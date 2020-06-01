МВД подготовило 38 томов копий материалов расследования подозреваемым и защите по делу Шеремета. ВИДЕО

38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления.

"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошены более 3 тыс. человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. IMEI и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 тыс. до 200 тыс. соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначены 106 комплексных экспертиз", - говорится в сообщении.

По словам Василия Берко, старшего следователя в особо важных делах ГСУ Национальной полиции Украины, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Процессуальный руководитель в уголовном производстве выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. Следовательно, в соответствии со ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов другой стороне.

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В настоящее время подготовлены копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в городе Киев по адресу: Киев, переулок Косогорный, 7.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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