Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: "Полізеш до мови - отримаєш по я...". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Верховной Радой проходит акция против пересмотра языкового закона.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты собрались на площади Конституции перед зданием Верховной Рады, где проходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп. Причиной митинга стало заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в интервью СМИ, что закон о языке нужно менять.
Активисты принесли символические российские "лапти", адресованные Разумкову, а также грамоту "за заслуги перед Москвой в уничтожении украинской идентичности". Участники акции держат в руках плакаты с надписями в защиту украинского языка: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" и др.
Организовал акцию "Рух сопротивления капитуляции". Организаторы заявили: "Атаки власти на закон о государственном языке - это еще одно проявление капитуляции перед Россией. Также - это попытка прикрыть провальную политику власти, которая приводит к снижению уровня жизни украинцев и ослаблению государства. Реваншистские заявления правящего режима ведут к массовому недовольству и эскалации конфликта на пустом месте".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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До них яничар звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у скорбі, сини твої тебе уб'ють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім українці -землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як "лакеї в золотій кацапській оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари ЗЕбіли капітулянти, Слуги - опричники кремлівських окупантів і колаборантів - терористів а не українського народу. І вони наводняют суверенну соборну Україну -Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити нашу українську мову а вже потім капітуляцією знищити і державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію.....
https://youtu.be/e-9N0QANeKM Что нужно знать о Зеленском, чтобы потом не говорить "мы хотели совсем не этого"
На 3:15 того відео є й про Разумкова:
"Я могу с уверенностью сказать, что я - сьін своего пророссийского отца. Я стал членом Союза молодежи регионов Украиньі потому, что поддерживаю предоставление русскому язьіку статуса второго государственного." ©
Та де там! Корисні ідіоти нічого слухати не хотіли і волали: "Зе! Зе! Зе!"