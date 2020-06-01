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Новости Видео Убийство Шеремета
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МВД подготовило 38 томов копий материалов расследования подозреваемым и защите по делу Шеремета. ВИДЕО

38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления.

"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошены более 3 тыс. человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. IMEI и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 тыс. до 200 тыс. соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначены 106 комплексных экспертиз", - говорится в сообщении.

По словам Василия Берко, старшего следователя в особо важных делах ГСУ Национальной полиции Украины, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Процессуальный руководитель в уголовном производстве выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. Следовательно, в соответствии со ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов другой стороне.

Читайте также: Убийство Шеремета: Антоненко сменили подозрение - теперь он не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, - Маслов

В настоящее время подготовлены копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в городе Киев по адресу: Киев, переулок Косогорный, 7.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый

Автор: 

МВД (9318) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+42
Убийство Шеремета: Cфабриковано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Мусарня.
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01.06.2020 16:54
+23
а презентация от преЗЕдента будет? с кордебалетом???
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01.06.2020 16:52
+16
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. ·

Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост.

Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.

В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
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01.06.2020 16:52
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Что, опять?
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01.06.2020 16:50 Ответить
Убийство Шеремета: Cфабриковано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Мусарня.
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01.06.2020 16:54 Ответить
все бреше каже поліція це є брехня. У нас немає довіри до поліції, Авакова, Клименка, товстопузого Антонио та інших. Унвс ОЗУ у вигляді поліції.
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01.06.2020 17:07 Ответить
А вы всьо врьоти! Я вам ниверю!!!Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6354
Я по телевизору и от видеоблогеров слышал, что все совершенно не так!Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5312
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01.06.2020 16:51 Ответить
Москалям слова не давали!
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01.06.2020 16:53 Ответить
Ти також був причетний до розслідування та знаєш все, що там описано?
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01.06.2020 16:54 Ответить
тримай свинота російськаУбийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8323
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01.06.2020 17:00 Ответить
Ганьба
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01.06.2020 16:51 Ответить
Какие они импотенты ! А на моральный ущерб незаконно-осуждённым этим режимом будем всей страной скидываться ?
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01.06.2020 16:51 Ответить
А как же, не "судьи" и мусорня же будут платить из своих карманов.
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01.06.2020 16:59 Ответить
Значит ни уууу\я не доказано знаем как мусарня может надувать щеки свои и пукать в астральное место кваваков /собаков собирай свои манатки и тикай в свою родную Армянскую говень...
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01.06.2020 16:51 Ответить
Если бы... его ждет тихая гавань в благословенной Италии...
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01.06.2020 17:00 Ответить
Нужен он там сильно... там своей мафии хватает
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01.06.2020 17:06 Ответить
там он будет сидеть на армянской жопе ровно, благополучно проедая то, шо спер здесь...
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01.06.2020 17:08 Ответить
Возможно. Но Там еще нужно доказать легальность доходов, или местная мафия выпотрошит
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01.06.2020 17:13 Ответить
Там всё разбросано по юрлицам, записанным на членов семьи проверенного кореша... ты как с Луны упал...
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01.06.2020 17:18 Ответить
Та не... просто очень хочется надеяться, что его хоть где-то накажут
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01.06.2020 17:28 Ответить
ты ж ясно видишь, что это за хамелеон... даже если предположить, что йирмак его отправит, он, рюкзаков, снова прибьется к какой-нибудь партейке, чтобы защищать свои "базисы", "инвесторы", газовые скважины в н.водолаге и кегичовке... рюкзаков - яркий образчик барыги... с нетерпением жду, когда и как он снова схлестнется с Михой...
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01.06.2020 18:38 Ответить
а презентация от преЗЕдента будет? с кордебалетом???
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01.06.2020 16:52 Ответить
а ота купа бумаги - вєсомийє аргумєнти???
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01.06.2020 16:52 Ответить
Єщьо би! Кілька десят кілограмів макулатури за 6 місяців - піонєри всєх стран завідуют.
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01.06.2020 16:54 Ответить
Вони б докази ще розклали по одному аркушу - як під час арештів хабарників - щоб вже точно усі повірили...
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01.06.2020 16:55 Ответить
А по брату Порошенка насобіралі,бєздєльнікі?
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01.06.2020 16:52 Ответить
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. ·

Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост.

Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.

