МВД подготовило 38 томов копий материалов расследования подозреваемым и защите по делу Шеремета. ВИДЕО
38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления.
"Чтобы установить исполнителей и организаторов, проведен ряд следственных и розыскных действий. В частности обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошены более 3 тыс. человек, обработано почти 44 тыс. абонентских номеров, 15 тыс. IMEI и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 тыс. до 200 тыс. соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов, 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначены 106 комплексных экспертиз", - говорится в сообщении.
По словам Василия Берко, старшего следователя в особо важных делах ГСУ Национальной полиции Украины, в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.
Процессуальный руководитель в уголовном производстве выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. Следовательно, в соответствии со ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов другой стороне.
В настоящее время подготовлены копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и их защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в городе Киев по адресу: Киев, переулок Косогорный, 7.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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Я по телевизору и от видеоблогеров слышал, что все совершенно не так!
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3333769436656460?__cft__[0]=AZUB6aR9j54InWBmRkw2Rh1fwrKklNkMLm9gZCFsrvcS_qbyeKq563d0fwbkewbe_rvBBLx_1LaTQcgjbmKtjlG-LaB1bFgm7Nwa0bGuWKn5Lg3E0RlufA1O7PYyGTFzMDQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. ·
Постоянство - признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост.
Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало.
В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам.
https://twitter.com/gun_rob
https://twitter.com/gun_rob RobGun https://twitter.com/gun_rob @gun_rob https://twitter.com/gun_rob/status/1267214004369448963 17 ч
Уявіть який це йому зашквар перед кацапами.
Топив за них топив, а тут хоп і нагорода. )
А ще у змі написати, що дали за шпигунську діяльність.
Нагороджує сімейку Вілкулів, яка заперечує окупацію росією.
Тимошенко, но напомните мне где сейчас судейка, который ее осудил
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/eks-sudya-kireev-ustroilsya-rabotat-advokatom-v-rossii-238719.html
американськогобілоруського журналіста. обсир@ється... Тобто не бреше, так?
Мусора, ответсвеность ОБЯЗАТЕЛЬНО будет! Даже не сомневайтесь!
Справедливо было бы, если бы штрафы ЕСПЧ, пострадавших от произвола мусоров и "судей", выплачивали мусора и "судьи". Может тогда они задумывались бы, выполнять хотелки всяких ЗЕлуп, или посылать их нах.
Еще раз, плиз. Здесь тоже полезно будет почитать, там про это "расследование" тоже есть
Важно: заказчик и мотивы.
бубочка членограй, за чей счет шобло прокуроров сидело и собирало макулатуру в виде 38 томов для подтирки своих жоп?))))
жду суд, желательно в прямом эфире, что бы адвокаты раскатали в пух и прах мусоров и прокуроров. во смеху то будет , шоу довгоносиков отдыхает.
хочу посмотреть на дерьмосудей, они будут извиватся как ужи на сковородке, в попытке угодить членограю))))