В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украине 1 июня 2020 года частично возобновили движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.
Первый поезд "Интерсити", который открывал дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправился в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка. Всего сегодня возобновляют движение 7 пар поездов "Интерсити", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В столице с 1 июня начал работать Центральный железнодорожный вокзал, пишет Укринформ.
Вход в помещение вокзала без маски запрещен. Посетителям вокзала проводят температурный скрининг. В самом помещении работают кассы, для соблюдения дистанции на полу возле касс размещены специальные наклейки.
"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - призвали в "Укрзализныце".
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- да!бл.(кряхтя)
- Боше, помоги, победи вирус?
- Ща, только вот с бутылки встану. Шо? Вирус? Нет!11! Пусть сотона помогает, я вирус наслал, а она вот подгадила шо вирус меня посадил на бутылку.
Клоунаду устроили реально, не знают глупцы что кому суждено, вирусом, а не божком - погибнет. А кому нет - тот значит депутат(говно к говну не приклеит щупалец)
Надо вообще хорошенько обследовать депутатов и исключить все несуществующие болезни.
Поэтому болезни надо по депутатом изучать?
При чем без шансов быстро обуздать болезнь.
Короче, "джин" карантином не выл выпущен на волю. Поэтому надо радоваться, что коронавирус обошел нас стороной, не был выпущен в люди, как это было во Франции, Италии, Испании... И не язвить, как это делаешь ты только из-за твоей тупости. В этих странах тоже были такие как ты, в том числе и в правительствах. На поводу их и пошли эти страны и в итоге тысячи смертей.
Альоша, 80% переносят корону вообще без последствий.
О каких тысячах смертей ты мне шепчешь?
Простые граждане лечились в клиниках с койками с "сеткой- рабицей" производства 1950-х годов с побитыми стенами. Аппаратов ИВЛ нет, да вообще почти ничего нет, кроме зеленки. В палате по нескольку человек. Остальных, кому не хватило мест, отправили домой на самоизоляцию. А дома в 1-2 комнатах обычно живет 2-5 человек, а не 1 как у депутата.
А про общежития и интернаты я вообще не говорю.
Поэтому и такая разница.
А ты все срут-срут. Глаза открой.
Ладно, если б там бабули стояли, так нет, молодые идиоты.
хоть бы выждали после 25.05 2 недели, а потом открывали....