В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
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01.06.2020 16:52 Ответить
тут награда хєроя нашла...

https://twitter.com/gun_rob

https://twitter.com/gun_rob RobGun https://twitter.com/gun_rob @gun_rob https://twitter.com/gun_rob/status/1267214004369448963 17 ч

Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.

МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4461
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01.06.2020 18:03 Ответить
Класний міністр оборони.
Нагороджує сімейку Вілкулів, яка заперечує окупацію росією.
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01.06.2020 18:20 Ответить
такое же дерьмо как говнокомандувач. уничтожают армию напару и награждают мразей))))
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01.06.2020 18:42 Ответить
МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 9243
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01.06.2020 18:57 Ответить
Адвокатам року мало буде, щоб перечитати такі кіпи фантастики
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01.06.2020 16:53 Ответить
це тра' дуже сильних юристів шоп таку гору бамаги перенести - читати годі
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01.06.2020 17:26 Ответить
Эти *дела* такие же правдивые, как обещанные 500 тыс.рабочих мест от Шмыгаля...
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01.06.2020 16:54 Ответить
Посадою Рюкзакова захитали після подій в Кагарлику от він і видав черговий відосік.
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01.06.2020 16:55 Ответить
Монике нужен повод заверещать "*****, введи". Для этого он и провоцирует про-Украински настроенную часть общества.
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01.06.2020 16:56 Ответить
Не просто так останнім часом сильно збудились стосовно відставки Авакова. У декого ще є надія поховати цю справу вслід за іншими резонансними вбивствами.
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01.06.2020 16:56 Ответить
Клоун сжег все мосты. Посмотрим как будет проходить суд. Давно не сторонник Ю.
Тимошенко, но напомните мне где сейчас судейка, который ее осудил
Убийство Шеремета: Собрано достаточно доказательств для объявления подозрения Кузьменко, Антоненко и Дугарь, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8823
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01.06.2020 16:56 Ответить
Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев указан как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/eks-sudya-kireev-ustroilsya-rabotat-advokatom-v-rossii-238719.html
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01.06.2020 17:02 Ответить
потому шо мужественнее надо быть, а не потеть почем зря... вон, мужественный вовк и чивокуню, и петю пережил. И зебила переживет. И следующему еще послужит...
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01.06.2020 17:06 Ответить
І у всіх цих папках туфта, яку збирали, придумували роками кілька ментовських клерків. А скільки інформаційного шуму, брехні. І все лише для того щоби прибрати второсортного американського білоруського журналіста.
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01.06.2020 16:56 Ответить
10 см зросту Антонеку вже відтяли цими експертизами? Може виявили, что дівчата можуть телепортуватись, щоб бути одночасно в двох місцях? Але ж найвеличніший сказав торік, що вони винні, значить будуть робити все, щоб це довести: адже воно ніколи не обсир@ється... Тобто не бреше, так?
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01.06.2020 16:57 Ответить
Почему не даете ознакомиться с вашей халтурой адвокатам?
Мусора, ответсвеность ОБЯЗАТЕЛЬНО будет! Даже не сомневайтесь!
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01.06.2020 16:58 Ответить
В конечном итоге и Антоненко и Кузьменко дойдут до ЕСПЧ и получат справедливый суд. Получат и компенсацию за издевательства правоблудной системы. Из бюджета естественно, т.е. за счет идиотских налогоплательщиков, которые избирают эстрадных гопнико в пердзиденты. Жаль только, что время за решеткой не вернуть.
Справедливо было бы, если бы штрафы ЕСПЧ, пострадавших от произвола мусоров и "судей", выплачивали мусора и "судьи". Может тогда они задумывались бы, выполнять хотелки всяких ЗЕлуп, или посылать их нах.
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01.06.2020 16:58 Ответить
ЕСПЧ не дает права на справедливый суд, к сожалению, а только на денежную компенсацию за нарушение прав человека.
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01.06.2020 19:16 Ответить
чим гірше справи у авакова- тим більше тероризму і *********** в країні! і то не дивно
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01.06.2020 17:01 Ответить
Псы Слуг кремля ведут войну против Украины. Смерть режиму 3Ерашиста!
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01.06.2020 17:02 Ответить
Сам факт, что 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления нельзя исключить, что в 200 томах содержится информация об исполнителях.
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01.06.2020 17:02 Ответить
На самом деле, как и в материалах на ЮВТ в свое время, на 99% там макулатура, использованная туалетная бумага и старые порножурналы мусоров. Как мне рассказывал один бывший начальник обласного УГРО, что чем больше томов, тем больше в них макулатуры.
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01.06.2020 17:15 Ответить
Режим 3Енуковича ведёт войну против Украины! Надеюсь оно этой войны не переживёт!
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01.06.2020 17:07 Ответить
Собрано достаточно доказательств/Аваков руками, ногами и зубами держится за власть.Но у шибздика конценция изменилась, Аваков ему уже не нужен и суд вряд ли найдёт эти доказательства убедительными.
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01.06.2020 17:10 Ответить
Кто давал текст статьи немецкой прессы об авакаве и полиции?!
Еще раз, плиз. Здесь тоже полезно будет почитать, там про это "расследование" тоже есть
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01.06.2020 17:11 Ответить
Даже не сомневаюсь, что "суд" будет действовать по принципам "суда" Роди Сопли-Киреева над ЮВТ, когда буквально ВСЁ от защиты патриотов будет тупо отметаться, а проКурвы и "эксперты" будут "судьями" поощряться. И сидеть они будут вместе с настоящими преступниками, а не как сидела ЮВТ. Она известный всему миру политик, котору.ю, за редким исключением купленных **********, поддерживали европейские и американские политики, и то подвергалась фактически пыткам. А уж с Антоненко и Кузьменко эти твари церемониться не будут. Кто их поддержит, кроме украинцев-патриотов..?
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01.06.2020 17:11 Ответить
"Я Пастернака не читала, но он хуже, чем свинья! Он гадил там, где ел!"
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01.06.2020 17:20 Ответить
Цікаво, Бацька хоч знає. що в Україні працював акредитований білоруський журналіст? Та ще такий відомий, що його вбивством можна було дестабілізувати симтуацію в Україні?
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01.06.2020 17:20 Ответить
Могут сделать судилище закрытым, чтоб никто не знал, что там делалось на заседаниях. Так ведь "судьи" по требованию проКурвов поступили с торнадовцами, наплевав на законы. ОДИН из них обвинялся в сексуальных преступлениях, а судилище сделали закрытым для всех.
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01.06.2020 17:22 Ответить
Та, навіть більше того, його вбивство призвело б до позачергових президентських виборів в Україні, тобто кінця політичної кар"єри президента Порошенка! Авакова можна зрозуміти - він і при Порошенку був міністром МВС, але чому президент Зеленський пішов до Шустера, разом з ним порушувати Конституцію України?
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01.06.2020 17:24 Ответить
Потому, что это не украинцы вообще, а наоборот - враги Украины, действующие намеренно во вред ей.

