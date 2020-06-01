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Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: "Полізеш до мови - отримаєш по я...". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой проходит акция против пересмотра языкового закона.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты собрались на площади Конституции перед зданием Верховной Рады, где проходит заседание Согласительного совета депутатских фракций и групп. Причиной митинга стало заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в интервью СМИ, что закон о языке нужно менять.

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Активисты принесли символические российские "лапти", адресованные Разумкову, а также грамоту "за заслуги перед Москвой в уничтожении украинской идентичности". Участники акции держат в руках плакаты с надписями в защиту украинского языка: "Наша мова - наша зброя", "Полізеш до мови - отримаєш по я...", "Займіться ділом, а не язиком", "Разумкова на Ростов", "Не шануєш мову - їдь до Ростову!" и др.

Организовал акцию "Рух сопротивления капитуляции". Организаторы заявили: "Атаки власти на закон о государственном языке - это еще одно проявление капитуляции перед Россией. Также - это попытка прикрыть провальную политику власти, которая приводит к снижению уровня жизни украинцев и ослаблению государства. Реваншистские заявления правящего режима ведут к массовому недовольству и эскалации конфликта на пустом месте".

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Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 01
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 02
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 03
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 04
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 05
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 06
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 07
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 08
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 09
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 10
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 11
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 12
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 13
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 14
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 15
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 16
Под Радой активисты протестуют против пересмотра языкового закона: Полізеш до мови - отримаєш по я... 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) ВР (29245) пикет (697) украинский язык (1189) язык (3779) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+68
Респект всім, хто прийшов!
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01.06.2020 11:50
+52
*** уже все сделали-дыру в бюджете, коррупцию на таможне, разосрались со всеми, осталось еще языковый закон отменить и ключи от Киева путлеру отдать дето по середине...
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01.06.2020 11:51
+45
Знову кацапня за мову взялась...
Коли ж вже тому край буде ?
Може розвішати декого на каштанах ? Тоді свої пазурі від мови приберуть ?
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01.06.2020 11:54
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ай , заспокойтеся, ніїто вже українську мову не утискає.
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01.06.2020 16:31 Ответить
ТГ. Шевченко не раз писав про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну породу ніби то рідних по крові але проклятих зрадників земляків, які "допомагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Гетманській Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й їхнім холуям яничарам Галаганам і Кочубеям, **********-"шашелям".
До них яничар звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у скорбі, сини твої тебе уб'ють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім українці -землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як "лакеї в золотій кацапській оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари ЗЕбіли капітулянти, Слуги - опричники кремлівських окупантів і колаборантів - терористів а не українського народу. І вони наводняют суверенну соборну Україну -Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити нашу українську мову а вже потім капітуляцією знищити і державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію.....
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01.06.2020 17:53 Ответить
Граний турбоватник.
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01.06.2020 16:41 Ответить
"Полізеш до мови - отримаєш по яйцях."
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01.06.2020 17:17 Ответить
Знищих мову, без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,0000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомірно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів вимагають щоб українці вчили їх кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.
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01.06.2020 17:42 Ответить
Вот и малоросс и даойной анент Разумков зашкварился.
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01.06.2020 18:12 Ответить
.....меня ОДНО радует , что за 6 лет ВОЙНЫ уже не надо спрашивать ПАЛЯНИЦЯ (((( для индентефикации врага , вот ((((
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01.06.2020 18:20 Ответить
Какая разница 73 % малоросов **************** еще не всех защитил))Порошенку за мову отдельное спасибо)
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01.06.2020 18:45 Ответить
Вибора у Украiнцoв небагато. Украiнiзацiя чи руссификция. Тобто Воля або смерть.
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01.06.2020 19:55 Ответить
Ну так про це говорили ще рік тому. Попереджали, млять:
https://youtu.be/e-9N0QANeKM Что нужно знать о Зеленском, чтобы потом не говорить "мы хотели совсем не этого"
На 3:15 того відео є й про Разумкова:
"Я могу с уверенностью сказать, что я - сьін своего пророссийского отца. Я стал членом Союза молодежи регионов Украиньі потому, что поддерживаю предоставление русскому язьіку статуса второго государственного." ©
Та де там! Корисні ідіоти нічого слухати не хотіли і волали: "Зе! Зе! Зе!"
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01.06.2020 20:29 Ответить
Лихвар,володар мережі ломбардів, людина,не зробивша для своєї вітчизни нічого корисного, очолює парламент і настирливо тягне свої пухкенькі рученята до основи державності-до мови!Чи не пора обрубати ?.
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01.06.2020 21:06 Ответить
кацапня ніяк на українців какашника не натягне.
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01.06.2020 21:07 Ответить
Так держать УКРАИНА,ни шагу назад!!!Кому не нравится УКРАIНСКА мова,никто насильно никого не держит...и там будет то,что нравится!!!
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01.06.2020 23:56 Ответить
Під Радою активісти протестують проти перегляду мовного закону: "Полізеш до мови - отримаєш по я..." - Цензор.НЕТ 7569
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02.06.2020 02:40 Ответить
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