"Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО
"Письма счастья" о нарушении ПДД имеют спецзащиту и возможность дополнительной проверки через QR-код.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".
По словам полицейских, на настоящем уведомлении о штрафе обязательна металическая защитная лента и QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, водитель получает возможность просмотреть видеозапись своего нарушения и уточнить время и место его фиксации.
Топ комментарии
+10 des_104
показать весь комментарий01.06.2020 12:14
+7 Вла
показать весь комментарий01.06.2020 11:48
+7 Alter Nator
показать весь комментарий01.06.2020 11:51
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кто будет обжаловать постанову стоимостью 250 грн, если обжалование стоит 475?
"....снижает на 20% уровень летальных исходов."
Еще ни одно начинание нашей власти не привело к ожидаемому результату. Что заставляет Вас думать, что в этот раз "сработает"? Статистика говорит, что можно чаще встретить единорога, чем сбудется то, что говорит рукзаков.
Вот только смертность это не снизило. Может потому, что "можно порешать"? Сейчас будет так-же. Недаром за камеры посадили "человека"....
Это как с оружием. К примеру, имеет человек наградной короткоствол. Из которого был ранен другой человек и баллистическая экспертиза доказала, что это именно это оружие. В таком случае владелец должен доказывать, что либо он был в момент совершения выстрела в другом месте (алиби), что другим путем, что стрелял не он.
Чем авто в руках дурака отличается от пистолета?
сьогодні, наприклад, я зрозумів, що більшість письменників Цензора не вміють навіть користуватися Гуглом
коли я привів факт, що на фразу купити торт рошен - Гугл дає розширення з найвисокочастотних запитів і на першому місці - "В Москві"
то більшість цензорят заверещали що я брешу і почали несамовито лайкати одне одного.
а тут про якісь коди, це набагато важче, далеко не кожному під силу
запросі существут тока там, где есть предложение
претензії будуть до неї, бу-га-га, ми це вже вчора розбирали, буду відробляти якось...
У нас идет к тому - машину на штрафплощадку, а водителя в Кагарлыцкий РОВД!
это издевательство на животными. а мы ж европа.
Кстати, в Германии можно обжаловать штраф с таких камер. Мой знакомый получил штраф 25 евро, бумагу, на ней номер его машины, небольшая фотография его за рулем. Он включил дурака - по этой фотографии не понять, я ли это за рулем. Получает уже распечатанную фотографию офигенного качестве с этой же камеры и плюс 60 евро за дополнительную услугу. Не и не выдрыгивайся больше.
но поставили камеры,kurwa mac..
у нас за что не возьмись - всё не пришей рукав,с самого верха и до низа..
логика зебила,даже не потомственного,а племенного..
Государство скурвилось и сдохло!
А если нет смартфона?
Не треба порушувати правила дорожнього руху!
Якби всі їхали за правилами, то і все швидше б рухалося. Бо , коли аварії, машини їдуть 4-5 км/год, то могли ба їхати в десять (!) раз швидше - 50 км/год, для великого міста це достатньо.
Це давно пора було зробити.
Якщо не згідні - до суду.
Це неодноразово розглядалося Європейським судом з прав людини -і порушень ЄСПЛ не знайшов в таких процедурах.
А я бачу кожен день молодих ганяльщиків, які думають, що вони супер-водії. А потім - тіла по дорозі розкидані. Останнім часом дівчат, які ганяють - побільшало, відправляють смс-ки по телефону за кермом. Всі ці ганяльщики думають, що це безслідно минає для їх здоров'я - а потім в 40 років інфааркт чи інсульт.
То держава має на це реагувати? - має і повинна!
То ж треба підтримати державу в цьому відношенні, це багатьом збереже здоров'я, або і саме - життя.
youtube.com/watch?v=MRrHGTDi1L0