кого е***т чужое горе? Если на твоем автомобиле убьют ребенка, просто гражданина, никто не будет слушать твои сопливые оправдания.
Кстати, в Германии можно обжаловать штраф с таких камер. Мой знакомый получил штраф 25 евро, бумагу, на ней номер его машины, небольшая фотография его за рулем. Он включил дурака - по этой фотографии не понять, я ли это за рулем. Получает уже распечатанную фотографию офигенного качестве с этой же камеры и плюс 60 евро за дополнительную услугу. Не и не выдрыгивайся больше.
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01.06.2020 22:40 Ответить
У каждой машины есть владелец.
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02.06.2020 02:40 Ответить
"В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч."(с)
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01.06.2020 11:55 Ответить
"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію - Цензор.НЕТ 7714
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01.06.2020 12:04 Ответить
"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію - Цензор.НЕТ 7197
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01.06.2020 12:04 Ответить
параллельная реальность..
но поставили камеры,kurwa mac..
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01.06.2020 12:05 Ответить
Каким боком МВД к Укравтодору, не подскажите?
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01.06.2020 20:00 Ответить
100%
у нас за что не возьмись - всё не пришей рукав,с самого верха и до низа..
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01.06.2020 21:41 Ответить
Это вонючки ищут себе оправдания. Они и ездят как черви из ряда в ряд, обгоняют по обочинам, пытаясь украсть у других хоть минуту времени. А когда их берут за жопу, начинают искать виноватых на стороне.
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01.06.2020 22:42 Ответить
да,чтобы оправдать метровые ямы на "дорогах",они ищут виноватых на стороне - вместо того,чтобы признать себя вонючками и уярить молча дальше..
логика зебила,даже не потомственного,а племенного..
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02.06.2020 12:20 Ответить
Вся эта фисация хороша в Германии, где Закон равен Религии. А даже в Польше признают, что иностранцев привлечь не могут, т.к. закон дает 14 дней на вручение извещения и после этого 30 дней на подание аппеляции. А иностранец уже уехал, повестку не получил, оспорить немог. И через три месяца его уже не привлечешь. А у нас просто не смогут вручить сообщение о штрафе - подъезд закрыт, а хозяин квартиру дверь открывает только разносчикам пиццы в сопровождении участкого.
Государство скурвилось и сдохло!
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01.06.2020 12:12 Ответить
Сперва добейтесь хоть одной выплаты штрафа, ПОТОМ торжествуйте!
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01.06.2020 12:13 Ответить
"По словам полицейских, на настоящем уведомлении о штрафе обязательна металическая защитная лента и QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, водитель получает возможность просмотреть видеозапись своего нарушения"

А если нет смартфона?
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01.06.2020 12:26 Ответить
Если у тебя нет смартфона, то вряд ли у тебя есть автомобиль. Скорее лошадь с повозкой.
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01.06.2020 12:39 Ответить
блина, что за "письма счастья"? Это официальное разъяснение или пост вконтакте?
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01.06.2020 12:33 Ответить
Хорошая и правильная система. Как в Европе. Надо ещё полицаев с дороги убрать. Для чистоты дорог и эксперимента.
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01.06.2020 12:40 Ответить
Сенсация!Сенсация! Разного рода "приблуды" для защиты от видеофиксации скоро массово в продаже на OLX! Мошенники и зеки не спим! Время закатать рукава.
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01.06.2020 12:41 Ответить
"Мэталева лЄнта", черт Кернесовский!
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01.06.2020 12:45 Ответить
Идиот был, есть и будет, хоть сериал с ним снимай!)
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01.06.2020 12:45 Ответить
Вангую,что максимум к новому году отменят по причине дискриминационной нормы,что нужо платить 420 грн для оскарження. Эту норму признают незаконной,так как она изначально подталкивает человека у которого штраф 50 грн,махнуть рукой и уплатить,что бы не попасть возможно еще и на судебный сбор.
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01.06.2020 12:51 Ответить
(((НУ ВОТ НАЧАЛОСЬ - А ОНИ ПИСАЛИ ШО ВСЕ УЧЛИ - ЗЕБИЛЫ ОДНАКО)))
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01.06.2020 12:55 Ответить
Другое дело подбарыжники ведь они так радовались когда барыга вводил такие пошлины.
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02.06.2020 02:44 Ответить
....штраф 250,не пробилась "2"
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01.06.2020 12:56 Ответить
це не причина для відміни, що великий збір порівняно із штрафом.
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01.06.2020 12:56 Ответить
Причина,и они на этом и настаивают,что из за этой нормы люди не пойдут.Вы не должны находится в заранее в дискриминационном положении относительно государства.
