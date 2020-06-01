В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине 1 июня 2020 года частично возобновили движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных поездов.

Первый поезд "Интерсити", который открывал дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправился в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка. Всего сегодня возобновляют движение 7 пар поездов "Интерсити", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В столице с 1 июня начал работать Центральный железнодорожный вокзал, пишет Укринформ.

Вход в помещение вокзала без маски запрещен. Посетителям вокзала проводят температурный скрининг. В самом помещении работают кассы, для соблюдения дистанции на полу возле касс размещены специальные наклейки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ответственность за соблюдение норм карантина на железной дороге несут проводники и пассажиры, - Юрик

"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - призвали в "Укрзализныце".































