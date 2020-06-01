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"Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

На встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком президент Беларуси заявил, что государственная безопасность - это основа основ.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул Лукашенко.

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Президент Беларуси призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - отметил Лукашенко.

При этом президент Беларуси заявил, что никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона: "Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста - определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело - контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске - иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона".

Напомним, ранее в Минске и нескольких других городах Беларуси несколько тысяч человек вышли на улицу в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

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Автор: 

Беларусь (7891) Зеленский Владимир (20348) Лукашенко Александр (3613) майдан (4142)


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Топ комментарии
+32
Как был председателем колхоза совковым, так им и остался.
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01.06.2020 14:14
+31
Будет...рано или поздно будет...
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01.06.2020 14:14
+27
обосрался бацька!
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01.06.2020 14:13
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Бульбанутий на всю голову люканутий так боїться майданутих,що сере у портки вже при одній згадці про революцію?Щож-нехай боїться-це справа білорусів,коли майданити.
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02.06.2020 10:05 Ответить
Хм. Неспроста он так нервничает.
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02.06.2020 11:01 Ответить
Какой диктатор захочет у себя "Майдан", ибо "Майданы" бывают разные... Кто-то из диктаторов успевает сбежать, а кто-то "заканчивает", как Чаушеску, Саддам Хусейн или Муамар Каддафи...
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02.06.2020 14:03 Ответить
у тебе лукомудіщєв і вірус не літає ніде, шльондра хрюцька
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03.06.2020 12:54 Ответить
**#нько Майдан це "площадь" на свіноруськ@м язикє... от тупи#дні.
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22.08.2020 17:52 Ответить
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