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01.06.2020 17:43 Ответить
рібята! а ту купу гівна наліпили не найдешевші юристи за наші з вами податки!!!
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01.06.2020 17:32 Ответить
Да, не Сингапурская полиция...
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01.06.2020 17:39 Ответить
Киностудия "МВД" и 95 квартал представляют:
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01.06.2020 18:07 Ответить
Новый фильм "Яйца над пропастью". Спешите посмотреть, а то упадут.
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01.06.2020 18:41 Ответить
Фабрикацией дел занимаются вместо расследования убийств и других преступлений.
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01.06.2020 18:08 Ответить
Все бумаги исписали, все чернила измарали и даже клизма не помогла.
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01.06.2020 18:38 Ответить
МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 2982
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01.06.2020 18:41 Ответить
Хорошо. Правильно.
Важно: заказчик и мотивы.
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01.06.2020 18:46 Ответить
тупее мусоров и прокуроров только зеленые шмаркли .))) )))))
бубочка членограй, за чей счет шобло прокуроров сидело и собирало макулатуру в виде 38 томов для подтирки своих жоп?))))
жду суд, желательно в прямом эфире, что бы адвокаты раскатали в пух и прах мусоров и прокуроров. во смеху то будет , шоу довгоносиков отдыхает.
хочу посмотреть на дерьмосудей, они будут извиватся как ужи на сковородке, в попытке угодить членограю))))
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01.06.2020 18:59 Ответить
производители макулатуры
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01.06.2020 20:37 Ответить
Интересно, какая связь между убийством Шеремета и дестабилизацией социально-политической ситуации в Украине ? Это тупые киллеры или прокуроры ? Кто из них приравнял Шеремета к Францу Фердинанду? Полный идиотизм.
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01.06.2020 21:40 Ответить
 
 