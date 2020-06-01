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В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине 1 июня 2020 года частично возобновили движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.

Первый поезд "Интерсити", который открывал дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправился в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка. Всего сегодня возобновляют движение 7 пар поездов "Интерсити", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В столице с 1 июня начал работать Центральный железнодорожный вокзал, пишет Укринформ.

Вход в помещение вокзала без маски запрещен. Посетителям вокзала проводят температурный скрининг. В самом помещении работают кассы, для соблюдения дистанции на полу возле касс размещены специальные наклейки.

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"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - призвали в "Укрзализныце".

В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 01
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 02
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 03
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 04
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 05
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 06
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 07
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 08
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 09
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 10
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 11
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 12
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 13
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 14
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 15
В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе 16

Автор: 

вокзал (266) железная дорога (1412) карантин (16729) Укрзализныця (2747) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хоть один депутат умер (от коронавируса) ? Нет? Значит вам просто срут в очи
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01.06.2020 16:31
+7
Представляю, шо делается от увиденного в головах истеричек.
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01.06.2020 16:20
+5
І як завжди безліч пенсіонерів, які їдуть невідомо звідки, невідомо куди і з невідомо навіщо.
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01.06.2020 16:25
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Правила форума Совет форумчан
Представляю, шо делается от увиденного в головах истеричек.
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01.06.2020 16:20 Ответить
смотрю на эти фото и понимаю что это просто стадо ,которым одели намордники и лишили их конституционных прав!
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01.06.2020 16:21 Ответить
- (тук-тук)
- да!бл.(кряхтя)
- Боше, помоги, победи вирус?
- Ща, только вот с бутылки встану. Шо? Вирус? Нет!11! Пусть сотона помогает, я вирус наслал, а она вот подгадила шо вирус меня посадил на бутылку.

Клоунаду устроили реально, не знают глупцы что кому суждено, вирусом, а не божком - погибнет. А кому нет - тот значит депутат(говно к говну не приклеит щупалец)
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01.06.2020 16:23 Ответить
І як завжди безліч пенсіонерів, які їдуть невідомо звідки, невідомо куди і з невідомо навіщо.
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01.06.2020 16:25 Ответить
а кто вы такой ,что бы запрещать им ездить?
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01.06.2020 16:26 Ответить
Едут без причины в основном.Что-бы дома не сидеть.
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01.06.2020 16:29 Ответить
Стадо гниле й дебільне
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01.06.2020 16:29 Ответить
Хоть один депутат умер (от коронавируса) ? Нет? Значит вам просто срут в очи
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01.06.2020 16:31 Ответить
Хоть одни депутат болен туберкулезом? Нет? Значит и болезни не существует.
Надо вообще хорошенько обследовать депутатов и исключить все несуществующие болезни.
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01.06.2020 16:46 Ответить
По всей Украине от короны умерло 700 человек, тут на форуме каждый вечер от дезинтерии больше умирает, а тупой зебил всю Украину (40 млн) на карантин закрыл.
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01.06.2020 16:49 Ответить
И?
Поэтому болезни надо по депутатом изучать?
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01.06.2020 16:54 Ответить
Корона - это не болезнь, это синдром головного мозга
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01.06.2020 16:59 Ответить
Ты расскажи это тем сотням тысяч, которые умерли. У тебя точно синдрома головного мозга не будет, нечему.
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01.06.2020 22:12 Ответить
Из тех сотен тысяч умерших есть твои знакомые или знакомые твоих знакомых или хотя бы знакомые знакомых твоих самых знакомых? Нет? то не компостируй мне тут мозг, умник.
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01.06.2020 23:43 Ответить
Если бы не закрыл, то от короны умирало бы гораздо больше, чем от твоей дезинтерии.
При чем без шансов быстро обуздать болезнь.
Короче, "джин" карантином не выл выпущен на волю. Поэтому надо радоваться, что коронавирус обошел нас стороной, не был выпущен в люди, как это было во Франции, Италии, Испании... И не язвить, как это делаешь ты только из-за твоей тупости. В этих странах тоже были такие как ты, в том числе и в правительствах. На поводу их и пошли эти страны и в итоге тысячи смертей.
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01.06.2020 17:09 Ответить
Спасибо партии - за наше счастливое детство!
Альоша, 80% переносят корону вообще без последствий.
О каких тысячах смертей ты мне шепчешь?
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01.06.2020 17:19 Ответить
Переболело 15 депутатов. Лечились они в Александровской больнице, оборудованной всем необходимым по последнему писку. Чего они должны были умирать? Тем более, что все они молодые. Остальные депутаты жену отправили на одну свою виллу, любовницу - на другую, а сами на самоизоляции жили в третьем месте под неусыпным платным присмотром врачей. Чего им болеть и тем более умирать?
Простые граждане лечились в клиниках с койками с "сеткой- рабицей" производства 1950-х годов с побитыми стенами. Аппаратов ИВЛ нет, да вообще почти ничего нет, кроме зеленки. В палате по нескольку человек. Остальных, кому не хватило мест, отправили домой на самоизоляцию. А дома в 1-2 комнатах обычно живет 2-5 человек, а не 1 как у депутата.
А про общежития и интернаты я вообще не говорю.
Поэтому и такая разница.
А ты все срут-срут. Глаза открой.
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01.06.2020 16:59 Ответить
А каким образом они заразились?
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01.06.2020 17:05 Ответить
Когда же "вирус" перестанет над нами издеваться?
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01.06.2020 16:34 Ответить
Спроси в Бразилии, "не зомбований". У них жара во всех смыслах.
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01.06.2020 17:12 Ответить
Нары тоскуя ждут Шморгаля
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01.06.2020 16:39 Ответить
Штатовские демократы уже забыли про карантин и поменяли сценарий, поддержав громил.
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01.06.2020 16:43 Ответить
Контролю температури немає ?
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01.06.2020 16:46 Ответить
Ляшко говорит, шо 80% бессимптомных, зачем тебе контроль?
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01.06.2020 17:03 Ответить
Поражаюсь ипанатам, стоящим у касс, когда можно за минуту купить билет в интеренте.
Ладно, если б там бабули стояли, так нет, молодые идиоты.
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01.06.2020 17:07 Ответить
А роми з Берегова на київському вокзалі? Їх тепер затримуватимуть за відсутність масок?
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01.06.2020 19:45 Ответить
удивляюсь придуркам, открывшим межобластное сообщение...
хоть бы выждали после 25.05 2 недели, а потом открывали....
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01.06.2020 23:26 Ответить
 
 