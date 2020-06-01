"Мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медреформы", - Степанов. ВИДЕО

Глава Минздрава Максим Степанов в новом видео-обращении отметил, что так называемые псевдо реформаторы поднимают политический шум, чтобы отвлечь украинцев от пропасти своей деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Минздрава, об этом сказал Степанов в связи с медийным и политическим давлением на ведомство.

Министр заверил, что его задача на посту - сделать так, чтобы украинцы получили качественную, доступную медицину.

Он отметил, что у Минздрава есть общее видение решения проблем здравоохранения с президентом и премьер-министром.

Сейчас министерство вместе с медиками, специалистами, международными организациями работает над исправлением ошибок, допущенных 5 лет назад еще при планировании медреформы.

"Мы исправим ошибки, допущенные пять лет назад при планировании медицинской реформы", - сказал Степанов.

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