"Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

На встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком президент Беларуси заявил, что государственная безопасность - это основа основ.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул Лукашенко.

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Президент Беларуси призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - отметил Лукашенко.

При этом президент Беларуси заявил, что никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона: "Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста - определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело - контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона".

Напомним, ранее в Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

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