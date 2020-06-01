Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: "Полізеш до мови - отримаєш по я...". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой проходит акция против пересмотра языкового закона.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты собрались на площади Конституции перед зданием Верховной Рады, где проходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп. Причиной митинга стало заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в интервью СМИ, что закон о языке нужно менять.

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Активисты принесли символические российские "лапти", адресованные Разумкову, а также грамоту "за заслуги перед Москвой в уничтожении украинской идентичности". Участники акции держат в руках плакаты с надписями в защиту украинского языка: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" и др.

Организовал акцию "Рух сопротивления капитуляции". Организаторы заявили: "Атаки власти на закон о государственном языке - это еще одно проявление капитуляции перед Россией. Также - это попытка прикрыть провальную политику власти, которая приводит к снижению уровня жизни украинцев и ослаблению государства. Реваншистские заявления правящего режима ведут к массовому недовольству и эскалации конфликта на пустом месте".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