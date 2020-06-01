"Письма счастья" имеют спецзащиту. Через QR-код можно посмотреть запись, уточнить обстоятельства и время нарушения, - МВД о видеофиксации. ВИДЕО

"Письма счастья" о нарушении ПДД имеют спецзащиту и возможность дополнительной проверки через QR-код.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

По словам полицейских, на настоящем уведомлении о штрафе обязательна металическая защитная лента и QR-код, отсканировав который с помощью смартфона, водитель получает возможность просмотреть видеозапись своего нарушения и уточнить время и место его фиксации.

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