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01.06.2020 12:59 Ответить
не має тут ніякої дискримінації зі сторони держави -Україна.
Не треба порушувати правила дорожнього руху!
Якби всі їхали за правилами, то і все швидше б рухалося. Бо , коли аварії, машини їдуть 4-5 км/год, то могли ба їхати в десять (!) раз швидше - 50 км/год, для великого міста це достатньо.
Це давно пора було зробити.
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01.06.2020 13:04 Ответить
Порушив я чи ні, може встановити тільки суд,і не несіть дурниць!
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01.06.2020 13:05 Ответить
я з цим згідний. З однією поправкою - ви можете встановити свою вину і сам.
Якщо не згідні - до суду.
Це неодноразово розглядалося Європейським судом з прав людини -і порушень ЄСПЛ не знайшов в таких процедурах.
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01.06.2020 13:13 Ответить
От в тому і справа,що діду з села виписали штраф в 250 грн. Діду щоб оскаржити,треба заплатити ще 420 грн, і зовсім не ясно як і коли вони до нього в разі виграшу повернуться.За це до речі ніде не пишеться. Як ви думаете,буде він ті 420 платить,чи махне рукою і віддасть 250?
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01.06.2020 13:21 Ответить
не думаю, що дід із села буде ганяти по Києву - сотню.
А я бачу кожен день молодих ганяльщиків, які думають, що вони супер-водії. А потім - тіла по дорозі розкидані. Останнім часом дівчат, які ганяють - побільшало, відправляють смс-ки по телефону за кермом. Всі ці ганяльщики думають, що це безслідно минає для їх здоров'я - а потім в 40 років інфааркт чи інсульт.
То держава має на це реагувати? - має і повинна!
То ж треба підтримати державу в цьому відношенні, це багатьом збереже здоров'я, або і саме - життя.
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01.06.2020 13:26 Ответить
Ці діди будуть дай боже 1% від усіх порушників. Да і діду не просто так випишуть 250грн штраф.
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01.06.2020 13:27 Ответить
Камера не розбирає дід чи ні
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01.06.2020 16:41 Ответить
І це добре, камері байдуже дід, чи синок генерала.
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01.06.2020 17:08 Ответить
А дед пусть не впадает в маразм и дает покатать тачку своему внуку. Если дал - будет платить дед или внук.
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01.06.2020 20:02 Ответить
В селах таких камер еще не скоро дождутся, так что деду переживать не стоит. В нормальных исках указывается, что бы ответчик компенсировал затраты истца в случае проигрыша.
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02.06.2020 02:48 Ответить
Законы надо читать, в частности КОАП, а не торты рошены жрать.
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02.06.2020 02:46 Ответить
Они к єтому времени штрафы раз в 10 увеличат, тогда и выгодно будет сбор оплатить. Государство не обманешь, оно двумя руками заберёт.
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01.06.2020 14:07 Ответить
Сатанист-глобализм в исполнении члена тайного ордена Авакова.
youtube.com/watch?v=MRrHGTDi1L0
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01.06.2020 13:00 Ответить
"Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію - Цензор.НЕТ 5924
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01.06.2020 13:56 Ответить
детский лепет
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01.06.2020 14:07 Ответить
Что бы система заработала, надо камеру спарить с пулемётом, но тогда возникает проблема с патронами, авто застрянет на такой куче гильз, а это пробки.
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01.06.2020 16:11 Ответить
геращенко язык забыл от счастья???
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01.06.2020 16:19 Ответить
Я так розумію це тільки привід що воно для мордування автомобілістів. Скоріше за все це робиться щоб на випадок майдану можна було оперативно придушити повстання. Зе шось відчуває...
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01.06.2020 20:43 Ответить
А подбарыжники во всем видят вред, не надо правил нарушать вот и всё, но это как циничной барыге не воровать.
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02.06.2020 02:50 Ответить
Что из себя представляет страна и народ, которые ее населяет лучше всего видно на дорогах В цивилизованных странах люди стараются соблюдать правила, уступают другу другу в сложных ситуациях. В странах населенных аборигенами, а не гражданами на дорогах черти что. Каждый пытается доказать свою крутизну, украсть у другого хоть секунду времени. доказать свою "значимость" маркой машины. Вы легко можете вспомнить стнаны и народы где именно так ездят. Вы едете из Германии из Германии в Украину на машине - чем восточней, чем больше жлобства и хуже дороги, уже начиная с Польши.
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01.06.2020 22:47 Ответить
 
 