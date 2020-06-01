Грузовик едва не въехал в толпу протестантов в американском Миннеаполисе. Водителя-украинца задержала полиция. ВИДЕО

Водителем грузовика, который едва не столкнулся с участниками акции протеста в американском Миннеаполисе оказался выходец из Украины Богдан Вечирко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным американских СМИ Богдан родился в Винницкой области, проживает сейчас в Альбервилле штат Миннесота и сотрудничает с транспортной компанией Ken Advantage как независимый подрядчик.

Инцидент с его участием произошел в восресенье 31 мая на мосту 35W в Миннеаполисе. На видеозаписи момента происшествия видно, что грузовик несется по скоросной трассе по которой идут участники акции протеста. Водитель вероятно всего, все время сигналил заметив людей потому, что практически все протестанты сошли с центральной части дороги.

Протестующие вытянули водителя из кабины и избили его. По данным полиции, травмы у Вечирко не опасные для жизни и в лечении водитель не нуждается. Часть протестующих стала на защиту водителя. По данным полиции, других жертв и постадавших нет. Вечирко находится в тюрьме округа Хеннепин.

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